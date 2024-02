Současný socík už nejde reformovat. Hnůj zůstane hnojem a pouze nahrává Fialovi, myslí si Zálom ze Svobodných

reklama

Senát na své lednové schůzi rozdílem dvou hlasů nepodpořil přijetí Istanbulské úmluvy. Je to podle vás správný krok? A co je špatně na tom ratifikovat mezinárodní úmluvu, která chce potírat násilí ve společnosti?

A ono se před sepsáním Istanbulské úmluvy nepotíralo násilí ve společnosti? Zastánci tohoto dokumentu vytvářejí dojem, že jde o jakýsi historický milník, který odděluje éru nějakého všeobecného středověkého a za společenskou normu pokládaného násilí od osvícené éry, v níž se všichni budeme mít rádi a násilí, zejména tedy asi násilí vůči ženám, rázem zmizí. Jeden poslanec poté, co úmluvu odmítl Senát, napsal na svůj twitter, že se musel podívat do kalendáře, jestli máme 21. století nebo hluboký středověk. Takové hysterické projevy jsou směšné. Násilí přece řešíme, jsme civilizovaná společnost. Trestní zákoník pokrývá celou škálu projevů násilí. Jak to může nějaká politická úmluva vylepšit? Všichni přece víme, že Istanbulská úmluva je o něčem úplně jiném. O posílení vlivu tzv. lidskoprávních neziskovek. O posílení jejich politické moci, která se ovšem neopírá o žádný demokratický mandát. A samozřejmě také o překrucování pojmů, o zavádění ohebného a nesmyslného pojmu gender do reálné politické praxe.

A vůbec, násilí ve společnosti, to je přece mnohem širší téma. Můžeme si věci lakovat narůžovo, ale ve skutečnosti jsme společností, která má násilí hluboce zakořeněné ve své politické praxi. Není stát a politika v pojetí naší politické reality jedním velkým projevem násilí jedné skupiny občanů vůči skupině jiné? Jestliže jedna voličská skupina volá po vyšším zdanění jiné skupiny, není to ve skutečnosti projev násilí? Ale to je téma, které by vydalo na samostatný rozhovor...

Postoje zastánců přijetí eura připomínají spíše náboženské vytržení než nějaký projev ucelených ekonomických názorů. Je to něco jako kargo kult, tedy jev, kdy nějaká méně vyspělá kultura bez rozmyslu přijímá určité vnější projevy vyspělejší kultury jako rituál, bez ohledu na kontext nebo na další podmínky takového kulturního projevu. A zastánci eura skutečně pokládají náš stát za méně vyspělý, než jaké jsou státy, které euro přijaly. Pro ně je přijetí eura opravdu především rituálem. A proto nemohou své postoje nijak racionálně obhájit. Tvrdit, že euro je bariérou proti inflaci, je přece úplný nesmysl. Nejenomže máme hned vedle příklad Polska, které si i navzdory tomu, že si uchovalo svoji měnu, nebo možná právě proto, vede velmi dobře a dosahuje vynikajícího růstu své ekonomiky, což mu umožní následky inflace překonat, a nejenomže můžeme ukázat na země eurozóny, které naopak inflace zasáhla ještě drtivěji, především je podle mě potřeba si uvědomit, že samotné euro má obrovský inflační potenciál. Vzpomeňme si na minulou finanční krizi a na kvantitativní uvolňování. Evropská centrální banka tehdy napumpovala do ekonomiky obrovské množství eur. A je připravena něco podobného udělat kdykoliv, kdy by se v ekonomice objevil další nepřehlédnutelný problém. Samozřejmě že v tak velké ekonomice, jakou je eurozóna, lze očekávat, že se peníze vyrobené jen tak z luftu někam uklidí. Do finančních titulů, zkrátka někam mimo spotřební koš, z něhož se počítá inflace.

