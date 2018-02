Primátorka Havířova: Očekávám, že nový předseda ČSSD nastartuje správným směrem

Ačkoliv ČSSD vyhrála v Havířově komunální volby, ocitala se zpočátku v opozici. Nakolik obtížné je pro politického nováčka v polovině volebního období naskočit do rozjetého vlaku? Jak vnímá kritiku opozice, jež se v lednu pokusila neúspěšně odvolat náměstka primátora města? A proč je kritická k hnutí SPD? Nejen s tím se svěřila primátorka Jana Feberová (ČSSD) v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Prozradila nám také, jaké jsou její plány. A řeč se stočila i k blížícímu se sjezdu sociální demokracie.

Primátorkou Havířova jste něco málo přes rok. Jak byste jej hodnotila? Co se vám podařilo a s čím příliš spokojená nejste?

Myslím si, že se nám podařilo ve spolupráci s koaličními partnery toho hodně, vše pro občany, rozhýbali jsme investiční akce, ať už ty větší – rozšíření hřbitova včetně smuteční obřadní síně, podjezd vedle nádražní budovy, ve spolupráci s Městskou policií jsme v rámci prevence uskutečnili 4 dny protidrogového vlaku, pokračujeme v cyklostezkách na Těrlickou přehradu, uhradíme projektovou dokumentaci v rámci Mikroregionu Těrlické a Žermanické přehrady na cyklostezku až na Žermanickou přehradu, samozřejmě pokračujeme v opravách chodníků, řešíme parkovací místa, což je velký problém, protože, když se stavěl Havířov, nikdo nepočítal s tím, že každá rodina bude mít přinejmenším dvě auta, objekt bývalé ZŠ na ul. Mánesova zrekonstruujeme na Domov pro osoby se zvláštním režimem a takto bych mohla pokračovat. Opravujeme základní školy, což jsou položky v řádech desítek milionů Kč.

Vedení slezského města se od podzimních voleb v roce 2014 změnilo již podruhé a koalice dokonce potřetí. Vítězná ČSSD skončila také původně v opozici. Jak náročné je převzít otěže v polovině volebního období? A vnímáte změnu vedení jako velkou změnu? V čem konkrétně?

V roce 2014 jsme vyhráli komunální volby a logicky by mělo platit, že budeme ve vedení města. Situace dopadla poněkud jinak, já bych už toto téma neřešila, nyní pracujeme v novém složení. Vše je na lidech, jak se domluví, a je jedno, z jaké jsou strany či hnutí. Musí nám jít o to, abychom věci řešili seriózně, aby veškeré naše aktivity přispívaly k tomu, aby se našim občanům žilo co nejlépe.

Jak se neustálé změny ve vedení podepisují na samotném fungování města?

Fungujeme dobře, bez žádných třenic.

Psali jsme: Havířov: Město chce podpořit učňovské obory SŽDC podepsala s městem Havířov smlouvu o spolupráci, místní nádraží čeká zásadní proměna Havířov: Za multifunkčním domem na náměstí Republiky bude zpoplatněno 10 parkovacích míst Havířov: Primátorka si na den vyzkoušela práci strážníka městské policie

Naposledy tento týden se opozice pokusila odvolat vašeho náměstka. Vadí jí, že je zároveň poslancem. Vnímáte vy osobně kumulaci funkcí, která u nás není bohužel ničím ojedinělým, jako problém?

Na tuto otázku jsem odpovídala již před parlamentními volbami, nedovedu si představit, že bych jako primátorka byla zhruba 20 dní v měsíci v Praze a pak bych měla svědomitě zastávat post primátorky a být na radnici pro občany.

Jak byste celkově hodnotila aktuální vztahy v koalici, ale i spolupráci s opozicí?

V koalici je to v pořádku, když potřebuji vyřešit určité záležitosti i s opozičními partnery, jde se dohodnout, pokud to nejsou záležitosti, u kterých má každá strana diametrálně odlišné priority.

