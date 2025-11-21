Mračková Vildumetzová (ANO): Karlovarský kraj má největší zastoupení Vietnamců

Na spousty zahraničních cest jsem se Senátem nejela, odmítala je z různých důvodů, většinou jsem měla tolik práce, že jsem ani neměla čas o nich uvažovat. Ale tentokrát jsem na nabídku předsedy Senátu kývla a vyrazila s početnou delegací, která se skládá i z mnoha podnikatelů, do Vietnamu.
Jde jen o čtyři dny. O to ale nabitější a plné práce. Řeší se spolupráce v oblastech strojírenství, energetiky, zdravotnictví a IT. A čekají nás tu i politická jednání, podnikatelská fóra a setkání se zástupci českých a vietnamských firem. A v tom vidím nejvyšší přidanou hodnotu.
Karlovarský kraj má největší zastoupení Vietnamců ze všech regionů, nemluvě o tom, že pojedeme do provincie, kde se vyrábí škodovky. S touto provincií máme jako kraj od roku 2018 podepsanou spolupráci. Kvůli našim předchůdcům zamrzla, ale po našem nástupu jsme ji hned oživili.
Vietnam se zvedá, jeho hospodářský růst je sedmiprocentní. Je to prostě země, se kterou máme skvělé vztahy a musíme je dál rozšiřovat. Tak, aby z toho těžila i naše ekonomika. Proto jsem ráda, že Češi, kteří cestují do Vietnamu, už nepotřebují vízum.
Pořád ale bohužel nelétá ta mnohokrát slibovaná přímá linka mezi Prahou a Hanojí. To by nás posunulo o pořádný kus dál.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
autor: PV