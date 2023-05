Podvod za 150 miliard. Schillerová rozstřelila Stanjuru i Fialu

reklama

Paní předsedkyně, vláda nedávno představila soubor úsporných opatření, tzv. konsolidační balíček. Podle premiéra je nutné za každou cenu přestat žít na dluh a dát do pořádku rozpočet. Nemá prostě vláda v lecčem pravdu?

Pokud by vláda přiznala, že neumí hospodařit a fixluje v rozpočtu, to by pravda byla. To jejich představení je ale obrovské zklamání. Nejde o žádný úsporný balíček, ale balíček zvyšující daně. Na té tiskové konferenci jsme se nic moc nedozvěděli a pokud ano, bylo to zaobaleno do spousty balastu a zbytečných, zdlouhavých projevů různých poradců. Mohli si tu tiskovou konferenci uspořádat na hřbitově a zatancovat si na hrobě živnostníků, firem a majitelů nemovitostí. Jak chce vláda šetřit na školství nebo dopravě? To se nebudou stavět nebo opravovat silnice?

Vláda měla více šetřit, zrušit zbytná ministerstva, politické náměstky a poradce a jít příkladem. Naprosto chybí jakákoli snaha ukázat dobrou vůli, že chtějí šetřit na výdajích státu. Místo toho pan Jurečka prohlásí, že někteří politici mají nízké platy? Toto je výsměch všem občanům, kterým vláda zvedna životní náklady. Čtyřčlenná rodina si „díky“ těmto opatřením připlatí ročně až o 100 tisíc korun víc. Je to podraz na občany.

Vláda představila jen škrty a místy až brutální zvyšování daní, ale vůbec neřekli jak chtějí nakopnout hospodářský růst. Vypadá to, že žádnou strategii nemají a čeká nás pokles HDP, další pokles životní úrovně, zadušení ekonomiky. Je to trestuhodné. My hospodářskou strategii v rámci naší stínové vlády připravenou máme, ale musela by se s námi chtít bavit, což stále odmítá.

Přišla nicméně zpráva Českého statistického úřadu o klesající inflaci.

Není to nic, kvůli čemu bychom měli bouchat šampaňské, protože těch 12,7 procenta je pořád strašné číslo. Vliv na mírný pokles má několik faktorů, mezi kterými je pokles cen u několika málo druhů potravin, zcela jistě jde také o vliv politiky centrální banky. Vláda na tom nemá žádnou zásluhu, chlubí se cizím peřím. V každém případě nemáme čemu tleskat, je to obrovské číslo a stále zůstáváme s inflací na předních příčkách Evropské unie.

Guvernér ČNB a předseda vlády se přes média ostřelovali v tom, kdo může za inflaci. Kdo z nich je v právu?

Pan premiér stále hledá nějakého viníky mimo vlastní řady, ale pan guvernér Michl mu to řekl jasně. I vláda si musí na svá záda naložit svůj díl viny. Tato vláda udělala zásadní chybu, kterou celou dobu kritizujeme, že už loni v únoru odmítla zastropovat ceny energií u výrobců. Něco by to možná stálo, ale zabránilo by to těm skokovým nárůstům cen. Nezapomeňme, že vláda půl roku otálela a nic nedělala. Nakonec to zastropovali od října u obchodníků, což bylo pozdě, protože ceny už byly dávno utržené ze řetězu a zásadním způsobem se propsaly všude. Tam je třeba hledat dnešní stále vysokou míru inflace. Vláda ztratila rok času a vymlouvat se na válku na Ukrajině není vůbec košer. Ať pan premiér přestane hledat viníky v Babišovi, Putinovi nebo ČNB a najde odvahu si přiznat, že na vysoké inflaci má podíl i jeho vláda.

Někteří představitelé vládní koalice veřejně vystupují tak, že kdyby vláda ihned nezakročila, Česká republika brzy zkrachuje, nebo že úspory budou bolet. Naproti tomu ODS na svých sociálních sítích sdílí výroky premiéra, že „ekonomika znovu roste, máme nejnižší nezaměstnanost, inflace pomalu klesá a naše vláda dělá všechno pro to, abychom byli ještě lepší.“ Není to místy poněkud protichůdné?

Klasický schizofrenní postoj. Pan premiér se také umí velmi dobře chválit, zvlášť ve svém pravidelném pořadu na jedné televizi, ale lidé mu to stejně nevěří. Stačí se podívat na cenovky v obchodech, těžko bude někdo panu premiérovi věřit, jak je všechno skvělé a že lidé mají důvod ke spokojenosti. Naopak by měl pan premiér vystoupit ze své bubliny a bavit se s normálními lidmi. Je to Brňák jako já, tak se občas zastaví na Zelňáku jako já a povídá si tam s lidmi. Sama tam chodím pokaždé když jsem v Brně, povídám si s lidmi, s trhovci a doporučuji panu premiérovi, ať to zkusí a dozví se zajímavé věci. Nebo ať chodí nakupovat jako my normální lidi. Bohužel on je zavřený ve své bublině, nemá kontakt s reálným světem a lidmi.

Mnozí se podivovali, že vláda nakonec opravdu zrušila EET, přestože toto opatření mělo od počátku své kritiky.

EET by dneska přinášelo 20 miliard korun ročně. Proč se toho vzdali, když dneska hledají úspory? Všechny podnikatelské svazy stály za námi a žádaly, aby to vláda nerušila. V kombinaci s kontrolním hlášením působilo EET tak, že Finanční správa spoustu daňových subjektů nemusela kontrolovat, protože neměla důvod a viděla, že se chovají naprosto standardně. Mělo to vliv na potlačení šedé ekonomiky, černých mezd a další věci. Toto je prostě špatně, není vidět žádná systémová práce ze strany této vlády. Je to obrovský chaos. Zřejmě působí i to, že koalice je naprosto nesourodý slepenec politických stran od extrémní levice po krajní pravici. Ti se v žádném případě nemohou domluvit. Když čtu slova pana premiéra, který na sjezdu Pirátů řekl, že jsou na stejné lodi, tak to se otci zakladateli ODS Václavu Klausovi muselo hodně opotit čelo.

Čím je podle Vás dané, že takto nesourodá vláda drží pohromadě a relativně směrem k veřejnosti působí jednotně, nejsou vidět žádné výrazné krize apod.

Pohromadě je drží dvě věci. Obrovská chuť být u moci, mít kolem sebe různé kámoše na postech poradců a politických náměstků, mít všechny výhody, aparát, auta s řidiči. Dlouho na to čekali a teď se tím prostě opíjí. Nevnímají vládnutí jako naše vláda, že je to veřejná služba. Druhým pojítkem této koalice je antibabiš, to je evidentní. Nenávist k Andreji Babišovi, který šel do politiky pomáhat lidem a posunout naši zemi k lepšímu. Tyto dvě věci je drží pohromadě. Jenže to je strašně málo na to, aby se dalo poctivě a smysluplně vládnout.

Vraťme se ještě k ekonomickým tématům. Zajímá mě váš pohled na stav letošního rozpočtu, kdy ministru financí dost nevychází některé předpokládané příjmy a vypadá to na hodně rekordní schodek. Například miliardy z emisních povolenek, což je nakonec úplně jinak…

To je podvod, který si žádný ministr financí v historii této země nikdy nedovolil. Ministr Stanjura používá podvody a účetní triky, to je naprosto nevídané. Víte, že dal do rozpočtu nulu na valorizaci penzí, přitom bylo předem jasné, že tam 20 miliard musí zařadit. Nejhorší ze všeho je těch 50 miliard z modernizačního fondu, které do státního rozpočtu nikdy nepřijdou. To je jednoznačný podvod. K tomu se přidají další věci, například že si do příjmů z windfall tax namalovali 100 miliard a bude z toho sotva 40 a tak by se dalo pokračovat. Schodek měl mít naplánovaný o 150 miliard vyšší.

Tvorbu rozpočtu znáte, ve stejné kanceláři jste coby ministryně financí seděla čtyři roky. Jak může k takovému přehmatu v sestavení rozpočtu dojít? Ministr to snad nedělá sám, má profesionální aparát.

Přesně tak, ať byl ministrem financí kdokoli v novodobé historii z kterékoli politické strany, každý měl jedno společné. Dělali jsme poctivé rozpočtové řemeslo. Odhad příjmů dělají experti ministerstva financí, kteří tomu rozumí a výdaje jsou z velké části nastavené mandatorní ze zákona, které nelze obejít a pak vyjednáváte s resorty co potřebují a nepotřebují, což je nutné vybalancovat. Následně to posuzuje rozpočtový výbor a zhodnotí to.

