Stařenka 10 dní nepromluvila. A pak... Budete se smát, ale je to dojemné. Staral se o covid-důchodce. A vypráví

Vy jste koncem roku pomáhal na covidové jednotce v Berouně. Pracoval jste v přímé péči na oddělení, kde jsou covid pozitivní pacienti. Ještě tam budete dál působit?

Já jsem šel pak pomáhat v prosinci na infekční oddělení do charitativního domova důchodců v Třebechovicích pod Orebem, kde chyběli ošetřovatelé a sanitáři. Od 22. přes Vánoce až do silvestra jsem působil na tomto oddělení. Kdyby potřebovali ještě pomoci, budu kdykoliv pomáhat.

Strávil jste u covid pozitivních pacientů několik týdnů. Po čase, jaké jsou vaše zkušenosti?

Málokdo tomu věří. Řada lidí, kteří odmítají přijmout, že covid je nebezpečný, by měli projít touto zkušeností a vše vidět. Strávil jsem pomocí v různých zdravotnických zařízeních a charitativních organizacích víc než měsíc. Mám za sebou asi dvacet dvanáctihodinových směn. Měl jsem možnost vidět velké množství pacientů a u každého je průběh jiný. Bohužel, řada pacientů, o které jsem se staral, už nejsou mezi námi. Dotkne se vás to, ať už chcete nebo ne. Jak se o lidi staráte, trávíte s nimi čas, máte k nim vztah. Lidé povídají příběhy, povídáte si s nimi a pak za tři dny ten člověk odejde…

Pokud si je člověk schopen s těmi lidmi vytvořit nějaký vztah, vnímá je jako součást života. Staráte se o člověka v intenzivních hodinách života, kdy se pere s nemocí.

Tomáš Zdechovský

Můžete popsat nějakou konkrétní zkušenost?

Paní, která deset dní nepromluvila… Dával jsem jí jídlo. Když se se mnou loučila na silvestra, řekla mi: děkuju. To se musí zažít. Když držíte babičku těsně před smrtí za ruku, ona otevře oči, vy jí říkáte, že to zvládneme, ona pokyne hlavou a pak odejde… To jsou silné momenty, které nelze převyprávět. Řada čtenářů Parlamentních listů se tomu bude spíš usmívat, než aby vnímali vážnost situace.

Někteří jistě ne. Pane europoslanče, vy jste už prodělal covid?

Ještě ne. Byl jsem mnohokrát testovaný, ale vždycky negativně.

A jste už očkovaný?

Nejsem. Odmítám jakoukoliv protekci. Až na mě přijde řada. Snažím se žít zdravě, zhubnul jsem 14 kilo. Dělám vše pro to, aby mě covid nedostal.



Na sociální síti jste zhodnotil, že na mnoha místech chybí personál, zdravotníci jsou už zcela vyčerpaní a v řadě krajů začínají chybět lůžka. „Premiér i ministr zdravotnictví by měli jednat a oslovit sousední státy s žádostí o pomoc. Pokud jejich pomoc nevyužijeme, bude to jedině dobře. Pokud však pomoc potřebovat budeme, ale sousední státy oslovíme pozdě, může to skončit tragicky.“ Ministr Blatný říká, že ostatní státy na tom také nejsou dobře, takže po nich ani nemůžeme pomoc chtít a musíme vše řešit v rámci České republiky. Co říkáte na argument, že není „korektní“ od ostatních žádat pomoc?

Není to pravda. Hovořil jsem s německými kolegy. Německé nemocnice jsou připravené přijímat české pacienty. Jen chybí dohoda mezi Českou republikou a Německem. Pan ministr by musel vzít telefon a zavolat bavorskému a saskému ministrovi zdravotnictví. Němci mají jak personál, tak lůžka. V nárazových regionech jako byl Cheb, Rakovník, v Královéhradeckém kraji by nám to pomohlo překlenout dobu, než se situace stabilizuje.

Jak si vlastně vysvětlit, že jsme stále na hraně kapacit?

Jenže situace už došla tak daleko, že krematoria smí prolomit emisní limity… A co ostatní nemocní? Ministr Blatný hrozil zdravotníkům, že pojišťovny nebudou proplácet výkony, pokud budou provádět péči, která se dá odložit. Ale kdo to bude posuzovat? Odkládají se tisíce operací, podle průzkumu každý druhý Čech omezil péči o své zdraví.

