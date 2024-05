Těsně před volbami hrozí Fialovi překvapení. Proběhlo jednání

VIDLÁKŮV TÝDEN K protestu odborů, ohlášenému na 21. května, by mohl coby překvapení přibýt i další protest zemědělců. „Takže ano, zemědělci nejsou klidní, ale zato jsou stále jednotnější a jednotnější. Odboráři také mílovými kroky překonávají rozpory, a tak bych řekl, že se vláda do voleb ještě dočká,“ řekl moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, známý jako Vidlák, ParlamentnímListům.cz po návratu z jednání spojených zemědělců. Stalo by se tak těsně před volbami do Evropského parlamentu. Sterzik se vyjádřil také k nové reportáži ČT, která se nejen jeho osobě věnovala.

reklama

Když jsme spolu včera mluvili, říkal jste mi, že zrovna jedete opět na schůzku zemědělců. Tak tedy, ať jsme aktuální: Kde, s kým a hlavně, co se dohodlo? Už jsme několikrát slibovali čtenářům další „traktoriádu“ a bylo z toho, s pominutím, prd. Tak co nyní?

Nechci předbíhat událostem a nechci prozrazovat nic, co by okamžitě naše pravda a láska použila proti zemědělcům. Jak víme z příkladu Saši Vondry, oni se neštítí vůbec ničeho. Takže tentokrát nebude žádná výzva... tentokrát bude několik pozvánek. První pozvánku vypustili v pondělí odboráři svým odchodem z jednání tripartity. Další pozvánky budou následovat v příštích dnech. Pokud se vše odehraje podle plánu, budou to velmi výmluvné pozvánky a budou se určitě líbit.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9720 lidí

Čili zemědělce neuklidnil příslib ministra Výborného na kompenzaci nedávno zmrzlé úrody, ani to, že lidovci se snaží blokovat spotřební daň na víno?

Zrovna při dnešní schůzce se zemědělci dozvěděli další jobovku, že žádná kompenzace zmrzlé úrody nebude. Respektive možná bude, „ale jen pro ty nejhůře postižené“. To znamená, že nebude nic. Doteď nejsou vyplacené všechny loňské zemědělské dotace, naštvaní jsou už i myslivci a rybáři, o vinařích ani nemluvím, protože i jim je už jasné, že slova o blokování spotřební daně jsou jen takové ty lidovecké kecy.

Takže ano, zemědělci nejsou klidní, ale zato jsou stále jednotnější a jednotnější. Odboráři také mílovými kroky překonávají rozpory, a tak bych řekl, že se vláda do voleb ještě dočká... Ale víte, jak to je... my nesmíme ani naznačovat.

Každopádně, není to trochu rozmělnění protestů, když odbory ohlásily protest na 22. května? Aby těch protestů nebylo zase až moc najednou. Odbory si „zamluvily“ Malostranské náměstí, což je sice u sněmovny, ale prostorově to není zrovna moc ambiciózní.

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19981 lidí

A co když to nebude rozmělnění, ale sjednocení protestů? Co když z toho bude jeden veliký protest, protože naše vláda je tak neschopná a arogantní, že donutila zaměstnance i zaměstnavatele, aby spolu postupovali v jednom šiku. Mimochodem... něco podobného se podařilo Západu u Ruska a Číny. Tak dlouho jsme na ně tlačili, až spolu udělali srdečnou dohodu. Samozřejmě, tohle všechno nevzniká ze dne na den, ale většinou, když něco takového začne, tak to hned tak nekončí, protože tato vláda také ještě neskončila a škodí této zemi čím dál tím víc.



Odbory odešly tento týden z tripartity a pan Prouza, vyslanec vlády na twitteru, už se předem směje, kolik na demonstraci zase bude „dezolátů“. Vláda asi zrovna nebude moc naslouchat. Tak proč vlastně protestovat?

Protože budou volby. Všechna volební hesla jsou už vytištěna, všechny reklamní plochy jsou zaplaceny a polepeny, volební letáky jsou rozdány, sociální sítě jsou naplněny obsahem a není nic horšího, když vám do toho chvíli před volbami někdo hodí vidle a začne vám vaši kampaň ničit. Vláda nemusí naslouchat, klidně ať je po Prouzovsku stále stejně arogantní a ať si Prouzovy posměšky přečte co nejvíc lidí. Ať nám nadávají do proruských košťat a lůzy. Košťata i lůza si to budou pamatovat u volební urny. A s nimi i spousta těch, které politika nezajímá, ale příčí se jim ta arogance mocných.

Fotogalerie: - Noční vlci ve dne na Olšanech

O protestech zemědělců a vlastně i o vás vysílali Reportéři ČT. Vyhledali zemědělce, kteří se cítili zneužití politickou agendou při protestech a „ti správní odborníci“ vyložili lidu, že jste vlastně všichni užiteční idioti Ruska. Jak se vám na tu reportáž dívalo?

Mně se na ni dívalo dobře... Měl jsem v hlavním vysílacím čase plné jméno i vidlácký titul na obrazovce, včetně webu Vidlákovy kydy, a dokonce tam pustili moje heslo, že vláda musí krávu nejdřív nakrmit a pak ji teprve může dojit. Užil jsem si pohled na paní Mazancovou, která se tam svěřila, jak byla překvapena razancí a koordinací protiútoku proti jejímu stávkokazectví. Navíc mi zase ohromně stoupla návštěvnost mých webů. Takže slovy klasika: samá pozitiva a sociální jistoty. Víte, tohle už je vystřílená munice. Už mluvili o proruských silách příliš dlouho a přestává to zabírat. Mimochodem... ten stejný zemědělec, který v reportáži mluvil o zneužití protestu, nedávno také přivítal paní Vrecionovou v rámci předvolebního videa SPOLUkoalice. Je k tomu zapotřebí něco dodat?

Ještě k těm odborům. Motto jejich protestu je boj proti tomu, čemu vláda říká „zpružnění pracovního práva“ a zbytek země „výpověď bez udání důvodu“. Vy jste pracoval v řadě provozů. Není to přece jen tak, jak říká exministr Drobil, tedy že na pracovišti v naší zemi vládne zaměstnanec a ten, co dává práci, tedy podnikatel, je vůči němu bezmocný?

Když jste cyklista, nadáváte na řidiče. Když jste řidič, nadáváte na cyklisty. Dokonce mezi jedním a druhým někdy přepínáte i několikrát za den. Zaměstnavatelé vždycky budou naříkat na nepořádné a neschopné zaměstnance a zaměstnanci si vždycky budou stěžovat na krkavčí zaměstnavatele. Takže si k tomu řekneme pár politických pouček.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

Jednak, zpružnění pracovního práva dělá rozumný politik v časech konjunktury, kdy je po zaměstnancích hlad, rostou jim mzdy a každý se může přetrhnout, aby je získal. Oni pak tak nějak přehlédnou, že mají kratší výpovědní lhůtu. Vláda, která zpružňuje pracovní právo v době, kdy směřujeme do recese, všechno zdražilo skoro o padesát procent a začíná se propouštět, protože Tykač zavírá důl a Gupta zavírá ocelárnu, taková vláda je blbá, neschopná, politicky nezralá a odborářské protesty těsně před volbami si prostě zaslouží. A zaslouží si je dvojnásobně, když neumí svůj průser ani rozdělit a když už nemá peníze pro všechny, tak neumí uspokojit alespoň půlku jedněch, a tím je poštvat proti těm druhým.

Jak už čtenáři vědí, v eurovolbách podporujete koalici STAČILO! a Kateřinu Konečnou. Pojďme si ale říct, co by se mělo stát za rok a něco při parlamentních volbách. Bude to zase jen KSČM nebo bude STAČILO II.? A když paní Konečná přejíždí z Ostravska do Prahy, z Prahy do Bruselu a Štrasburku a naopak, může dát dohromady desítky čelních kandidátů pro podobnou koalici pro parlamentní volby do každého kraje?

To záleží na tom, jak dopadnou eurovolby. Pokud STAČILO! bude úspěšné, bude možné jednat jak se stranickými soudruhy, tak s dalšími příznivci zvenčí a značka STAČILO! získá na ceně, že by bylo hloupé ji prostě opustit. Stejně tak, pokud STAČILO! uspěje, bude mít Kateřina Konečná spíš problém s odháněním nevhodných zájemců o kandidaturu, než že by je složitě musela hledat a přesvědčovat.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25526 lidí

Já osobně si myslím, že Kateřina udělala, co bylo možné, aby v eurovolbách uspěla. Poskládala širokou koaliční kandidátku, šla do voleb pod novou značkou, znovu si vydobyla punc protestní strany, její kampaň je viditelná a na levé straně spektra je v podstatě prázdno. Autentická levicová strana pro lidi, kteří se živí prací svých rukou a hlavy je vlastně jen ona. Šmarda se rozhodl hrát si na Piráty a být STANovější než Vítek Rakušan a ani Zaorálek to nezachrání. Poslední slovo má samozřejmě volič, ale o moc víc se pro úspěch STAČILO! udělat nedalo. Já osobně si vážím dobré práce a tohle prostě je dobrá práce.

Slavíme konec války. Vaše rodina je částečně německá, už jsme to řešili a vy sám jste o tom psal. Jak se 2. světová válka ve vaší rodině probírala a jaký vy osobně máte k dnešnímu výročí citový vztah?

Víte, jeden můj dědeček nesl do Sovětského svazu velkoněmecké ideje nadřazenosti nordické rasy a druhý dědeček, ukrajinský mužik, ho zase tlačil zpátky až do Berlína. Oba šli do války neradi, oba ji přežili, aniž by jim něco ustřelili, oba se dožili vysokého věku a ačkoliv viděli a dělali strašné věci, dokázali se nad to povznést natolik, že se moji rodiče mohli vzít a já se mohl narodit.

Mohu mít k dnešnímu výročí jiný vztah, než chcimírský? Já bohužel vím, že existují ještě větší síly než ušlechtilé evropské hodnoty, které zpravidla vyplavou na povrch, když nastane únava z války a překročí se určitý kritický počet mrtvých. Pak jdou všechny hodnoty o svobodě a demokracii do háje a nastává jediná hodnota... mír. Nestřílí se. Oba moji dědečci se shodli, že svět je dobré místo, i když nežijí v Západním Německu, protože jim na hlavu nepadají šrapnely. Všechno ostatní bylo malicherné. Že se mají v Německu o trochu líp? No a co? Hlad neměli ani na Ukrajině, zubaře měli i na Volyni... a nemuseli hákovat šestnáct hodin denně. Svět byl krásný.

Tohle mě hodně ovlivnilo a na dnešním výročí mám nejraději ten fakt, že válka skončila. Všechno ostatní je totiž malicherné.

Psali jsme: „Hlad bude. Diktatura bude. Bohužel.“ Další, další věci, co Fiala nevidí „Národ si to konečně uvědomil.“ Vážné zjištění. Jde o volby v ČR Jednou nohou v kriminále. „Fialův hnůj“ už dohnal zemědělce Opravuji h*vnocuc, nemám na vás čas. Vidlák odpálil Jiřího X. Doležala

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.