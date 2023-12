Šílený plán, naprostá zrůdnost. Okamura bije na poplach: Stovkám tisíc důchodců chtějí sebrat peníze

Tento týden poznamenala stávka odborů, premiér Fiala ji nazval jako „nezodpovědnou“. Vy rozumíte tomu, co odborářům vadí?

Naše hnutí SPD podporuje požadavky nespokojených občanů proti asociální politice vlády Petra Fialy, která zhoršuje situaci v naší zemi. Stávku odborů proti krokům Fialovy vlády podporuje dle průzkumu agentury STEM/MARK 64 % lidí v Česku a více než čtyři pětiny lidí také uvedly, že rozumějí důvodům protestních akcí odborů.

Je zcela evidentní i v evropském srovnání, že působení vlády Petra Fialy vede k neustálému zhoršování ekonomické a sociální situace v naší zemi a k propadu životní úrovně našich občanů, včetně těch, kteří poctivě pracují. Vláda je neschopná, nečinná a nekompetentní, nenaslouchá opozici, zaměstnancům, zaměstnavatelům ani podnikatelům a živnostníkům.

Navíc česká ekonomika je ještě závažněji nemocná, než se dosud myslelo. Podle Českého statistického úřadu ekonomika České republiky v letošním třetím čtvrtletí klesla meziročně o 0,7 procenta. Je to třetí meziroční pokles v řadě. Přestože všechny ostatní země EU ekonomicky rostou. Jak upozornil i ekonom Lukáš Kovanda, zhruba pětina sociálně nejzranitelnějších domácností už doslova „nemá, kde brát“, takže musí svoji spotřebu značně tlumit, aby vůbec nějak vyšla. Ovšem i lépe finančně a majetkově situované domácnosti – zejména ze střední vrstvy – se ve svých výdajích nadále krotí; a musí krotit.

Výsledkem vládnutí Fialovy vlády je prudké zvyšování daní, snižování valorizací důchodů, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, nedostatek peněz ve školství a nedostatek míst ve školách, krize ve zdravotnictví a odkládání zdravotních výkonů, drahé energie, vysoká inflace, arogantní jednání vlády a nenacházení kompromisů v rámci požadavků tripartity, propad životní úrovně a bezbřehá podpora Ukrajiny.

V Poslanecké sněmovně se schvaloval státní rozpočet na příští rok. Jak jej jako opozice hodnotíte?

Je to další zákon Fialovy vládní pětikoalice, který ve všech rovinách silně poškodí Českou republiku, její občany a české firmy. Poslanci hnutí SPD předložili k vládnímu návrhu rozpočtu 33 pozměňovacích návrhů v celkovém objemu více než 95 miliard korun, které měly přesunout nepotřebné a nadsazené výdaje do oblastí, které budou sloužit a pomáhat českým občanům a firmám. Fialova pětikoalice nám to zamítla. Vláda jenom zadlužuje stát, pomáhá cizím vládám a cizincům, ale na české občany kašle.

Fotogalerie: - Rychlá schůze

Také proběhla opozicí vyvolaná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, jež se týkala velkého nárůstu cen energií. Máte pocit, že se vláda staví zodpovědně k těmto problémům českých domácností i firem?

Je nutno připomenout, že zásadní příčinou extrémního zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika Fialovy vlády a Green Deal EU. Dramatické zvýšení státem regulované složky cen energií způsobí u velké části spotřebitelů i markantní růst jejich celkové ceny, a to zejména u elektřiny. I když u domácností regulovaná cena energie stoupne o 67,5 % namísto navrhovaných 71 %, tak to znamená, že v příštím roce zdraží elektřina pro domácnosti souhrnně v průměru o zhruba 12 %, zahrneme-li regulovanou i neregulovanou složku. To nejsou rozhodně ty jednotky procent, o kterých mluvil premiér Fiala.

Přitom v ČR jsme schopni vyrábět dostatek vlastní levné elektřiny a za dostupné ceny ji prodávat českým spotřebitelům, občanům i firmám, a teprve přebytky následně prodávat za tržní ceny do zahraničí. To by vyžadovalo vykoupení akcií minoritních akcionářů polostátní společnosti ČEZ a nezávislou vládu chránící české národní zájmy obsazenou skutečnými experty. Hnutí SPD je připraveno být součástí takové vlády.

Premiér Fiala v reakci na stávku zdůrazňoval, že vláda nebude nikomu ustupovat a dál bude svou „sto osmičkou“ tlačit své zákony, včetně důchodové reformy. Její podrobnosti se tento týden dostaly na veřejnost. Lidé narození po roce 1981 mají odcházet do penze až po 67. roce života. V případě ročníku 1983 dokonce ještě o půl roku později. Co na tento návrh celkově říkáte?

Hnutí SPD zásadně odmítá návrh ministra práce Jurečky z KDU-ČSL a Fialovy vlády na zvýšení věku odchodu do důchodu! Když bude SPD ve vládě, zruší to! Z vládního návrhu vyplývá, že u mladších ročníků bude odchod do důchodu ještě déle, a navíc nebude určena horní hranice! A až když vám bude 50, tak se budete dovídat, v kolik vlastně půjdete do důchodu! To je šílený plán, šílený plán. Takže lidé narození po roce 1981 budou odcházet do penze až po 67. roce života, v případě ročníku 1983 dokonce ještě o půl roku později.

A u nejmladší generace, ta se to teď nedozví vůbec a bude se to dovídat až kolem 50 let. Až jim bude kolem 50, tak se konečně dozví, kdy vlastně půjdou do důchodu. V 70? V pětasedmdesáti? V kolika letech? Musíme ukončit Fialovu pětikoalici ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP09, která rozdává stamiliardy do ciziny, ale na naše občany kašle!

