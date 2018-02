Práce v politice mě nemile překvapila, přiznává primátor Českých Budějovic

Pokud je mi známo, současný premiér v demisi není trestně stíhaný a ani mu nebylo sděleno obvinění, konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jiří Svoboda (ANO). V politice působí první volební období. Do jaké míry se mu daří naplnit předvolební sliby? V bilančním rozhovoru zhodnotil nejen uplynulé roky. Rozpovídal se také o plánovaných investicích a o svých záměrech do budoucna. Vyjádřil se ale i k ožehavé otázce na zavedení placeného parkování ve městě či ke složení vlády.

Pane primátore, byl pro město rok 2017 po stránce rozvoje rokem úspěšným?

Bezesporu ano. Dálnice D3 se opět přiblížila o něco blíže k městu. Po dokončení obchvatu bude tento bezplatný, bez nutnosti zakoupení dálniční známky. Postavily se další části cyklostezek a smíšených stezek, rekonstruovaly se některé ulice a jejich části, postavila se nová tělocvična u ZŠ O. Nedbala, proběhla další část rekonstrukce plaveckého bazénu, po mnoha letech se podařilo zahájit stavbu propojení dvou největších sídlišť ve městě, postupně se rekonstruují ZŠ a MŠ, loni otevřena jedna MŠ, máme v procesu posuzování vlivu na životní prostředí nadřízeným orgánem Strategický plán města na období do roku 2027, byl schválen a realizuje se Strategický plán teplárny do roku 2040, vysoutěžili jsme dodavatele v oblasti zásobování vodou, a to na deet let, uzavřeli jsme koncesní smlouvu s novým dodavatelem úspěšných adventních trhů ve městě, měli jsme (podle ankety iDnES.cz) nejkrásnější vánoční strom v republice, firmám vlastněným městem se daří, náš projekt Inteligentní systém řízení dopravy byl ministerstvem dopravy hodnocen jako nejkomplexnější a nejlepší v ČR, zahájila se obnova vodních ploch na území města, v rámci dotačního programu IPRU jsme od roku 2016 zajistili zdroje ve výši 1,38 mld. Kč, dopravní podnik města zajistil 340 mil. Kč z dotačních prostředků zejména na obnovu vozového parku – nákup trolejbusů a autobusů na CNG. Dařilo se také těm, kteří pro město pracují, bylo přidáno řidičům MHD a příslušníkům městské policie. Zvýšil se objem finančních prostředků rozdělovaných městem, máme stavební povolení na stavbu nové multifunkční sportovní haly, otevřela se první etapa parkoviště Jírovcova, rozšířila se délka preferenčních pruhů MHD atd.

Jaké významné investiční akce připravujete na rok 2018?

Nejvýznamnější investiční akcí zahajovanou v roce 2018 bude stavba nového multifunkčního centra Dlouhá louka s více než třísetmilionovými předpokládanými náklady. Soutěž o zhotovitele již byla vyhlášena, nabídky v prvním kole očekáváme do 15. února, letos bychom chtěli mít hotovou hrubou stavbu. Pozornost v investicích již tradičně věnujeme školství, kde postupně obnovujeme základní školu v ulici Emy Destinové, budeme investovat do technických a přírodovědných učeben s dotační podporou v rámci integrovaného plánu rozvoje území, připravujeme rekonstrukce dvou školních kuchyní a také počítáme s rekonstrukcí dvou mateřských škol. Další prostředky půjdou do rekonstrukcí ulic včetně vodohospodářských sítí.

Letošní je rok je také vaším posledním rokem ve funkci primátora v tomto volebním období. Co byste rád do voleb ještě stihl?

Zahájit stavbu výše uvedeného multifunkčního centra, dále zvýšit počet parkovacích míst, svézt se po novém úseku D3, definitivně (po posouzení vlivu na ŽP) schválit strategický plán a pokračovat v jeho realizaci, důstojně oslavit 100 let Československa, poděkovat zaměstnancům Magistrátu města České Budějovice i kolegům voleným do samosprávy za práci, kterou odvádějí, a pokusit se na rozdíl od jiných politických stran o neútočnou kampaň před podzimními volbami.

