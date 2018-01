Primátorka Ústí nad Labem: Je třeba skoncovat s diskriminací poctivých pracujících lidí

31.01.2018 12:57

Primátorkou se stala Věra Nechybová (UFO) v roce 2015. Se hnutím ANO, za něž kandidovala, se ale rozešla ve zlém, a jak prozradila pro ParlamentníListy.cz, letos povede kandidátku Ústeckého fóra občanů. Čeho by ráda ve městě ještě dosáhla? A co jí dělá největší starosti? Rozebrali jsme také plnění předvolebních slibů. Svěřila se, proč je kritická k dotacím z MMR a jak by řešila problematiku sociálního bydlení či zneužívání sociálních dávek. „Nechci, aby moje město zůstalo cílem obchodníků s chudobou a příjemců dávek,“ říká rázně.