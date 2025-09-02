Právě se děje. Náměstek Tůma z Chomutova: Je tu zaděláno na obrovský problém

Média hojně řeší problém s bytovým domem u vás v Chomutově, který prý padá. Jeho obyvatelé museli být evakuováni a za město jste jim nyní poskytli rychlou finanční pomoc. O čem celá věc je? To se začal dům z ničeho nic bortit?
Dům se nachází v geologicky nestabilním prostředí, je to zařazeno do třetího stupně. Zároveň je třeba říct, že se ten problém táhne od počátku, od chvíle, kdy byl dům v této lokalitě stavěn. Není to žádný nahodilý jev, že by bylo celá léta vše v pořádku a najednou se to začalo hýbat. Říká se, že tehdy se stavěly daleko lepší základy, aby tam dům mohl stát. To vyprávějí sami místní.
V průběhu posledního roku probíhalo měření, zda nedochází k rozevírání panelů, což se nakonec i naměřilo. Tamní SVJ si měření samo zařídilo a objednalo u firmy, která se jim o to starala a hlídala jim to. Proto došlo k preventivnímu vystěhování, nejprve levé strany a několik hodin poté pravé strany. První půlka domu byla stěhována večer, čehož jsem se účastnil, a druhá potom ráno, protože hrozilo nebezpečí i tam. O všechny obyvatele domu jsme se dokázali postarat. Většina šla buď ke svým známým, či příbuzným a některé rodiny jsme ubytovali v možnostech města, například v chatce na Kamencovém jezeře nebo na ubytovně, kterou poskytla spřátelená firma, v hotelu Bobr apod. Dnes pro ně sháníme provizorní ubytování v možnosti Chomutovské bytové společnosti nebo dalších společností, které v Chomutově vlastní nemovitosti.
Kromě toho zastupitelstvo odhlasovalo pomocný balíček v podobě okamžité pomoci ve výši 20 tisíc korun na bytovou jednotku. Dále jsme schválili příslib bezúročné půjčky na dva miliony korun, pokud si požádají o sanaci. Vyčlenili jsme i finanční prostředky k uskutečnění šesti vrtů, aby se zjistilo, zda dochází k posunu svahu.
Takže není v tuto chvíli jasný osud domu? Zda se bude muset zbourat, anebo to půjde zajistit tak, aby byl stabilní?
Ve čtvrtek proběhne jednání se statikem, který řekne, jestli je možné budovu zachránit, nebo nikoli.
Ještě další téma. Na Chomutovsku je výrazným problémem stále nezaměstnanost, která může být do budoucna daleko větší s ohledem na budoucnost těžby hnědého uhlí a jeho využití. Jak velký problém to představuje?
Počítalo se s tím, že vše poběží aspoň do roku 2035, proběhly obrovské reinvestice. Exhalace a kyselé deště v Krušných horách, to už zde několik desetiletí není, ale přesto se tím aktivisté stále ohánějí. Krajina se vzpamatovala a vzmohla do velmi nádherného prostředí, takže tento argument už neplatí. Odsíření na elektrárně je natolik kvalitní, že zde žádný velký zásah do přírody není.
Nemluvě o teple, které je vlastně vedlejší produkt v elektrárnách a prodává se za bezkonkurenční cenu. Toto také zmizí, a kde ti lidé vezmou peníze na skokově zdražené vytápění z jiných zdrojů? Chomutov dnes platí v rámci centrálního vytápění za jedno z nejlevnějších v dodávkách tepla v republice. Je tu zaděláno na obrovský problém. Až se to všechno zavře, dopad na životní prostředí bude minimální, ale dopad na peněženky a životní úroveň našich lidí bude razantní.
Nejen v rámci své gesce náměstka primátora města Chomutov se zabýváte podporou sportu. Jak v tomto ohledu vnímáte návrh státního rozpočtu?
Máte pravdu. Všiml jsem si, že na příští rok je v rozpočtu do sportu alokována prakticky nula. Děti jsou naší budoucností a měli bychom je podporovat ve sportovních aktivitách, aby byly zdravé a nebyly z nich koule. Rodiče mají stále horší podmínky k tomu své děti ve sportech finančně podporovat, zvláště u nás v Ústeckém kraji. Rodiče se budou muset rozhodnout, jestli zaplatí účty za elektřinu, nebo dětem kroužek. A elektřinu zaplatit musíte, takže víme, jak to dopadne. Je potřeba to změnit, jinak to odnesou děti.
autor: Radim Panenka