Obrovská chyba. Systém je potřeba co nejdříve nastartovat a vrátit zpátky. Pandemie přejde a lidé budou umírat na rakovinu a mrtvice. Výrazně se celý rok zanedbává prevence, lidé nejsou operováni, jsou doma a trpí. Šel bych cestou, kterou ukazoval Tchaj-wan, oddělit infekční od neinfekční části a v neinfekční se maximálně snažit o to, aby se pacienti nenakazili. Je to vytloukání klínu klínem. Z nemocnic, které by měly sloužit pro všechny pacienty, děláme infekční oddělení. Jak dlouho to budeme držet? Proti covidu nestihneme naočkovat deset milionů lidí za šest sedm měsíců. Systém stále může kolabovat.

Čím je to způsobeno? Jistě, spousta zdravotníků je nakažených… Takže vy si myslíte, že kdyby existovalo efektivnější, řekněme zorganizování práce, mohla by souběžně bez omezení běžet obvyklá péče a s ní i covidová?

Ano. První službu jsem měl v soukromé berounské nemocnici. Měli perfektně zpracované plány a vše bylo naprosto dobře zorganizované. Kdyby pan ministr poslouchal odborníky, kteří se mu od začátku snažili poradit, mohl nastartovat i další péči v celé České republice. Dá se to zvládnout, ale nesmí být chaotické řízení. Jednoho dne se řekne: Očkujeme v nemocnicích, pak vytváříme centra, pak se ptáme: Kdo tam bude očkovat? Zdravotníci z nemocnic? Řeknou: Nebudou to obvodní lékaři, pak zase, že obvodní lékaři. Duplikují se činnosti, řada lidí neví, co bude dělat. I to vede k přetížení zdravotníků. Někteří z nich už dál ani nechtějí ve zdravotnictví fungovat. Setkal jsem se s několika kolegy sanitáři, kteří koncem roku odcházeli ze zdravotnictví, protože se cítí unavení, vyčerpaní, nechtějí už tu profesi dělat.

Čili se zdravotníci zaměstnávají i tím, jak se mění nařízení, chaosem, rozhodnutími, místo toho, aby se věnovala pozornost zajištění péče pro všechny.

Přesně tak.

Vypadá to jako začarovaný kruh. Zdravotníci nejsou nebo jsou vyčerpaní, další odcházejí, pak zase nemůže být poskytnutá péče, omezuje se, řešíme, komu ji poskytnout…

Kdyby do systému přišlo dvě stě zdravotníků… Prostě, kdybychom řekli, že přijmeme pomoc z Ameriky, z okolních států, budou lidi a ti se budou věnovat jen očkování. Kdybychom měli lidi na začáteční rozjezd, než pandemie poleví… Dvě stě lidí navíc by výrazně pomohlo. To není z mé hlavy. To říkají odborníci, se kterými mluvím. Opakovaně to říkali ať už Romanovi Prymulovi nebo současnému ministrovi zdravotnictví. Očkovací centra mají dobře připravená zatím dva kraje Jihočeský, Jihomoravský, přidává se Pardubický. Další to řeší. Stát, když není připraven včas něco připravit, včas dodat, situaci komplikuje.



V první linii máme i policisty. Ve vězeňské službě máme spoustu nemocných na covid, kteří se nakazí od vězňů. Když tito lidé budou v karanténě nebo nemocní, tak nebude mít vězně kdo hlídat. Už teď se podívejte na to, jak obrovské je nasazení armády. Už osm a půl tisíce lidí pomáhá z armády, která má dvacet tisíc. Tyto věci zaměstnávají celou Českou republiku. Nikdo neví, ani z vojáků, policistů, hasičů, jak se bude postupovat, kdy se budou očkovat. Zatímco v Izraeli měli plán zpracovaný v srpnu, za Vojtěcha jsme měli čtrnáct stránek. Dnes už je plán lepší, ale není detailně zpracovaný.

V tomto kontextu, jsou pro vás zajímavé debaty o tom, co padlo v neděli na Staroměstském náměstí?

