Troubové, děti. Ať jdou místo řvaní příkladem! A EU? Zkouší, co vydržíme. Olympijský vítěz Kůrka střílí nejen do Milionu chvilek

ROZHOVOR Novoroční projev premiéra Babiše vítají pracující i důchodci. Konečně změna, jak má být, pochvaluje si v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz olympijský vítěz ve střelbě Jan Kůrka. Vysoce oceňuje spolupráci s SPD Tomia Okamury. A vzkazuje: „Mám-li něco změnit, tak ne řvaním, ale svým osobním příkladem. To byla moje doména. Nechtěl jsem se nikdy moc hádat, ale zabrat, převálcovat svého soupeře lepším výkonem. Ať to mladí dokážou, ať každý jeden z nich dokáže, že je nejlepší na svém pracovišti, ve škole, že se má o co opřít."

Rok se s rokem sešel a povídáme si o tom, jaký byl, ať již z vaší pozice krajského zastupitele, předsedy regionální organizace SPOZ či šéfa padesáti ročníků Velké ceny osvobození, střeleckých závodů na světové úrovni a za účasti světových střeleckých elit, které se sjíždějí k vám na střelnici do Plzně-Lobzů.

Co se týká stránky vnitropolitické, nebo správněji řečeno regionálně politické, tak byl pro mne docela klidný. Nebyli jsme v žádných volbách. Jsme strana po neúspěšných parlamentních volbách poněkud v útlumu, držíme členskou základnu. A hlavně program, který kdysi sepsal a dal dohromady se svým týmem Miloš Zeman. Je to program, který je na první i poslední pohled prolidový, pro normální lidi, kde jsou zvýrazněna práva občanů a zejména těch, kteří ráno vstávají, jsou osm hodin v práci a vytvářejí hodnoty. Pro tuto skupinu jsou Zemanovci určitě nejpřijatelnější. Anketa Je dobře, že Donald Trump nechal ,,oddělat" Kásima Sulejmáního? Je to dobře 16% Není to dobře 84% hlasovalo: 6199 lidí

Proti našemu programu celkem nikdo nic nemá. My, co jsme mu zůstali věrni, tak jsme přesvědčeni, že na něm není třeba nic měnit, i když bychom třeba rádi na něco zareagovali. Ale to se ukáže. Jsou tu z mého pohledu vyloženě excesy. Mám na mysli nesmyslné demonstrace na Letenské pláni. K tomu jistě zaujmeme stanovisko a mělo by se to odrazit ve vylepšeném programu pro krajské volby. O tom jsme během uplynulého roku hovořili, zvažovali jsme a vypadá to tak, že v lednu nebo v únoru zaujmeme pro veřejnost jednoznačné stanovisko. Zda tedy do toho naplno půjdeme, či nikoliv.

Jsem rád, že s tímto programem se už před čtyřmi roky plně ztotožnil Tomio Okamura. I když část obyvatelstva v něm vidí tvrdý a agresivní styl, já vidím, že tam dominuje vlastenectví. Vůbec nepodceňuji jeho původ, ba naopak, myslím si, že lidé, kteří mají něco za sebou, mohou právem hovořit to, o čemž jsem také já přesvědčen, že žijeme v jedné z nejkrásnějších zemí na světě. Naším dominantním úkolem je všestranně ji chránit. Její rozvoj a hlavně tradice, na kterých stojíme, a slovanství. Vidíte, že si toho i vietnamská komunita váží, že žije ve slovanském ovzduší.

Určitě budeme začátkem roku vydávat pevná stanoviska nejen vůči dění na Letenské pláni, ale i vůči opozici, která vyhrožuje, že rozbije a zničí tuto vládu. Rozfoukávají zde něco, co člověk těžko chápe. Ta hlavní obvinění, která se dnes snaží jakoby jít z Evropské unie, rozpoutávají naši vlastní lidé, Češi.

Když se vrátím k SPOZ – nejste onálepkováváni tak jako Tomio Okamura a jeho další poslanci? Vy jste ale poněkud v zákrytu…

Ano, to se držíme. Ono je nás těžko napadat. Jediný významný rozdíl je v tom, že nejsme jako Tomio Okamura jednoznační v tom, že se vystoupí z NATO a z Evropské unie. Ale v členské základně se tato otázka velmi diskutuje, protože na základě toho, co nám tu neustále EU servíruje, začínají být odstředivé tendence víc a více. Když mluvím za sebe, tak třeba se mne velmi týká zbrojní zákon, ve kterém by chtěli slušné lidi odzbrojit, a přitom nejsou páky na neslušné lidi, kteří, když chtějí, tak si tu zbraň vždycky najdou. Vždyť těch zbraní se vyrobilo obrovské množství. Byly tu dvě světové války, a i když tu vždy byla nějaká zbraňová amnestie a hromada bouchaček se vrací policii, tak jistě ještě další hromady někde jsou.

