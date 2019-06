Tomio Okamura ve varu: Nějaká elita určí, co je správné, jiné názory zašlapou. O našich voličích tvrdí, jsou hloupí. Mně to připomíná nástup Hitlera!

ROZHOVOR „Strany, které mají na svědomí podvody a skandály, na demonstracích tvrdí, že naši voliči jsou hlupáci, nejsou svéprávní a my bychom tu ani neměli být. Sluníčkáři se staví do pozice lepšolidí a jiný názor má být zašlapán a občané zničeni. Nezlobte se na mě, ale mně to připadá jako nástup Hitlera ve třicátých letech minulého století,“ říká v rozhovoru předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Vadí mu, že prý nějaká elita určí, kdo jsou ti správní, a všichni ostatní by nejlépe měli mlčet – v lepším případě. Jinak nejlépe vůbec s odlišnými názory nebýt a nepřekážet.

Byl jste vyzván, abyste odstoupil z vedení Poslanecké sněmovny. Co na to říkáte?

Už jsem se tak dlouho nepobavil. Minulý čtvrtek mě Miloslav Kalousek vyzval, abych odstoupil z vedení Sněmovny, přidal se k němu ještě Jan Farský a mluvil o tom i pirát Ivan Bartoš, nakonec o tom mluvila i KDU-ČSL... Takže tahle provařená čtyřka mě vyzývá k odstoupení, protože jsem zveřejnil pravdivou informaci, že nezletilou dívku na Litoměřicku znásilnil migrant z Afriky...

K tomuto tématu s Českým rozhlasem se hned dostaneme. Proč vám výzva k odstoupení přišla tak vtipná?

Protože mi připadá, že strany takzvaného demokratického bloku – KDU-ČSL, STAN, Piráti, TOP 09 a ODS – chtějí stále někoho odvolávat. Chtějí odvolávat Zemana, Babiše a také Okamuru, a připadá mi, že nemají vůbec žádný program kromě neustálého odvolávání těch, kdo se jim nelíbí. Už se tomu musím smát, protože jsem zjistil, že nemají žádný jiný program.

Druhá věc: chtěl bych se jich zeptat, zda mají v programu vůbec něco pozitivního či konstruktivního pro zlepšení života občanů? Já jsem s nimi dva roky ve Sněmovně a jediné návrhy, které zaznamenávám, jsou na něčí odvolání.

Došlo k diskusi a k rozdílnému pohledu na to, co se stalo mezi vámi a redaktorkou Českého rozhlasu. Ten přepis je k dispozici. Mě spíše zajímá váš postoj k tvrzením, že nemažete nenávistné komentáře pod svými příspěvky a tím je podporujete. Co vy na to?

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 18828 lidí

Pointa ale je, že už několik lidí mi napsalo, že ty nejvíce nenávistné příspěvky, které tam prý byly – protože já je neviděl – jsou prý z profilů, které nikdy na mém profilu nediskutovaly. Je otázka, zda se nejedná o provokatéry, protože sluníčkáři jsou zoufalí a i sluníčkářští novináři a politici, protože jsem měl pravdu a dlouhodobě se plní, co říkám kolem migrace a potvrdilo se to i v České republice.

Kritice čelí ale i váš samotný příspěvek k tomuto tématu, který prý vyvolal tu nenávist…

Pokud si čtenáři Parlamentních listů přečtou můj příspěvek, zjistí, že tam nic takového není. Jde zase o lež sluníčkářských politiků a novinářů. Je to přesně naopak. Když sluníčkářští novináři a politici neustále o SPD lžou a pomlouvají a nám nadávají lidé za jejich lži a pomluvy, je to podle nich v pořádku. Ale když se my ohradíme proti lžím a manipulacím, co oni předvádějí, a potom nespokojení, frustrovaní občané napíší jim, tak se jim to najednou nelíbí.

Psali jsme: Zatím je to v suchu: ČSSD Babiše nepotopí. Ale pozor, za pár dní... A jde o Zemana Shodili jste Topolánka, shoďte i Babiše, vyzval Kalousek ČSSD „Špína!“ Zpěvačka, která podpořila Okamuru, překvapivě promluvila Překvapení se nekoná: David Rath je vinen

Premiér Babiš se pochlubil průzkumem CVVM, podle kterého většina Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou. Ekonomickou situaci pak hodnotí příznivě 45 procent lidí. Opravdu Andrej Babiš tak dobře zvládá ekonomickou politiku, nebo jde jen o souhru příznivých náhod a občany, kteří jsou zatím spokojení, čeká nepříjemné probuzení?

