Radši umřít s USA než žít s Ruskem? Matku nechat umřít kvůli Babišovi? Rusko, Sputnik a covid. Hodně jiný pohled

ROZHOVOR „Už slyším ten řev o chudobě mužiků, Putinově totalitním systému, Navalném a bůh ví o čem všem…“ Exposlankyni ČSSD a bývalé člence Parlamentního shromáždění Rady Evropy Anně Čurdové by nevadilo nechat se očkovat vakcínou Sputnik V. „Zná-li někdo z Ruska pouze staré moskviče, může mít strach,“ podotýká k ruským technologiím. „Rusko je nám stále představováno jako zaostalá, rozvojová země, kde všichni právě spadli z kokosáku, pijí vodku a vůbec nic neumí,“ upozorňuje. Popisuje i to, proč zanikne role Ukrajiny a komentuje stavbu Nord Stream 2. Hovoří o příležitosti k velké dohodě pro 21. století. Věnuje se i české krizi: „Kvůli odporu k Babišovi by někteří nechali umřít i vlastní matku.“ V závěru přidává jednu radu pro přežití.

Mezitím, co lídři EU uvažují o tom, kde udělali v byznysu s vakcínami chybu, Maďarsko jedná na vlastní pěst. Má Sputnik V, vakcíny od firem Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Maďarské úřady schválily předběžně i čínskou očkovací látku Sinopharm. Jak hodnotit maďarskou cestu?

Jako jednu z těch, která je logická, možná a správná. Přes veškeré proklamace a sliby se to Evropské komisi vůbec nepovedlo, protože vakcíny jsou v první řadě byznys a teprve potom zdraví. Kapitalista potřebuje vydělávat, ne být lidumil. Tak čemu se pořád divíme?

No, Maďaři ukázali, že si Evropskou unii představují jinak, chtějí jít svou cestou a tou také jdou. Bez ohledu na to, co si o nich ideologové v EU nebo zdejší eurohujeři myslí.

Mít na výběr je terno. Když se zeptáte imunologů, tak vám soukromě řeknou, že ne každá vakcína je optimální pro každého… a jsou dokonce lidé, u nichž kdyby se provedly podrobné testy, tak jim očkování lékař zakáže. Necháte-li se naočkovat, aniž konzultujete se svým odborným lékařem (ne, to většinou není obvoďák) a ten aniž vám odebere několik zkumavek krve a nechá udělat řadu laboratorních testů, nesmíte se pak divit. Ale tohle není recept pro celou populaci, že….

Český premiér navštívil Maďarsko, kde se informoval o ruské vakcíně, pak odjel do Srbska, kde objednali čtyři miliony vakcíny Sinopharm a dva miliony ruské vakcíny. Premiér Andrej Babiš naznačil, že by zvážil maďarskou cestu, pak ujistil, že chce počkat na schválení vakcín Evropskou lékovou agenturou. Myslíte si, že v EU může dojít ke schválení ruské nebo čínské vakcíny?

Nemám křišťálovou kouli, abych v tomto případě mohla věštit, co udělá Evropská léková agentura. Ale zaspekuluji si, že Angela Merkelová má silný hlas. Pokud ne, tak proces schválení bude v rámci protiruské a protičínské hysterie tak dlouho zdržován, až ty už objednané vakcíny někdy přijdou, je jedno, kdy přijdou a kolik lidí zemře, ale je správná pouze ideologicky správná vakcína a zisk. A tam, kde se bude očkovat Sputnikem, se nebude očkovat Pfizerem nebo Modernou. Jde přece o podíl na trhu a zisk, ne o zdraví. Sputnik je levnější… A to je asi hlavní důvod pomalého schvalování a různých výmluv typu podaly nepodaly, došlo nedošlo, předložily nepředložily. Jen tak mimochodem, jako hlavní argument proti Sputniku je používáno to, že nebyl dostatečně otestován a že je povolen jen dočasně, to samé ale platí i o dalších vakcínách, jen se o tom taktně mlčí.



