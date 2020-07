Poslanec ze zahraničního výboru volá do akce BIS. Padla jména Hřib, Kolář, Novotný, Vystrčil a Kundra. Jenže jde údajně o mnohem víc

ROZHOVOR „Podle mne jde o velice vážný problém symptomu pozvolného rozpadu struktury státu, kdy stát mlčky přihlíží, jak součásti státní moci - a zahraniční politika je důležitou součástí - jsou neoprávněně usurpovány samozvanými aktivisty, kteří k tomu nemají mandát voličů,“ říká poslanec a místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Jiří Kobza (SPD), podle něhož se zahraniční politika nesprávně přesunuje do regionů. A dostal se do konfliktu s řeporyjským starostou Pavlem Novotným (ODS), od kterého se dočkal vulgárních pojmenování. Kobza tvrdí, že stavět pomníky nacistům je za hranicí našich zákonů, a nechápe, proč dosud nezasáhla policie.

Došlo k názorovému střetu mezi vámi a řeporyjským starostou Pavlem Novotným (ODS) kvůli pomníku a pamětní desce Vlasovcům v jeho městské části. Prohlásil jste pro vlasteneckénoviny.cz, že součástí desky je vojenská přilba wehrmachtu, která adoruje nacistické pohůnky. Novotný to však odmítá s tím, že autorem je umělec David Černý a součástí je vojenská přilba vzoru, který wehrmacht nikdy nepoužíval. Jaká je vaše reakce?

Nejsem zas takový odborník na výzbroj německé armády z období druhé světové války, údajně jde o jeden z modelů z výzbroje SS. Nicméně ví se, že Vlasovci byli vyzbrojeni velmi nejednotně a byli součástí Wehrmachtu - tuším pod generálem Panwitzem a součástí armádní skupiny Střed maršála Schornera. Proto jsem tedy vyslovil onu poznámku. Jestli ale onen sloupek s tankem a přílbou je či není součástí tohoto podivného pomníku válečným zločincům, můžeme diskutovat. Sám o sobě se tam jistě neobjevil. Spíše je s podivem, že to Řeporyje zaplatily. Jistě to obyčejné obyvatele Řeporyjí potěšilo, na co jdou jejich peníze….

Starosta Řeporyjí se také ohradil proti tomu, že se jedná o pomník, prý je to jen pamětní deska. Avšak média i jednání zastupitelů mluví od počátku o pomníku, navíc nad pamětní deskou je dílo Davida Černého – tedy pomník. Také se ohradil s tím, že pamětní deska nebyla jeho osobou odhalena. Co k tomu říci?

Kdo konkrétně odhalil onen pomník nacistům, nevím, nebyl jsem u toho a ani mne, kupodivu, nepozvali. Nicméně nezpochybnitelné je, že nebýt starosty Novotného (ODS), tak by to tam nebylo. Stavět pomníky nacistům je navíc za hranicí našich zákonů, nechápu proto, proč dosud nekoná Policie České republiky?

„Jsem nucen konstatovat, že centrum zahraniční politiky České republiky se z Černínského paláce přesunulo do Řeporyjí, a pokud by se snad ODS dostala někdy do vlády, bude Pavel Novotný novým ministrem zahraničí,“ řekl jste rovněž ve zmíněném rozhovoru. Jde o vážný problém? Tedy přesouvání zahraniční politiky do té lokální?

Vzpomeňme na propad návštěvnosti Prahy čínskými turisty poté, co pražský primátor Zdeněk Hřib vypověděl smlouvu o přátelství mezi městy Prahou a Pekingem. Ten ekonomický přínos, odhadovaný na 10 miliard korun, které v České republice utratili v loňském roce, nyní, kdy se státní rozpočet propadá do obrovského deficitu, bude bolestivě chybět. Cesta předsedy senátu Vystrčila na Tchaj-Wan dá této snaze o narušování vztahů s Čínou korunu. Podle mne se tedy nejedná o akce páchané osamocenými aktivisty - Hřibem, Kolářem, Novotným, Kundrou či Vystrčilem, ale podle všeho o cílený a systematický útok, vedený za účelem rozbití vztahů České republiky s Čínou a s Ruskem. Kdo si ho ale mohl objednat na takové úrovni, to by měly vyšetřit Bezpečnostní informační služby.