Co byste ráda ještě stihla do konce volebního období, jaký je váš největší cíl?

Chtěla bych pro naše občany vyřešit ve spolupráci se SŽDC bezbariérový vstup na nástupiště v budově vlakového nádraží; jednání s generálním ředitelem krátce proběhlo a budu v tom pokračovat; určitě se mi jedná o bezpečnost našich občanů, nedovolím do Havířova nelegální migranty, naší další prioritou zůstává Domov z bývalé ZŠ.

Psali jsme: Havířov: Oprava výukového bazénu Delfínek v Městské sportovní hale se chýlí ke konci Havířov: Kamerový systém pomáhá zvyšovat bezpečnost a odhalovat delikty Havířov: Město uzavře s MRA novou smlouvu V Havířově v pondělí jednali zastupitelé, schválili rozpočet na příští rok

Nabízí se také otázka, zda budete chtít po volbách pokračovat v započaté práci a obhájit mandát primátorky?

Určitě bych chtěla pokračovat v práci na radnici, obhájit svůj mandát.

Máme za sebou druhou přímou volbu prezidenta, v níž svůj mandát obhájil stávající prezident. Těší vás osobně výsledek? Není totiž tajemstvím, že část sociální demokracie podporovala v druhém kole Jiřího Drahoše.

Volby máme za sebou, uvidíme.

Psali jsme: Drahomír Jurajda: Co brzy odhalí naši oficiální politologové Primátor Zlína: Rozdělená společnost je jedním z hybatelů rozvoje země Humorné VIDEO: Sranda ze studentů, kteří jedou poučit Zemanovy venkovany. A píseň umělců pro Drahoše, na kterou nezapomenete Policie vyšetřuje tvrzení o Zemanově rakovině jako pomluvu

Již za nedlouho se uskuteční sjezd sociální demokracie. Co od něj očekáváte?

Měl by se zvolit předseda ČSSD, který nastartuje stranu tím správným směrem.

Počet kandidátů do čela sociální demokracie před sjezdem narůstá. Naposledy oznámil záměr ucházet se o post předsedy její úřadující šéf Milan Chovanec i bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. O místo předsedy strany se už dříve přihlásil také současný místopředseda Jan Hamáček nebo bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. Prozradíte nám vašeho favorita?

Ještě bude před zvolením toho správného člověka řada jednání, sama na sjezd jedu a jsem zvědavá na samotný průběh. Svůj názor bych si ponechala pro sebe.

Co musí podle vás nyní sociální demokracie učinit, aby se dostala opět na výsluní? Přeci jen se ukazuje, že nejvíce ztrácí právě na Moravě, kde značná část voličů přešla k ANO či SPD. Čím si to vysvětlujete?

Zbytečně se rozdmýchaly aféry, které nemusely mezi lidi, protože vše nebylo prezentováno pravdivě, určité politické chyby se vyskytly, ty nám ubraly procenta, musíme voličům jasně sdělit, proč je ČSSD dobrou stranou, je zde spousta dobrých primátorů, starostů, které bychom mohli ztratit a kterých by bylo škoda. Měli bychom řešit starosti obyčejných skromných lidí, kteří na nás spoléhají a kteří nám věří.

SPD si u nás na zastupitelstvu dělala předvolební kampaň prostřednictvím lživých argumentů pana krajského zastupitele, které hraničily mnohdy až se zastrašování našich občanů, po volbách vyšlo najevo, kdo vlastně pan krajský zastupitel ve skutečnosti je.

Psali jsme: Když se mluví o předčasných volbách: ANO by dnes vyhrálo, ČSSD posílila. TOP 09 a STAN by ze sněmovny zmizely VÍME PRVNÍ Pražská ČSSD chce do komunálek prorazit s Drahošem To jsou věci: Babiš ano, Zeman ano. Překotný vývoj v ČSSD. Po porážce Drahoše se vše otáčí Kritici vedení ČSSD z platformy Zachraňme ČSSD chtějí přímou volbu předsedy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková