Tato vládnoucí tlupa dostane mnoho lidí do neštěstí, zuří soukromník Baránek. Kdyby žil doktor Goebbels, Schillerovou si hned vezme do týmu

ROZHOVOR Známý bojovník za zájmy podnikatelů Rudolf Baránek, zakladatel Strany soukromníků České republiky, se obává toho, co v souvislosti s koronavirem tato vláda napáchá. Ministři, kteří už stokrát prokázali svou neschopnost, by podle něj měli být hnáni k trestní odpovědnosti za podvody a lži.

Jak vnímají soukromí podnikatelé nejnovější vládní opatření proti koronaviru?

Soukromníci, a je jedno, v čem podnikají, mají stejně jako ostatní lidé obavy či strach z tohoto novodobého moru. Strach o své rodiny, zaměstnance a také o sebe a své firmy. Potud je situace zcela jasná.

Ale na rozdíl od armády mnoha set tisíc různě zařazených státních zaměstnanců atd., která krize nekrize pobírá své plné platy, jsou dnes a denně ohrožováni nekompetentními rozhodnutími vlády České republiky.

Dnes už je jasné, že tato vládnoucí tlupa zbytečně zničí značné procento lopotně budovaných drobných, malých a středních firem a uvede do neštěstí velké množství lidí. Pokud současní vládní představitelé prohrají parlamentní volby v roce 2021, je nutné některé z nich popohnat k trestní odpovědnosti za podvody, lži, devastaci ekonomiky České republiky a uvrhnutí mnoha set tisíc občanů do neřešitelné ekonomické situace.

Premiér se chlubí, že „vláda napumpovala do ekonomiky 200 miliard“ – tím jsou míněny podpory po jarním lockdownu. Co si jako člověk, který se v tom pohybuje, myslíte o těchto číslech? Jsou reálná?

Hitlerův ministr propagandy Josef Goebbels měl základní heslo, kterým se 12 let, co by u vesla, řídil. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Jsem přesvědčen, že kdyby žil, tak by Schillerovou, Dostálovou, Babiše i některé další rád vzal do svého PR týmu. Oni také od rána do noci lžou a mystifikují. A další den znovu. Naslibovali toho opravdu hodně. Každý den mluvím se soukromníky, mnozí nám píší.

Slyším stále to stejné. Vše je administrativně velmi složité, zmatečné, úřady reagují za dlouho a někdy vůbec. Mnoho žádostí je zamítnuto. Jediný program, který jakžtakž fungoval, byla Schillerové „pětadvacítka“. To ale přece není pomoc firmě, které stát zastavil podnikání a sebral tím celé rodině živobytí.

Jisté je to, že vláda České republiky na nesmírně složitou situaci nestačí. A krize se jejich „řízením státu“ každým dnem prohlubuje. Andrej Babiš je každým dnem více neschopný reagovat na situaci a velmi tvrdě se mu vrací to, že do čelních funkcí vybral podprůměrné lidi. Věrnost vůdci tentokrát nestačí.

Řada podnikatelů musela opět zavřít své provozovny, přitom se objevují informace, že někteří z nich ještě ani nedostali schválené kompenzace z jara (stížnosti zaznívají zejména na program Covid-nájemné, který probíhá podle pravidel EU, takže musíte nájem nejprve zaplatit a až poté žádat o proplacení). Jaké máte vy v tomto směru informace od podnikatelů?

Ve vaší otázce je hodně pravdy. Administrativa státu kopíruje úroveň svých šéfů. Je také podprůměrná a v krizi. Situace je opravdu zlá a tvrdím, že bude ještě hůř.

Podzimní vlna pandemie přinesla tak trochu nečekaně také „pozastavení“ EET do roku 2023. Je to podle vás správný krok? A očekáváte, že se elektronická evidence za dva roky vrátí?

Na Vašich stránkách jsme od začátku dostávali prostor pro naše názory i ohledně zavádění EET. Tedy dobře víte, že Strana soukromníků České republiky byla první, která proti tomuto šmírovacímu systému ostře vystupovala.

Jsem přesvědčen, že EET odešla do věčných lovišť a už se nevrátí, i kdyby Babiš znovu vyhrál volby a sestavil v roce 2021 vládu. Už by si to netroufl. Ale on už novou vládu nesestaví, takže mé tvrzení nepůjde ověřit. EET už nebude.

Co vlastně vláda podnikatelům v této podzimní vlně pandemie jako pomoc nabízí?

Každodenní nekonečný seznam slibů, které druhý den zaniknou ve zmatcích. Drobné, malé a střední soukromníky vláda hodila přes palubu a navíc je likviduje špatnými nařízeními. Např. velké supermarkety jsou otevřeny a přeplněny tisíci lidmi a malé živnosti jsou zavřeny.

Diskutovaným tématem byl v posledních měsících „kurzarbeit“, neboli možnost příspěvku státu na mzdy zaměstnanců, aby nemuseli být vyhozeni. Předseda Svazu průmyslu a dopravy se o něm vyjadřoval velmi negativně, úplně se s ním neztotožňovali ani někteří ministři. Bude podle vás tento projekt něčemu prospěšný?

Dovolte vzpomínku na toto téma. Už někdy v 90. letech, když jsem byl za Sdružení podnikatelů ČR místopředsedou Tripartity, jsme s Richardem Falbrem a Ivanem Kočárníkem vedli na toto téma rozhovory. S Falbrem jsme se často hádali, ale v tomto jsme se shodli.

Je třeba myslet na zadní kolečka. Je 30 let po revoluci, kurzarbeit není uzákoněný a v parlamentu leží nějaký paskvil hodný této vlády. I tato situace ukazuje, že ještě v mnoha věcech jsme 100 let za opicemi, i když se naši představitelé rádi chlubí, jak jsme nejlepší v Evropě.

Dám vám příklad. Moje dcera Jana pracuje v Rakousku v hotelu kousek pod Mikulovem. Nařízením rakouské vlády by hotel uzavřen. Majitel si je zavolal a řekl jim: „Ode dneška budete dostávat 85 % mzdy přes kurzarbeit a zde máte 250 eur navíc na cestu. To vám posílá pan rakouský spolkový kancléř. Ozvu se vám, kdy zase začneme.“

Takto to chodí ve vyspělých zemích, kde nebyl komunismus. Mají systémy připravené na vzniklé situace. Protože my kurzarbeit uzákoněný nemáme, tak Maláčová přes nějaký „Covid 1350“ vyplácí mzdy cca 700.000 lidí, kteří z důvodů překážek ze strany státu zůstali doma. A ještě se chlubí, že máme nejmenší nezaměstnanost v Evropě!! A navíc, mnozí z těchto lidí, se nebudou mít kam vrátit, protože státem „umrtvené“ firmy už zanikají. Ministryně Maláčová prý studovala v Německu. Ale asi ve východním.

Máte pocit, že vláda podnikatelům naslouchá a snaží se uspokojit jejich námitky?

Všimněte si, že ministryně Schillerová často mluví o tom, že mluvila s podnikatelskými svazy. Zapomíná ale dodat, že jednu organizaci vedl Karel Havlíček, než se stal ministrem a druhou Asociaci hotelů a restaurací vede jako předseda Václav Stárek.

Oba dva byli největšími obhájci zavedení EET a kontrolního hlášení stejně jako Dlouhého Hospodářská komora. Mají se pořád rádi.

Prokázali podle vás ministři Schillerová a Havlíček, kteří ekonomické podpory řeší, a jejich úředníci, že jsou kompetentní a rozumí potřebám ekonomiky?

V předešlých odpovědích jsem o jejich nebezpečné podprůměrnosti několikrát mluvil.

147. Tolik pracovníků@financnisprava pomáhá přetíženým hygienickým stanicím s trasováním v Chytré karanténě ??Do trasování se zapojilo také 70 celníků a celniček z @Celnisprava a dalších 40 jich bude proškoleno. Děkuji všem zaměstnancům za jejich odvedenou práci ???? pic.twitter.com/s3OFqNV1bk — Alena Schillerová (@alenaschillerov) November 6, 2020

Kromě vlády funguje v Poslanecké sněmovně také opozice. Třeba ODS se vždy prezentovala jako strana hájící zájmy živnostníků a podnikatelů. Máte pocit, že se nyní opoziční strany snaží podnikatelskému sektoru pomoci?

Jedna věc je, co říkají, a druhá je, jaký je výsledek. Zatím jsou vždy přehlasováni ANO, ČSSD a KSČM. A tak to bude až do voleb. To, co ODS říká, důvěrně známe. V roce 2017 jsme s nimi šli do parlamentních voleb a ve společném programu je 13 bodů, které vypracovala Strana soukromníků České republiky. Stále čekáme, že opoziční strany vypracují materiál, ve kterém bude „když vyhrajeme volby, toto navrhujeme pro cestu z krize“.

Strana soukromníků České republiky usilovně připravuješ program pro nastávající parlamentní volby. K tématům pro OSVČ, živnostníky a podnikatele připravujeme i zemědělskou část programu. Vstupují k nám čím dále tím více svobodní sedláci a majitelé rodinných farem. Zemědělští oligarchové se nebudou stačit divit !!! S připraveným programem budeme také jednat o případné volební spolupráci. Do parlamentních voleb Strana soukromníků České republiky s velkou vervou určitě půjde. Jak? Uvidíme.

I mezi politiky zaznívají názory, jako že „stojíme na kraji propasti“. Jak moc fatální pro českou ekonomiku podle vás tato pandemie bude?

Mám strach, že krize bude tak veliká, že nás to uvrhne o mnoho let zpátky. Situace je v celém světě zdravotně velmi vážná, ale u nás se udělalo a ještě udělá mnoho zbytečných chyb a státních dluhů.

Co vlastně v tuto chvíli podle vás mohou podnikatelé dělat?

Snažit se přežít, jak zdravotně, tak ekonomicky. A jejich stavovská politická strana udělá vše proto, aby v příštím parlamentu byli jejich zástupci, kteří při napravování chyb byli u toho a měli silný hlas!!

