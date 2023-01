Spojování společnosti se nekoná. Producent zaslechl po volbách slova Fialy i Pavla

Když premiér přijel poblahopřát zvolenému prezidentovi, mluvil před novináři za něj, co a jak by mělo být ve věci jejich spolupráce, Petr Pavel tam stál jako školáček. Také bude hezké, až na výročí 17. listopadu bude Petr Pavel klást věnce na Národní třídě a bude chválit a vyzdvihovat demokracii. „Tu demokracii, proti níž ještě v ten den roku 1989 stál nejen jako člen Komunistické strany Československa, ale i jako profesionální voják cvičený proti západním imperialistům a jako zpravodajec proti západním ideodiverzním centrálám,“ říká pro ParlamentníListy.cz producent a dramaturg Ivan Štefka.

Co podle vás rozhodlo druhé kolo přímé volby? Atmosféra v zemi? Média? Osobnostní předpoklady kandidátů pro funkci? Něco jiného?

Volbu pana Pavla zajistila zejména mainstreamová média, samozřejmě včetně těch veřejnoprávních, která se už ani nesnažila svoji podporu výhradně panu Pavlovi jakkoliv zakrývat. Vůbec nelze ani na vteřinu uvažovat o tom, že pan Pavel byl zvolen na základě nějakých osobnostních, nebo lépe řečeno kvalifikačních předpokladů, a to jednoduše proto, že o něm nic podstatného nevíme, neví o něm tudíž nic ani jeho voliči.

Je absolventem vojenských škol, které nepřipravují lidi pro práci v civilní sféře, a zkušenosti má výhradně z vojenského prostředí, které je výrazně jiné než to civilní. Jeho rodinné zázemí je od dětství také vojenské. V kampani používal stále identické fráze, které při letmém pohledu jako fráze nevypadají, poněvadž jsou to dlouhá souvětí navozující dojem, že v nich je nějaký obsah... Ale ve skutečnosti jsou to souvětí hluboce prázdná, z nichž se nelze nic dozvědět o jeho skutečných znalostech, o jeho skutečném smýšlení politickém ani jiném. Proto ani nelhal, jak to oslavovala mainstreamová média, neboť pokud máte naučené fráze, tak je máte naučené tak, aby se nedaly nijak napadnout.

Uspěl tedy díky své uhlazenosti a tomu, že se svými bezobsažnými vyjádřeními nemohl nikomu znelíbit?

Většina lidí se o politiku aktivně nezajímá, protože mají svých starostí dost, a když potom chvíli před volbou vidí vizážistkou upraveného staršího sympatického, šedivého pána, který hovoří klidně, byť bezobsažně, tak se jim to líbí.

Více, než když hovoří zkušený manažer a politik, plně kvalifikovaný pro funkci prezidenta a premiéra, ale nehovoří klidně a působí někdy i zmateně. K tomu se přidají různé mediální výstupy, neustále skloňující jméno Babiš v různém spektru negací postavených na jedné rozpracované lži, že Babiš šíří strach a že lže. To vzniklo zejména na základě jednoho billboardu, kde se žádné šíření strachu nenachází, ale tento billboard byl zneužit ke lžím vůči Babišovi. Byla to jen narychlo nalezená náhrada za Čapí hnízdo.

Slovo strach a lež teď používají mainstreamová média a zejména premiér a politici pětikoalice při jakékoliv příležitosti, čímž jsou ta slova už devalvovaná.

O šíření strachu z války ze strany Andreje Babiše podle vás nemůže být ani řeč?

Každý gramotný člověk si je vědom toho, že strach z války tady začal šířit premiér Fiala svoji rétorikou o tom, že jsme ve válce – a dokonce rétorikou o zavedení válečné daně.

No, a je to jen několik málo dnů, kdy mluvil o případné výběrové mobilizaci v případné válce s Ruskem náčelník generálního štábu, narychlo vytvořený generál Řehka, který dokonce musel dorazit již z civilu, kam z armády odešel. Proč tomu tak je? Pro mne je to zásadní otázka a urážka vojáků a generálů v činné službě, kteří na tu pozici měli jako aktivní vojáci působící na generálním štábu jistě větší nárok než nějaký plukovník, v té době již působící v civilní sféře. Zřejmě je něčím důležitý.

Novým českým prezidentem bude tedy kariérní voják a funkcionář režimu, o němž máme zákon, že byl protiprávní. Když pomineme jásot, který propukl u více než tří milionů jeho voličů, co vítězství Petra Pavla symbolizuje a o čem ve společnosti vypovídá?

Bude hezké, až na výročí 17. listopadu bude pan Pavel klást věnce na Národní třídě a bude chválit a vyzdvihovat demokracii, tu demokracii, proti níž ještě v ten den roku 1989 stál nejen jako člen Komunistické strany Československa, ale i jako profesionální voják cvičený proti západním imperialistům a jako zpravodajec proti západním ideodiverzním centrálám. I Babiš byl členem KSČ, na rozdíl od Pavla však nebyl cvičen pro aktivní obranu socialismu a pro případnou válku se Západem.

A to, že následně pan Pavel převlékl kabát, není nic pozitivního, naopak to zvyšuje jeho nečitelnost a nedůvěryhodnost. A také to činí nedůvěryhodnými struktury NATO, které si takového člověka postaví do čela vojenského výboru. Kdysi to bylo vysvětlováno tím, že zná sovětské výcvikové metody a že tedy dokáže lépe proniknout do myšlení Rusů. K tomu ovšem nemusel být nejvyšším vojákem NATO.

Do volebního štábu se s Petrem Pavlem, bývalým předsedou ZO KSČ u útvaru, přišel veselit kromě jiných známých osobností i herec Petr Štěpánek, bývalý předseda ZO KSČ v Národním divadle. Vybavil se mi verš písně Demokracie od Karla Kryla: Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem / Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. – Máte vysvětlení pro to, jak to tihle lidé dělají, že mají takový čich na to. stát vždy na té správné straně, která je u koryta, bez ohledu na nějaké názory?

Nebo také – padouch, nebo hrdina, vždyť jsme jedna rodina. Viděl jsem tam mnoho známých tváři. Takové Jiřiny Švorcové dnešní doby. Pro mne osobně je to odpudivé. Někdo je tam pozval, a oni prostě přispěchali dělat stafáž. Stejně tak odpudivé bylo to infantilní, aktivistické, svazácké chování těch lidí tam přítomných. Tady to bylo infantilní... – ale v Jablonci před týdnem chování příznivců Pavla bylo už nebezpečné. Je teď jen otázka, zda se budou tito lidé chovat infantilně, nebo nebezpečně jako v Jablonci, nebo zda jejich nenávist vůči jinému názoru zmizí a začnou zakopávat ty příkopy, jak hlásají zástupci pětikoalice ve svých rozdělujících prohlášeních.

Skončí volbou Petra Pavla antikomunismus, akce S komunisty se nemluví a podobné trendy? A mohou teď už klidně spát Svěrákové, Pithartové a jim podobní, protože na Pražský hrad se dostal člověk, který na rozdíl od nich, co ve straně skončili dřív, měl průkazku KSČ ještě 17. listopadu 1989? Ztratilo předlistopadové počínání pro hodnocení politiků už definitivně na významu?

Teď prostě víme, že se s komunisty mluví. A v sobotu to Daniel Kroupa obhájil slovy nějak ve smyslu, že kdyby to zajímalo lidi před třiceti lety, tak to chápe, ale že teď už to tedy není potřeba vlastně řešit. Nevím, je v tom nějaký chaos. Myslím, že z pohledu obhájců Pavla není bývalý komunista jako bývalý komunista. A pokud je to náš komunista, tak že to žádný komunista není. Dostali jsme se do velmi zajímavé situace, kdy si člověk nemůže být jistý, pro koho co platí, což je přesně ukázka té tzv. liberální demokracie, kdy demokratické je to, co je aktivisticky určeno mediálně preferovanou skupinou z řad neziskovek a vybraných politiků.

Před druhým kolem jste říkal, že si nedokážete představit, že na prezidentském stolci zasedne prezident a první dáma, kteří mají ve skříni vojenské uniformy s výložkami těch nejvyšších vojenských hodností, což začali budovat za socialismu a za pomoci svého členství v KSČ. A že je pro vás taková představa vnitřně krajně nepříjemná. Máte obavy z něčeho, čím by Petr Pavel mohl negativně v příštích pěti letech ovlivnit naše životy?

Ono je možná dobře, že momentální vedení země je takto myšlenkově jednolité; jednak se nebudou moci vymlouvat na Babiše a na Zemana – a ponesou plnou a veškerou odpovědnost za naprosto vše. Pokud se to ukáže jako dobré, pak nebude třeba to měnit. Pokud se to ukáže jako špatné, pak to voliči změní od podlahy. Teď vlastně nastane takové období katarze.

Obavy mám, určitě. Jen opakují, pan Pavel je nečitelný a nic o něm nevíme. Stojí za ním, nebo vedle něj, zvláštní lidé, zejména lobbista Petr Kolář, kterého v sobotu pan Pavel při představování týmu označil za „přítele po boku“. Dále do té skupiny patří i František Vrabel, člověk, který má údajně nějaký počítačový kouzelný program, zřejmě z Bradavic, který odhaluje dezinformace, nebo co to přesně dělá a vždy se chlubil tím, jak pracuje pro NATO s tímto programem. Tento člověk schovávající se za tento kouzelný program pomáhá velmi silně rozdělovat společnost tím, jak kdekoho označuje za dezinformátora. Samozřejmě, aby to mělo ten správný mediální propagandistický efekt, tak proruského dezinformátora, což následně plodí nenávist vůči jiným názorům.

Takže pan Pavel je obklopen těmito zvláštními lidmi, sám nemá potřebnou kvalifikaci v žádném oboru tak, aby mohl samostatně provádět jakékoliv rozhodnutí na základě vlastních znalostí, kromě těch z vojenské oblasti. To je pro mne jako občana velmi varující, neboť nevíme, kdo mu bude radit oficiálně i neoficiálně a jaké budou mít ti lidé zájmy své, či koho zájmy budou zastupovat.

Stejně tak bude nový prezident do diskuse vnášet jen taková témata, která zachovají ten klid na práci vlády dle jejích potřeb.

Návštěva paní Čaputové, která je na Slovensku mimořádně neoblíbená, také o lecčems vypovídá. Je evidentní, že je čím dál tím více ohrožena spolupráce v rámci V4.

Naznačil jste, že Petr Pavel půjde vládě na ruku. Co od něj lze dále očekávat?

Ve vztahu k vládě od něj neočekávám nic. Pokud, tak od jeho poradců. Přičemž ve vládě není jediný ekonom, Pavel není také ekonom, ani vzdáleně, takže vše budou mít v rukou lobbisté a poradci – lobbisté a poradci bez sebemenší odpovědnosti k voličům, s bůhvíjakými zájmy.

Pavel je sice občanským kandidátem formálně, ale ve skutečnosti to vidíme na nadšené podpoře politiků pětikoalice, že se jim ulevilo. Bylo krásné, když premiér, který přijel vítězi voleb poblahopřát, mluvil před novináři za Pavla, co a jak bude a jak by co mělo být ve věci jejich spolupráce, a Pavel tam stál jako školáček. To jsou všechno ty skutečné signály.

Vytvořilo se tady jedno mocenské centrum na Hradě, o němž nevíme, kdo v něm bude mít hlavní slovo, a současně veškerá moc je nyní v rukou jedné skupiny, která smýšlí stejně, včetně aktivisty Rychetského. Takto demokratická dělba mocí nevypadá a nejsem z toho vůbec klidný. Přece jen jsem na té Národní třídě jako student byl a nějak jsem se podílel na událostech dalších dní; základ byl odstranit vládu jedné strany, té, které byl pan Pavel v těch dnech stále členem.

Moc v rukou jedné skupiny zní skoro stejně jako vláda jedné strany. Takže jsme se od roku 1989 dostali obloukem zpátky tam, kde jsme před listopadem byli?

Nyní to formálně vláda jedné strany není, ale neformálně, což je mnohem důležitější, to je vláda jedné skupiny. Skupiny, která nekomunikuje s opozicí, což znamená, že ve skutečnosti nekomunikuje minimálně se třemi miliony voličů, a premiér tyto voliče nazývá nedemokratickými.

Ti momentálně vládnoucí lidé si neuvědomují zásadní věc, že to není boj muže proti muži, jak je cvičen výsadkář Pavel, ale každý urážlivý či jiný výpad proti Babišovi, ANO, SPD nebo Trikoloře je výpadem proti jejich podporovatelům. Tím tato vládnoucí skupina vytváří už dlouhodobě, za asistence médií, nebezpečné rozdělení společnosti. Tohle nejsou politici, to jsou aktivisté.

A je třeba si uvědomit ještě jednu věc. Hlasovat nepřišlo třicet procent oprávněných voličů, což je zhruba dva a půl milionu lidí. Tito lidé nepřišli proto, že k volbám prostě nechodí a potom jen nadávají, a v tomto případě to jsou také ve velké míře lidé, kteří nechtěli podpořit žádného z těchto dvou bývalých komunistů, proto, že prostě nechtějí nikoho takového v prezidentském křesle. Tito lidé tudíž také stojí v opozici proti panu Pavlovi.

Může přesto atmosféru v zemi zklidnit skutečnost, že Petr Pavel vyhrál tak rozhodným způsobem, když získal o téměř milion hlasů víc?



Navíc, nelze jakkoli uklidnit situaci, dokud budou mít politici a média jako téměř jediné téma Babiš. Jak už jsem řekl, každý atak proti Babišovi, proti ANO, proti SPD, proti Trikoloře, proti jejich představitelům, je atak vůči milionům jejich podporovatelů. Dokud si toto politici pětikoalice a mainstreamová média neuvědomí a nezmění to, věci se k lepšímu neposunou.

Čím konkrétně ve vás Petr Pavel vzbuzuje nedůvěru, že to nemyslí vážně s vyhlášeními, že bude společnost spojovat?

Pan Fiala a pan Pavel mluví o spojování a současně pan Fiala označil voliče Andreje Babiše za nedemokratické, v sobotu pronesl slova o začátku konce Andreje Babiše, čímž se ale hrubě dotkl téměř dvou a půl milionu jeho voličů, to jsou výroky, které rozdělují.

Pan Pavel mluvil o dělení na stranu dobra, a na stranu zla.

Také se pan Pavel postavil do role jediného spravedlivého a zároveň do role mstitele, kdy velmi nevhodně, až zastrašujícím způsobem, ihned po zvolení, mluvil o auditu na Hradě. Což mu nikdo nebere, ale opět tím slovně zasáhl několik milionů Zemanových voličů, poněvadž bez důkazů, sice nepřímo, ale jasně, označil éru Zemana za nějaké zlo. Občané to samozřejmě vnímají a rozdělování společnosti běží dál.

Ale co když to byly jen emočně vypjaté reakce po vítězství, zatímco v nejvyšším úřadu už se bude Petr Pavel chovat uměřeně?

Pan Pavel a představitelé pětikoalice to dělení mají takto aktivisticky v hlavách a je evidentní, že nejsou schopní, ani ochotni se té snahy rozdělit společnost vzdát, a to ani při svých mediálních prohlášeních. Přes svoji rétoriku o nerozdělováni budou společnost rozdělovat i nadále, neb takto prostě smýšlejí a takto se tudíž budou i chovat a jednat.

Znamená porážka Andreje Babiše soumrak jeho politické kariéry, jak se o tom snažil veřejnost přesvědčit premiér?

Vůbec ne, Babiš skončí, až sám bude chtít, to je svoboda a demokracie, kdy rozhoduje každý o sobě sám, a ne pod tlakem toho či onoho. Osobně si myslím, že Babišovi se velmi ulevilo, že nebyl zvolen. On je aktivní manažer a jeho role je role premiérská, o to se bude snažit. ANO je nejsilnější politickou stranou ve Sněmovně. Do příštích voleb se může odehrát cokoli, ale je otázkou, jak by se postavil prezident Pavel ke jmenování Babiše premiérem, kdyby ANO volby vyhrálo.

Fialova vláda by tedy bouchat šampaňské po porážce šéfa hnutí ANO raději neměla s výhledem na to, že ji za dva a půl roku může čekat ve volbách silný soupeř?

Všichni dospělí lidé vědí, že vláda svoji roli nezvládá – zajímá se o vše jiné než o prospěch českých občanů.

Do voleb by se hlavně měla vyjasnit role SPD, která pod vedením Okamury zjevně upadá a současně ztrácí koaliční potenciál. Osobně si myslím, že SPD by měla vyměnit vedení a uvažovat o spojení s ANO. Stejně tak je načase, aby se to obrovské množství všech možných tzv. vlasteneckých hnutí smířilo se svojí roli outsidera, kdy se v žádných volbách nikdy nikam nedostaly, jen propadly jim dané hlasy, a proto dnes vládne pětikoalice a milion lidí nemá zastoupení ve Sněmovně. Chápu, že chce být každý předseda, ať je, pokud to neškodí celku. A tady to škodí velmi.

Prostě je doba spojování – lidé z těch všech hnutí mohou přejít do SPD nebo do ANO; žádná jiná strana ani hnutí tady nemá žádný celostátní potenciál.

