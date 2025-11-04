Šulda (KSČM): Brusel ztratil kontakt s realitou

05.11.2025 4:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopadům Green Dealu na evropskou konkurenceschopnost

Šulda (KSČM): Brusel ztratil kontakt s realitou
Foto: archiv KSČM
Popisek: Místopředseda Olomouckého krajského výboru KSČM Ludvík Šulda

Evropská komise jde v honbě za splněním svých nerealistických zelených cílů doslova přes mrtvoly. Ony sice mohou vypadat hezky na papíře, ale v praxi ničí náš průmysl a berou lidem práci.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 12824 lidí

Z Green Dealu se stalo ideologické náboženství, ne rozumný plán pro lidi, co žijí z vlastní práce. Zatímco Asie vyrábí a Amerika chrání své továrny dotacemi, Evropa si sama podřezává větev byrokratickými regulacemi a emisními mantrami. Místo investic do modernizace továren a férových pracovních podmínek se hází miliardy do papírových strategií, které v praxi likvidují konkurenceschopnost i životní úroveň.

Ano, ekologii potřebujeme, ale rozumnou, sociálně spravedlivou a národně odpovědnou. Jinak zůstane z Evropy jen skanzen líbivých vizí a zavřených fabrik. Nechceme zelený diktát, chceme práci, soběstačnost a jistotu pro české rodiny.

Ludvík Šulda, BBA

  • KSČM
  • Poctivost se musí vyplácet
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Roun (KSČM): Prý gesto solidarity s oběťmi války
Komínek (KSČM): Rakušan si pořizuje nábytek za 230 milionů korun
Filip (KSČM): Těch, kteří s námi mají zájem spolupracovat, je dost
Prokšanová (KSČM): Rozdávají si ocenění za zásluhy a lidé přitom mají sotva na nájem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EK , EU , KSČM , Šulda , Green Deal

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Proměnil se Green Deal v ideologické náboženství?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Líbí se mi, že umíte uznat svou chybu.

Ale jak to tedy vlastně bylo? Vy jste s STB opravdu spolupracoval? A kdy přesně jste spolupráci ukončil?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Václav Klaus: Odešel velký a mimořádný člověk

11:16 Václav Klaus: Odešel velký a mimořádný člověk

Kardinál Duka byl velký a mimořádný člověk a jeho odchod je velikou ztrátou nejen pro naši katolicko…