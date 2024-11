Sundané sako? Zoufalství. Okamura se zle otřel o Fialu

Jedna fotografie na sociálních sítích Petra Fialy v tomto týdnu zazářila více než jiné. Ta s telefonem, u které informuje o svém telefonátu s Donaldem Trumpem a jak si s nově zvoleným prezidentem USA povídal o Praze. V kontextu toho, jakou zahraniční politiku jeho vláda celé předcházející tři roky prováděla – dá se tomuto postoji premiéra vůbec věřit?

V podstatě ano, Donalda Trumpa sice Fiala nepodporoval, ale premiér má velmi plastický charakter a servilní vlezdoprdelistickou povahu. Čeští premiéři v posledních letech vytrvale lezli a lezou Washingtonu do míst, kam slunce nesvítí. Všimněte si, že poslední roky všichni naši premiéři stvrzují loajalitu jak americkým prezidentům, tak dalším svým šéfům – létají líbat prsten i do sídla CIA v Langley. Otevřeně lidem deklarují, kdo je řídí. Díky tomu jsou pro mne předvídatelní.

Ale pokud tu máme loutky, které řídí jedna ruka z Bruselu a druhá z Washingtonu, pak je naprosto jedno, která loutka vládne, protože stále bude u nás vládnout Washington a Brusel.

Myslíte, že nezáleží na tom kdo vládne v USA? Trump je přece jiný než Biden.

Naopak – na tom, kdo tam vládne, sakra záleží. O mně je všeobecně známo, že podporuji Donalda Trumpa. Chci mír a prosperitu – ne válku a bídu. Ale obvykle to není prezident, kdo vládne. Kampaně prezidentů i jejich stran financují a řídí de facto stejné skupiny – je to finanční a zbrojně průmyslový komplex. Ano, jednotliví prezidenti mohou mít v určitých ohledech jiné přístupy, jiné cíle a prostředky, ale priority jsou stále stejné – těmi jsou zisky skupin, které vládu v USA řídí.

Donald Trump jak v předcházejících volbách, tak i dnes přinášel a přináší radikální myšlenky – ty jsou ovšem radikální z pohledu bruselského pseudoliberála. Ukončení války na Ukrajině, výměnou za uznání lidského práva Rusů na Donbasu a v Luhansku na svrchovanost, je logický krok. Válka je ztracená – není naděje ji vyhrát a každý den války znamená jen zbytečné mrtvé a zbytečné výdaje, které v tuto chvíli USA potřebují úplně jinde.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Teď se rozhoduje, zda se rozhoří naplno válka proti Íránu, a není možné financovat válku na dvou frontách. Porazit Írán se zdá být jednodušší a benefity, tedy ropná a plynová pole a zdroje dalších surovin, jsou tam možná v bohatší míře než na Ukrajině. A Izrael má v USA rozhodně větší sympatie než celá Ukrajina i s Bruselem dohromady. Pochopitelně další prioritou USA je souboj s Čínou o Tichomoří, ale i o světový vliv. Bez peněz to nejde. Ukrajinci už posloužili.

Pokus oslabit válkou Rusko nevyšel – a tak se podle zvyku USA pojede zase dál bez ohledu na zničené země, které USA posloužily. Naposledy tak USA zahodily Afghánistán. Ale předtím USA zničily Irák a další a další země. Ukrajina nikdy nebyla hlavní cíl, jen prostředek. To jen hloupá rodina bidenovců měla pocit, že si na Ukrajině nakrade a že vytvoří nějaké vlastní mocenské a ekonomické knížectví. To jim už nevyjde, a naopak je pravděpodobné, že jejich zlodějny a zločiny na Ukrajině bude nová americká administrativa stíhat daleko aktivněji, a možná se dočkáme obratu a že Bidenovu rodinu začnou stíhat i okradení Ukrajinci.

Vedle fotografie s telefonem premiér Fiala přišel s novou sérií propagačních fotografií, na kterých odložil sako a pózuje v bílé košili a v energické póze s rukou v pěst. SPD předtím zase přišla s novou sérií grafik, v níž mimo jiné naznačujete, že premiér Fiala nežije na Zemi, ale na Marsu. Skutečně máte pocit, že předseda vlády ČR natolik nevnímá realitu v této zemi?



Pokud si někdo myslí, že preference jeho strany zvýší, když si sundá sako, tak nejenže nevnímá realitu v ČR, ale je regulérně slaboduchý. Je jasné, že ten nápad nebyl z premiérovy hlavy, ale jestliže tomu premiér uvěřil, pak je to ukázka nejen slabého ducha, ale také značného zoufalství. My jsme v kampani lidem naznačili, že premiér žije na jiné planetě – premiér vzápětí tohle podezření svými billboardy potvrdil. Pan premiér Nutella nám zase, byť nechtěně, dal jen za pravdu.



V minulém týdnu vláda schválila důchodovou reformu, včetně pozměňovacího návrhu Marka Bendy a Jana Jakoba, který mnoha lidem v náročných profesích znemožňuje dřívější odchod do důchodu. Co tím vláda občanům vzkazuje?



Tak, stačí pohled na to, kam vláda dává, a kde bere. Bere důchodcům, bere českým občanům; dává americkým zbrojařům a dává Ukrajincům. Co tím vláda občanům vzkazuje? To, že čeští občané vládu absolutně nezajímají. Peníze našich občanů ve formě stovek miliard míří na Ukrajinu a ke zbrojnímu komplexu primárně v USA.



