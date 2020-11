Profesorka: Covid nás zaskočil? Důvod leží v ČSSR. Varuji do budoucna

reklama

Paní profesorko, co říkáte současným číslům týkajících se výskytu covidu-19 na Slovensku. Jsou podle Vás uspokojivá?

Epidemiologická situace na Slovensku se v poslední době nevyvíjela právě příznivě, zaznamenali jsme velký nárůst případů, téměř stejně jako u vás v Česku, pouze asi se čtrnáctidenním zpožděním. Takže jsme se rozhodovali, co udělat, aby nedošlo ke kolapsu zdravotního systému.

Proto také vláda nakonec přijala opatření plošného testování obyvatel, které by mělo, jak věříme, zpomalit šíření a prudký nárůst všech indikátorů.

Ten projekt celoplošného testování měl a má celou řadu odpůrců a kritiků. Vy ho tedy považujete za smysluplný?

Já si myslím, že smysl má, byla to samozřejmě velká a logisticky velmi náročná akce a musím poděkovat všem, kteří na ní jakkoliv pozitivně participovali. Lidé měli o testování skutečně zájem, chtěli vědět, jak na tom jsou, aby neohrozili své blízké, takže já to vnímám pozitivně.

Fotogalerie: - Fronty na testy

Jak se podle Vašeho názoru zatím daří premiéru Igoru Matovičovi, který je momentálně sám v karanténě, bojovat ten bezprecedentní boj s pandemií koronaviru, který si zatím žádný slovenský předseda vlády samozřejmě neměl nikdy předtím možnost vyzkoušet?

Lidi v Česku zpočátku zachvátila všeobjímající horečka altruismu – šili si navzájem roušky, vyráběli respirátory, pomáhali s nákupy – zkrátka - idyla. V tuto chvíli je ovšem situace diametrálně odlišná. Převládá nervozita a obavy, dostavuje se frustrace z částečného „stopstavu“ celé společnosti a o slovo se neodbytně hlásí problémy v návaznosti na hospodářský pokles a očekávanou ekonomickou recesi. Registrujete podobný vývoj i u vás na Slovensku?

Určitě ano. Všichni jsme z toho vlastně dost unavení, trvá to už příliš dlouho. Na sociálních sítích se čile rozvíjejí nejrůznější konspirační teorie, což k té pohodě taky moc nepřispívá. Ale důležité podle mě je zachovat si především zdravý rozum. Jediné, co nám pomůže, bude očkovací látka, kterou už netrpělivě očekáváme.

A kdy si myslíte, paní profesorko, že bude ta vakcína skutečně hotová a připravená k použití?

Bohužel nemám křišťálovou kouli, ale podle zpráv, které mám, by měla být k dispozici někdy na jaře, aby byla dostatečně prokázána její účinnost a bezpečnost.

Mnozí tvrdí, že momentálně pykáme za letní měsíce, kdy jsme viru až příliš popustili otěže. Vidíte to podobně?

Podle mě bylo přirozené, že většina lidí po té první vlně s tvrdými až restriktivními opatřeními okamžitě propadla tomu pocitu, že máme nad pandemií definitivně vyhráno. Z historie přitom moc dobře víme, že ku příkladu druhá vlna Španělské chřipky byla mnohem větší než ta první. Když se radíme a diskutujeme s panem ministrem zdravotnictví, tak vlastně vždycky rozhodujeme mezi dvěma zly, nikdy ne mezi zlem a dobrem, zkrátka do jaké míry chránit ekonomiku a do jaké míry chránit zdraví veřejnosti, to nikdy nejsou jednoduchá rozhodnutí. Je velmi těžké mezi nimi balancovat a hledat ty správné kompromisy.

Fotogalerie: - V odběrovém stanu

Slyšel jsem už z vícero míst, že se dalo lecčemu zabránit, kdyby politici epidemiologům více naslouchali. Sdílíte tento názor?

Pokud jde konkrétně o pandemii covidu-19, taky my si na Slovensku nemůžeme stěžovat, že by nás politici neposlouchali, hlavně v té první jarní vlně. Problém je ten, že je nás málo, stejně jako v Česku. Bývalé Československo mělo velkou tradici v epidemiologii. Někdy říkáme, že jsme se stali oběťmi vlastního úspěchu, protože jsme v prevenci infekčních chorob pracovali tak dobře, že se u nás už prakticky nevyskytují. A samozřejmě, že mnohým politikům se zdálo, že infekční nemoci už nejsou problém a netřeba se jim dál věnovat. Já hlavně věřím, že pandemie koronaviru pomůže alespoň epidemiologii vrátit na výsluní jako obor s patřičnou vážností a prestiží. S tím je spojená jak personální, tak materiální podpora, kterou potřebuje a která ji také právem náleží. Právě v těchto týdnech a měsících se můžeme sami přesvědčit, jak je vyspělá epidemiologická struktura pro každý stát doslova životně potřebná.

Domníváte se, tak jako někteří vaši kolegové, že jedinou cestou budoucnosti je promoření populace a tím získání přirozené imunity?

Já nejsem zastáncem postupného promořování. Ani sama WHO (Světová zdravotnická organizace) to nepovažuje za správný postup. A země, které k tomu tímto způsobem na začátku přistupovaly, velmi rychle zjistily, že tudy rozhodně cesta nepovede - takže začaly okamžitě přijímat podstatně tvrdší opatření. My se zkrátka musíme naučit s tímto virem žít a naučit se s ním žít tak, abychom se nenakazili. Do doby, než bude očkovací látka, je třeba si opravdu dávat pozor. Náš život se změnil, už si nemůžeme dovolit všechno to, co jsme si mohli dovolit před pandemií. A je třeba v tom důvěřovat odborníkům, i když nám říkají nepříjemnou pravdu. Pravda totiž znamená zodpovědnost, a proto se ji leckdy tak těžko naslouchá. Momentálně je to tak trochu jako, když tu máme mistrovství světa v hokeji a je u nás 5,5 milionů hokejových trenérů. Tak teď tu máme pandemii koronaviru, takže pro změnu 5,5 milionů epidemiologů...