Ani ne. Očkování není povinné. Kdo nechce, ať se neočkuje. Tím rychleji se dostane na lidi, kteří se očkovat chtějí. V Izraeli také někteří neměli zájem a velmi rychle proočkovali jiné. Už mají 2 miliony lidí očkovaných, další dva miliony v příštích třech týdnech. Zaměřme se na lidi, kteří se očkovat chtějí. Kdo nechce, ať si chodí bez roušky, ale když přijde do nemocnice, ať nekřičí, že chce nadstandardní péči zadarmo, na to není v tuto chvíli čas ani prostor.

Než uzavřeme toto téma, co považujete za nejdůležitější?

Mít strategii. Aby věděla levá ruka, co dělá pravá. Abychom věděli, jak koho proč očkujeme a co bude na jaře. Aby se nešířily zprávy, že lidé, kteří nebudou očkovaní, nebudou moct cestovat, že máme málo vakcíny, kapacit. Lidé by měli dostat naději, vědět, kdy se vše zvládne.

Teď přišla informace, že čekáme na stříkačky z Číny, protože už nemáme…

To je přesně ono. Máme v ČR firmy, které jsou schopné je vyrobit a dodat. Kdyby si někdo uvědomil, že k očkování potřebujete i stříkačky a jehly a dodal je k očkovacím látkám… Dodají se vakcíny a pak ať se postarají nemocnice. Když jsem mluvil s izraelskými diplomaty, už v září se předzásobili a jedou. U nás žádné zásoby stříkaček nejsou a zase se to řeší tím, že kupujeme něco, nevím za jakých podmínek, v Číně.

V uplynulých dnech zaplnily stránky novin informace o útoku na Kapitol. Lze říci, že za to může prezident Trump? Jak si vysvětlit, že k něčemu takovému mohlo vůbec dojít?

Kdyby se třítisícový dav ze Staroměstského náměstí rozhodl přejít k Poslanecké sněmovně, asi se do ní také dostane. Existuje dlouhodobá frustrace a dlouhodobá rétorika Donalda Trumpa o ukradených volbách vyvolává v řadě Američanů pocit, že musí bojovat za demokracii a vzali útokem americký Kongres. Donald Trump se naprosto zdiskreditoval. Bylo to přes čáru. Ale je také přes čáru někomu mazat účet nebo ho blokovat. Je možnost korigovat názory, ale ne umožňovat cenzuru politiků, ať už si o jejich názorech myslíme, co chceme.

Trumpovi zablokovali sociální sítě. Teď už byla vymazána i dřív svobodná sociální síť Parler, kde se příznivci začali potkávat. Měla prý šířit násilný obsah. Pro vás je to naprosto nepřijatelné. Ale co s tím? Když takto postupují v Americe, lze očekávat, že budou postupovat nebo už postupují i v rámci EU. Dá se s tím něco dělat?

Je potřeba s firmami intenzivně diskutovat. Oddělit mylná vyjádření, jednorázový exces od toho, že někdo dlouhodobě porušuje zásady např. komunity Twitteru. Dnes jsem si dokonce na Twitteru dohledal výzvy ke zničení Izraele a Twitter na to vůbec nereaguje. Nereaguje ani na některá lživá prohlášení komunistických diktátorských režimů. Je tu dvojí přístup k pravdě. Byl bych proto, aby lidé na sociálních sítích se k sobě chovali hezky, ale taková doba není.



Evropský parlament založil speciální výbor INGE pro zahraniční zásahy do demokratických procesů a boj proti dezinformacím. Je to správný krok? Mimochodem, sám nejste příznivec některých výborů. Osobně chcete usilovat o zrušení Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů...

Ale tohle je něco jiného. Tento výbor je zřízen mimořádně jako reakce na to, co se ve světě děje. Například: Byly vytvořeny trollí farmy, které lajkovaly falešné názory politiků. Navíc nevím, jestli si pamatujete, ale v únoru nebo v březnu se vyrojily desítky tisíc falešných účtů, které většinou dopisovaly jedno slovo do věty a napadaly opoziční politiky. Naprosto nepřijatelné. Běžný uživatel Twitteru měl pak pocit, že jsou tam pouze lidé, kteří mají názor úplně jiný než opozice. Měnilo to i atmosféru celého Twitteru. Pod každým příspěvkem byly desítky sprostých vzkazů.