Myslím, že každý má nějaké jiné voliče. Voliči SPD jsou hrubě nespokojení, protože zdražení, k němuž v letošním roce došlo, je tak markantní – brambory, cibule, petržel, ceny elektřiny... došlo k tak neuvěřitelnému zdražení, že lidem v podstatě zůstává v peněženkách méně, než tomu bylo dříve. A navíc vláda lidem slíbila nesplnitelné, a teď se jí na sliby nedostávají peníze, takže začíná mluvit o zvyšování daní – aktuálně s tím přišli poslanci hnutí ANO a bude se o tom hlasovat příští měsíc. Dokonce se má zdražit dálniční známka na dva tisíce korun, protože už nemají peníze – přitom se podívejte, jak vypadají dálnice. Dále přichází zvýšení daní, daně z nemovitostí a zahájili debaty o zvyšování věku odchodu do důchodu, Odmítáme tyto návrhy, protože peníze v rozpočtu jsou.

Stačí ukončit financování neziskovek, stáhnout vojáky z Afghánistánu, tak jako to udělala Francie jako člen NATO. Není pravda, že musíme plnit tyto závazky. Dále je potřeba zlepšit systém sociální podpory, podmínit ji pracovitostí, čistým trestním rejstříkem, tím bychom se vypořádali s dávkami pro nepřizpůsobivé. Vláda všechna opatření odmítá udělat, přitom miliardy v rozpočtu jsou. Místo toho drží tento systém, se kterým SPD nesouhlasí. Tato vláda je velký problém, a když se zeptám občanů, zda je vůbec napadá nějaký zásadní zákon, který by jim zlepšil životy, tak jediný, na který si za dva roky vzpomínají, je elektronická evidence tržeb.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak vnímáte demonstrace, které se proti Marii Benešové a i vládě Andreje Babiše konají, a jak vnímáte reakce samotného premiéra Andreje Babiše?

Reakce Andreje Babiše nesleduji. My jsme organizovali mnoho demonstrací, takže je to zcela demokratické právo všech občanů. Přeji jim, aby jim to žádní sluníčkáři nebo názoroví oponenti protinázorově nenarušovali tak, jako naši poslední demonstraci, takže je policie musela zatknout a vyvést. Ať jim nikdo nedělá, co oni dělají nám. Aby i demonstrace byla demokratická. A hlavně bych si přál, aby zazněla výzva, ať všichni přijdou k volbám, protože SPD striktně ctí ústavní systém České republiky. Nechceme někoho svrhávat, ctíme výsledky voleb a nechceme měnit ústavní pořádky.

Přál bych si, aby padla výzva k volbám, přijďte všichni k volbám a respektujme výsledky tak, jak občané z celé České republiky rozdali politické karty. Důležité je uvědomit si, že rozhodnutí musí padnout ve volbách.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Domníváte se tedy, že demonstranti změn nedosáhnou, ať je jejich počet jakýkoliv?

Já nevidím do hlavy Andreji Babišovi. Nevidím do hlavy ani organizátorům demonstrací, takže upřímně řečeno jsem moc nepochopil, co je jejich cílem. Při poslední demonstraci se naváželi do Tomia Okamury a SPD, přitom my jsme nikdy důvěru vládě nedali a nebyli jsme její součástí. Nemáme na krku žádné podvody, korupce, podezřelé dotace, a přesto se do nás navážejí. V tomto okamžiku jsem zpozorněl a zjistil, že jsou tam nějaké jiné cíle.

Když kritizují někoho, kdo s tím nemá nic společného... Jde o zvláštní věc, když na pódiu mluví politici KDU-ČSL, TOP 09, ODS a tak dále – tedy i strany, které mají na svědomí největší privatizační skandály, největší množství obviněných a podezřelých z korupce. Ty, kvůli nimž jsou nízké důchody... Tak je zvláštní, že jim lidé tleskají. Našim cílem je společnost spojovat, ne rozdělovat. Tyto strany na demonstracích tvrdí, že naši voliči jsou hlupáci, nejsou svéprávní a my bychom tu ani neměli být. Jak to tak sleduji, tak jsem přišel na to, že ti, kdo rozdělují společnost a rozeštvávají lidi, jsou právě sluníčkáři, kteří se zaštiťují pravdou a láskou. Oni se staví do pozice lepšolidí a jiný názor má být zašlapán a občané zničeni. Nezlobte se na mě, ale mně to připadá jako nástup Hitlera ve třicátých letech minulého století. Jen prý nějaká elita určí, kdo jsou ti správní, a všichni ostatní by nejlépe měli mlčet – v lepším případě – a jinak nejlépe vůbec nebýt a nepřekážet.

Psali jsme: Milion chvilek? Vyjádřila se Veronika Žilková, manželka Stropnického Kateřina Konečná nejen k demonstracím: A pak se diví, že je nemají rádi. Geislerová označí mimopražské za občany druhé kategorie. Arogance! Nedělní demonstraci na Letné zaregistrovalo 90 procent obyvatel, odhalil výzkum Premiér Babiš: Centrum pro umělou inteligenci? To je budoucnost naší ekonomiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová