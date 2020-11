Tohle je ochrana ohrožených skupin?! Zrušit cílené antigenní testování a zakázat návštěvy? Lékař Boriš Šťastný je ve varu

ROZHOVOR Podle nařízení ministerstva zdravotnictví povinnost plošného testování v domovech seniorů končí 3. prosince, zaměstnanců 12. prosince. „Pokládám to za naprosto chybné a předčasné rozhodnutí. Je v rozporu s tím, co ministerstvo zdravotnictví a odborné kruhy opakovaně uvádí stále dokola. Podle mě je i v rozporu se současnou epidemiologickou situací. Musíme si uvědomit, že cílené plošné antigenní testování v těchto ohrožených skupinách je jedinou účinnou zbraní proti šíření epidemie. Pokud přestaneme testovat plošně klienty a zaměstnance, tak se epidemie do těchto zařízení opět dostane,“ konstatuje lékař Boris Šťastný z občanské iniciativy Jistota.

V tiskovém prohlášení občanské iniciativy Jistota píšete v tom smyslu, že stav v domovech důchodců je alarmující. Jaký tedy je?

Nejsou to jen domovy důchodců, ale všechna pobytová zařízení sociálních služeb, mezi které se řadí domovy pro seniory, patří sem domovy se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením. Naše občanská iniciativa s naprostou většinou poskytovatelů žádala jako jedna z prvních, aby bylo zavedeno plošné povinné testování antigenními testy. Jsme rádi – byť to bylo na začátku provázeno zmatky – že bylo toto nařízení vydáno a začalo být aplikováno. Testy byly dodány a zařízení skutečně začala s testováním.

Je třeba si uvědomit, že pobytové sociální služby patří dnes k hybatelům epidemie z hlediska zásahu, protože v rámci tohoto komunitního prostředí dochází velice snadno k přenosu infekce a s ohledem na charakter a související onemocnění klientů dochází tam ke zvýšenému počtu úmrtí. Když se podíváme na vývoj zásahů v sociálních službách, vidíme, že značné procento tvoří nemocní, nově infikovaní nebo zemřelí právě tady. Návštěvy jsou zde zakázané, takže jediné riziko zavlečení nákazy, které přichází v úvahu, je od personálu.

Plošné testování personálu i klientů bylo odborníky opakovaně vyzdvihováno. Naposledy samotným ministrem zdravotnictví v nedělních Otázkách Václava Moravce, kde bylo jasně řečeno, že Česká republika nepřistoupí k plošnému testování jako na Slovensku, ale bude cíleně testovat jednotlivé ohrožené skupiny – ať už jsou to sociální služby nebo ohniska v rámci škol, protože je to skvělá cesta. Antigenní testování funguje zejména, když v té skupině probíhá opakovaně v nějakých časových intervalech přibližně pěti až sedmi dnů. A najednou se dozvídáme, že ministerstvo zdravotnictví toto opatření zrušilo ať už pro klienty, tak i pro zaměstnance.

Jak tento krok ministerstvo zdůvodňuje?

Nemám pro to rozumné vysvětlení. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Bez nějakého většího mediálního zájmu, bez vysvětlení. Nevím, jak chce ministerstvo zdravotnictví ohrožené skupiny chránit, když ne takto. Nerozumím tomu. Žádný jiný způsob neexistuje. Místo toho ministerstvo zdravotnictví prodloužilo zákazy návštěv. Což je další složitá věc. Všichni potvrdí, že klienti sociálních služeb tím, že jsou izolováni už řadu dnů, obrovsky strádají. To nemůže trvat dlouho.

Jste tedy pro uvolnění návštěv?

Ano. Mělo by k němu dojít. V kombinaci s opakovaným testováním. Případně je možné uvažovat o tom, aby návštěvy byly testovány také. To znamená, že by se tito lidé mohli dostavit s negativním PCR testem nebo byli testováni na místě v té pobytové službě antigenním testem či kombinací antigenního testu a rychlotestu na protilátky, případně osvědčením, že covid už prodělali v období do 90 dnů. Těch způsobů je celá řada a my bychom měli u těch nejohroženějších skupin antigenní testování zachovat, a my ho zrušíme.

Přitom se po celou dobu koronavirové pandemie mluví o tom, že musíme hlavně ochránit tu nejohroženější a nejzranitelnější skupinu obyvatel a jak říkáte, toto testování je zcela zásadní...

Toto testování je jednoznačně nejúčinnější způsob, jak rychle infekci zachytit ať u těch klientů, a ty okamžitě izolovat, nebo u zaměstnanců. To znamená je pak nepustit do práce.

Když se na to podívám z jiné roviny, jak se na tohle dívá nějaký hospodský, který má zavřenou provozovnu a přichází o velké peníze a tady vidí, že se děje toto. Může si pak říkat, proč mám tedy zavřeno, k čemu to je?

Má to ještě jeden dopad, i když to bude znít tvrdě. Statistiky jsou tvořeny všemi skupinami. Jestliže pandemie proniká do sociálních služeb, protože v těchto komunitách dochází k snadnému šíření, ovlivní to pak celou společnost a ovlivní to i lockdown. Naopak bychom se měli snažit v těch komunitních skupinách to omezit právě tímto způsobem. Všechny zkušenosti ze světa i od nás říkají, že je to časté, opakované a dostupné testování. Potom trasování, samozřejmě ochranné pomůcky a bariérová ochrana. To znamená mytí rukou, odstupy, nošení roušek.

V sociálních zařízeních už moc dalších možností nemáte, a jestli nechceme klienty izolovat od světa po zbytek života a chceme, aby tam byli v bezpečí – to znamená, aby tam pracovali lidé, u kterých máme elementární jistotu, že nejsou nemocní nebo pokud ano, že se to okamžitě zachytí, tak jiná šance není. Skutečně tomuto rozhodnutí nerozumím a zásadně s ním nesouhlasím. Je potřeba proti němu protestovat. Mám pocit, že vyšlo do světa, aniž bylo dostatečně prezentováno v médiích, a že si toho nikdo vůbec nevšiml.

Nezaděláváme si tímto přístupem do blízké budoucnosti, třeba po Novém roce, na ještě větší problém, než je teď?

Virus nezmizí. Bude se ve společnosti šířit. Všichni víme, že přímo úměrně počtu viru ve společnosti proniká prostřednictvím zaměstnanců mezi ohrožené skupiny. Jediné, jak tomu zabránit, je snížit rozumným způsobem jeho výskyt ve společnosti a současně dostupné, rychlé, levné testování v kombinaci s trasováním s dalšími hygienickými opatřeními. Velmi jsem bojoval za to, aby se to vrátilo zpátky. Nevím, jaké důvody k tomu ministerstvo zdravotnictví vedlo.

Žádné vysvětlení od ministerstva tedy nemáte?

Žádné vysvětlení nemám a myslím, že ho nemá ani veřejnost.

A budete se ho nějak snažit nejenže získat, ale i toto rozhodnutí změnit?

Jako občanská iniciativa věříme, že tato věc začne být široce diskutovaná a vysvětlená. Věříme, že ministerstvo přijde s nějakým řešením. Pokud nepřijde, obávám se, že velmi negativní a alarmující situace, ke které dochází u nás, tedy nárůst počtu případů v zařízeních sociálních péče, se nezastaví.