Ostatně růst cen energií, nebyl to právě jeden z projevů inflace eura? Peníze, které byly mohutně investovány do obchodovatelných emisních povolenek, nejsou to právě ty peníze, které ECB „kvantitativně uvolnila“ a které dosud odpočívaly na účtech investičních společností, které do té doby neměly kam investovat? Mít vlastní korunu, kde se chybná politika velmi rychle projeví třeba zvýšenou inflací, na niž je nutné rychle reagovat, vidím spíše jako výhodu. Stejně tak je pro mě výhoda mít konkurenci jednotlivých národních měn. Je to zkrátka něco, co nedovolí problémy zametat pod koberec příliš dlouho. Až se plně projeví inflační potenciál eura, bude to obrovský průšvih a pro mnohé země bude pozdě.

Euro je podle mě pomalou, ale jistou cestou k obrovské, drtivé a celokontinentální inflační krizi. Myslím, že důkladná četba děl ekonomů, jako byl například Murray Rothbard, mi k tomu dává téměř jistotu. Ostatně právě knihu tohoto ekonoma nazvanou Peníze v rukou státu bych doporučil každému, kdo si snad myslí, že integrace měn do jedné velké fiat měny je správnou cestou. Rothbard podle mě ukazuje přesvědčivě, že je to cesta k inflaci.

Napsal jste, že nákup stíhaček F-35 pokládáte za jeden z mála správných kroků této příšerné a nekompetentní vlády plné hlupáků a hochštaplerů. Proč zrovna největší nákup v historii české armády takto chválíte?

Protože nereaguje pouze na současnou situaci, ale je daleko více cestou k řešení důležitého aspektu naší bezpečnosti na mnoho let dopředu. Celý systém bude sloužit České republice minimálně třicet let. F-35 nejsou jen stíhačky, jde o ucelený, integrovaný systém. Zapojuje nejmodernější technologie a jako systém bude dále rozšiřitelný a modifikovatelný. Kde budou za třicet let gripeny? Dále považuji za důležité, že stejné stíhačky budou mít i další evropské země, z nich za nejdůležitější považuji Polsko. Jestliže nyní chápeme Rusko jako dlouhodobou vojenskou hrozbu, Polsko nepochybně tuto skutečnost pociťuje daleko silněji. Kdyby došlo na nejhorší, bude právě Polsko pro nás důležitým partnerem, lépe řečeno spolubojovníkem. Na druhou stranu je potřeba uznat, že stíhačky F-35 jsou velmi luxusní záležitost, a námitky, že si ji nemůžeme dovolit, jsou samozřejmě pádné. Jestliže vláda neřeší otázku financí, může se nám to vymstít. Skutečnost, že současná vláda ale nedokáže finance řešit, podle mě ale není sama o sobě relevantní vůči otázce, jaké pořídit vybavení pro naši armádu. Máme se spokojit s něčím horším jen proto, že se v tuto chvíli potýkáme s ekonomickými problémy a naše ekonomika není tak výkonná, jak by mohla být? Znovu musím zmínit Polsko, které by nám v této věci mělo být vzorem. Ještě ale zpět ke stíhačkám. Jako laik mám jedinou možnost: Studovat názory bezpečnostních a vojenských analytiků, než si sám udělám nějaký obrázek, který nebude zamlžen nějakou dojmologií. Na straně odpůrců nákupu F-35, ale i na straně jeho zastánců však spatřuji více dojmologie a emocí než strohých faktů. Pro mnohé zastánce nákupu F-35 je například zásadní, že tím posílíme naše transatlantické vazby. Stejně tak je to zásadní pro mnohé odpůrce. Pro mě je to nepodstatné. Důležité je přece hlavně to, zda jde o dobrý zbraňový systém nebo ne.

Co jsou podle vás ty další kroky vlády Petra Fialy, za které byste kabinet pochválil?

Vláda čelí historicky nejnižší důvěře veřejnosti a její kritika sílí z mnoha stran. Symbolickou „třešničkou“ byl pak incident, kdy dva muži vyházeli před úřad vlády hromadu hnoje. Je to podle vás správná forma protestu?

Protestovat proti něčemu může být cenné a ospravedlnitelné, ale jen jako první krok. Protestovat proti něčemu se ale velmi rychle vyčerpá. Proti Fialově vládě protestuje kde kdo. A mě daleko více zajímá, pro co všichni ti odpůrci vlastně jsou? Jaké hodnoty zastávají? Jaká řešení problémů navrhují? Nejsou náhodou ve skutečnosti úplně stejní socialisté jako současná vláda? Nejsou to náhodou úplně stejní nepřátelé svobody? Zásadní otázka by měla znít: Jste pro čistý kapitalismus, nebo jste proti němu? Chcete se snažit naši zemi přibližovat k čistému kapitalismu tak blízko, jak to jen půjde, nebo se od něj naopak budete chtít vzdalovat? Jestliže jste proti čistému kapitalismu, pak jste ze stejného těsta jako Petr Fiala a jeho kolegové. A ze stejného těsta, jako je Andrej Babiš. A máte stejný potenciál naší republice škodit. Protože tou zásadní změnou, kterou potřebujeme, je zkrátka více svobody, více trhu, tedy více kapitalismu. Současný socík už nejde reformovat. Zachrání nás masivní deregulace a odstátňování, něco podobně razantního, co tuto zemi vytáhlo z bahna začátkem 90. let. Chcete skutečně takovou změnu? Pak máte jedinou možnou volbu: Svobodné. Já si nedělám iluze o tom, na jakou stranu se řadí naprostá většina odpůrců Fialovy vlády, včetně těch dvou kydačů hnoje. Kdyby si přáli pro tuto zemi více svobody a kapitalismu, zvolili by si nepochybně jiný způsob protestu. Hnůj není argument. Hnůj zůstane napořád jenom hnojem. Navíc takový způsob dává této vládě pohodlnou možnost říkat, že proti ní vystupují skutečně jenom primitivové bez argumentů.

Patříte mezi hlasité kritiky evropské zelené politiky. Zároveň jste však upozornil na to, že nestačí proti ní argumentovat jen ekonomicky. Jak tedy?

Ekonomické argumenty jsou velmi cenné a mají svoji nezastupitelnou roli. Ale já je pokládám spíše za měkké. Daleko silnější argumenty nabízí pozice filozofie a především morálky. Ekonomie nám ukazuje, jak ničivý potenciál zelená politika má, jak poškodí naši energetiku, zkrátka jak kvůli ní můžeme zchudnout. Ale co když si lidé ve skutečnosti zchudnutí přejí? Co když zchudnutí vidí jako morální imperativ. Lidé se vždy snaží jednat podle toho, co považují za správné. Za morální. A jestliže ze všech stran slyšíme, že naše pohodlí a blahobyt je zlem, že kvůli tomu trpí příroda, že tím nenávratně ničíme naši planetu, a že kvůli tomu budou příští generace žít ve spáleném a mrtvém světě, morální otázka je nastolena jasně. Mám usilovat o svůj blahobyt, nebo ne? Morální masírka, které jsou v tomto duchu vystaveny děti ve školách, je drtivě účinná. I když těch studentů, kteří aktivně vystupují na demonstracích Fridays for Future, je spíše málo, je to spíše vrcholek ledovce. Těch ostatních, kteří sice nikde nevystupují, ale přesto jsou přesvědčeni, že náš blahobyt je něčím zlým, je velmi mnoho. Jestliže mnozí trpí něčím, čemu jsme si zvykli říkat klimatický žal, je to vlastně automatický emocionální projev přijetí morálky, která jim říká, že všude kolem nich je zlo, které ničí svět. Vidí kolem sebe blahobyt, tedy podle nich zlo. Nejde ani tak o žal z toho, že náš svět shoří, ale o to, že společnost není tak morální, jak by si oni představovali. Nebo jaká představa je jim vštípena. Když jsme před časem s kolegy ze strany Svobodných navštívili akci klimatických záškoláků Fridays for Future a snažili jsme se s nimi diskutovat, nakonec jsme vždy skončili na poli morálky. „Vám jde jen o váš vlastní plný pupek, jde vám jen o vaše ego,“ to byl jejich argument. Protože oni ten plný pupek, tuhle vulgarizovanou metaforu blahobytu prostě pokládají za zlo. Myslíte si, že takové studenty lze přesvědčit grafem, který ukáže, že kvůli zelené politice si jen menšina z nás bude schopna dovolit vlastní auto, vlastní bydlení nebo létat každý rok na dovolenou? Podle nich je to správné.

Takže argumentace musí jít jinudy: Člověk musí získávat a uchovávat své rozumem rozpoznané a do nějakého systému zařazené hodnoty, přičemž tou hlavní hodnotou je vlastní život. Musí být egoista, protože jinak se svých hodnot vzdává, což je v konečném důsledku popřením svého vlastního života. Nemáme jinou možnost, jak získávat hodnoty, než je realita kolem nás, tedy naše planeta. Musíme využívat naši planetu, jinak zemřeme. Využívat naši planetu je morálním dobrem, zatímco zelená politika je postavena na morálce smrti. To je jen velmi zjednodušeně řečeno, a těchto pár vět samozřejmě nemůže vyvážit promyšlenou masírku, které jsou děti vystaveny snad už od první třídy. Rozhodně ji nelze překonat z pozice politiky. Jsou potřeba intelektuální a kulturní autority, které budou schopné říct jasně a kategoricky: Racionální sobectví je dobrem. Bohužel, nikoho takového zde není vidět.

A proto samozřejmě ekonomické argumenty nijak neshazuji. Buďme rádi alespoň za ně, protože díky nim jsme snad schopni tu a tam udělat jeden krok vzad, než zase zastánci zelené politiky udělají dva kroky dopředu, zkrátka koupíme si díky nim trochu času. A můžeme doufat, že i ti zelení mládežníci, kteří protestují za klima, budou nuceni se zamyslet nad důsledky svých myšlenek, pokud by skutečně byli nuceni zchudnout až nad míru, která pro ně již bude znamenat existenční problém. Jak se pak ale vyrovnají s vnitřním konfliktem mezi tím, co pokládají za morální ideál a mezi nutností zachovat svůj život na nějaké snesitelné materiální úrovni, to je otázka...

S tím, jak se blíží volby do Evropského parlamentu, tak vyplouvají na povrch informace o předvolebních koalicích. Dlouho se spekulovalo o tom, že Svobodní spojí síly s Motoristy sobě právě kvůli postoji ke Green Dealu. Nakonec je vše jinak a Motoristé uzavřeli koalici s Přísahou. Proč se tak stalo?

S hnutím Motoristé jsme jednali, nabídli jsme velmi racionální podmínky pro spolupráci, ale především personální představy Motoristů byly poněkud jiné a nesešly se s těmi našimi. Můžu prohlásit, že pro dohodu jsme udělali maximum. Pro nás je téma zelené politiky velmi důležité, ale vlastně je tématem pouze dílčím. Zásadním tématem je pro nás svoboda a jako celek. Neumíme si představit, že bychom byli pro svobodu, jde-li, dejme tomu o zákaz spalovacích motorů, ale zároveň bychom byli vůči obhajobě svobody vlažní u témat, jako jsou daně, svoboda projevu nebo třeba kovidová politika. Motoristé jsou pro mě hnutím jednoho tématu. Jaký je jejich pohled na jiné otázky než zelená politika, není příliš známo. Nedělám si iluze o tom, jak se na svobodu jednotlivce dívá Přísaha. Daleko důležitější ale je, že Svobodní postupně navazují spolupráci s jinými pravicovými stranami a osobnostmi. Naše myšlenka integrovat pravicové síly v této zemi se postupně naplňuje. Zatím jde například o Stranu soukromníků České republiky nebo o ekonomku Markétu Šichtařovou, a spolupráce s dalšími se rýsuje. Do eurovoleb tak pravicovým voličům nabídneme opravdu silnou kandidátku.

