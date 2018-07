Profesor Tomský: Západní elita podporuje výměnu Evropanů za imigranty. Na Západě budou islamizované státy

Jak hodnotíte výsledek summitu EU týkajícího se imigrace? Všechny strany ho interpretují jako své vítězství. Orbán i Merkelová…

Blbost. Summit nic nevyřešil a sliby na zastavení migrace jsou mlhavé, ne-li liché. Že padnou absurdní kvóty na rozdělování migrantů, bylo dávno zřejmé, nikoho nelze zadržovat proti jeho vůli. Nic nového se nedohodlo, jen se po třech letech opět mluví o vybudování registračních střediscích pro migranty a vrácení neúspěšných azylantů. Vyhoštění migrantů je nesmírně nákladné a z 90 procent se nedaří. Většina států své občany zpět nepřijímá. Čtyři vražední útočníci v Německu byli odmítnutí žadatelé, podobně ve Švédsku a ve Finsku.

Kdo přispěje Itálii na stavbu imigrantských táborů? EU slibovala finanční pomoc už několikrát a nikdy ji nedotáhla do konce.

Podaří se postavit registrační střediska v Africe? To by znamenalo ohromnou finanční pomoc (výkupné) dotyčnému státu. Mluví se o posílení Frontexu, ale tito „záchranáři“ svou aktivitou zvyšují zájem o vystěhování. A co teprve lodě humanitárních organizací, kdo je hodlá zastavit? Nikdo.

Nezapomínejme, že západní politická elita, především Brusel a Europarlament, považují výměnu evropského obyvatestva za migranty za žádoucí, a když jsou pod tlakem (dnes Itálie a Rakouska), tak se přetvařují. Komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos nedávno v článku „Migranti v Evropě zůstanou“ (8. 12. 2017) napsal, že je nejvyšší čas, aby „nalil Evropanům čistého vína“… „Nikdy nebudeme schopni migraci zastavit.“… „Za minulý rok zajistila EU pobyt dalším 700 000 lidem a je to nejen naše morální povinnost, ale i nezbytná ekonomická a sociální potřeba stárnoucího kontinentu.“ … „Migranty, mobilitu a pluralismus musíme uznat jako normu naší politiky, jako trvalou migrační a azylovou politiku. Jediné, co musíme změnit, je kolektivní myšlení Evropy.“

A tak budou lodě připlouvat dál. Krizi v Evropě vyvolá teprve hospodářská recese.

Pozice Merkelové kvůli migrační krizi je i v Německu silně oslabena ze strany CSU, ale kritici jsou už i v CDU. Padne, nebo to ještě nějak „zpytlíkuje“ pro jedno volební období?

Šéf bavorské strany Horst Seehofer vyhrožuje kontrolou hranic a odmítnutím vpouštět do Německa běžence ze třetích států, ale několikrát prohlásil, že pád vlády nechystá. Konzervativní Bavorsko má blízko k české mentalitě, ale je nerozborně zapojeno do německé politiky. Mám pocit, že jde o taktizování před zemskými volbami v Bavorsku, kde by mohla Alternativa (AfD) získat více než deset procent hlasů na úkor Seehoferovy CSU.

Jako všude stále se lidem předkládají kosmetické nebo spíše symbolické ústupky. V Bavorsku kříže do úřadů, v Rakousku snížení dávek závislých nyní na zkoušce z jazyka (opravdu), ale migranti přicházejí dál. V Německu záleží na náladě obyvatel, pokud by před volbami došlo k teroristickému útoku anebo další vraždě odmítnutým azylantem, tak německá vláda padne.

Myslíte si, že nástup euroskeptiků a „populistů“ bude následovat po jejich úspěchu v Rakousku, Itálii, Slovinsku i v dalších zemích EU?

To bude velmi záležet na politice středové pravice. Sociální demokracie je passé. Pokud skutečně přitvrdí v záležitosti migrace, bude mít úspěch tak jako v Rakousku. Pokud ne, budou mít navrch protestní strany.

Co si myslíte o myšlence, že by jakýsi Visegrád plus mohl být do budoucna alternativou ke stále více islamizované, neomarxistické a centralizované EU? Přidat k Visegrádu by se mohlo Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, popřípadě Bavorsko, Sasko, severní Itálie… Není opět čas na spolupráci ve střední Evropě v prostoru mezi Německem a Ruskem, jak to byla idea Palackého, ale i nakonec Pekaře?

Dlouhodobě není jiné východisko než koalice států střední Evropy. Od nás na Západ se budou prostírat islamizované státy. K těm zemím naší budoucí koalice, jež jste zmínil, bych přidal Rumunsko, Bulharsko i státy rozpadlé Jugoslávie. Patří sice do východní (pravoslavné) Evropy a nemohou s námi vytvářet stejnou civilizaci a státní útvar, ale v otázce islámu jsou s námi naprosto zajedno.

Co je podle vás nyní nejdůležitější otázkou v zahraniční politice a geopolitice?

Migrace. Ohrožuje nás nejen ekonomicky a zvýšenou kriminalitou, ale přímo existenciálně. Naši vnuci by už nežili v zemi, ve které vyrůstali, ztratili by svůj domov a museli by se potýkat s hospodářským i politickým rozvratem.

autor: Lukáš Petřík