K těm zbraním, vždyť byla nejen řada výrobců, ale také množství skladů, a to nemusím chodit daleko až třeba do Libye, ale třeba na Balkáně nebo na Ukrajině. A tam „lítá“ toho tolik, že je to nepředstavitelné. A nejde jen o pistole a pušky. Třeba útok pancerfaustem na kyjevský parlament je toho jasným důkazem.

Na Západě je jistě zakopána spousta zbraní. Namazané vazelínou, dobře víme, jak se to všechno dá uchovávat po léta. A samozřejmě i z Balkánu. Samozřejmě, že se někdy něco zachytí, ale tím, že je tady Schengen a kamiony fičí jeden za druhým, tak není problém, aby něco proklouzlo. To je ta obrovská nevýhoda otevřených hranic. A víme všichni, že kdejaký kriminálník, který spáchá zločin, je během pár hodin v jiné zemi. A když to má dobře promyšlené, má připravenou letenku a než se ukáže, kdo by to mohl tak asi být, už sedí v letadle a letí za oceán.

To by se tedy mělo řešit v Parlamentu, a ne aby se tam četly krávoviny a lidé se zdržovali od poctivé práce. Že si někdo vymýšlí o Čapím hnízdě a povyšuje nějakou několikamiliónovou částku nad miliardové hodnoty, o kterých by se mělo hovořit, tak to je podle mne vyloženě sabotáž. Tam se postaví Fiala, Rakušan, Stanjura a nic jiného nemelou, že to tu zničí. Že do toho budou tak řezat, až se ta jejich pravda ukáže. K čemu pak tedy máme volby?

To, že se neútočí na vás jako SPOZ, o to více směřuje mnohá zloba na Miloše Zemana. Lhář, chodící mumie, ruský agent… A pořád to graduje…

Já si nyní myslím, že tvrdé útoky na Miloše Zemana jsou o něco slabší. On má za úkol chránit českou zemi před mnohdy nesmyslnými tlaky z EU. Já to vidím tak, že ta Unie zkouší, co vydržíme. Co se týče, když řekl kdysi, že abolici nikdy, tak si to dovolím vzhledem ke svému věku zlehčit. Haška, respektive Švejka, jsem přečetl několikrát. Je to uznávaný román, který zlehčoval tehdejší strašnou situaci v první světové válce. A tam stojí věta, že „situace na bojišti se mění každým okamžikem“. Že válka probíhala tak nějak v poklidu, než se do toho vložil generální štáb. A ten generální štáb máme dnes v Bruselu. Když se tedy situace mění každým okamžikem, tak ať se nikdo nediví, že pan prezident svoje prohlášení poopraví. On se pořád drží toho, že je třeba vždy sázet na zdravý selský rozum. S tím asi bude souhlasit každý. Ale jak se situace vyvíjí, a ta se u nás bohužel vyvíjí tak, že my jsme za mlada chodili na brigády, a dnes mladí lidé chodí na technoparty, kde se zhulí jak psi a pak jdou manifestovat za Milion chvilek. Jak správně řekl František Ringo Čech, osvícený disident, „milion chcanek“. Tak to řekl, a já s tím souhlasím. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 87% Nemá 13% hlasovalo: 17073 lidí

Mám-li něco změnit, tak ne řvaním, ale svým osobním příkladem. To byla moje doména. Nechtěl jsem se nikdy moc hádat, ale zabrat, převálcovat svého soupeře lepším výkonem. Ať to mladí dokážou, ať každý jeden z nich dokáže, že je nejlepší na svém pracovišti, ve škole, že se má o co opřít. A aby hodnoty byly správně zakomponovány do našeho rozpočtu. Ale když jsou někde nedoštudovaní troubové, sedmnáctileté děti, a řvou, koho by chtěli zničit a zavřít, to je z mého pohledu něco strašného. Je to možná začátek určité dekadence.. Tady je strašná verbální šikana a lidé na to už kolikrát nemají žaludek. Ale tleskají tomu patnáctileté děti. Kam to tedy pak může jít?

Psali jsme: Zdeněk Jemelík: Kauza Čapí hnízdo vstoupila do roku 2020 Senátor Doubrava: Americký terorismus v praxi První miminko se v Chebu narodilo 1. ledna ve 22.11 hodin Petr Hampl: Jak je možné, že si anticivilizační aktivisté připadají užiteční?

Byla by pro vás úvaha, na určité spojenectví s Trikolórou?

Ano, je tu už první výstup z různých jednání, že v regionech je „ruka páně otevřená“. Podobně, jako ve vztahu s SPD. Je mnoho regionů a jeden, který má velké zkušenosti, a to je Plzeňsko, kdy např. na spolupráci s Tomiem Okamurou prostě nedáme dopustit. On prosazuje naše hlavní cíle, které máme ve svém programu. On doslova řekl, že to, co vymyslel Miloš Zeman, nikdo nic lepšího nevymyslel. Kéž by se to v klidu plnilo.

Plnila se náměstí, ale změní se tím něco, nebo se atmosféra spíše vyostřuje?

Lidé dostávají pozvolna víc a víc rozumu když vidí, kdo řve na Letné. Pro mne jsou to v podstatě nuly. Lidé, za kterými nic není. Tam nekřičí machři, tam je směs, kde převažují mladí výrostci, kteří neomaleně vystavují hesla, koho by chtěli zničit. Je to těžká doba, protože není síla, která by toho človíčka chytila obrazně řečeno pod krkem a řekla – ukaž, co umíš a čím chceš ovlivnit své rodiče a blízké, aby volili podle vás... Kalousek na Hrad? To už je komiks...

... jako třeba se starostou Řeporyjí Novotným, který např. prohlásil, že by byl rád ministrem školství…

No tedy, potěš pán Bůh!

Letos se řešily také Lety u Písku. Zapomnělo se na ně. Vy tam kolem jezdíte…

Já jsem tam byl několikrát, a v životě jsem tam nepotkal Cikána. Tu a tam byla možná zvadlá kytka, když ji někdy položili pánové Herman a Uhl. Z mého pohledu si tam někteří prostě jen „natřepávají krovky“. A je obrovskou otázkou, co tím sledují.

Hovořit o vepřích, prasátkách, je asi nemístné. Čuníci byli odvezeni, zlikvidováni…

Já jsem pragmatik. Jsem přesvědčen, že kdyby se udělal pěkný háj u vepřína, a ty balvany, které tam reprezentují ten památník, by se posunuly o nějakých dvě stě metrů, tak na tom bych neviděl nic špatného. Jsou křížky, boží muka v polích, kolem se mrská chlévská mrva jen to hvízdá, a to nikomu nevadí? Každý ví, že to oprší a ta památka na toho, kterého tam třeba srazil blesk, tam zůstává. A kytičku si tam pro vzpomínku zájemci vždy mohou položit.

A mně tedy vepřové nesmrdí. Je mi líto řady lidí, že na něj už nemají, protože maso hodně podražilo. Kdo nahradí ty Lety, kde se ročně produkovalo tisícovky vepřů, které, jak se zdá, chybějí na trhu a možná i proto došlo k tomu velkému zdražení. Dnes se argumentuje nějakou chorobou v Číně. Ale těch deset tisíc vepřů bylo přímo ukázkově zdravých. Toto je hlavní záměr, jak nás odzbrojit, připravit o vlastní kvalitní potraviny.

A teď jako nejvrcholovější sportovec... Zaznívají hlasy, že je třeba něco rázně udělat s ruskými sportovci, nevyvěšovat ruskou vlajku. Co tomu říkáte, že téměř v předvečer olympijských her se řeší doping ruských sportovců, a ostatní jsou jako lilie?

Tou hlavní příčinou bylo Soči, kdy ruští sportovci byli doma a měli opravdu mimořádné úspěchy. Je třeba také vědět, že tam byl mimořádný organizátorský úspěch. To, co Ruská federace touto olympiádou udělala pro olympijský sport, to se dlouho nikomu nepovede. I když tam počasí neodpovídalo pravé zimě, tak s obrovským nasazením sil a techniky se vytvořila naprosto dokonalá situace pro všechny disciplíny, i když se zaťatými zuby a s obrovskými finančními náklady.

