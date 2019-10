Spisovatel nad rakví Karla Gotta: Miloval lidi a lidi milovali jeho. Jen pár nul mělo potřebu předvést jedovaté plivance

ROZHOVOR „Ač by klidně mohl, tak se nepovyšoval, svým příznivcům by se rozdal, nikoho nenapadal a nezesměšňoval, pomáhal lidem a v neposlední řadě to byl Pan Zpěvák,“ říká o Karlu Gottovi spisovatel Jiří Kimla. Za tajemstvím lásky tolika fanoušků podle něj stojí hodiny a hodiny neskutečné dřiny, vzdělávání i tréninku a charakter a skromnost. A v souvislosti s ostrými výroky na adresu zesnulého zpěváka cituje Modlitbu od Marty Kubišové: Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou…

Po smrti zpěváka Karla Gotta se v České republice snad už typicky strhla bouře. Mediální, názorová i vzpomínková. Jak vnímáte dění posledních dění? A co vypovídá o Češích?

O jeho chatrném zdraví se už vědělo několik měsíců a já si myslím, že většina lidí mu přála, aby všechny ty potíže překonal. Bohužel to nezvládl. Odhaduje se, že v pátek se s ním přijde rozloučit na tři sta tisíc lidí. To už o něčem vypovídá. Ty jedovaté plivance od některých nul se daly čekat, ale že jimi nebudou šetřit až v takové zášti, to jsem nečekal. Maně jsem si vybavil Martu Kubišovou a slova její Modlitby: …zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou…

Ne vždy a všude se nám to vede. Nicméně, já jsem optimista a věřím, že Češi jsou ve své podstatě dobří lidé a ty mediální hysterie kolem mrtvého člověka rozdmýchává pár lidí, které jsem výše už označil za nuly.

Proč ho vlastně lidé měli tolik rádi? V čem tkvělo jeho tajemství?

Ač by klidně mohl, tak se nepovyšoval, svým příznivcům by se rozdal, nikoho nenapadal a nezesměšňoval, a jak jsem se mohl dočíst, tak řadě lidí finančně i jinak pomáhal. Ale to není žádné tajemství, to je zkrátka povaha a charakter. No a v neposlední řadě to byl Pan Zpěvák!

Zhlédli se Češi v něčem v Karlu Gottovi? Měla jeho osobnost něco, co obdivovali, nebo si sami přejí mít?

Už jsem na to odpověděl v předchozí otázce. Snad bych jen dodal, že byl letitou stálicí na našem hudebním nebi… Ale vezměte si, když někde koncertoval. Měl nabité sály, když dostával slavíky, obdržel vždy bouřlivé ovace, zpíval v Německu, SSSR i potom Rusku, ve Spojených státech, zpíval, i když měl zdravotní potíže. Vždy se usmíval, i unavený, měl smysl pro humor… Proč by ho normální lidé neměli mít rádi?

Karel Gott byl bezpochyby gentleman za všech okolností. Jaké další osobnosti se mu v tomto vyrovnají?

Teď honem bych si vzpomněl na dva. Karel Černoch. Bohužel už taky není mezi námi. Ostatně, jak prozradil Marek Černoch, jeho syn, ty dva pojilo s Gottem dlouholeté přátelství. Z těch žijících mám ještě jednoho a tím je Jiří Suchý. Jeho texty jsou něco nádherného. Ale srovnávat, vyrovnávat, to nepovažuji za šťastné. Každý jsme nějaký originál, někdo umí zpívat, hrát na jevištích a filmu, někdo umí ty filmy báječně točit, jiný zase umí dobře počítat, léčit lidi, stavět domy, vychovává, vzdělává děti. Každý z nás po sobě zanechá nějaký otisk. Je i na nás, aby nesmrděl.

Zamysleme se nad tím, jak se stane, že se objeví takový fenomén, kterého uznávají téměř čtyři generace?

Je jich dost, kteří to mají od Boha, ale jen zlomek to dotáhne k dokonalosti. Stojí za tím vším hodiny a hodiny neskutečné dřiny, vzdělávání a tréninku. A charakter a skromnost.

A je opakovatelný, nebo je společnost technologiemi rozdělena, takže už se neobjeví hvězda, která osloví všechny? Je ještě něco takového v dnešní době vůbec možné?

Technický pokrok je na postupu. Já jsem kdysi koukal na černobílý televizor s jedním programem, chodil od druhé třídy pěšky a sám do školy přes půl města. Nic není jako dřív, nic nebude v budoucnosti jako dnes. Ale možná, že už se narodila hvězda, která v té budoucnosti zazáří a bude provázet svým uměním lidi dalších čtyř generací. Já bych to těm dalším generacím přál.

Jak Karel Gott podle vás zvládal náročný život v show businessu? Tedy od vystupování až po komunikaci s fanoušky?

Řekl bych, že se ctí. Tréninky, vystoupení, cesty, kus života v autě… Navíc, od takových lidí se čeká, že nemůžou být nikdy nemocní, že nemůžou mít obyčejné starosti… To není parketa pro slabochy. Karel to, myslím, zvládal, fanoušky miloval a oni jeho.

Čeho jste si na Karlu Gottovi vážil vy sám?

Všechno jsem už popsal, snad bych vypíchl to, že měl neobyčejný smysl pro humor, nikoho neurážel a svým zpěvem nosil radost. Možná i těm, kteří jeho muziku nemuseli…

Jaká je vaše nejoblíbenější píseň Karla Gotta?

Nikdy jsem nad tím nějak zvlášť neuvažoval, ale snad bych zmínil dvě. Oči má sněhem zaváté s textem gentlemana Jiřího Suchého a potom ta z posledních, dojemná Srdce nehasnou. R. I. P. Mistře Karle!

autor: Zuzana Koulová