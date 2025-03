Taková banda hlupáků, lůzrů a blbců. Vidlák kouká, co se děje s Ukrajinou

Tak pane předsedo hnutí STAČILO!, Seznam zprávy hlásá v titulku, že „STAČILO! nemá lidi“. S narážkou na to, že vámi založený subjekt má deset členů. Opravdu nemáte lidi?

No, sice v jednom kuse dostáváme přihlášky ke členství, že to taktak stíhám evidovat, ale když to říká Seznam, tak to bude pravda, ne? Máme spoustu starostí. Teď naposledy třeba se státní byrokracií, abychom ve stanovené lhůtě splnili vše, co nám zákon ukládá. Dále připravujeme tiskovou konferenci, na které představíme krajské lídry a podrobný program. Ale že by nám chyběli lidé, to nám tedy opravdu nehrozí.

Jinak, Kateřina Konečná je stále tázána, kde vás vzala, jak vás poznala, proč vás poznala... Dokonce padla narážka o „bílých koních“. Tak zkuste říct svou verzi, ať se to ví.

Kateřina mě nemusela nijak složitě hledat. Prostě jen četla Vidlákovy kydy a sledovala mou snahu o spojení mimoparlamentní opoziční scény, především toho „milionu propadlých hlasů“ z posledních parlamentních voleb. Na podzim roku 2023 za mnou přijela, odmítla moje portské, že se mnou zavdá až po volbách... a nabídla mi spolupráci, neb ona se snažila o to samé. Její politická erudice mi zaimponovala, protože její vize byly o tři řády zralejší, než kohokoliv jiného a já začal podporovat (tehdy ještě koalici) STAČILO! Byl jsem jeden z prvních, kdo jí věštil úspěch.

Založení hnutí STAČILO! pak byl logický krok, abychom mohli přizvat všechny, kteří s námi byli na náměstích a stáli vedle nás, když nám nadávali a zkoušeli nás umlčet.

Prostě si s Kateřinou rozumíme. Lidsky i politicky. V této zemi prostě nejsou všichni jen šmejdi a podvodníci. Občas se tu vyskytují i lidé, kteří si navzájem věří.

Představte si, že Ladislav Vrabel byl „osvobozen“ ústavním soudem. Šlo o „šíření poplašné zprávy“ ohledně toho, že Fialova vláda chce koupit F-35, aby mohla útočit na Rusko jadernými zbraněmi. Je to vlastně nějaké vítězství poté, co obecné soudy Vrabela odsoudily?

Ano, je to vítězství a kdyby Láďa Vrabel nic jiného neudělal, patří mu uznání za to, že svůj případ dotáhl až do konce. Soudce zpravodaj Tomáš Langášek uvedl, že pokud se v boji za demokracii obětuje svoboda projevu, nebude už za co bojovat. Tak nějak mě to plní nadějí, že demokracie má ještě šanci.

Co mě naopak naplňuje smutkem je, že to trvalo tak dlouho, což je samo o sobě trest. Rozsudek se stane důležitým precedentem, ale přišel v době, kdy už to „vlastně nikoho nezajímá“. Ale co se divím... stejně to dopadlo s Nečasem, stejně to dopadlo s Mynářem, stejně to dopadlo s Babišem. Lidská či politická škoda byla napáchána a spravedlnost přišla až v době, kdy už to vlastně bylo jedno.

Ale připomeňte mi, pokud nám voliči dají ve volbách důvěru, že i toto musíme řešit a postarat se, aby spravedlnost byla i přiměřeně rychlá.

Další poryv ohledně toho, jak se v ČR smí, nebo nesmí mluvit o Rusku, vyvolal Donald Trump. Dle informací médií se chystá oficiálně uznat Krym jako součást Ruské federace. Ten křik na sítích asi vidíte. Bavíte se tím, nebo v tom vidíte širší smysl?

Velmoc... ta nemá přátele, jen zájmy. Američané takhle hodili přes palubu Tchaj-wan, Jižní Vietnam, Saddáma Husajna, Hamída Karzáího... prostě jen končí další americká nevyhraná válka a přes palubu budou hozeni Ukrajinci i s Evropskou mumií. Řev našich liberálních spoluobčanů vzchází z pošetilého přesvědčení, že jsme cosi lepšího, a proto máme od USA nárok na lepší zacházení. Někteří světoví lůzři zvládnou včas utéct a budou si potichu užívat nakradené miliony... ti ostatní se budou chytat podvozků letadel... Normálka...

Mě vlastně jen překvapuje, že s Američany pořád někdo do toho holportu jde, i když vidí přímo v přímém přenosu, jak to dopadlo posledně. Vždycky se najde nějaký Vašek, který si za ně na ledě rád zláme nohy.

Ono se začíná ukazovat, že Trump a Putin se mohou bavit o poněkud zemitějších věcech než o „hodnotách“. O plynu, vzácných zeminách, spolupráci Gazpromu a USA, o elektrárnách na Ukrajině. To je celkem sešup od „hodnot“ šířených Evropou?

Ano, to jsou ty zájmy, které velmoc má. Byznys, byznys, byznys. Peníze nesmrdí. Američané prostě došli k názoru, že bude lepší se s Ruskem domluvit, než prodělávat na válčení. A nebojte se, kdyby Rusové opravdu měli potíže s ekonomikou a kdyby jejich armáda byla opravdu na kolenou, tak by žádná nabídka na kamarádšoft od Trumpa nepřišla, ale přišla by pořádná porce zbraní, aby Rusko dorazili.

Trumpovy mírové nabídky jsou pro mě důkazem, že Rusko nikdy na kolenou nebylo a když tedy nevyšlo rozparcelování Ruska, tak si alespoň rozparcelují Ukrajinu.

Moji přátelé se pokoušejí s „vyznavači hodnot“ a hlasateli politiky, od které se Trump odklání, diskutovat. Posílají mi screeny. A „hodnotoví hlasatelé“ už častokrát nedají dohromady větu bez sprostého slova a osobního útoku. Co se to děje, že takto přituhuje? Co z toho vyvozujete směrem k volbám?

Víte, jak se pozná, že nevíte jak dál? No přece tak, že uspořádáte kulatý stůl. Nebo konferenci... a čekáte, že dostatečně dlouhou debatou na to přijdete. Ale takhle to nefunguje. Kdo má vizi, jak z toho ven, ten prostě koná a jen přizve ostatní, aby se přidali. Kdo ví, co má dělat, ten nepotřebuje dlouze řečnit. Ten prostě vydává příkazy, aby se konalo. A také nepotřebuje mluvit sprostě ani na nikoho útočit. Má pevně v rukou nejen svůj osud, ale i své emoce.

Takže z toho vyvozuju, že evropské jelity jsou jedna banda hlupáků, lůzrů a neschopných blbců, kteří umějí jen dojit erár a šmátrat v kapsách spoluobčanů, ale na obranu svých hodnot se stejně nepostaví, protože absolutně netuší, jak se něco takového dělá.

Ono to nebude pěkné, během té kampaně, nebude. Však Konečná přiznala, že už ji nějací angažovaní bojovníci několikrát napadli. Budete vy sám zavádět nějaká „bezpečnostní opatření“, pokud jde o vaši osobu?

Ještě nevím... možná sebou budu vozit na besedy či mítingy svého Šaryka. To se mi osvědčilo, když na mě moji hodnotově ukotvenější sousedé pokřikovali, že jsem kolaborant a měl bych viset. Jak jsem začal chodit venku s velkým černým psem, hned s tím přestali. Ale možná nebudu dělat nic. Většina bojovníků za pravdu a lásku je úplně normálně zbabělá a troufnou si možná na křehkou Kateřinu Konečnou, která váží čtyřicet kilo i s postelí, ale bít se s devadesátikilovým mužským se jim chtít nebude.

Premiér Fiala má každopádně jasno: Máme čtyři až šest let na to, abychom se vyzbrojili, protože pak nás může napadnout Rusko. Znovu se ptám: Nehlodá ve vás červíček pochybností, že by to třeba mohlo tak dopadnout?

Napadnout nás může kdokoliv... Třeba proto, že jsme za stovky miliard koupili stíhačky, které nám Američané mohou kdykoliv vypnout, za desítky miliard jsme koupili tanky, které nemohou na mosty a pontony se pod nimi potopí... a z pořízení batohů je radostná událost, kterou komentuje sám náčelník generálního štábu.

Za takových okolností bude mít každý nutkání, si nás zabrat... Naší jedinou obranou je naše neschopná vláda, která tady z toho udělala snědený krám, takže pochybuju, že bychom někomu stáli za to, aby nám zrušil grýndýl, emisní povolenky i sto padesát pohlaví. Zasypané či zaplavené doly se totiž blbě obnovují. To je lepší podepsat dohodu o minerálech s Ukrajinou a rabovat tam.