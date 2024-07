Strach je důležitý nástroj vlády. Citát od poradce amerických prezidentů

Podle všeho se protivnicí Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách stane Kamala Harrisová. Nejspíš už jste si skládal z otevřených zdrojů její obrázek. Proč je tak neoblíbená?

Současná viceprezidentka Harrisová je neoblíbená logicky především u republikánů. A to kvůli tomu, že byla jedním z prvních demokratických politiků, který podporoval Green Deal. A dnes ho prosazuje ještě vehementněji.

Dále je vnímána jako progresivistická politička. Okamžitě, co nahradila prezidentského kandidáta Bidena, byla označena za „DEI kandidátku“. Podle této nálepky je pro Harrisovou důležitější rozmanitost (diversity), rovnoprávnost (equity) a inkluze (inclusion) než talent či schopnosti vykonávat určitou práci. Je také vnímána jako zastánkyně trendu „woke“.

No a konečně jako viceprezidentka měla na starosti migrační politiku. A republikáni jí vyčítají, že kvůli její neschopnosti či špatné strategii se mexicko-americká hranice stala jakousi otevřenou branou pro migranty. Například v roce 2022 se nelegálně do USA dostalo skrze tuto hranici kolem 2 milionů lidí. Ale problémy s migrací má Amerika již po několik dekád. Je to systémová záležitost, takže není úplně fér zde házet vinu na Harrisovou.

Nicméně všechny zmíněné politiky jsou přece typické pro globální systém, ve kterém žijeme. Takže prezidentská kandidátka Harrisová jen další jeho představitelkou.

Ve svém zpravodajství Světlo Nad Mraky jste prohlásil, že: „Je zvláštní, že střelec se pohyboval okolo pódia, kde měl mluvit Trump, přestože spousta lidí včetně jeho otce na jeho tamní přítomnost upozorňovala.“ Co se tam podle vás tedy stalo?

Samozřejmě můžeme jen spekulovat. Vše se nyní vyšetřuje. Ale jedná se o mnohonásobné selhání tajné bezpečnosti a dalších bezpečnostních složek. A je to opravdu neuvěřitelné! Jak to, že neobsadili svými střelci protilehlou střechu či vodárnu? Proč nereagovala bezpečnost na upozornění návštěvníků akce? Bylo tam více atentátníků? Podle forenzního šetření šlo o výstřely z různých zbraní!

Nicméně i to Trumpovo zranění ucha je přinejmenším podivuhodné. Pokud střelec střílel z protilehlé střechy od Trumpa, je prakticky nemožné, aby zasáhl jeho pravé ucho. Prostě nemožný úhel pro takový zásah. Trump navíc otočil svou hlavu doprava. A na límečku a košili nebyla vidět krev.

A je zde mnoho dalších nezodpovězených otázek. Proč ochranka po incidentu nechala Trumpa na celých devět sekund nechráněného? Aby mohl ukázat svou odvahu a hrdinství? To přece nedává smysl! V současnosti tedy existuje více otázek než odpovědí. A neměli bychom se obávat tyto otázky klást a být objektivní. I přesto, že takové zvědavce napadají zastánci Trumpa a také jeho odpůrci.

Nedostala se Amerika do patové situace, kdy neví co dál? Být světovým četníkem anebo se vykašlat na svět a řešit si své vlastní problémy, kterých má také požehnaně?

Zde záleží, co vnímáte pod pojmem Amerika. Pokud máte na mysli širokou veřejnost, tak s vámi naprosto souhlasím. Nicméně Ameriku neřídí občané, ale úzké zájmy. Jak koneckonců tvrdí studie univerzity v Princetonu z roku 2015 a jak napsal britský mediální dům BBC, že „je Amerika oligarchií“.

Pokud například Ameriku ovládá vojensko-průmyslový komplex, jak již v roce 1961 varoval prezident Eisenhower, nebo farmaceutické a technologické firmy, pak vměšování USA ve světě dává smysl. Výsledkem jsou obrovské zisky těchto korporátních elit a dalších úzkých zájmů.

Šéfkou Evropské komise se opět stala Ursula von den Leyenová. Co vy na to?

