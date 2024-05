Rusko má čas. Hrozba, kterou by lidé měli znát. Veterán Ticháček k bojům i konci války

Rusko má čas a třetí fáze války může být „nekonečno“, říká ParlamentnímListům.cz někdejší účastník armádních misí a analytik Dominik Ticháček. Do konce léta čeká pád Časiv Jaru a jako pravděpodobné vidí rozšíření bojů do Sumské oblasti. Válka dle něj skončí, až „nebude kde brát“ ani ze strany Západu, ani na Ukrajině. A úplné obrácení vývoje války? Jen za cenu hrozby pro evropské obyvatelstvo. „Přenastavení ekonomik na válečné, úplná a neskrytá angažovanost NATO a EU a zapomenout na bydlo blahobytu. Taková válka by srazila životní úroveň naprosto všem, a to radikálně. Všichni to vědí a kvůli Ukrajině o to přijít nechtějí,“ soudí Ticháček.

Nejdříve tak obecně, v jaké je Ukrajina situaci? Dá se použít název francouzského filmu Situace je vážná, nikoliv však zoufalá? Nebo je to stále příliš pozitivní hodnocení?

Vy s filmem, tak já s názvem punkové kapely Včera bylo pozdě. Vše, co se dnes děje, je jen pokus o to, aby výsledek angažovanosti západu na Ukrajině byl co nejvíce přijatelný pro nás. Abychom neztratili tvář, a i přes fiasko mohli vše konstruktivně „okecat“ ve smyslu – sice jsme prohráli, ale měli jsme více ze hry. Pozdě je už i na tento „okec“. Budeme rádi, že vyhrajeme aspoň na rohy. O Ukrajinu už vůbec nejde, a to navzdory velkohubým prohlášením některých politiků. Zrcadlo nastaví tzv. mírová konference ve Švýcarsku, na kterou hlavní hráči ani nepřiletí a zbytek se pouze opět „vykecá“. Je to smutný příběh o „nadřazenosti“ západu zbytku světa, se špatným koncem pro Ukrajinu.

Podle všeho se Ukrajině nedaří zastavit postup na Donbasu, k tomu přibyla charkovská fronta, dle analytiků se chystá další akce u Sumy, ticho po pěšině je u Záporoží, Ukrajinci stáhli svou poslední posádku z Krynki na levém břehu Dněpru. Která z front je podle vás pro Rusy, ale třeba i Ukrajince klíčová?

Opravím vás. Ukrajinci posádku z Krynek nestáhli. Podle posledních informací naopak rozšířili předmostí západním směrem podél břehu. Rozšíření fronty na severu jsem predikoval již v listopadu loňského roku ve své analýze a byl jedním z naprosto logických tahů v ruských operačních plánech. Ač budeme kolem sebe slyšet od různých analytiků různé vybájené příběhy o možných směrech letních ofenziv ruské armády, realita bude k jejich údivu jiná, pro nás stále stejná. Ruská armáda bude stále používat klouzavý tlak po celém úseku fronty a těžit z nedostatku a nižší kvality sil na straně Ukrajiny.

Hlavní těžiště bojů budeme moci sledovat na úseku Časov Jar, jehož pád odhaduji do konce léta maximálně. Na ostatních úsecích bude vyvíjen tlak podle potřeby a konkrétní situace.

K analytikům... Různí analytici mají různé názory. Tak to většinou bývá, ale s konfliktem na Ukrajině bych je rozdělil na dvě skupiny. Analytiky, kteří analyzují dle potřeby a zadání – pokrytecky, módně a ideologicky. Této skupině vévodí fejsbůkový maršál P. Druhá skupina jsou analytici, kteří analyzují realisticky.

Je válka na Ukrajině stále ještě opotřebovávací nebo se opět dostává do fáze, kdy budou možné manévry?

Válka na Ukrajině byla, je a bude opotřebovávací. Ostatně takové jsou všechny konflikty. Žádné velké manévry, ofenzivy nečekám. Nůžky mezi tím, kolik potřebujeme a kolik máme, se rozevírají čím dál více a čas je na straně RF.

Asi všichni viděli videa, ve kterých ukrajinští náhončí tahají do dodávky odvedence, i s novým zákonem o mobilizaci se rekrutační cíle nedaří naplnit. Může armáda s takovým mužstvem vůbec fungovat? A jak dlouho?

To je výsledek právě výše zmíněných nůžek. Potřebný počet odvedenců jsme ovlivnili i my tím, že jsme otevřeli náruč pro všechny, a ne pouze pro ženy a děti. Proto se vede debata o tzv. návratové politice Ukrajinců zpět na Ukrajinu, aby byli tzv. k dispozici. Proto Ukrajina pozastavila konzulární služby. Proto Ukrajina rozšířila mobilizační věkový rozsah. Protože množství a kvalita klesá v čase. A jak je všeobecně známo, ten, kdo je donucen, není příliš ochoten.

Velmi se diskutuje o zapojení vojáků NATO. Je ale v současnosti v Evropě dost vojáků na to, aby mohli situaci vůbec zvrátit bez toho, aby evropské státy začaly povolávat záložníky/běžné obyvatelstvo?

Na zajištění určité části Ukrajiny, která je pro západní potřeby nezbytná, profesionální jednotky EU a NATO k dispozici má.

Na přímý konflikt s RF by byla účast záložníků nezbytná a následná mobilizace taktéž. To není strašení válkou. Je to prostý fakt, který si dá dohromady i kdejaký politolog z Kramářovky.

Stejná otázka na vybavení. Má ho NATO v Evropě dost pro to, aby mohlo potenciálně průběh války zvrátit?

Za dva roky konfliktu nebyla EU schopna přenastavit svoji ekonomiku tak, aby mohla Ukrajině pomoci efektivně.

Co je to dost? Na jaký druh konfliktu? Konvenční? Ne. Jaderný? Zbytečné se bavit.

Existuje z vojenského hlediska pro Ukrajinu nějaké řešení, které by mohlo průběh konfliktu otočit?

Existuje. Přenastavení ekonomik na válečné, úplná a neskrytá angažovanost NATO a EU a zapomenout na bydlo blahobytu. Taková válka by srazila životní úroveň naprosto všem, a to radikálně. Všichni to vědí a kvůli Ukrajině o to přijít nechtějí. Konflikt se bude jen přiživovat za účelem co nejvíce poškodit a zabrzdit RF ve všech směrech.

Válku na Ukrajině sledujete už delší dobu. Jak byste hodnotil důvěryhodnost zdrojů o ní? Jsou důvěryhodnější ukrajinská nebo ruská prohlášení?

Ani jedna, a tím myslím i naše. Naše jsou pro mě obrovským zklamáním a návratem v čase, kdy byla naše média poplatná jednomu názoru, jedné straně. Dnes máme „štěstí“. Demoličních stran je pět.

Kromě toho, čí propagandu byste hodnotil jako nejvíce vzdálenou od reality?

Jestliže chceme porovnávat, tak musíme přihlédnout k tomu, že hovoříme o médiích na Ukrajině, v RF a na demokratickém, svobodném západě. Co čekat od RF a Ukrajiny? Nic. Co od nás? Pravdivé, realistické, nezaujaté zpravodajství, které si ještě někteří z nás platí. A jelikož se mi hned vybaví lež s duchem Kyjeva, následných asi „milion“ dalších zaručených pravd… My jsme na hony vzdáleni všemu, co se snažíme představovat, a podle toho to také vypadá.

Vzhledem ke všemu zmíněnému, kdy očekáváte, že válka na Ukrajině skončí?

Hned v první analýze jsem psal o tom, že RF celý konflikt naplánovala na tři fáze. Zatímco první dvě fáze byly časově ohraničeny a víceméně dodrženy, tak třetí fáze je „nekonečno“. RF počítala s tím, že se západ bude angažovat. Ostatně se angažoval již na tzv. Majdanu, proč s tím přestat. Třetí „nekonečná“ fáze skončí, až nám konečně dojde, že z toho už více „nevytřískáme“. A dojde nám to až v momentě, kdy nebude kde brát. Jak na straně Ukrajiny, tak u nás. Nůžky budou hrát hlavní roli.