„Dehumanizující“ je sice krásný příměr, ale fakticky jde o naprosto pitomý přístup, který žádný problém neřeší. Lidé s malým důchodem nebo lidé, kteří ztratí nárok na starobní důchod, stejně nějak skončí v sociálním systému. Většina lidí už po padesátce je dnes těžko zaměstnatelná, natož po šedesátce nebo po pětašedesáti. Tito nezaměstnaní, stejně jako důchodci, kterým vláda nevalorizovala dostatečně důchody, jsou a budou v nouzi a budou se obracet na sociální úřady a žádat příspěvky.

Takže, vedle potíží a problémů pro staré a nemohoucí občany to stejně stát bude muset nějak finančně řešit, a protože to bude spojené s vyšší byrokracií než důchod, efektivita bude při stejných nákladech nižší. K lidem se dostane méně peněz, i když stát na tom stejně neušetří.





Nedávno byl pan premiér Fiala na klimatickém summitu v Baku, kde se jako tradičně diskutovalo o tom, jak ještě se kvůli klimatu máme omezit. V Praze v Poslanecké sněmovně mezitím váš poslanec Jiří Kobza uspořádal mezinárodní konferenci, kde vědci zpochybnili základní narativ o tom, že oteplování planety způsobuje člověk. Vidíte vy nějaký důvod, proč nadále pokračovat v Green Dealu a v dalších projektech tzv. „zelené tranzice“, jak se tomu vypínání tradičního průmyslu říká v bruselském žargonu?



Člověk není schopen jakkoli zvrátit neúprosné přírodní jevy, jako je zcela standardní a přirozené cyklické oteplování a ochlazování planety. Navíc už vědci doložili, že CO2 není plyn, který způsoboval oteplování, ale je to naopak. Oteplování v rámci přírodního cyklu přináší vyšší množství CO2 v atmosféře. Za posledních 600 milionů let je podle dostupných dat obsah oxidu uhličitého v atmosféře v dnešní době nejnižší v historii Země, s výjimkou období těsně po vymírání na konci permu a velmi brzy ve fanerozoiku, tj. asi před 550 miliony let. Neexistuje žádná korelace mezi hladinou CO2 a globální teplotou: když je CO2 vysoký, teplota může být nízká – a naopak. Jisté je, že život obratlovců na Zemi vzkvétal při koncentracích CO2 mnohem vyšších, než jsou ty dnešní.

Čísla o emisích jsou taky neúprosná – ekonomika EU nemá šanci zahýbat s množstvím oxidu uhličitého tak, aby to mělo na cokoli vliv.

Skleníkové plyny v atmosféře – moc se o tom nemluví, ale největší množství tvoří vodní pára, až 70 %, a CO2 má podíl jen v řádu několika procent a u těch několika málo procent má největší podíl příroda, která vytváří 97 % emisí CO2. Člověk se svou činností podílí asi čtyřmi procenty emisí. Z toho připadá na osobní silniční dopravu v Evropské unii podíl nějakých 0,15 % emisí. V celkovém objemu přirozených skleníkových plynů je to tak nepatrný zlomek ne procent, ale promile – že i kdybychom auta zcela zakázali, tak to klima nepozná.

A já si říkám – máme tu jednoduše ověřitelná čísla. Co se děje, že nikoho – média politiky, aktivisty – nezajímají? Proč někdo ohlupuje lidi klimatickou propagandou, lhaním a podvody, proč někdo likviduje nejen českou, ale také evropskou ekonomiku – průmysl, zemědělství, energetiku? Je to jen davové šílenství – nebo propracovaný plán?

Fotogalerie: - Klima nepočká...

Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

Fotogalerie: - Stávka za klima po pěti letech

A vůbec nepřehlížím ekologické a jiné katastrofy; jednou z nich je zamoření planety plasty. Vědci formulují první podezření, že za řadou chorob, které raketově přibývají, mohou být tzv. mikroplasty, které nám pronikají do vnitřností, do mozku, do tkání, a mohou způsobit záněty, infarkt nebo rakovinu.

Hrozí kolaps evropské i české ekonomiky „díky“ energetické chudobě, kterou si způsobujeme zcela úmyslně sami. Čisté řešení je odstřihnout se od šílenců, kteří nás vedou k naprostému krachu – řešením je ukončení škodlivé politiky současné EU.

Nebyla by to spíš ekonomická katastrofa, ukončit současnou politiku EU, kde máme největší obchodní partnery?

Naopak, je to jediná záchrana před krachem. Je potřeba se vrátit k úzké spolupráci suverénních evropských států bez diktátu z Bruselu, tak jak to bylo ještě před několika lety, a zachovat jen volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

To hlavní je, že když nás nebudou brzdit směrnice EU a sankční omezení z Bruselu, pak můžeme mít levné energie, levnou výrobu a možnost obchodovat s celým světem. V současnosti nás mají německé a západní firmy jako zdroj levné pracovní síly a odbytiště jejich druhořadého zboží. Vyvádějí od nás miliardové u nás nezdaněné dividendy, což jim umožňují pravidla EU. Naše mzdy i po třiceti letech zaostávají za Západem.

Podívejte se na země BRICS. Je to společenství zemí, které mají gigantické zdroje levných surovin. Společenství zemí, které nediktují nikomu, co a jak má dělat – ostatně letos, před pár týdny v září, podal žádost o vstup do BRICS významný člen NATO – Turecko. Bude muset z NATO vystoupit, ale Turci si zjevně vyhodnotili, co je pro ně prospěšnější.

Stejně tak už léta uvažuje nově zvolený prezident USA Donald Trump, tedy, pokud se NATO nezmění, mohly by USA opustit NATO a Evropu. Vedou ho k tomu ryze ekonomické důvody.

To je něco, čím bychom se měli začít řídit i my.