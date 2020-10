Povzbuzení zkoušenému národu od Jiřího Ovčáčka: S nenávistí v srdci nad virem nezvítězíme. Média rozkládají morálku. Lidé, kteří pomáhají, jsou dnes světlem

reklama

Vláda vyhlásila nová a přísnější opatření v boji s nákazou koronavirem, za středu jsme zaznamenali rekordní přírůstek přes devět a půl tisíce nakažených. Prezident všechny vládní kroky v tomto směru podporuje?

Pan prezident kroky vlády podporuje, jsou nezbytné. Musíme chránit to nejcennější, lidský život. Proto je nesmírně důležité, abychom všichni opatření dodržovali. Pan prezident mnoho prosí všechny občany, aby tak činili v zájmu zdraví svých bližních. Uskromněme se pro druhé, v životě se to každému stonásobně vrátí.

Jak si ve vašich očích počíná vláda? Toto téma budí dost velké vášně v posledních týdnech, kdy se připomíná, že pan premiér a další členové kabinetu ještě počátkem září uklidňovali národ, že nic nehrozí, krize není apod. Teď najednou slyšíme, že jde o katastrofu a nemáme čas. Kde se stala chyba?

Vláda činí své kroky v dobré víře a s cílem maximálně ochránit občany. Ale je proti nám neviditelný nepřítel, který nefunguje jako armáda, abychom mohli taktizovat. Je to nevyzpytatelný virus, na který není lék ani vakcína. Vláda se jistě mohla dopustit omylů, ale je v situaci, kdy nefungují klasické nástroje taktiky jako v již zmíněné válce nebo při ekonomické krizi. Za pandemii nemůže Andrej Babiš, Roman Prymula nebo Petr Fiala. Za nemoc může covid-19. Vláda využívá každá nová vědecká zjištění o viru, aby upravila opatření. Ale nutně si musíme uvědomit, že záleží na každém z nás. Tedy – roušky, dezinfekce, rozestupy. A srdce! Nesmíme propadnout beznaději a nenávisti. Jinak nezvítězíme.

Čelíme i dalšímu nebezpečí, které plyne z obrovské zahlcenosti informacemi, výroky, výkřiky a stanovisky. V tom hrají neblahou úlohu média. Vytvářejí informační chaos a často místo suchého informování se snaží vše politizovat, útočí a rozkládají morálku v zemi. Řešení není cenzura nebo zákazy. Je to o svědomí a odpovědnosti novinářů. Dostojí jim?

Přestože čísla odhalených nakažených jsou každý den násobně vyšší než při jarní první vlně, lidé se už tolik nebojí a omezení je spíše otravují. Čím to podle vás je?

To je dáno specifičností koronaviru. Lidé nepadají jako mouchy na ulici, což se dělo při morových ranách. A tak mají někteří pocit, že se tolik neděje.

Děje!

Srdcervoucí dramata se odehrávají za zdmi nemocnic. Umírající lidé, vyčerpaní lékaři a zdravotníci. Umírání v samotě, bez bližních. Hrůza z toho, že nebudou lůžka, přístroje. A tak se urychleně budují polní nemocnice. Navyšují kapacity.

Nesmí platit, co oči nevidí, srdce nepálí.

Každý z nás musí zapojit na maximum své srdce pro druhé. Není čas na „já“, není čas na bezbřehý individualismus. Tohle buď zvládneme jako společenství, nebo dramaticky pohoříme. Jeden ke druhému ohleduplní, jeden na druhého myslí.

Poslední průzkum ukázal, že 67 procent obyvatel míní, že vláda situaci nezvládá, zatímco v březnu to bylo jen 38 procent. Co o tom soudíte? Jak by si to vláda měla vyhodnotit?

Všechny průzkumy bych teď hodil za hlavu. Nikdo soudný nemůže očekávat, že bude vláda populární a oceňovaná, když bojuje v podstatě s neznámým a neviditelným nepřítelem. Je to nevděčné. Ale je to povinnost vlády a je to i určitá oběť pro druhé. Vichřice nevole může vanout ze všech stran, ale vláda musí – a má – navzdory tomu jediný úkol. Chránit lidské životy za využití všech možností, které nyní máme. Teď by měl každý, ať volil kohokoliv, vládě držet palce.

