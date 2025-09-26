Strach se mísí s hysterií a výsledkem je ulice plná nenávisti. Poslankyně od Okamury varuje před Fialou

26.09.2025 14:19 | Rozhovor

„Migrace, Ukrajinci, bezpečnostní katastrofa, drahé energie, drahé potraviny a drahé bydlení. Vláda ničí život nejen v Plzeňském kraji,“ říká poslankyně Marie Pošarová, která vede kandidátku SPD do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji.

Strach se mísí s hysterií a výsledkem je ulice plná nenávisti. Poslankyně od Okamury varuje před Fialou
Foto: Archiv MP
Popisek: Marie Pošarová vede kandidátku SPD do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji
V posledním rozhovoru jsme se v souvislosti s imigrací dotknuli i otázky bezpečnosti. Jaké největší problémy v tomto směru vidíte ve svém Plzeňském kraji?
 
Plzeň se kdysi pyšnila klidem, pivem a fotbalem. Dnes ale stále více připomíná nepovedený experiment vlády. V Plzeňském kraji chybí téměř tři stovky policistů – a to je bezpečnostní katastrofa. Znamená to delší dojezdové časy, méně hlídek v ulicích a více prostoru pro kriminalitu. Vláda sice slibuje náborové kampaně, ale výsledky? Nula. Policie jede na doraz, a lidé to cítí každý den. Proto instalují kamery, posilují ploty a večer se bojí chodit sami. Ne proto, že by chtěli žít v pevnosti, ale proto, že vláda rezignovala na svou základní povinnost – zajistit bezpečí občanům.
 
Naše hnutí prosazuje jasné řešení: posílit policii v regionech, ukončit přehlížení kriminality spojené s migrací a nepřijímat žádné další unijní experimenty, které by naši bezpečnost ještě více ohrozily.
 
A co problematika imigrantů?
 

Anketa

Jdete k volbám?

97%
1%
2%
hlasovalo: 2649 lidí
Imigrace je v Plzeňském kraji obrovským problémem. Region doslova zaplavují agenturní pracovníci, kteří často žijí v ostudných podmínkách přeplněných ubytoven. To přináší rostoucí napětí v ulicích a problémy, které musejí řešit obce samy, bez jakékoli pomoci státu. Vláda vytvořila systém, kde agentury vydělávají, ale místní lidé platí účet – vyšší nájmy, horší služby a více konfliktů. Plzeňský kraj je zároveň cílem uprchlické vlny. Starostové zoufale hledají školní lavice, zdravotní péči a bydlení pro příchozí, ale podpora z centra je minimální. Vláda se ohání statistikami a dotacemi, jenže skutečnou tíhu nesou obyčejní lidé v našich městech a obcích.
 
Jasně říkáme, že musíme ukončit byznys s levnou pracovní silou, udělat revizi pobytu Ukrajinců a zajistit, aby tu zůstali jen ti, na jejichž pozice není možné zaměstnat české občany. Odmítáme také migrační pakt EU, který Fialova vláda podpořila a který by znamenal povinné přerozdělování afrických a muslimských migrantů do Česka. Pokud stát nezačne jednat, doplatí na to právě obyvatelé Plzně a celého kraje – vyššími náklady, menší bezpečností a rostoucím napětím ve společnosti. A co víc – nervozita už pohlcuje i samotné podporovatele vládní koalice.
 
Co tím konkrétně myslíte?
 
V panice ničí billboardy a plakáty opozice, na zdech se objevují dokonce i nacistické symboly. Takové zoufalé a agresivní chování ukazuje, jak moc se jim rozpadá půda pod nohama. Strach se mísí s hysterií a výsledkem je ulice plná nenávisti místo rozumu.
 
Jaké vidíte řešení v bezpečnostní oblasti a oblasti imigrace?
 