Navíc, jak informovala Asociace penzijních společností, čtvrt milionu důchodců může kvůli Fialově vládě přijít o úspory, desetitisíce i o celé spoření. Chystané změny v důchodovém připojištění totiž skrývají riziko pro statisíce důchodců. Stovek tisíc lidí v důchodovém věku se dotkne konec státního příspěvku pro spořící důchodce. Ale stát ho lidem sebere i retroaktivně. To je zrůdnost!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanecká sněmovna trochu mimo zájem médií také schválila, že Česká republika bude cvičit ukrajinské vojáky na našem území i příští rok. Doposud bylo podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) v Česku vycvičeno asi 3500 ukrajinských vojáků a zhruba dalších 500 čeští instruktoři vycvičili v Polsku. Podle návrhu budou moci Ukrajince v Česku cvičit také instruktoři z dalších zemí NATO. Souhlasíte s tím, aby v ČR probíhal výcvik v takovém rozsahu?

Připomenu, že pro hlasovalo i hnutí ANO, a že jediné hnutí SPD hlasovalo proti! Chceme mír, ne válku! A válka na Ukrajině není naší válkou!

Poslanecká sněmovna v pátek schválila také „lex Ukrajina šest“. Znamená to, že ukrajinští migranti by si mohli prodloužit dočasnou ochranu v Česku o další rok, tedy do konce března 2025. Dočasná ochrana umožňuje ukrajinským migrantům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, ke vzdělání nebo na pracovní trh. Hnutí ANO zákon podpořilo. Proti hlasovalo jediné hnutí SPD.

Opakuji: už ani halíř Ukrajincům! Nula. Peníze českým občanům, to je jasná pozice SPD. Pakliže tu někdo pracuje, tak přece nepotřebuje peníze. Ukrajinci jezdí masově v desetitisících na Ukrajinu na dovolenou, jelikož na většině území se nebojuje a nebojovalo. Proč mají mít nějakou podporu? Pro mě je na prvním místě český občan.

No a nemůžeme zapomenout na výstup ministra Rakušana, když se debatovalo o tzv. migračním paktu EU. Zalitoval, že mu jednací řád neumožňuje, aby vám jednu vrazil. Připočtěme incidenty mezi Andrejem Babišem a Zbyňkem Stanjurou a stále více povolující nervy premiéra Fialy. Je to jen vnější dojem, nebo koaliční politici vážně začínají ztrácet nervy?

Nervozita vládní koalice roste a začínají být agresivní, protože tím chtějí zamaskovat svou neschopnost a nedostatek argumentů. Lže pan Rakušan a chová se jako hulvát. Migrační pakt EU de facto kvóty na imigranty zavádí. To jsem vysvětlil ve Sněmovně.

Vidíme, že EU dlouhodobě není absolutně schopna jakkoli řešit katastrofální situaci v oblasti nelegální masové imigrace a že vůbec nefunguje tzv. schengenský systém a (ne)zachycování vstupu imigrantů do EU na její vnější hranici. Dochází k obrovskému nárůstu nelegální imigrace. Řešením je pouze nulová tolerance nelegální imigrace a zákaz propagace islámu v České republice. Před dvěma lety byla Česká republika šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla na dvanácté místo, protože prudce meziročně stoupá počet trestných činů spáchaných cizinci. Zprávy o hrůzných kriminálních činech imigrantů čteme v médiích téměř denně.

Například Imigranti v německém Hamburku hromadně znásilnili 15letou dívku, ale do vězení půjde pouze jeden! Syrský imigrant opakovaně narušoval bohoslužby ve vídeňské katedrále svatého Štěpána a se šroubovákem v ruce dokonce vyhrožoval pracovníkům svatostánku, že je podřeže… Policie v německé spolkové zemi Dolní Sasko zatkla mladého muže z Iráku, který je podezřelý, že se chystal spáchat teroristický útok v období Vánoc. Už dříve tento týden německé úřady zatkly dva mladíky, kteří prý plánovali nechat vybouchnout dodávku na vánočním trhu v Leverkusenu v Severním Porýní Vestfálsku. Plány teroristických útoků mají souviset s islamismem a Blízkým východem…

V neděli budu jednat v italské Florencii se svým dlouholetým kamarádem, kolegou z naší evropské vlastenecké frakce a vicepremiérem italské vlády Matteem Salvinim – tématem našeho setkání bude zastavení nelegální migrace a šíleného Green Dealu EU, který lidem i firmám zbytečně zdražuje energie.

V jiných parlamentech se „maká“ více, třeba v tom evropském. Ten minulý týden přijal usnesení vyzývající k tomu, aby se EU zbavila možnosti rozhodovat ve svých orgánech jednomyslně. Jak se k tomu staví vaše hnutí, které prosazuje vizi Evropy suverénních států?

Tento návrh, který představuje zbavení členských států zbytků jejich státní suverenity, vlastizrádně podpořili i čeští poslanci zvoleni za Pirátskou stranu. Návrh obsahuje i ustanovení, aby se euro stalo povinnou měnou pro každou členskou zemi EU. Jedná se o návrh na zásadní průlom do zakladatelských smluv EU, který ještě vyžaduje souhlas zástupců vlád členských států v dalších orgánech EU.

Vyzýváme proto vládu Petra Fialy, aby tyto návrhy na příslušných jednáních vetovala. Opačný postup by byl naprostou zradou českých národních zájmů. Návrhy europarlamentu zároveň ukazují na zhoubné směřování EU a na potřebu vypsání celostátního referenda o vystoupení ČR z této organizace, což SPD dlouhodobě a konzistentně prosazuje, ale poslanci pětikoalice jej dlouhodobě odmítají zařadit na program jednání Sněmovny.