Pan prezident se chystá v pátek vystoupit s projevem k aktuální situaci. Můžete prozradit či aspoň naznačit, co mohou občané v proslovu očekávat?

Nebudu prozrazovat, protože ani nemohu. Projev poprvé uslyším, až bude probíhat televizní natáčení. Nechme se překvapit. Bude to projev k národu v těžké situaci.

Co technická stránka věci projevu? Uvedl jste, že ho natočí a odvysílá TV Prima na svých dvou kanálech a jednání s dalšími stanicemi se uskuteční. Jak to probíhá? Bude projev k národu vysílat i ČT, Nova či další stanice a zpravodajské kanály?

Oslovili jsme TV NOVA i ČT, věřím, že vše dobře dopadne. Projev se chystá vysílat také Český rozhlas. Natáčení se zhostí TV Prima, a to na zámku v Lánech v pátek v pravé poledne.

Část společnosti a veřejně činných osob tvrdě kritizovala pana prezidenta za jeho poslední vyjádření o tom, ať neschopní podnikatelé zkrachují a o hladovějících umělcích. Naznačil jste už, že to možná někteří špatně pochopili. Byla ale daná slova v takové situaci namístě?

Možná ani tak nejde o špatné pochopení, ale spíše o záměrnou práci některých médií, která výroky pana prezidenta překroutila tak, aby vyvolala co největší nenávist. Protože pan prezident ve skutečnosti uvedl, že je pro finanční pomoc podnikatelům prostřednictvím státem garantovaných nízko úročených půjček s odloženou dobou splatnosti. A pokud nedokáže nějaký podnikatel takovou půjčku využít a zkrachuje, prokáže onu neschopnost. V případě umělců šlo o bonmot, který je starý stovky let a používá se od středověku. Drama se opět pokoušela vyvolat některá média.

Mediální vody značně rozvířila diskuse o průběhu 28. října na Pražském hradě. Opoziční i někteří koaliční politici mluvili o tom, že pan prezident káže vodu a pije víno, že by se měl ceremoniál zrušit, že medaile počkají, když je celý národ zavřený doma apod. Na druhou stranu třeba Roman Joch připomněl, že Churchill za války nařizoval diplomatům chodit na recepce a radovat se. Co si z toho vzít? Co by o nás vypovědělo, kdybychom ceremoniál zcela vypustili?

Chceme uspořádat důstojný a zároveň době pandemie úměrný ceremoniál k připomínce 28. října 1918. Poklonit se tak předkům, kteří za republiku bojovali a umírali. Prokázali lásku k vlasti. Chceme vyzdvihnout osobnosti, které věnovaly své zemi svůj um. Připomínka 28. října nechť je majákem v rozbouřeném moři nejistoty a obav!

Co je nutné ještě poznamenat, byla záměrně vypuštěna lež, že chystáme oslavu, merendu, párty, nebo chcete-li, mejdlo pro vyvolené. Opakuji, to je lež. A opět, cílem této lži bylo vyvolat nenávist ve společnosti. Nezodpovědné v době pandemie!

Posouvá se někam česká společnost, média a politická scéna? Koronavirus národ významně rozdělil, nepřispěje to k dalšímu prohloubení názorových příkopů a celkovému zhoršení nálad i mezilidských vztahů? Jak to vidíte?

Abychom mohli porazit nemoc těla, musíme porazit i nemoc duše. Jsou to spojité nádoby. Nedílnou součástí soupeření s nebezpečím musí být bezpodmínečné odmítnutí nenávisti. Nekompromisní. Názor samozřejmě není nenávist, jak podsouvají šiřitelé nenávisti ukrytí v hávu sladkých slov. Ale přání smrti komukoliv a vyhrožování druhým lidem jsou projevy nenávisti, která nesnese toleranci. To je nenávist pramenící z kamenných srdcí. Naučme se nesouhlasit s druhým, aniž ho začneme nenávidět. Má prostě jiný názor.

Pokud by nás nenávist ovládla, čeká nás temnota.

Ale skončím optimisticky. Vidím v naší zemi neuvěřitelné množství občanů, kteří jsou v srdci laskaví, pomáhají blízkým i vzdáleným, přemýšlejí o sobě i druhých.

A tito lidé jsou světlo, které celé společnosti pomůže projít těžkým období.

