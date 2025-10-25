Majerová: Podrazy, levárny. Začínají se obracet proti těm, kdo je dělají

Co říkáte na reakci na vládní vyjednávání ze strany „občanského sektoru“?
Klasika! Lidé, co mají, s prominutím, plnou pusu demokracie, demokracii vyznávají pouze tehdy, když vyhrávají jejich favorité. Pozorujeme to i jinde ve světě. Jakmile někde vyhrají konzervativci, progresivisté svolávají demonstrace a organizují nejrůznější nátlakové akce. Je to trapné, je to hloupé, je to nebezpečné. Když volby dopadnou naopak, je klid. Na otázku, kdo je tu demokrat a kdo ne, si každý jistě umí odpovědět sám.
Konkrétně v agendě ministerstva životního prostředí, kde jsou zatím protesty největší, co by podle vás mělo být prioritou vládní agendy?
Cílem musí být skutečná ochrana životního prostředí, a ne vymýšlení způsobů, jak hrstce vyvolených nasypat co nejvíc do jejich bezedných kapes a obyčejné lidi naopak co nejvíc obrat. O ničem jiném totiž Green Deal není. Klimatický alarmismus nemá s ochranou životního prostředí vůbec nic společného, je to popletené náboženství psychicky narušených lidí.
S agendou životního prostředí souvisí i novinka z tohoto týdne, Evropský komisař pro klima představil úpravy v režimu povolenek ETS 2, kterými má být od roku 2027 zpoplatněno domácí topení a soukromé cestování autem. Vláda tvrdí, že jde o její úspěch a cena povolenek bude zastropována, ekonomové v návrhu komisaře Hoekstry nic takového neobjevili. Překvapuje vás, že si končící vláda kreativně upravuje realitu?
Nepřekvapuje, vždyť to bylo to jediné co poslední čtyři roky dělali, LHALI VŠEM. Počínaje migračním paktem a neexistující výjimkou Rakušana, konče Green dealem. A o Petru Fialovi přece dávno víme, že je to bezectný sedmilhář, který lže stále, protože nemá argumenty, názor ani charakter. S tímhle ekonomickým morem v podobě povolenek si ještě užijeme. Že je možné je zastropovat, je ekonomický nesmysl, neboť něco, co je volně obchodovatelné, prostě nikdy nijak zastropovat nelze. A pokud kdokoli tvrdí, že ano, je to obyčejný podvodník a gauner.
Váš expert Jan Klaus pracuje s Miroslavem Ševčíkem na plánu, jak domácnosti tohoto zdražení zbavit. Jak tedy dál s povolenkami?
Ano, skupina našich ekonomů okolo Miroslava Ševčíka a Honzy Klause, mladšího syna bývalého prezidenta, na tom pracuje. Víc zatím prozrazovat nebudeme.
Tento týden se v rámci programu jednalo i o agendě školství, na kterou jste se soustředila. Bude podle vás možné na koaličním půdorysu dosáhnout vašich představ o změnách?
Sama za sebe říkám, že to považuji za jeden ze svých hlavních úkolů. Zrušení plošné inkluze a opětovné odideologizování škol byly hlavní body mého/našeho školského programu, se kterým jsem šla do voleb. Vítězné ANO, to ale minimálně s inkluzí má trochu jinak, takže nyní jde o to, jak obsáhlá revize školství bude. Samozřejmě chci uhrát při vytváření programu nové vlády co nejvíc pro nápravu a budoucnost školství a vzdělávání.
Jak v životním prostředí, tak ve školství se mluví o tom, že je třeba něco dělat s nadměrným vlivem, který zde získaly některé neziskové organizace, vydávající se za občanský sektor. Seškrtání penězovodů k těmto organizacím jste měli v programu jak vy, tak Motoristé. Bude podle vás možné to zrealizovat?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
hlasovalo: 13204 lidí
Pevně věřím, že ano. Politické neziskovky, financované kdoví odkud a brutálně tlačící všechny ty progresivistické šílenosti, jsou největším nebezpečím naší současnosti. A platí to dvojnásob pro školství, protože tam jde o naše děti. Dětské dušičky jsou totiž jako skvěle pohnojená půda. A to ti progresivističtí šarlatáni moc dobře vědí. Právě proto se na děti a obecně na školství nejvíce zaměřují. Téhle progresivistické hydře musíme usekat chapadla. Zastavení penězovodů je jedním ze způsobů jak toho dosáhnout. Dalším je přijetí obdoby amerického zákona FARA.
Prakticky u všech kapitol je zatím „na vodě“, kolik na ně v příštím roce bude peněz. Fialova vláda totiž nové sněmovně ještě nepředložila rozpočet a vládě vzkazuje, ať si napíše vlastní. Na to samozřejmě nejvíce doplatí občané, pokud vznikne rozpočtové provizorium. Čekala jste, že chování nové opozice bude vůči potřebám občanů až tak přezíravé?
Vzhledem k tomu, že moc dobře vím, co jsou Fiala a politici okolo něj zač, zas tak moc překvapená nejsem, jen jsem netušila, že ta trapnost, kterou po prohraných volbách provozují, může být tak obrovská. Jsou až neuvěřitelně zahledění sami do sebe a na občany, kterých se to v konečném důsledku nejvíce týká, úplně kašlou. Dalším jejich motivem je, že si pro svoji ekonomickou neschopnost vytvářejí alibi, neboť zatajují skutečná čísla svého tragického hospodaření.
Opozici za toto chování už kritizoval i prezident Pavel. Co zatím říkáte na jeho premiéru u sestavování vlády?
Zatím je to všechno jenom předehra. Uvidíme, jak prezident dostojí svým povinnostem, respektive jak bude odolávat svým našeptávačům a loutkovodiči po boku.
Prezident už avizoval, že své si řekne k ministrovi zahraničí a bezpečnostním resortům. Kolem kandidáta na ministerstvo zahraničí ale prezidentovi blízký Deník N rozjel kauzu „Turkův archiv“. Co na celý příběh, co se kolem toho posledních čtrnáct dní rozehrává, říkáte?
V přímém přenosu sledujeme snahu jak rozbít, zneuznat či alespoň zdiskreditovat výsledek voleb. Filip Turek je spíše prostředek a záminka než samotný cíl všech těch útoků, protože hlavním smyslem je naházet co nejvíce klacků pod nohy vítězi voleb Andreji Babišovi a ztížit mu sestavování vlády. Ale protože tohle souručenství poražených politiků, všehoschopných aktivistů a služebných médií hlavního proudu nezná míru, sledujeme klasický „overkill“, kdy se všechny ty podrazy a levárny začínají obracet proti svým strůjcům. Bohužel ale zároveň platí ono klasické, „pomlouvej směle, vždycky něco uvízne“. Takhle my si tu s končícím Fialovým gangem žijeme.