Tak pro mě to byl šok. Podle mého názoru se jedná o výsměch evropským voličům. Přece je von der Leyenová stále vyšetřována v kauze Pfizergate kvůli „zasahování do veřejných funkcí, ničení SMS, korupci a střetu zájmů“. Údajně si před uzavřením kontraktu vyměňovala textové zprávy o vakcínách proti Covidu-19 se šéfem farmaceutické společnosti Pfizer Albertem Bourlou. A nejednalo se o žádné malé částky. Vakcíny měly hodnotu přes 500 miliard korun.

Nicméně se zdá, že von der Leyenová v tom umí chodit. Důkazem může být i to, jak se tato politička snažila v posledních dnech a týdnech obrátit na svou stranu nejrůznější skupiny v Evropském parlamentu (EP), od pravicových konzervativců po levicové zelené. I proto získala 56 procent hlasů. Což bylo více než před pěti lety. I to vypovídá něco o zvolených europoslancích.

Co můžeme od von der Leyenové očekávat v příštích několika letech? Další podporu války na Ukrajině či v Gaze, zesílení politiky Zelené dohody pro Evropu. Většina Evropanů se stane chudšími.

Nyní čtu už asi třetí knihu o dezinformacích. Jmenuje se Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! a to první přídavné jméno je hned na začátku zajímavě a dle mého dobře vysvětleno. Podle mě je celkem objektivní, byť i v ní nezapomněli autoři Miloš Gregor a Petra Vejvodová mírně poukázat na ParlamentníListy.cz. Co si o takových knihách, které jsou – i tato – spíše psané z pohledu západního liberála, myslíte?

Knihu jsem bohužel nečetl. Ale mnoho dalších na toto téma ano. Je určitě zajímavé, že se autor této knihy, politolog z Masarykovy univerzity, Miloš Gregor, stal koncem roku 2023 poradcem premiéra pro boj s dezinformacemi.

Vnímám to, že se v poslední době stává dezinformací vše, co odporuje vládní politice nebo médiím hlavního proudu. Nejde o hledání faktických informací či objektivitu. Prostě jsou stanoveny hlavní scénáře a ty je nutné podpořit stůj co stůj. I za cenu lží a manipulace. A různých postihů ze strany vládnoucí garnitury. Globální média se stala hlásnou troubou elitářů.

Zkoušel jste se někdy zamýšlet nad tím, jaké finanční prostředky vyžaduje „boj s dezinformacemi“ a jestli nejde z části jen o situaci známou z filmu Vrtěti psem, tedy šířením strachu zakrýt faktickou situaci ve světě?

Kolik stojí boj s dezinformacemi nevím, nicméně následné politiky války jsou obrovsky nákladné.

Z historie víme, že šíření strachu je důležitým nástrojem panovníků a vlád. Bohužel, jinak tomu není ani v takzvaných demokratických společnostech. Koneckonců Edward Bernays, poradce amerických prezidentů a amerického byznysu, řekl, že „vědomá manipulace mas je důležitým aspektem demokratické společnosti“. Když jsme u těch knih, doporučuji si přečíst právě knihu Bernayse s názvem Propaganda.

Uveďme si pár příkladů šíření strachu ze strany oficiálních míst či médií. Například jak politici Západu strašili před zbraněmi hromadného ničení v Iráku. Později bylo prokázáno, že šlo o lež. Nicméně došlo k invazi, která stála daňové poplatníky stovky miliard dolarů a ve válce zahynulo několik set tisíc civilistů. Například podle Brownovy univerzity dvacet let války proti terorismu stálo osm bilionů dolarů.

Nebo jak se strašilo během covidové pandemie. A tento strach se použil k prosazení nesmyslných restriktivních opatření, jejichž náklady se snad nedají ani vyčíslit. Ačkoliv vědci ze Stanfordské univerzity hned na začátku pandemie na číslech ze světa ukázali, že pro osoby mladší 60 let se smrtnost covidového onemocnění rovnala či byla menší než smrtnost na chřipku.

Boj s dezinformacemi je tedy nutností. Co by se stalo, kdyby občanská společnost tyto a další lži či iluze prokoukla?