Plzeňský kraj nepotřebuje další tiskovky a sliby. Potřebuje policisty v ulicích, jasná pravidla pro agentury a funkční podporu od státu. Je potřeba provést revizi pobytu Ukrajinců, jak to má hnutí SPD v programu a aby zde zůstali jen ti, na jejichž pozice není možno zaměstnat české občany. Je potřeba chránit hranice a odmítnou migrační pakt EU, který podpořila Fialova vláda a který fakticky znamená přerozdělování afrických a muslimských imigrantů do naší země.  Pokud vláda nezačne jednat, bude se bezpečnost dál hroutit. A lidé se oprávněně ptají: Kdo nás vlastně chrání?
 

Fotogalerie: - Poslední SPD jarmark

Poslední předvolební Český jarmark SPD se odehrál ...
Poslední předvolební Český jarmark SPD se odehrál ...
Poslední předvolební Český jarmark SPD se odehrál ...
Poslední předvolební Český jarmark SPD se odehrál ...
Poslední předvolební Český jarmark SPD se odehrál ...
Poslední předvolební Český jarmark SPD se odehrál ...
 
Občany a firmy také trápí drahé energie. Co s tím?  
 
Problém je jasný – vláda svou politikou zdražila lidem život. Česká republika přitom má dostatek zdrojů energie, jenže kabinet raději poslouchá diktát Bruselu a žene nás do závislosti na drahém dovozu. SPD prosazuje odstoupení od emisních povolenek EU a ukončení účasti na energetické burze v Lipsku. Cena elektřiny musí vycházet z našich výrobních nákladů, ne z bruselských spekulací. Pokud si energii vyrábíme doma, máme mít také právo ji prodávat našim občanům za dostupné ceny. To by pomohlo nejen rodinám, ale i firmám, které dnes kvůli drahým energiím přemýšlejí o přesunu výroby do zahraničí.
 
Další oblastí je nedostupnost bydlení. Máte řešení?
 
Ceny bydlení jsou pro mladé rodiny v Plzeňském kraji prakticky nedostupné. Důvodem je i přítomnost tisíců cizinců v ubytovnách a nájemních bytech, což tlačí nájmy vzhůru. SPD prosazuje omezení předražených ubytovacích byznysů, podporu družstevního bydlení a výstavby dostupných bytů bez zbytečné byrokracie. Bydlení musí být pro naše lidi, nikoli pro spekulanty nebo agentury, které na současném chaosu vydělávají.
 
A co oblast potravin a potravinové soběstačnosti?
 
Zde je situace stejně alarmující. Český venkov je schválně oslabován, zatímco supermarkety dovážejí potraviny z druhého konce světa – často horší kvality než ty naše. SPD chce podporovat české zemědělce a potravináře, aby domácí výroba nebyla likvidována dovozovou konkurencí. Lidé v Plzeňském kraji si zaslouží čerstvé a kvalitní potraviny od místních farmářů. To znamená menší závislost na dovozech, nižší uhlíkovou stopu a hlavně jistotu, že i v době krize dokážeme sami sebe uživit.
 
 
 
 
 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

SPD , Pošarová , volby 2025

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názory Marie Pošarové?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

Ing. Petr Kulhánek byl položen dotaz

K čemu je ministerstvo pro místní rozvoj?

Protože jak sám tvrdíte, krize bydlení tu je, i když máme ministerstvo, takže k čemu je dobré?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na říjen 2025Horoskop na říjen 2025 Potraviny podporující produkci potřebného kolagenuPotraviny podporující produkci potřebného kolagenu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Strach se mísí s hysterií a výsledkem je ulice plná nenávisti. Poslankyně od Okamury varuje před Fialou

14:19 Strach se mísí s hysterií a výsledkem je ulice plná nenávisti. Poslankyně od Okamury varuje před Fialou

„Migrace, Ukrajinci, bezpečnostní katastrofa, drahé energie, drahé potraviny a drahé bydlení. Vláda …