Senátor Canov: Babišova kauza nám v zahraničí kladné body nepřináší, ale nehysterčil bych. A nové volby?

V posledních dnech politické dusno způsobila první část auditu Evropské komise, která hovoří o tom, že premiér Andrej Babiš se skutečně dostal do střetu zájmů. Auditoři uvádí, že k jednoznačnému porušování zákona dochází od 9.2.2017, kdy byl přijat tzv. „Lex Babiš“. Česko by tak mělo donutit Agrofert, aby vrátil všechny dotace od tohoto dne, tedy téměř 2,5 roku dozadu. Jak se na závěry Komise díváte? Podle auditorů se převedením firem ze skupiny Agrofert do svěřenského fondu vlastně nic nezměnilo, audit konstatuje, že firmy jsou i nadále ovládány Andrejem Babišem. Souhlasíte s tímto závěrem?



Souhlasím, z vnějšího pohledu se dle mého jedná poměrně o jednoznačnou záležitost.



Celková suma, kterou by měl Agrofert vrátit, je 451 milionů korun. Andrej Babiš již veřejnost ujistil, že Česko nic nebude muset vracet. Jak tedy podle vás celá věc skončí, kdo peníze vrátí?



Anketa Okrádá vás Andrej Babiš? Okrádá 18% Neokrádá 82% hlasovalo: 23651 lidí



Audit není finálním verdiktem Evropské komise, je tedy možné, že se kauza ještě protáhne. Domníváte se, že v ní ještě může dojít k zásadnímu zvratu ve prospěch premiéra?



Domnívám se, že nikoli, jak uvádím výše, jedná se o poměrně jednoznačnou záležitost.



Když se podíváme na Babišovu dotační kauzu co do míry poškození reputace České republiky v zahraničí a také do výše způsobené finanční škody, o jak velký problém jde v porovnání se skandály porevoluční doby?



Ohledně výše způsobené škody, určitě bylo po revoluci v různých kauzách způsobeno škody řádově více, ohledně reputace České republiky v zahraničí Babišova kauza nemá konkurenci, protože se jedná o činného premiéra země.



Co říkáte na tvrzení Andreje Babiše, že je vše účelově připraveno?



Anketa Do kdy by měl být Andrej Babiš předsedou vlády? Ať okamžitě skončí 15% Do předčasných voleb v tomto roce 1% Do roku 2021 2% Do roku 2025 62% I po roce 2025 20% hlasovalo: 23445 lidí



Jeho velký sok, předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek počastoval premiéra označením „lupič evropských peněz“. Jde to pravdivé pojmenování?



To jsou slova Miroslava Kalouska, já je hodnotit nechci.



Jak ve světle kauzy působíme v zahraničí, na naše kolegy z Evropské unie? Jde o problém skutečně celoevropského rozměru?



Nejsme pupkem světa a jinde mají také své problémy, takže bych zase v tomto smyslu nehysterčil. Ale určitě nám to v zahraničí žádné kladné body nepřináší.



Očekáváte pád vlády a nové volby?



Ne, neočekávám, ledaže by si sám Andrej Babiš spočítal (respektive jeho poradci mu spočítali), že by pro něj byly nové volby výhodné (některé parlamentní strany by se možná do Poslanecké sněmovny nedostaly, a tak při konstantním zisku by to znamenalo pro ANO více mandátů) a samo ANO by je vyvolalo.



Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pan Ferjenčík by potřeboval vojnu jako prase drbání. A další ostré reakce na nejnovější nápad „máničky“ od Pirátů Máslo na hlavě George Sorose. Přitahování šroubů, od reality odtržený Brusel. Senátor z pohraničí také zavzpomínal, co se dělo v devadesátých letech Senátor Canov, venkovský starosta i učitel: Co potřebuje školství? Václava Klause na ministerstvu. Valachová, to byl jeden zápor vedle druhého Tak pozor: Řvaní a hvízdání na Babiše není konec, věc pokračuje. Každý, kdo šel k volbám, musí vidět. Jen u nás



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban