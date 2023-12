Takto letos stoupla elektřina. Okamura tahá čísla a dodává víc

reklama

Podle aktuálního výzkumu agentury Kantar CZ pro ČT současnou politickou situaci nehodnotí jako velmi dobrou vůbec nikdo, a naopak jako velmi špatnou a špatnou hodnotí současnou politickou situaci celých 80 % našich občanů. Je to další důkaz, že čeští občané nevěří Fialově vládní pětikoalici a lidé ztrácejí důvěru ve stát, který tato vláda vede. Jaké vidíte hlavní důvody?

Například, co se týče cen energií, regulovaná složka vzroste od nového roku u nízkého napětí o 65 %, u vysokého napětí o 105 % a u velmi vysokého napětí o 190 %. Vláda přitom lhala, že se ceny energií pro domácnosti příští rok nezvýší, anebo maximálně o jednotky procent. Chybí vládní řešení a pomoc nejen našim občanům, ale také firmám v oblasti energií, aby tak mohly čelit konkurenci ze zahraničí v oblasti nákladů na jejich produkty. Česká vláda je dokonce jedinou vládou v EU, která v současnosti nepomáhá vlastním občanům a firmám s drahými energiemi. Fialova vláda je k ničemu. Hrabou si jen pro sebe a na lidi se vykašlali. Vládní politici si letos sami sobě zvýšili platy a zároveň budou lidem zvyšovat daně. To je opravdu otřesný přístup.

A naše ekonomika? Vývoj ekonomiky za 3. čtvrtletí v rámci EU je 0 %, v České republice potom –0,5 %, zatímco například v Polsku +1,5 %. Naše republika je jedna z nejhorších v EU. Současná vládní pětikoalice nepřiměřeně podporuje ukrajinský režim a imigranty z Ukrajiny, zavádí totalitní praktiky ve formě cenzury, vypínání webů a pošlapává protiústavně práva opozice.

A zdražování kvůli Fialově vládě dál pokračuje. Meziroční inflace v listopadu byla 7,3 procenta, uvedl Český statistický úřad. Cena elektřiny meziročně rostla o 143 procent, teplo a teplá voda o 24,2 procenta. Brambory zdražily o 28,5 procenta.

Češi jsou též nejvíce „odíraným“ národem v Evropě, plyne z dat OECD a Světové banky. Ve své výplatě dostávají nejmenší část toho, co skutečně odpracují. Upozornil na to ekonom Lukáš Kovanda. Na své výplatnici totiž Češi vidí nejmenší část hodnoty, kterou skutečně vytvoří. Konkrétně se jedná o zhruba 67 procent.

A například Pražané musejí ze všech Evropanů šetřit na vlastní bydlení nejdéle. Na byt s rozlohou 75 metrů čtverečních by v Praze člověk s průměrnou mzdou šetřil 25,3 let. To je nejhorší údaj ze všech evropských metropolí.

Takže Fialova vláda nemá žádnou vizi a přežívá doslova ze dne na den. Je bezradná, nehájí zájmy občanů a není vládou odborníků. Vláda poklonkuje Washingtonu, Bruselu a Berlínu a nehájí zájmy České republiky. Podle hnutí SPD již dávno nazrála doba na demisi vlády. Přichází pořád spousta negativních zpráv z ekonomiky.

A které konkrétně myslíte?

Kvůli Fialově vládě a Green Dealu EU už krachuje čím dál více firem. Například porcelánka Thun musela kvůli drahým energiím ukončit výrobu ve svém nejstarším provozu v Klášterci nad Ohří a ukončení výroby oznámila také Liberty Ostrava, která zaměstnává tisíce lidí. Obávám se, že krachů firem bude přibývat, protože vláda situaci kolem drahých energií dlouhodobě vůbec neřeší, proto má Česká republika nejdražší ceny energií ve střední Evropě. Hnutí SPD od počátku krize navrhuje konkrétní řešení – zastropovat ceny energií u výrobců, odchod z lipské energetické burzy, ukončit nesmyslný Green Deal a emisní povolenky EU. Premiér Fiala a vláda jsou ale nekompetentní, arogantní a nechtějí nic řešit. A tvrdě na to všichni finančně doplácíme.

Green Deal Evropské unie, který podpořila Babišova a podporuje i Fialova vláda, nás bude podle odborníků stát tisíce miliard! To jsou obrovské náklady, které zničí naši ekonomiku a zbídačují národ! Jen státní firma ČEPS musí do „drátů“ investovat 80 miliard za 10 let. Šéf skupiny ČEZ Daniel Beneš uvedl, že v příštích deseti letech investice do energetiky z důvodu Green Dealu spolykají „řádově nižší jednotky tisíců miliard“.

No a mimochodem náš premiér Nutella zrovna nesklízí velké úspěchy ani na poli diplomacie…

Co myslíte?

Jak známo, jeho cesta po Africe byla fiasko. A přestože poklonkuje Američanům, stále nebyl přijat v Bílém domě americkým prezidentem. Proč o tom mluvím? Indonéský prezident, ale i hlavy státu z Angoly anebo Kolumbie. A k tomu premiéři ze Švédska, Nizozemska či Velké Británie. Ti všichni byli letos přijati Joem Bidenem v Bílém domě. Český premiér Petr Fiala však na schůzku stále čeká... Sice dělá vše, co Američanům na očích vidí, ale premiér nějaké jejich kolonie pro ně asi není tolik důležitý… Přitom Vít Rakušan o něm říkal, jaký je to státník... Možná příští rok, píší lidovky… Asi těch předražených stíhaček objednal málo. Nebo sem pozval málo amerických vojáků.

Tady přesně vidíme, jaké důsledky má servilní podřízenecká politika. Významné zahraniční státníky přestala Česká republika zajímat, jelikož to pro ně nemá význam, protože suverénní česká zahraniční politika přestala existovat. Takže zahraniční státníci ví, že pro ně stačí mluvit s Bruselem a Berlínem a budou znát i postoj Fialovy vlády. Fialova vláda nás zostuzuje a oslabuje po celém světě. Je to smutná vizitka. A nezkušený ministr zahraničí Lipavský z Pirátů, který nemá jiný názor než ten nadiktovaný z Bruselu, tomu všemu jen dává korunu.

Přestože vláda slibovala, že snížením DPH z 15 na 12 % ceny potravin klesnou, tak nadnárodní řetězce minulý týden oznámily, že od nového roku zvýší stávající ceny potravin o 10 %. Jak se na to díváte?

Upozorňoval jsem na to již začátkem podzimu, že premiér Fiala a jeho ministři lžou. Otázkou je, jestli záměrně nebo z důvodu absolutní nekompetentnosti. Podle mého názoru je to kombinace obojího. Další ukázka selhání Fialovy vlády. Dochází tak k naplnění předpokladů hnutí SPD, že kosmetické snížení DPH na potraviny nepovede ke zlevnění potravin.

A co s tím dělat?

Vláda se dlouhodobě nesnaží řešit problém drahých potravin, přestože má regulační nástroje a ceny lze snížit. Zde je potřeba uvést, že Ministerstvo zemědělství, které má drahé potraviny řešit, vedou lidovci, konkrétně ministr Výborný a ten na to úplně z vysoka kašle.

Je také potřeba novelizovat zákony, aby vláda mohla lépe a silnějšími nástroji sledovat nepřiměřené marže, dát větší pravomoci Antimonopolnímu úřadu, České obchodní inspekci, Státní zemědělské a potravinářské inspekci, a prověřit, zdali nedochází ke zneužití tržní síly, jelikož v České republice osm obchodních potravinových řetězců, které jsou výhradně v zahraničním vlastnictví, v současné době ovládá 90 % našeho maloobchodního trhu. Řetězce si stanovují k nákupním cenám od zemědělců a potravinářů přirážky mnohdy až v řádech několika stovek procent. Vláda by měla prověřit, zdali mezi sebou obchodní řetězce neuzavírají kartelové dohody. Na maloobchodním trhu s potravinami v ČR neexistuje standardní tržní prostředí a konkurence, proto jsou v naší zemi nejdražší potraviny ve střední Evropě a mnozí čeští občané dávají přednost nákupům v Polsku a Německu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Současně je nezbytně nutné podrobit důkladné kontrole všechny praktiky obchodních řetězců při vytváření maloobchodních cen a stanovit jim povinnost určitého podílu českých potravin v jejich obchodní nabídce. Svou roli v tomto ohledu dlouhodobě neplní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hnutí SPD již více než rok navrhuje, po vzoru Polska a dalších evropských zemí, snížit DPH na základní potraviny na nulu, případně ceny vybraných základních potravin zastropovat s využitím zákona o cenách. Fialova vládní pětikoalice však jakékoli řešení drahých potravin odmítá.

Všech pět vládních stran chce na program první lednové schůze Sněmovny zařadit projednání jejich návrhu na zavedení korespondenční volby pro občany ČR v zahraničí. Volit by se takto mohlo už v roce 2025, a možnost volit korespondenčně by se tak týkala už příštích voleb do Sněmovny. Budete proti ní opět bojovat?

Ano. Budeme proti jejímu schválení bojovat všemi zákonnými prostředky. Korespondenční volba, kterou prosazuje pětikoalice, je v rozporu s Ústavou ČR, protože popírá tajnost a rovnost volby. Znamená to konec demokracie. Korespondenční volba současně přináší nebezpečí rozsáhlých manipulací a volebních podvodů při sčítání hlasů. V Rakousku musely být v souvislosti s korespondenční volbou dokonce anulovány poslední prezidentské volby. Ve Francii korespondenční volbu kvůli obavám z manipulací úplně zrušili.

Teď půjdeme do zahraničí. V Německu letos za 11 měsíců požádalo o azyl přes 304 tisíc osob, což je o 60 % více než za stejné období loňského roku…

Vlna nelegální imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí tedy dosahuje rekordní úrovně. Německo opět nejméně o další dva měsíce prodlouží kontroly na hranicích s ČR, Polskem a Švýcarskem. Na německo-rakouských hranicích jsou tyto kontroly zavedeny nepřetržitě již od roku 2015. Všechny sousední státy již totiž zavedly kontroly na svých státních hranicích. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) však trvalé kontroly na našich státních hranicích zavést odmítá. Reálně tak hrozí, že nelegální imigranti, kteří cestují přes naše území do Německa, se budou shromažďovat v ČR se všemi negativními důsledky pro naši zemi a její občany. Jde tak o další selhání ministra vnitra i celé Fialovy vlády, která hazarduje s bezpečností českých občanů.

V řešení nelegální imigrace ale totálně selhává celá Evropská unie, protože naprosto nefunguje ochrana a ostraha vnější hranice EU a tzv. schengenského prostoru ani tzv. návratová (readmisní) politika okamžitého vracení nelegálních imigrantů do zemí jejich původu. Naopak Evropský parlament se snaží kontrolám zabránit, legalizovat pobyt imigrantů a bránit jejich navracení.

Psali jsme: Že není kam klesnout? Příští rok jsou volby. A zdraží elektřina. Špatné zprávy pro Fialu i Pavla

Přitom skoro každý den vidíme v západní Evropě nějaké útoky imigrantů. Učitelka francouzštiny ukázala minulý týden muslimským studentům během výuky obraz barokního malíře Giuseppeho Cesariho s názvem Diane a Actéon. Od té doby čelí problémům a školu zachvátily nepokoje.

Celkem 49 mladistvých a učitelů muselo být ošetřeno kvůli podráždění pepřovým sprejem při bitce na střední škole v berlínském Neuköllnu. Dodejme, že Neukölln patří k berlínským čtvrtím, kde se v posledních týdnech odehrálo několik propalestinských a antisemitských demonstrací. Pro 81,3 procenta žáků z tamních škol není němčina mateřským jazykem...

A muslimští výrostci také v Německu napadli člověka v kostýmu Santy a řvali na něj, ať si ho sundá! Chcete tohle u nás? My v SPD ne!

Evropská komise nebude váhat zasáhnout proti Slovensku jakýmkoli způsobem včetně omezení fondů, pokud by kroky vlády Roberta Fica v oblasti právního státu porušovaly pravidla Evropské unie. Europoslancům to řekl komisař pro spravedlnost Didier Reynders…

Evropská unie po vyhrožování Maďarsku Viktora Orbána vyhrožuje i Slovensku Roberta Fica. Říkám stop diktátu Bruselu! Co je Evropské unii do toho, jaký mají na Slovensku systém? Fico a jeho vláda získali podporu od občanů ve volbách. Evropská komise, která má sama pochybnou legitimitu, se chová ve jménu Brežněvovy doktríny omezené suverenity. Musíme se vzepřít diktátu Bruselu, který škodí Evropě!

Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák se ve středu rozhodl odvolat děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka. Jaký je váš komentář?

Nová totalita. Za Fialovy vlády přestáváme žít v demokratické zemi. Vyhazování z práce za projevení kritického názoru vůči vládě jsme již v minulosti zažili... Proslýchá se, že rektor Dvořák je podporovatelem TOP 09.

