Starosta z drsného kraje kolem Ostravy: Drahoš si na rodný kraj vzpomněl až teď před volbami. Lidé nevolí podle slibů

Jak si vedli podle vás prezident Miloš Zeman a profesor Jiří Drahoš v debatě prezidentských kandidátů na Primě?

Pan prezident Zeman odpovídal na dotazy bezprostředně a s nadhledem. Pan profesor Drahoš dokázal odpovědět na dotazy, které mu byly kladeny, ke konci duelu byl trochu nervózní. Pokud bych hodnotil, pan prezident duel opanoval.

Jaká je atmosféra mezi lidmi? Dokážete odhadnout, proč právě v Orlové lidé nejvíc volili v prvním kole Miloše Zemana?



Prezidentské volby jsou hodně diskutované téma. Myslím si, že prezidenta Miloše Zemana lidé volili i proto, že nás osobně navštívil. Bylo to v době, kdy nechtěl udělit určité státní vyznamenání a při návštěvách v některých městech mu dávali červené karty, ale v Orlové se to nestalo. Tady byl pan prezident přijat velmi vstřícně. Mnoho lidí středního věku si pamatuje i dobu, kdy byl poslancem za Moravskoslezský kraj. Na Ostravsko vždy zajížděl rád. Ale u voleb se projevilo i to, že někteří chtějí změnu, proto se na třetí místo u nás dostal Marek Hilšer.



Jak vy jste volil v prvním kole?



Současného prezidenta Miloše Zemana.



Co bylo pro vás při rozhodování důležité?



Setkal jsem se s ním osobně nejen v Orlové, ale také na Pražském hradě při různých příležitostech, a to i v době, kdy byl premiérem. Jeho názory jsou někdy radikální, ale on se nebojí říct svůj názor, i když je za něj „potrestán“ nebo popotahován. Já si cením toho, že si za svým názorem stojí. Neříká pouze obecné fráze, které se lidem líbí. Pravda, někdy možná trošku přestřelí, ale říká to, co si myslí a nazývá věci pravými jmény. Toho si na něm vážím.



Váš otec byl určitou dobu poslaneckým asistentem Miloše Zemana, hrálo i toto roli ve vašem rozhodování?



Ano, i to hrálo roli při mém rozhodování. I kvůli tomu mám více informací z dřívějších let. Pan prezident je konzistentní v názorech. Když někoho znáte osobně, vytvoříte si jiný dojem, než, když ho vidíte jen v televizi.



V Orlové dalo v prvním kole hlas Zemanovi 7425 lidí a získal 65,25 %, profesor Jiří Drahoš tu získal 17,70 %, Marek Hilšer necelých šest procent, ostatní dostali pod pět procent. Co jste říkal na výsledky?



Radost jsem neměl, protože jsem chtěl, aby to skončilo prvním kolem. Ale výsledek mě potěšil, protože bylo vidět, že se lidé nerozhodují podle slibů, ale podle toho, co kdo udělal.



Zaznívají názory, že prezidenta Miloše Zemana volí spíš lidé starší, v chudších regionech. Jak se vám to poslouchá?



My starší lidé máme lepší dlouhodobou paměť a tak si pamatujeme například i duely Miloše Zemana s Václavem Klausem, když byl jeden nebo druhý ministerským předsedou. Na to se dalo dívat. Dnes, když mezi sebou vedou politici dialog, je to jiné. Lidé si pamatují pana prezidenta i z jeho působení jako poslance za severní Moravu. A že volí Zemana lidé z chudších regionů? To bych ani netvrdil, protože všichni kandidáti slibují, že se budou věnovat sociálním věcem. A lidé sociálně slabí? Ti ani k volbám nechodí.



Jaký názor máte na profesora Jiřího Drahoše?



Pan profesor Jiří Drahoš je vzdělaný člověk. V kampani trochu cílil na to, že je z Moravskoslezského kraje. Ale, jak jsem se díval do jeho životopisu, moc dlouho tady nepobýval a vzpomněl si na to až teď. Bohužel pana Drahoše osobně neznám, vycházím z toho, co jsem si přečetl. Říká obecné pravdy, ve smyslu, aby bylo lépe... No, žádný politik asi nemůže jít do voleb, ať už jsou to komunální, prezidentské nebo krajské s tím, že by říkal – bude hůř, zvýšíme daně, snížíme dopravní obslužnost a podobně. On říká to, co chtějí lidé slyšet. Neslyšel jsem od něj žádnou konkrétní informaci, která by mě přesvědčila, že by měl být prezidentem on. Neslyšel jsem, že by hovořil o nějaké konkrétní věci, za kterou by šel a chtěl ji uskutečnit.



Teď vznikla klika protikandidátů – všichni proti Zemanovi. Myslím si, že to není optimální. Prezident Zeman si to nezaslouží. A že mu vytýkají vztahy s Ruskou federací? Ale, kdo je nemá? Kdo s Ruskou federací dnes nespolupracuje?



Myslíte si, že voliči ostatních kandidátů podpoří Jiřího Drahoše, že dají na doporučení?



To je otázka, nakolik naši občané v republice na to budou slyšet. Myslím si, že u nás nějaká doporučení nemusí fungovat.



Co říkáte zásadnímu rozdílu mezi volbou lidí na venkově a v Praze?



Praha je vždycky specifická. Když byly krajské volby před šesti lety, sociální demokracie vyhrála skoro všude, jen v Praze nikdy. Praha a Středočeský kraj... Tam to funguje prostě jiným způsobem. Jestli je to tím, že v Praze žije více mladých lidí, kteří chtějí změnu? Chápu, že se jim líbí třeba doktor Marek Hilšer, vždyť je mladý a sportovec... Nic proti panu doktorovi nemám, ale kdo o něm věděl před rokem? Koneckonců, kdo věděl před rokem o panu Drahošovi?

Ve čtvrtek odvysílá ČT prezidentskou debata kandidátů. Udělal podle vás Miloš Zeman dobře, že půjde do duelu s profesorem Jiřím Drahošem kromě Primy i do ČT?



Určitě. Je to veřejnoprávní médium, které si platíme všichni.



Není tajemství, že má prezident vůči ČT velké výhrady...



Proti ČT mají výhrady téměř všichni, jelikož se snaží být nestranná, a proto by měl ve veřejnoprávním médiu vystoupit.



Co se týká ČSSD, aktuálně vznikla platforma s názvem „Zachraňme ČSSD“. Budete také zachraňovat sociální demokracii?



Co mi jiného zbude. ČSSD je strana, která má tradici a historii. Bojovala a bude bojovat vždy za lidi, kteří se nemají úplně dobře, tedy ten boj je správně. Současné klima je ovšem takové, že lidem se daří, takže příliš pomoct nepotřebují. Jistě, pomohly nám k nízkému volebnímu výsledku také vnitřní personální záležitosti, ale nebudu určitě přecházet jinam. To se nedělá. Stále budu sociálním demokratem, protože jsem tak byl vychovaný.



Co by v této chvíli ČSSD potřebovala?



Bylo by dobré, kdyby se lidé zvedli a začali hovořit o problémech.



Kdo by byl dobrým předsedou ČSSD?



Malý diktátor.



Máte nějaké konkrétní jméno? Je nějaký vhodný člověk?



Nemám zatím svého favorita.



Ale ČSSD by podle vás potřebovala pevnou ruku, jasné řízení…



Zcela určitě. ČSSD vždy pomohlo, když přišli lidé, kteří měli jasnou vizi, nenechali se ovlivnit jinými názorovými proudy a byli schopní prosadit svou filozofii. Stalo se to dvakrát – když byl předsedou Miloš Zeman, a pak Jiří Paroubek.



Věříte tomu, že si sociální demokraté na sjezdu v Hradci Králové zvolí jiného předsedu, než je ten současný?



Věřím.

autor: Daniela Černá