Premiér hovořil o tom, že bychom mohli získat příslib dodání ruské vakcíny a pak jen čekat na schválení. Lze předpokládat, že jde ze strany předsedy vlády o to vytvořit tlak na EU, abychom dostali schválených vakcín více? Mimochodem, nesrovnalosti jsou už v tom, zda Rusko požádalo Evropskou lékovou agenturu o schválení vakcíny nebo nepožádalo.

Ruský přímý investiční fond uvedl, že 29. ledna požádal o registraci vakcíny Sputnik V v Evropské unii. Poté Evropská agentura pro léčivé přípravky tyto informace popřela. Nicméně dle vlastního vyjádření pokračuje v dialogu s ruskými vývojáři vakcíny…

Certifikace vakcín prostřednictvím Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA je sice vhodnější, ale nelze vyloučit schválení léků na národní úrovni v Německu jako poslední možnost. Uvedl to šéf Německé svobodné demokratické strany FDP Christian Lindner v rozhovoru pro „Welt am Sontag.“

Slyšíme, že ruská vakcína není řádně testovaná, což není pravda. Svědčí o tom peer rewiev článek v renomovaném odborném časopise Lancet o výsledcích třetí fáze klinických studií s přibližně 20 000 účastníky. Tři čtvrtiny dostaly vakcínu a čtvrtina placebo. Byl přijat a zveřejněn. Současně byla zveřejněna vědecká studie o průběžné analýze randomizovaných kontrolovaných studií fáze 3 v Rusku. Podle vědců byla účinnost vakcíny 91,6 procent, u dobrovolníků starších 65 let – 91,8 procenta. Vakcína také stoprocentně chrání před závažným průběhem koronaviru. Vědci pracující za západní, povětšinou vládní nebo politické granty, mají politické výhrady. Jenže ostatních vakcín není dostatek. Virolog Ian Jones z University of Reading a Polly Roy z London School of Hygiene and Tropical Medicine uvedli, že vývoj vakcíny byl kritizován kvůli „obludnému“ spěchu, ale zveřejnění výsledků třetí fáze klinických studií v časopise Lancet vykázalo jednoznačný výsledek. „Nyní se k boji proti covidu-19 může připojit další vakcína,“ uvedl. Rusko je možná víc než „Horní Volta s jadernými raketami“, což je přirovnání, které prý kdysi použil německý sociální demokrat, kancléř Helmut Schmidt.

Nevím, jestli tedy premiér tímto postupem vytváří tlak na EU, ale trochu mi to rozhodování připomíná ono pověstné „daj-li medajli nebo nedaj-li medaili,“ v tomto případě „daj-li osvědčení nebo nedaj-li osvědčení“. Inu zisk je vždy až v první řadě.

Pokud připustíme názory odpůrců, stojí za to risk s ruskou vakcínou nebo počkat na očkovací látky testované v EU? Možná bychom snížili počet lidí, kteří mezitím zemřou. Co si myslíte, že při takovém zvažování bude rozhodující a co by mělo být rozhodující podle vás?

Je lepší umřít s USA než žít s Ruskem? Fakt? V první řadě by měl stát lidský život, někde daleko zisk a ideologie by měla být úplně až poslední, jestli tedy vůbec. Další otázka je, kteří vědci ruskou vakcínu zpochybňují. Rusko je nám stále představováno jako zaostalá, rozvojová země, kde všichni právě spadli z kokosáku, pijí vodku, vůbec nic neumí a ničemu nerozumí a my je musíme naučit chodit a jíst příborem… Ale ono to tak úplně není a právě výzkum v těchto oblastech je na vysoké úrovni. Mimochodem, toho alkoholu Češi vypijí na osobu víc.

Už slyším ten řev o chudobě mužiků, Putinově totalitním systému, Navalném a bůh ví o čem všem. Za co Rusko kritizujeme? Za málo liberální systém? Za nedostatek slabosti, kterou bychom využili k rozkradení tak, jak se vždy při sametových revolucích děje? Ano, Rusko má své problémy. I my máme své bezdomovce a lidi žijící na hranici a pod hranicí chudoby. Ne že bychom jim nemohli pomoci, my chceme, aby byli chudí až hladoví. Co je divného na tom, že se velmoc chová znovu jako velmoc a neposlouchá přání evropských chamtivců, byrokratů EU nebo západnických novinářů?

Jak si vysvětlit, že je vůči ruské vakcíně ze strany části veřejnosti takový odpor? Chceme spoléhat na normy EU, máme strach z ruské výroby, obecně máme zažitý odpor k Rusku…

Částečně rozumím výhradám k možné nestandardnosti výroby. Rusko je na jednu stranu známé neuvěřitelnou technologickou kázní – USA stále dovážejí z Ruska ty největší raketové motory RD-180, které vynesly i rakety Lockheed Martin Atlas III či Atlas V… Stejně tak supersložité automatické zbraňové systémy, zodpovídající za funkčnost jaderných zbraní, pracují bezporuchově desítky let… na druhé straně byla mnohdy spotřební výroba pro ruské domácnosti či výroba automobilů poruchová, nekvalitní. Zná-li někdo z Ruska pouze staré moskviče, může mít strach.

Vadilo by vám nechat se očkovat ruskou vakcínou?

Ne, nevadilo, proč by mělo? Nejsem ideologicky předpojatá a nepodléhám konspiračním teoriím, kterých jsou plné sociální sítě. Na Rusko se dívám reálným pohledem. Očkování nemá být ideologické, ale účinné a bezpečné. Jsme jiní než Maďaři nebo Srbové? Nebo těch 24 států, které Sputnik schválilo, nebo WHO, která jej také schválila? Má snad Evropská léková agentura lepší odborníky než prudce se rozvíjející Indie, kde se bude Sputnik licenčně vyrábět? Jsme nějak nadřazení nebo lepší?

Myslím si, že každý lidský život má svoji hodnotu a měl by se chránit. No a ten odpor je logický, přestáváme přemýšlet, žijeme ve zkratce, nezasazujeme věci do souvislostí a věříme nikomu neodpovědným médiím, které nás směřují tam, kam jejich majitelé potřebují. Přestali jsme číst a přečtené dávat do souvislostí, přestali jsme přečtenému rozumět a kritické myšlení je na nule. Je to tak pohodlnější. Jen nebezpečnější pro svět. Nepřemýšlející, tupá masa se snadněji ovládá.

Když si představíme, že by Evropská léková agentura skutečně schválila Sputnik V... Mohl by úspěch ruské vakcíny nějak rehabilitovat Rusko v očích veřejnosti?

Rusko se nepotřebuje rehabilitovat. Před kým, před čím a za co? Ti rozumní vědí, že Rusko je velmoc, která hájí své zájmy tak, jako je hájí jiné velmoci a ti nerozumní si hrají s ohněm. No a my jdeme ode zdi ke zdi. No a ten Schmidtův pohrdlivý výrok z doby studené války rehabilitoval Putin, když zemi zachránil po ožralém prozápadním Jelcinovi.



Může být katalyzátorem pro urovnání vztahů EU a Ruska vzestup Číny?



Ne. Rusko a Čína uzavřely strategické partnerství. Ekonomické i vojenské. Plynovod Síla Sibiře I a Síla Sibiře II, Altaj, oprava asijské větve Transsibiřské magistrály, společné investice, licence na pokročilé technologie. To je silná vazba a jednoznačná asijská orientace Ruska.



Bez ohledu na vakcíny, nový americký prezident Joe Biden se chce Rusku postavit. Amerika je prý zpět. Biden v telefonátu Vladimiru Putinovi měl hovořit o tom, že dny, kdy se USA Rusku podrobovaly, skončily, ať už jde o kyberšpionáž, ovlivňování voleb či používání jedů. „Nebudeme váhat nechat za to Rusko zaplatit a hájit své životně důležité zájmy i naše občany,“ řekl Biden. Co můžeme očekávat ve vztazích mezi Spojenými státy a Ruskem?

Je zajímavé, že česká média podrobně informovala o tom, co řekl Biden, a tak nějak neinformovala o tom, co řekl Putin… Podle toho poznáte spolehlivě hloupou propagandu. Je jednozdrojová. Válečnické výkřiky pana Bidena jsou z mého pohledu docela nebezpečné. A když už jsme u těch voleb v USA, hodně se hovořilo o tom, že je tentokrát ovlivnila Čína ve prospěch Bidena. Ale to asi bude v pořádku, že?

Prohlášení Kremlu se nezmínilo o žádných třecích plochách a tvrdilo, že telefonát byl „obchodní a upřímný“. Přiznala i BBC. Obě strany se údajně dohodly na prodloužení poslední zbývající jaderné dohody.

Podle mých informací Putin poblahopřál idenovi k začátku jeho práce jako prezidenta Spojených států. Poznamenal, že normalizace vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy by splnila zájmy obou zemí a s přihlédnutím k jejich zvláštní odpovědnosti za udržení bezpečnosti a stability ve světě i celého mezinárodního společenství. Oba prezidenti vyjádřili uspokojení nad dosažením dohody o prodloužení platnosti Smlouvy o strategických útočných zbraních.

Podle Kremlu „byly zváženy možnosti“ spolupráce v boji proti pandemii koronavirů i v dalších oblastech včetně obchodních a ekonomických souvislostí. Termín „byly zváženy možnosti“ sice neříká, která možnost byla zvážena jako lehčí, ale dohodou tato formulace neoplývá. Cena ropy ovšem Bidenovi stoupá, čímž stoupají i příjmy i možnosti výdajů Ruska. Nord Stream II se nepodaří Američanům zabrzdit a Německo a celá „německá Evropa“ včetně nás bude mít plyn ruský, plyn levnější, než může být ten americký. Role Ukrajiny zanikne a s ní zanikne i ochota tamní loutkový režim podporovat.

Mezi mezinárodní témata patřilo jednostranné odstoupení Spojených států od Smlouvy o otevřeném nebi, což pravděpodobně neprospěje snižování rizik ozbrojeného konfliktu. Pak oba státníci řešili problém zachování společného komplexního akčního plánu pro íránský jaderný program, vnitřní ukrajinské urovnání, jakož i ruský zájem na pořádání summitu stálých členů Rady bezpečnosti OSN. To by mohla být příležitost k velké dohodě pro 21. století.

Prozatím je Rusko ve vývoji strategických zbraní dál než USA. Počínaje robotickými tanky a bitevníky s autonomní inteligencí hejna, jadernými autonomními torpédy s jaderným pohonem, nyní komplexně otestovaným modulárním radarovým systémem včasného varování před jaderným útokem, vícevrstevnou obranou S-300 až S-500, chránící zemi před útokem všech myslitelných letounů a raket, i z vesmíru. Rusko nemá důvod mít z USA strach. A protože výzkum a vývoj obrany je zde koordinovaný vládou a až desetkrát levnější než v USA, přezbrojení nestálo ani tak moc. Zaplatil ho většinou benzín do našich hladových aut a plyn vytápějící naše domy. Dnešní Putinovo Rusko mělo v roce 2019 dle Světové banky HDP v paritě kupní síly 4390 miliard USD, i když ještě v roce 1999 mělo HDP 196 miliard USD. Ruské zemědělství dnes tvoří jen 5 %, průmysl 32 % a služby 63 %. HDP na obyvatele je dle MMF z roku 2019 29 181 USD. Pro srovnání, Česko má HDP na obyvatele 42 670 USD.

Tolik detailní informace k vyvážení těch, které jsme se z našich novin nedozvěděli.

A jak se Biden Rusku postaví? Vyvolá jaderný konflikt nebo bude dál pokračovat nerozumná a nenávistná ideologická štvanice? Zbývá USA něco jiného než silná slova? V tuto chvíli má Biden ideologicky rozdělenou zemi tak, jak od války Severu proti Jihu nebyla.

USA mají nemálo svých starostí, chudobou a strukturálními nedostatky ve zdravotním systému počínaje. Před covidem neutečou ani demokraté. Neměly by si USA v první řadě zamést před vlastním prahem? Holt si nejen republikáni, ale i demokraté musí zvyknout, že 21. století bude čínské a ne americké. Chce to více rozumu a méně řinčení zbraněmi.



Když se vrátíme zpět do České republiky, nemocných přibývá, tři okresy jsou uzavřené… Jak bychom měli teď postupovat, co je potřeba změnit? Co byste chtěla zdůraznit?

Dříve se říkalo, co Čech to muzikant, nyní platí, co Čech to epidemiolog a virolog. Prostě každý jsme odborník. Ti, kteří ještě neonemocněli, i ti, kteří přežili. Ti, kteří nepřežili, o tom nemohou podat svědectví. Nedivím se zájmu lidí a nedivím se ani rozčarování a skepsi, se kterou sledují smutná data o smrtnosti a nemocnosti, ale i o ekonomice. Chtěla bych zdůraznit odpovědnost jednotlivců, protože musí dodržovat nařízení, i když jsou nepříjemná a omezující. Jsme v situaci, kterou jsme znali jen ze sci-fi románů a armádních příruček pro vedení biologické války. Poprvé se bohužel skoro vždy jde cestou pokus–omyl. Někdy i podruhé a potřetí.

Bezbřehá nenávist k premiérovi a jeho týmu, která často u některých politiků a s nimi spřátelených médií čouhá jak sláma z bot, bohužel nijak nepřispívá vzájemné důvěře. Každý kormidelník dělá v bouři, co může. Když se ptáte opozice, co by dělala, tak mele a mele a mele a nic z ní nevypadne. Nebo z ní vypadne jen, že Babiš je gauner. Sociální sítě řeší, kolik on a Prymula vydělali na rouškách, vakcínách a jiných komoditách. Že vlastně je dobře, že lidé umírají, protože smrt je přirozenou součástí života. Chybí nám pud sebezáchovy, který je důležitý pro přežití, vytratila se empatie a soucit s druhými. Kvůli odporu k Babišovi by někteří nechali umřít i vlastní matku.

Řídit tuto partu blech, která si říká společnost či stát, není žádná legrace. Tím spíš, že řada rádoby odborníků své moudré rady poskytuje jen a jen na sociálních sítích, kde se to velmi dobře radí... Ale jak už to bývá, realita je a minimálně celý letošní rok bude někde jinde.

Protože od biologické války se tato situace technologií ani svým dopadem nijak neliší, inklinuji k tomu věřit vojákovi před důvěrou v civilistu, i kdyby byl lékař. Lékaři mají tendenci myslet pouze na živé, voják musí chtě nechtě počítat mrtvé a dalšího boje neschopné. Ten, kdo se chce bránit, musí znát techniky útoku. Politik, ten musí jen sčítat náklady a přemýšlet, jestli obětovat jedny nebo druhé, aby země nezkolabovala jako celek. A musí vymýšlet, jak to vše odůvodní.

Když se nepotkáme, nemůže jeden či druhý přinést virus. Sociální distance je tedy prioritou prevence i léčby. Stejně jako u moru. Když se potkáme, platí maximální vzájemná opatrnost a ohleduplnost. Nevíte, zda právě nejste vy bezpříznakově nemocný. I když si dáte udělat test, platí jen do chvíle, než vám odebrali vzorek. V další minutě jste se mohl nakazit. Nedotýkat se, nedýchat na druhého z blízkosti. Dodržovat hygienickou vzdálenost. Zvykněme si na roušky či respirátory, rukavice, dezinfekci. I když způsobují nepohodlí. Nešvejkujme. Šála nebo dámská punčocha není ochrana. Stejně jako při sexu. Nyní, v mrazu, vidíme naprosto zřetelně, jak daleko dodýchneme, dokašleme nebo dokýchneme. Zapamatujme si to. Uvědomme si, že náš dech může zabíjet druhé. Takže kdo ve společných prostorách či dopravním prostředku větrá průvanem, minimalizuje riziko. Kdo dezinfikuje pravidelně pracovní stůl, kliku od dveří či výtah, minimalizuje riziko. Kdo chrání sebe, chrání i druhé. Zkusme víc myslet na druhé. To je rada pro přežití.

