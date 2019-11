Starosta Stochova: Svého rozhodnutí kandidovat rozhodně nelituji

Od vašeho zvolení starostou uplynul již více než rok. Co se za tu dobu ve městě změnilo?

Ve vedení města působím již pět let. Svoje první volební čtyřleté období jsem odpracoval v pozici místostarosty města a v té době jsem kromě organizační složky Správa bytového fondu vzal dobrovolně pod svá křídla získávání finančních prostředků z fondů EU nejen pro tuto sekci. Podařilo se získat celkem šest dotací z Integrovaného regionálního operačního programu na projekty, díky kterým se zateplilo celkem šest bytových domů, a díky získaným prostředkům jsme tak mohli realizovat řadu dalších méně finančně náročných projektů po celém katastru města. Podařilo se získávat i další dotační prostředky například na projekt s názvem „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Stochov“ nebo třeba na realizaci dalšího kamerového domu na veřejném prostranství. V současném volebním období jsem si tak řekl, že řádně dokončím rozdělanou práci v podobě dokončení administrace všech projektů, které jsem dříve pro město rozpracoval. A podařilo se, což považuji za dosavadní největší úspěch ve svém působení pro město, ve kterém žiju celý svůj život. V prvním roce mého starostování se nám podařilo sestavit smysluplnou koalici, která je akceschopná a pružná. Ihned jsme začali pracovat na přípravě rozpočtu pro letošní rok, který je vyrovnaný ve výši cca 250 milionů korun na straně příjmů i výdajů. Z této částky jsme dokázali společnými silami zrealizovat investice převyšující částku 80 milionů korun. Největšími projekty letošního roku jsou další dva zateplené bloky bytových domů, rekonstrukce učeben v místní základní škole, obnova techniky a vybavení městské společnosti Technické služby Stochov. Opravili jsme také další ulice či revitalizovali další část veřejných prostranství.

Nelitujete svého rozhodnutí kandidovat? Co vás vlastně do politiky vedlo?

Svého rozhodnutí kandidovat, ať už před pěti lety nebo opětovně právě před rokem, nelituji a jsem rád, že mám možnost realizovat řadu nápadů pro město, jehož jsem rodákem. Pracoval jsem řadu let jako projektový manažer fondů EU a do komunální politiky mě přivedla právě neochota tehdejšího vedení města, kdy jsem nabízel pomoc při získávání finančních prostředků a realizaci projektů z fondů EU právě pro naše město a byl jsem tehdy odmítnut. Tehdy jsem si řekl, že potenciál, který naše město má, je třeba naplno využít a šel jsem do toho. Rozhodnutí tehdy bylo dost těžké, ale nelituji toho a dnes jej hodnotím pozitivně.

Jste místním rodákem. Čím se ale snažíte lákat lidi, aby zde bydleli? Trendem poslední doby totiž je, že se občané stěhují do větších měst.

Ano, máte pravdu, jsem místní rodák. Snažíme se společně s kolegy z vedení města a se zaměstnanci městského úřadu a organizačních složek (bez jejichž pomoci by to nešlo a moc jim děkuji za spolupráci) věnovat veškerou energii do celé řady oblastí života místních občanů. Snažíme se pečovat o kvalitní a cenově dostupné bydlení, investujeme do městských bytových domů. Opravujeme postupně místní komunikace a veřejná prostranství. Usilujeme o zajištění dostatku kulturního a sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie obyvatel. Dbáme na zajištění veřejného pořádku, i když zde je práce dosti obtížná a někdy mi přijde, že bojujeme s větrnými mlýny. Máme rozmanitou nabídku sociálních služeb pro seniory. Rodiny s dětmi u nás naleznou udržovaná a hojně navštěvovaná dětská hřiště a hezký sportovní areál. V současné době hodně investujeme do areálu základní školy. Naše dvě školky jsou zateplené a obě mají nová hřiště. Jsme hrdí na naše nové logo „Stochov – město zeleně“, a proto dbáme o řádnou údržbu veřejné zeleně. Naše město prošlo za poslední období velkými změnami a každý návštěvník je u nás vítán. Ti, kteří se u nás rozhodnou usadit, budou jistě spokojeni také s nabídkou služeb místních podnikatelů.

Jste vůbec nakloněn příchodu nových obyvatel? Má se Stochov urbanisticky kam rozvíjet?

Příchodu nových obyvatel jsem velmi nakloněn, aktuálně jsme katastrálně získali nové území v lokalitě Stochov-Slovanka od sousední obce Lány, kde již nyní vyrůstají nové rodinné domky, a těšíme se na nové spoluobčany. Ačkoliv naše město má poměrně malý katastr, máme v územním plánu vymezené další plochy vhodné pro výstavbu rodinných domů. Velká část těchto pozemků však patří soukromým vlastníkům, a tak v tomto je současná situace složitější. Aktuálně pracujeme na přípravě nového strategického plánu města, který se bude zabývat také touto problematikou.

Čím je město unikátní?

Zcela jistě svojí historií, která je spjata s legendou, která tvrdí, že ve zdejším hradišti se narodil budoucí patron českého národa svatý Václav. Dodnes máme v našem městě památný strom Svatováclavský dub, který měla vysadit právě babička Václava, kněžna Ludmila, ku příležitosti jeho narození.

A co by se podle vás naopak dalo zlepšit?

V našem městě stále je, a troufnu si tvrdit, že i do budoucna bude co zlepšovat. Potřebujeme dokončit zateplování bytových domů. Plánujeme opravu řady místních komunikací a revitalizace dalších veřejných prostranství. Snažíme se bojovat s vandalismem. Hledáme finanční zdroje pro nové projekty a pracujeme aktuálně na novém strategickém plánu města, který určí směr rozvoje města na další desetiletí.

S koncem roku vás čeká schvalování rozpočtu. Prozradíte nám, jaký bude? V jaké finanční kondici je radnice?

Rozpočet města bude tak, jak ukládá zákon, vyrovnaný. Snažíme se investovat do výše uváděných projektů a záměrů. Předpokládáme, že více než třetina výdajů z městského rozpočtu půjde právě na investice do celé řady oblastí, ať již do obnovy komunikací, zateplování dalších bytových domů, tak třeba do rekonstrukce šaten a zázemí sportovní haly města či revitalizaci dalších veřejných ploch. Radnice města je v dobré finanční kondici, což je dáno i tím, že se nám prozatím daří shánět finanční prostředky z dotačních zdrojů ať již krajských, státních či evropských. Svůj podíl má také výnos z nájemného městských bytů, kterých vlastníme necelých 1 400.

Jaké hlavní investice v roce 2020 plánujete?

Investic je v plánu celá řada. Rádi bychom pokračovali v rekonstrukci areálu městské společnosti Technické služby Stochov, kde plánujeme rozšířit a zmodernizovat vnější plochy pro jednodušší odevzdávání odpadů ze strany obyvatel města. Chceme zahájit první etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. V plánu jsou rekonstrukce dalších ulic (např. 9. května, Družstevní, náměstí U Dubu, Osvobození-Honice atd…). Část finančních prostředků půjde na rekonstrukci vnitrobloků (např. u první mateřské školky). Dále postavíme nové chodníky na Slovance u kruhového objezdu. Zde také bude postaveno nové parkoviště P+R. Dokončíme revitalizaci návsi v Čelechovicích. Zateplíme další jeden až dva bytové domy. Plánujeme zavedení nového elektronického systému pro odbor kultury na divadelní a filmová představení. Ve sportovní hale provedeme rekonstrukci šaten a sociálního zázemí.

Slaný a Stochov jsou jediná dvě města okresu, kde u příležitosti Dne vzniku československého státu oceňujete významné osobnosti, které se nějakým způsobem zasadily o rozvoj města. Pokud byste měl tu možnost ocenit osobnost, která se za poslední roky nejvíce zasadila o rozvoj našeho státu, koho byste vyzdvihl?

Pokud bych měl tu možnost ocenit osobnost, která se za poslední roky nejvíce zasadila o rozvoj našeho státu, určitě by se touto osobností stal některý ze špičkových vědců či lékařů a těch máme za poslední roky naštěstí vícero, což hodnotím velmi pozitivně. Právě tyto osobnosti je třeba ocenit, často se své profesi věnují celoživotně a jejich práce zachraňuje lidské životy po celém světě. Těžko vám řeknu konkrétní osobu, ale podívejme se například do pražského IKEM, kde pracuje řada odborníků (podobných odborných pracovišť najdeme jistě více a v nich řadu špičkových vědců a lékařů, ti zasluhují velké uznání a respekt). Mezi politiky by to pro mě byl zcela jistě Václav Havel.

Máte vy sám nějaký politický vzor?

Já osobně politický vzor nemám. Sleduji však bedlivě práci svých kolegů a velmi se mi například líbí práce dnes již bývalého starosty města Kolína Víta Rakušana.