To, co provedl Zbyněk Stanjura, určitě není vinou ministerských úředníků. Ti lidé tam jsou roky, sloužili celé řadě předcházejících ministrů, pamatují si dobu Eduarda Janoty, jsou to odborníci, kterých si vážím. Nevěřím tomu, že by tito lidé byli schopni sestavit do návrhu rozpočtu takové podvody, takže muselo jít rozhodně o zásah Zbyňka Stanjury a jeho politických poradců, jsem o tom skálopevně přesvědčena.

Dalším výrazným tématem je přetrvávající nedostatek celé řady léků. Ministerstvo říká, že dělá co může, že to není jeho vina, pan ministr říká, že už přichází teplo a nemoci tu nebudou. Jak to celé vnímáte?

Je to neuvěřitelné, celá ta nečinnost ministra zdravotnictví je skandální. Svolávali jsme k tomu kulaté stoly, jsme připraveni podpořit příslušnou legislativu, ale nechápeme, na co ministr čeká. Proč jenom slibuje a nekoná? Když ho dostaneme pod tlak a vyzýváme k rezignaci, začne vykládat, že léky doveze z Asie, pak zase že léky budou za dva měsíce, což používá opakovaně. Pak zase povídá, že bude teplo a nemoci samy ustoupí. Ať si promluví s lékaři a ví, jak to vypadá v praxi. Někteří pediatři mi říkali, že uvažují o ukončení praxe, protože nejsou schopni se dívat na to, že maminky přivede malé dítě s angínou a nemůže předepsat penicilin, protože ho nemá. Musí napsat jiné antibiotika, které jsou určena k léčbě jiných chorob. To je něco šíleného. Neumím si představit, že by se na to za naší vlády Andrej Babiš nečinně díval. Hned by byla vytvořena krizová skupina, honil by se jeden vedle druhého, navrhovali jsme reexporty a další věci. Kam jsme se dostali, že nemáme léky? Toto není možné dále tolerovat.

Závěrem se ještě dotkněme situace kolem cen potravin a ministra zemědělství, který čelí kritice, že také nekoná a resortu údajně nerozumí.

Opět strašná situace. Říká se, že je pan Nekula slušný člověk, nechci ho dehonestovat. Donedávna byl pro mě naprosto neznámou postavou, vůbec jsme nevěděli, kdo je a co dělá ministr zemědělství. Jeho aktivita je většinou nulová a pokud se nějaké dopustí, šlápne do lejna. To se mu podařilo například s propagací jednoho řetězce ohledně cen mouky. Nevěděla jsem, jestli si pan ministr dělá legraci nebo ho řetězec nějak motivoval, aby jim udělal PR akci. Jeho směšný tweet o mouce má 1,1 milionu shlédnutí. Běžně je na twitteru naprostý outsider, má velice málo sledujících a reakcí, ale toto mělo obrovský dosah. Jiný význam než propagace konkrétní slevové akce, ještě podmíněné, u konkrétního řetězce, ten tweet neměl. Je to absolutně bizarní. Dělal reklamu jednomu řetězci, přitom jsou to právě tyto obchodní řetězce, které šroubují ceny potravin nahoru.

Do jaké míry podle vašeho názoru média obecně vládu hlídají a kritizují? Dělají svou práci dobře? Při srovnání s předchozími vládami se zdá, že zdaleka tolik kritiky není vidět.

Trefil jste hřebíček na hlavičku. Máme premiéra, který je viditelný možná v zahraničí, ale rozhodně ne v České republice. Nevyjadřuje se k zásadním otázkám, vypadá to, že vládu reálně neřídí. Naši vládu aktivně řídil premiér Babiš, chtěl věcem rozumět, nechával si dané věci vysvětlovat a zajímal se o řešením problémů. Určitě jsme udělali řadu chyb, protože nikdo nevěděl jak se covid bude chovat, ale nechci se omlouvat nebo říkat, že jsme byli bezchybní. Teď ale máme premiéra, který nic neřídí. Nedovedu si představit, že premiér nepromluví ke krizi s nedostatkem léků, nepostaví se nijak k problematice s potravinami a nečinnosti ministra zemědělství. Premiér neřeší ministra financí, který místo rozpočtů předkládá smyšlené cáry papíru a podvody. Premiér je odpovědný za chod vlády, ale současný premiér vládu neřídí.