Diplomacie každé solidní a demokratické země musí být jasná, dlouhodobě přímočará, důvěryhodná a nezpochybnitelná. Česká republika je nyní, díky událostem, o kterých jsme diskutovali, na nejlepší cestě, že ztratí důvěryhodnost a pověst spolehlivého partnera. A to poslouží jenom konkurenci a prohloubí naši závislost na nadnárodních korporacích a bankách.

Ať už je to pomník Vlasovcům, přejmenování náměstí, kde stojí ruské velvyslanectví, nebo odstranění sochy maršála Koněva, nesouhlasíte tedy s těmi, kdo tvrdí, že samospráva může takto projevovat svůj názor? A že se jedná o svobodný projev? A proč?

Podle mne všechny podobné místní akce mezinárodního ohlasu a významu musí být v souladu s formální zahraniční politikou státu, jinak se stanou v podstatě diverzní akcí. Všichni místní i celostátní funkcionáři totiž musí přijmout zodpovědnost důsledně respektovat celostátní zahraniční politiku. Není přece možné, aby starosta městské obce, zvolený pár stovkami hlasů, nezodpovědně a beztrestně ohrožoval vztahy České republiky a Ruska.

Jak vážně podle vás poškodily poslední události vztahy mezi Českou republikou a Ruskem? Včetně kauzy ricin, po které byli vyhoštěni dva ruští diplomaté?

Obávám se, že tyto akce, které svým stylem vypadají, jako kdyby byly prováděné někým, kdo bývá ve Spojených státech označován jako deep state, mají svůj efekt. Jsou podle mne systematické, souvisí jedna s druhou, cílené a podařilo se jimi proti České republiky značně popudit veřejné mínění v Rusku. Jak jsem řekl výše, tyto události považuji za součást systematických akcí, které mají za účel zničení vztahů s Ruskem.

Když podle vás takové kroky poškozují vztahy s Ruskem, nepoškozuje pak cesta Vystrčila na Tchaj-wan vztahy s Čínou? Je to rozdílné?

Rozdíl v tom nevidím, naopak, považuji všechny tyto události za jeden systém. Nemohu nevidět jistou podobnost taktiky s tím, jak ve Spojených státech bojuje deep state proti prezidentu Trumpovi.

Jak celkově vnímáte politické projevování starosty Novotného? Je pravda, že diskuze, veřejná i politická, v posledních letech hrubne. Bude mu to stačit na to, aby mohl v ODS stoupat výš, třeba do Sněmovny, jak se nechal slyšet?

Vystupování politika ve stylu žižkovské prvorepublikové domovnice opravdu není můj šálek čaje. Myslím, že jeho pozice ve straně ODS, názor na jeho další politickou kariéru vedení ODS a názor obyčejných voličů se asi bude dost lišit. Záleží samozřejmě na voličích, jejich solidnosti a přemýšlivosti, zda si budou přát takového politika. Je také otázkou, jak se na primitivní teatrálnost a vulgárnost projevů tohoto pána budou dívat zejména prvovoliči.

„Jinak jste pro mě debil, stejně jako jsou debilové voliči SPD. To jen ať máme jasno, když už vás mám na drátě, vy vemeno,“ napsal také Novotný. Domníváte se, že jeho slova jsou potvrzením, že mít a prosazovat odlišný názor se nenosí? Tedy že jejich nositelé jsou za rozdílné názory dehonestováni a napadáni? Nebo jde o přehnané obavy?

Až se pan Novotný vrátí z léčení, rád si s ním popovídám.

A jak vnímáte současné dění kolem smrti černocha při zatýkání v Americe a to, co následuje? Tedy stahování filmů, které jsou prohlášeny za rasistické, přejmenovávání produktů firem a podobně?

My v SPD odsuzujeme rasismus v jakékoliv formě. Bojovat proti údajnému rasismu ničením soukromého majetku mi přijde víc než účelové, zločinné a nemající se skutečným protirasistickým hnutím nic společného. Současnou vlnu pozitivního rasismu původních Afričanů proti světové bílé menšině považuji za velice nebezpečnou, zejména pokusy poslední doby exportovat extremistické rasistické hnutí Black lives matter do Evropy. Navíc Black lives matter nerespektuje ostatní rasy. Je zaměřeno výlučně proti údajné historické vině bělochů za otroctví. Je zvláštní, že ostatní historické otrokářské říše - africké, arabské i dálně východní - vynechávají, stejně jako masmédia. Musím se tedy opět ptát, proč tomu tak je? Jenže potom komu a čemu to slouží?

