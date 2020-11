Sněmovna vystrčila hodně dlouhý a silný prostředníček. Senátor a venkovský starosta Canov hovoří o zničení obcí

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Sněmovna svým rozhodnutím na obce a kraje vystrčila hodně dlouhý a silný prostředníček, neboť se na obce a kraje s prominutím zcela vykašlala a takovéto rozhodnutí by jim způsobilo nezhojitelné ztráty. V tuto chvíli to ale vypadá, že úsilí řady senátorů, včetně mé osoby, aby Senát schválil pozměňovací návrh, kde budou zavedeny kompenzace pro obce a kraje, má velkou šanci na úspěch nejen v samotném Senátu, ale následně i ve Sněmovně,“ vysvětluje senátor a starosta Chrastavy Michael Canov (SLK).

Hodně se nyní řeší daňový balíček schválený tento týden Poslaneckou sněmovnou. Jsou názory – hlavně v pravicové části politického i ekonomického spektra – že je dobře, že se snižují daně, a že lidem zůstane více peněz v v peněženkách. Pak jsou tu ale názory opačné, které hodně zastávají starostové měst a obcí. Vám dobře známý starosta sousedního Hrádku nad Nisou Josef Horinka třeba řekl, že „to, co se odhlasovalo, je regulérní poprava krajů a měst. Hrádek by měl daňový balíček připravit o 11 milionů korun, předpokládám, že Chrastava, kde jste starostou, na tom bude podobně. Jaký názor máte vy?

Kolega Horinka má pravdu, respektive měl by pravdu, kdyby s tím Senát nic neudělal. Sněmovna svým rozhodnutím na obce a kraje vystrčila hodně dlouhý a silný prostředníček, neboť se na obce a kraje s prominutím zcela vykašlala a takovéto rozhodnutí by jim způsobilo nezhojitelné ztráty. V tuto chvíli to ale vypadá, že úsilí řady senátorů, včetně mé osoby, aby Senát schválil pozměňovací návrh, kde budou zavedeny kompenzace pro obce a kraje, má velkou šanci na úspěch nejen v samotném Senátu, ale následně i ve Sněmovně. I premiér a ministryně již deklarovali, že pro kompenzace budou. V současnosti probíhají intenzivní jednání o jejich výši, a zda budou platit dlouhodobě.

Jak si vysvětlujete postoj ODS? A myslíte, že je rozdílný u jejich představitelů ve Sněmovně a v Senátu?



Snížení daní je dlouhodobý cíl ODS. Premiér jí dostal do pasti, když si nečekaně jako poslanec vzal dlouhodobý cíl ODS za vlastní. Byť se jednalo o zcela nevhodnou dobu koronavirové krize spojené s rozpočtovým šílenstvím, měli zřejmě poslanci ODS obavu, že kdyby byli proti, popřeli by sami sebe.

Na druhou stranu ODS ve Sněmovně, při hlasování uprostřed noci, zcela ignorovala, že takovéto opatření, když už bude přijato, musí být doprovázeno opatřeními ve prospěch obcí a krajů, jinak je to zničí. Členové klubu ODS v Senátu si tuto diskrepanci plně uvědomují a činí spolu se senátory dalších klubů kroky, aby se kompenzace k obcím a krajům dostaly a aby senátorské pozměňující návrhy následně podpořila i (nejen) ODS ve Sněmovně.

Pozornost je nyní upřena na Senát. Dveře si tam podávají premiér Babiš i vicepremiér Hamáček. Jak by se měl zachovat?



Jak jsem již naznačil výše. Věřím, že Senát vrátí návrh zákona do Sněmovny s pozměňujícím návrhem, který bude pamatovat i na obce a na kraje. U konkrétního pozměňovacího návrhu je stěžejní, zda ho přijme i Sněmovna. A zde má mnohem silnější podporu premiér než vicepremiér. Dle toho lze očekávat i konkrétní podobu pozměňujícího návrhu Senátu.

Do voleb v příštím roce se nyní předjednávají předvolební koalice. Ať už co se týče ODS, TOP 09 a KDU-ČSL (která zrovna teď trošku zadrhla právě při projednávání daňového balíčku), a pak koalice STAN a Pirátů. Jsou tyto koalice smysluplné?



Plně chápu a uznávám důvody pro vznik předvolebních koalic (vymazání nevýhodnosti přepočtu počtu hlasů na mandáty u malých stran a psychologie první volební strany na pásce). Ty strany však nejsou homogenní, v řadě svých cílů se liší. Alespoň já se tedy cítím mnohem více napravo, než jsou Piráti.

Starostové pro Liberecký kraj mají v rámci STAN zcela unikátní pozici. Vznikli dříve, jsou nejsilnější, třikrát po sobě vyhráli v Libereckém kraji volby. Takže jsou v regionu v mnohem silnější pozici než Piráti, a je to tady zcela jinak než celostátně, kde jsou zase co se týče voličské přízně silnější Piráti. Bude to hrát nějakou roli při vašem rozhodování? Projeví se tato specifická situace nějak?



Starostové pro Liberecký kraj neexistují v rámci STANu, jsou samostatným politickým hnutím. Pouze byla v průběhu času vytvořena dohoda o tom, že SLK působí v Libereckém kraji a STAN ve všech dalších krajích. Tak trochu malá obdoba německé spolupráce CSU (v Bavorsku) a CDU (ve všech dalších spolkových zemích). Ve sněmovních volbách SLK dodává své kandidáty na kandidátku STAN v Libereckém kraji.

Předpokládám, že kandidáti Starostů obsadí v našem kraji pozici lídra a celkově budou mít větší a přednější zastoupení než Piráti. V našem kraji by to odpovídalo realitě. Pokud by tomu snad mělo být jinak, koaliční kandidátka si tím uškodí.

Bude tato spolupráce fungovat? Jakou máte zkušenost s pirátskými senátory?



Snad při vzájemném respektování fungovat bude, ale jak jsem se zmínil výše, já jsem ideově jinde, než jsou Piráti. Ale zkušenosti s pirátským senátorem Lukášem Wagenknechtem mám dobré, v řadě názorů se shodneme, v jiné řadě nikoli, lidsky spolu vycházíme perfektně. Ohledně nové paní senátorky Adély Šípové bych ještě o zkušenostech nehovořil, je tam ještě příliš krátce.

Přes šedesát senátorů včetně vás podalo ústavní stížnost na vládní opatření proti šíření koronaviru. Vadí vám hlavně uzavření malých obchodů. Jsou diskriminované na úkor těch velkých? A právě toto byl příklad perfektní spolupráce mezi pirátem Lukášem Wagenknechtem a mnou. On byl iniciátorem této stížnosti a já jsem při jejím kompletování zastupoval klub Starostů. Spolu jsme i vystupovali na tiskové konferenci. Z uvedeného plyne, že uzavření malých obchodů mně vadí a jejich diskriminace na úkor velkých taktéž.



