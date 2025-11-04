Šulda (KSČM): Brusel ztratil kontakt s realitou

Evropská komise jde v honbě za splněním svých nerealistických zelených cílů doslova přes mrtvoly. Ony sice mohou vypadat hezky na papíře, ale v praxi ničí náš průmysl a berou lidem práci.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Z Green Dealu se stalo ideologické náboženství, ne rozumný plán pro lidi, co žijí z vlastní práce. Zatímco Asie vyrábí a Amerika chrání své továrny dotacemi, Evropa si sama podřezává větev byrokratickými regulacemi a emisními mantrami. Místo investic do modernizace továren a férových pracovních podmínek se hází miliardy do papírových strategií, které v praxi likvidují konkurenceschopnost i životní úroveň.
Ano, ekologii potřebujeme, ale rozumnou, sociálně spravedlivou a národně odpovědnou. Jinak zůstane z Evropy jen skanzen líbivých vizí a zavřených fabrik. Nechceme zelený diktát, chceme práci, soběstačnost a jistotu pro české rodiny.
Ludvík Šulda, BBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV