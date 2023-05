To už hraničí. Výročí konce 2. světové nenechalo Vyorala chladným. Lži dostoupily vrcholu

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA - „Na to nemám žaludek,“ shrnul komentátor včerejší tiskovou konferenci, která se protahovala a protahovala. Ale že se konala za pět minut dvanáct je podle něho příhodné, protože to symbolizuje, že by už vláda měla vypadnout. Pár komentářů měl také k nedávnému výročí konce druhé světové války v Evropě. Podle něho už přepisování historie překročilo všechny meze a dosáhlo děsivé podoby.

Fialova vláda se zřejmě konečně odhodlala k reformě a bude škrtat. A to v oblasti slev na dani, u výběru DPH a také na důchodech. Dramaticky si zvolila čas na tiskovku za pět minut dvanáct, pak následovaly projevy, pak další projevy a nakonec to vypadá, že biti na tom budeme úplně všichni. Jaký z toho máte pocit?

O reformu se samozřejmě v ničem nejedná, stejně jako se nejedná o „úsporný balíček“. Jedná se pouze o další bič na většinu slušných a poctivě vydělávajících občanů České republiky. O jejich další ožebračování ve prospěch nadnárodních korporací, zahraničních majitelů kapitálu a vybrané skupinky Ukrajinců. Všimněme si, že veškerý vládní luxus, rozhazování a servilitu vůči takzvanému Západu platíme vždy a jen my, obyčejní občané. Že by elity seškrtaly platy, náhrady, funkce, výbory sobě? Že by okamžitě přestaly trestuhodně vyplácet ničím nepodložené podpory statisícům Ukrajinců? Že by okamžitě přestaly posílat miliardy na Ukrajinu? Že by seškrtaly dotace očividným nátlakovým politickým neziskovkám?

Proběhly oslavy konce druhé světové války. Zaznamenal jste nějakou novou myšlenku, nový pohled, který by byl v tomto ohledu zajímavý? Nebo už se jedná o výročí, ke kterému nic nového říct ani nejde? Co říkáte na ještě umocněnou snahu bagatelizovat zásluhy Rudé armády na porážce nacistického Německa?

Ono nepokryté orwellovské překreslování a přepisování historie už u mě překonalo hranici znepokojivosti a je na úrovni děsu. Servilita a rektální alpinismus našeho politicko-mediálního mainstreamu aktuálně vůči západním modlám a pánům překročila Rubikon. A jen doufám, že jim brzy prozřetelnost a historická paměť vystaví tvrdou stopku. Přece k soupeři, oponentovi či nepříteli, jak mainstream Rusko vnímá, je třeba mít taky respekt.

Tím spíš v souvislosti s tímto konkrétním historickým datem, kdy naše země za osvobození od Německa do velké míry vděčí Sovětskému svazu. To je historický fakt. Mám na mysli vděčnost a pokoru za tuto konkrétní událost, nemyslím vděčnost bezbřehou a na věčné časy. Tím, že demagogové z politicko-mediálního mainstreamu v oné bezbřehé prozápadní servilitě čím dál více pokřivují pravdu a postupně ji transformují do lži, křiví postupně opět páteře nejen sobě – ač tam už není, co víc zkřivit – ale obrazně bohužel i celému národu.

Andrej Babiš se objevil na maďarské konzervativní konferenci CPAC. Co myslíte, je to proto, že s postupem času se z Babiše stává konzerva, nebo si uvědomuje, že jeho voliči jsou spíš konzervativní, nebo je to hlavně příchylností k Viktoru Orbánovi?

Jen on sám dobře ví, jaký ve skutečnosti je. Že umí žonglovat na politickém poli, a nemyslím to teď ve zlém, víme. A že v době, kdy všechny strany ovládla levicově liberální – chcete-li progresivistická eurounijně-globalistická – křídla, se pomalu staví na stranu druhou, respektive pomalými kroky se od té první vzdaluje, není úplně nelogické. Ačkoliv podobné je to s oněmi levicovými progresivisty, ač ne tak exponované, je to i v jeho straně. Jakkoliv bych Andrejovi jeho konzervativní postoje a příchylnost k Orbánovi rád věřil, tak myslím, že zatím jde z větší části o pragmatický posun vzhledem k okolí a okolnostem, kterými byl tlačen. Nikoliv o „prozření“, nebo postavení se proti systému. Na něm je totiž například vzhledem k dotacím byznysově závislý. Tak jako tak, pořád Babiš intelektuálně, lidsky i výkonně o několik tříd převyšuje současné kolaboranty, pazgřivce a parazity okupující vládní koryta.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula domluvil občanům slevu na mouku v Lidlu, akorát platí jen při nákupu nad 400 Kč. Přiznám se, nevím, jaké jsou oficiální povinnosti ministra. Ale domlouvání slev jako bába na trhu to snad není? Nebo se pletu?

Nepletete. Zdá se, že ačkoliv má současná vládní garnitura podchycené vše: od Sněmovny, přes Senát, prezidenta až po média, a ačkoliv má v zádech podporu nejdůležitějších zahraničních hráčů takzvaného západu, vůči nimž je logicky – ne loajální, ale až servilní – tak jisté pnutí v obyvatelstvu cítí. I proto se pak někteří ne úplně bystří jednotlivci nechávají svými PR týmy vloudit do absurdit typu Nekulova mouka, které jakoby vypadly z pera Václava Havla.

Server Aktuálně opět cituje analýzu Evropských hodnot, které se opět vyznamenaly a k Václavu Klausovi, Andreji Babišovi nebo Miroslavu Ševčíkovi přiřadili lidi typu Peterková, Tušl, Čermák či Zítko. Není ta manipulace soudruhů z Evropských hodnot trochu moc okatá?

Naštěstí je čím dál větší část propagandy a manipulací ze strany mediálního mainstreamu natolik okatá a přestřelená, že ji člověk, který má alespoň pár malých šedých buněk, musí vnímat. Navíc spojení politické nátlakové neziskovky Evropské hodnoty a Bakalova Aktuálně v nás musí rozsvítit kontrolky. Samozřejmě že hozením do jednoho pytle výrazné a důvěryhodné nositele opozičních myšlenek a osoby méně důvěryhodné – eufemisticky řečeno – se mediální pologramotné a Jandovy hodnoty snaží jen manipulativně ostrakizovat a dehonestovat onu první skupinu. A samozřejmě v samém důsledku pak jde o snahu delegitimizovat legitimní opoziční, ale nežádoucí názory, myšlenky, které jsou v rozporu s tím, co nám předkládá strana, vláda a její západní pánové. Jakkoliv se pravdě často blíží více, než ony oficiální vládní proklamace, které bychom měli nekriticky přijímat jako fakta.

Poradní sbor Petra Pavla se rozšiřuje. Kromě Petra Koláře přichází ještě Petr Pithart, Karel Schwarzenberg, Michael Žantovský. To vypadá, že Petr Pavel se podíval na sestavu z dob Václava Havla, ujistil se, kdo je ještě naživu, a poslal pozvánky. Vštípí tito lidé prezidentovi „havlovské hodnoty“?

Předně nevím, co jsou to „havlovské hodnoty“. Umění absurdního dramatu v divadle a v životě? Lež a nenávist tendenčně oděná do pravdy a lásky? Humanitární bombardování coby stvrzenka ideologie humanismu? Pokrytectví a manipulace v souvislosti s řízeným předáním moci v roce 1989? Protežování prominentních rodin a rodů? Práce proti zájmům České republiky a v zájmu německo-anglosaských imperátorů? Likvidace českého průmyslu a privatizace veškerých klíčových odvětví směrem do zahraničí? Prominentní bývalý bolševický a nyní eurounijně-americký soudruh Pavel je nositelem Havlova odkazu i bez oněch výše zmíněných pseudohumanistů a charakterově pokřivených elitářů. Na první pohled paradoxně, při bližším ohledání docela logicky. Možná Pavel potřebuje trochu zušlechtit, případně k němu jisté kruhy potřebují získat informační kanál. A soudruzi homohavloidi – toť terminus technicus pro homo sapiens havloidus, aby mě někdo neoznačil za homofoba – zase nepohrdnou pár zlatými a pocitem moci, kterým si polechtají svá do nebe mířící ega. Já na bráchu, brácha na mě.

