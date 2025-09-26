Strach se mísí s hysterií a výsledkem je ulice plná nenávisti. Poslankyně od Okamury varuje před Fialou

V posledním rozhovoru jsme se v souvislosti s imigrací dotknuli i otázky bezpečnosti. Jaké největší problémy v tomto směru vidíte ve svém Plzeňském kraji?
Plzeň se kdysi pyšnila klidem, pivem a fotbalem. Dnes ale stále více připomíná nepovedený experiment vlády. V Plzeňském kraji chybí téměř tři stovky policistů – a to je bezpečnostní katastrofa. Znamená to delší dojezdové časy, méně hlídek v ulicích a více prostoru pro kriminalitu. Vláda sice slibuje náborové kampaně, ale výsledky? Nula. Policie jede na doraz, a lidé to cítí každý den. Proto instalují kamery, posilují ploty a večer se bojí chodit sami. Ne proto, že by chtěli žít v pevnosti, ale proto, že vláda rezignovala na svou základní povinnost – zajistit bezpečí občanům.
Naše hnutí prosazuje jasné řešení: posílit policii v regionech, ukončit přehlížení kriminality spojené s migrací a nepřijímat žádné další unijní experimenty, které by naši bezpečnost ještě více ohrozily.
A co problematika imigrantů?
Jasně říkáme, že musíme ukončit byznys s levnou pracovní silou, udělat revizi pobytu Ukrajinců a zajistit, aby tu zůstali jen ti, na jejichž pozice není možné zaměstnat české občany. Odmítáme také migrační pakt EU, který Fialova vláda podpořila a který by znamenal povinné přerozdělování afrických a muslimských migrantů do Česka. Pokud stát nezačne jednat, doplatí na to právě obyvatelé Plzně a celého kraje – vyššími náklady, menší bezpečností a rostoucím napětím ve společnosti. A co víc – nervozita už pohlcuje i samotné podporovatele vládní koalice.
Co tím konkrétně myslíte?
V panice ničí billboardy a plakáty opozice, na zdech se objevují dokonce i nacistické symboly. Takové zoufalé a agresivní chování ukazuje, jak moc se jim rozpadá půda pod nohama. Strach se mísí s hysterií a výsledkem je ulice plná nenávisti místo rozumu.
Jaké vidíte řešení v bezpečnostní oblasti a oblasti imigrace?
Plzeňský kraj nepotřebuje další tiskovky a sliby. Potřebuje policisty v ulicích, jasná pravidla pro agentury a funkční podporu od státu. Je potřeba provést revizi pobytu Ukrajinců, jak to má hnutí SPD v programu a aby zde zůstali jen ti, na jejichž pozice není možno zaměstnat české občany. Je potřeba chránit hranice a odmítnou migrační pakt EU, který podpořila Fialova vláda a který fakticky znamená přerozdělování afrických a muslimských imigrantů do naší země. Pokud vláda nezačne jednat, bude se bezpečnost dál hroutit. A lidé se oprávněně ptají: Kdo nás vlastně chrání?
Občany a firmy také trápí drahé energie. Co s tím?
Problém je jasný – vláda svou politikou zdražila lidem život. Česká republika přitom má dostatek zdrojů energie, jenže kabinet raději poslouchá diktát Bruselu a žene nás do závislosti na drahém dovozu. SPD prosazuje odstoupení od emisních povolenek EU a ukončení účasti na energetické burze v Lipsku. Cena elektřiny musí vycházet z našich výrobních nákladů, ne z bruselských spekulací. Pokud si energii vyrábíme doma, máme mít také právo ji prodávat našim občanům za dostupné ceny. To by pomohlo nejen rodinám, ale i firmám, které dnes kvůli drahým energiím přemýšlejí o přesunu výroby do zahraničí.
Další oblastí je nedostupnost bydlení. Máte řešení?
Ceny bydlení jsou pro mladé rodiny v Plzeňském kraji prakticky nedostupné. Důvodem je i přítomnost tisíců cizinců v ubytovnách a nájemních bytech, což tlačí nájmy vzhůru. SPD prosazuje omezení předražených ubytovacích byznysů, podporu družstevního bydlení a výstavby dostupných bytů bez zbytečné byrokracie. Bydlení musí být pro naše lidi, nikoli pro spekulanty nebo agentury, které na současném chaosu vydělávají.
A co oblast potravin a potravinové soběstačnosti?
Zde je situace stejně alarmující. Český venkov je schválně oslabován, zatímco supermarkety dovážejí potraviny z druhého konce světa – často horší kvality než ty naše. SPD chce podporovat české zemědělce a potravináře, aby domácí výroba nebyla likvidována dovozovou konkurencí. Lidé v Plzeňském kraji si zaslouží čerstvé a kvalitní potraviny od místních farmářů. To znamená menší závislost na dovozech, nižší uhlíkovou stopu a hlavně jistotu, že i v době krize dokážeme sami sebe uživit.
autor: Karel Výborný