Původní koalice se v Českých Budějovicích po půl roce rozpadla. Následně ale vznikla nová, která vám opět zajistila místo primátora. Koalice má však jen křehkou většinu jednoho hlasu. Jak se vám za těchto okolností pracuje? Věříte, že splníte vše, co jste občanům slíbil?

Ve volbách naše hnutí nedosáhlo nadpoloviční většiny – pokud by se to bývalo stalo, považoval bych za neúspěch splnit méně než 100 % volebního programu. Voliči rozdali karty a vznikly koalice. Každá koalice je kompromisem volebních programů – nelze předpokládat, že všechny koaliční strany naplní zcela svůj program. Ale program koaliční, na kterém byla shoda, je z velké většiny naplněn. Program našeho hnutí je naplněn z podstatné části – cca 90 %. Co se týče „křehké“ většiny, funguje bez zásadních problémů, ostatně stejně „křehká“ koalice je i v krajském zastupitelstvu.

Jak se za dobu vašeho působení proměnil chod magistrátu? Domníváte se, že je směrem k občanům maximálně otevřený a transparentní?

Magistrát nebyl tajemný a zavřený ani před posledními volbami. Občané mohou činnosti města a magistrátu sledovat na www stránkách, Facebooku města, užíváme i jiných kanálů k informování. Rozpočet města je vystaven na www stránkách, formuláře k vyřízení běžných záležitostí si může občan stáhnout a může se u některých agend objednat na konkrétní hodinu. Magistrát získal první místo v rámci Jihočeského kraje mezi všemi obecními úřady – „Přívětivý úřad“ – tedy byl vyhodnocen jako nejlepší, co se týče kvality a přívětivosti služeb nabízených magistrátem.

Nabízí se také otázka, zda se budete pokoušet obhájit mandát, nebo vás práce v politice zklamala?

Asi jako všichni, kteří předtím nebyli v politice aktivní, jsem byl negativně překvapen. A to jsem neměl skoro žádná očekávání. Politická kultura, morálka, zodpovědnost, čestnost – to jsou pojmy některým politikům zcela neznámé. Kdo bude postaven do čela naší komunální kandidátky za České Budějovice, je spíše otázkou pro naši místní organizaci, která kandidátku schvaluje.

Město se potýká s demografickým úbytkem obyvatel. Co se snažíte dělat pro zvrácení tohoto negativního trendu?

Snažíme se zlepšit podmínky pro mladé rodiny a mladé lidi vůbec. Ve městě je minimální nezaměstnanost, je dostatek míst ve školkách a školách, rozšiřují se možnosti kulturního a sportovního vyžití, město formou grantů přispívá na činnost různých spolků, sportovních klubů, kde mohou děti a mladí trávit volný čas, zvažujeme motivaci pro cestování MHD pro dětské a žákovské kategorie.

České Budějovice patří k městům s největší hustotou provozu. Z toho je patrné, jaký význam mají pro město investice do nové dopravní infrastruktury. Jaké konkrétní investice a v jaké výši plánujete investovat do infrastruktury v tomto roce?

Rozhodující a pro město potřebné doplnění základní silniční sítě jsou stavby Jihočeského kraje a Ředitelství silnic a dálnic na území města. Týkají se jednak komunikačního napojení na severojižní dálnici okolo města, jejíž stavba by v tomto roce měla být konečně zahájena, a tzv. Severní spojky, která je pro průjezdnost města ještě důležitější. Město spolupracuje s uvedenými investory např. při majetkoprávním vypořádání potřebných pozemků pro výstavbu. Letos na jaře bude konečně dokončena stavba komunikačního propojení sídlišť Máj a Vltava, která je společnou investicí města a kraje. Nezapomínáme na cyklodopravu, pro její podporu se v r. 2018 dokončí lávka přes řeku Vltavu v Rožnově, pokračuje výstavba cyklostezky směrem na Včelnou a projektují se další cyklostezky v severní části města. Ty, které lze využívat pro cesty do průmyslových lokalit a dojížďku do práce, mají dotační podporu. Podstatnou částí investic do dopravní infrastruktury jsou telematické systémy, je vypsána zakázka na strategické detektory, chystá se rekonstrukce čtyř křižovatek se světelně signalizačním zařízením a nově budou semaforem osazeny křižovatky ulic Pekárenské s Jírovcovou a B. Němcové s L. B. Schneidera. Běží zpracování projektové dokumentace na parkovací dům na Dlouhé louce vedle budoucího multifunkčního centra. V jeho blízkosti v ul. Na Dlouhé louce budou zřízeny nové zastávky MHD. Pokračuje příprava a výstavba systémů pro parkování – další etapa odstavného parkoviště v Jírovcově ulici, závorový systém na náplavce Vltavy pro kontrolované parkování zatím v první etapě a hlavně rozšíření parkovací zóny na zbytek Pražského předměstí.

Od ledna letošního roku došlo ve městě naplno k rozšíření parkovacích zón s placeným stáním. Plánujete letos další rozšíření? A zejména, vzniknou také v nejbližší době nějaká nová parkovací místa?

O parkovacích zónách se v našem městě hovoří již od roku 2006 a až tato koalice našla odvahu k jejich realizaci. Z dlouholeté zkušenosti ze zahraničí je to jediná cesta, jak umožnit přijatelné parkování občanů města a podnikatelů v dané oblasti, a je to záležitost běžná ve všech velkých městech v ČR. Na původním záměru realizovat zóny na celém Pražském předměstí nebyla koaliční shoda, realizovala se pouze východní část předměstí. V současnosti již připravujeme i druhou část předměstí, tj. od ulice Pražská k řece Vltavě. Zavedení parkovacích zón by mělo vždy předcházet vybudování záchytných parkovišť a městské hromadné dopravy, kdy v krátkém časovém intervalu z takového parkoviště dojedou občané do centra města nebo k dopravnímu uzlu. Obojí se nám podařilo, vybudovali jsme téměř 200 parkovacích míst v Jírovcově ulici a MHD je zajištěna midibusy v intervalu deset minut do historického centra města. Ve druhé polovině tohoto roku bude tato doprava, již elektromidibusy, prodloužena k nádraží a ke krajské nemocnici. V současnosti se projektuje rozšíření záchytného parkoviště Jírovcova o dalších 200 parkovacích míst. Další záchytné parkoviště chystáme na Dlouhé Louce (současný tah silnice E55), kde po vymístění kamiónů bude možné realizovat 600 parkovacích míst. Část tohoto parkoviště již funguje a zprovoznění celého parkoviště je reálné v první polovině příštího roku. Na stejném tahu E55, u nové multifunkční haly projektujeme parkovací dům pro 800 automobilů. U fotbalového stadionu Dynama rozšiřujeme původní záchytné parkoviště na více než 200 parkovacích míst. Připravuje se studie na záchytné parkoviště při výjezdu z dálničního přivaděče Pohůrka u hřbitova v Mladém. Kromě záchytných parkovišť budeme v letošním roce realizovat řízené parkoviště „Náplavka“ u řeky Vltavy. V první fázi zde bude 74 parkovacích míst a výsledný počet parkovacích míst bude 300. Kromě těchto velkých parkovišť jsme zrealizovali rozšíření parkovacích míst na sídlištích Vltava a Šumava a zřízení dalších parkovacích míst připravujeme i na sídlišti Máj.

Na závěr se zeptám na domácí politiku. Hnutí ANO vyjednává o podpoře vládě ve druhém kole. Je pro vás přijatelná dohoda s KSČM či SPD?

Komunální politici z měst a obcí prioritně řeší problematiku příslušného města či obce. Netvoří a neřeší krajskou, státní či mezinárodní politiku. O tom, že by byla ve hře dohoda mezi KSČM a SPD, mi není nic známo.

Neobáváte se, že může uškodit nejen pověsti hnutí, ale i celého Česka, když bude premiérem trestně stíhaný politik? Nemělo by ANO na premiéra nominovat někoho jiného ze svých řad? Koho?

Pokud je mi známo, současný premiér v demisi není trestně stíhaný a ani mu nebylo sděleno obvinění. Usnesení posledního výboru hnutí ANO jednoznačně podporuje jako jediného kandidáta na premiéra A. Babiše.

autor: Kateřina Synková