Co se týká úspěšnosti, tak pakliže bude u sportovců nalezen doping, tak jsem samozřejmě pro tvrdý trest. Já jsem v životě nedopoval a viděl jsem i v tom našem sportu, že je snaha vymyslet, jak to vylehčit chytristikou a podvody. Když už ve střelectví, tak ve fyzicky vypjatých sportech, kde opravdu se stává, že ten lidský stroj kolabuje o deset, patnáct let dříve než ten, který žije bez dopingu. Proto jsem tvrdě proti. Ať se potrestají svazy, které to dopustily, neboť jsem přesvědčen, že většina z nich se k tomu určitě nepropůjčila. A zaměřit se na lidi kolem. Každý sportovec se snaží. My jsme kolikrát ty nejlepší náboje ani nemohli sehnat. Ale jsou i „jiné náboje“, které jsou zakázány. A přesto si to ti jednotlivci dokážou sehnat a použít, bez vědomí svazu. A samozřejmě bez vědomí národního olympijského výboru.

Připojuji se ale k řadě světových sportovců, kteří cítí se svými kamarády, kteří jsou v tom vyloženě nevinně, a oni nemají šanci si na stupních vítězů poslechnout svoji hymnu. To je drsné.

Já jakožto mladý člověk jsem zažil všechny ty okolnosti kolem Moskvy a Los Angeles a doufal, že už nic podobného nikdy nezažiju… A ono to vypadá, že ani ta národní vlajka tam nebude smět být…

Už je to tu zase! Podívejte na amerického „zázračného“ Armstronga, který se pak po konci kariéry přizná, že po celou dobu, co byl na vrcholu, dopoval. Je pravda, že medicína pro tyto lidi produkuje to nejlepší. Tak se vymyslel tartan, spousta lehkých slitin pro cyklisty. A bylo období, kdy, obrazně řečeno, někteří jeli „na ukrajině“ a Francouzi nebo Italové již měli kolečka, za která by ti naši lidé dýchali. A to je také doping. Anketa Čí novoroční projev jste sledovali? Prezidenta Zemana 87% Předsedy Senátu Kubery 6% Předsedy Sněmovny Vondráčka 7% hlasovalo: 3035 lidí

… ono vlastně se pak používá, co odtajní armáda, kosmický výzkum…

Ano, přesně tak. Nás na fakultě učili, že vrcholový sport je určitá avantgarda lidského vývoje. Tady se zkouší všechno možné. Mohl bych vyprávět, co jsem všechno před olympiádou musel absolvovat. Barokomory a leccos bylo na nás zkoušeno.

Pojďme ještě zpět k SPOZ. Jste strana staromilců, kteří vzpomínají na Miloše Zemana objímajícího stromy na Vysočině, v dobrém rozmaru a poměrně slušné kondici?

My se nemáme za co stydět. Nikomu jsme neublížili. Pokud se u nás objevily nežádoucí jevy, jako kariérismus, a to je problém všech stran, tak s tím jsme se vyrovnali, bohužel, i za cenu ztrát. Jak říká Miloš Zeman, že strana, ve které se projeví hádky a půtky, tak ta většinou ve volbách propadá. A to se projevilo i u nás. Samozřejmě, že se najdou lidé, kteří to kazí, to je ta smůla. Cesta nahoru je trnitá.

Já jako věčný optimista věřím, že se někam pozvedneme, a ideální je, když někdo podá pomocnou ruku. Osobně vidím pokračování krajské koalice s SPD. Tam je to mládí, a pak u nás zase je zkušenost, rozvaha, i nějaká koruna se najde. Jsem optimista, i když se najdou pesimisté, kteří se z výsledků parlamentních voleb nemohou vzpamatovat, ale většina věří, že náš program je, jak jsem již na začátku uvedl, je pro lidi.

... a s tím proevropským myšlením?

V mé představě je EU jako pyramida, složená z dobrých kamenů. A jak řekl jeden z našich básníků – bude-li každý z nás z křemene, bude celý národ z kvádrů.

Pro dnešní teenagery ale je to takové budovatelské…

A proč ne? Já se za to nestydím, protože jsem každý den v práci. Ať je dílo, které si říká Unie, pro každého dobré. Zatím se mnoha lidem dobrá nezdá. Když budou všechny státy na dobré úrovni, bude celá Unie skála.

Co říkáte na novoroční projev premiéra Babiše?

Byl velmi obsažný. Jestli mu opozice vyčítá, že zmiňoval spoustu nesplnitelných cílů, tak já na to říkám slovy klasika: Čím je cíl vzdálenější, tím nutí k vyššímu úsilí. A to platí i ve sportu.

Na základě toho, co vláda pod jeho vedením ukazuje, tak hlavní úkoly plní. Pracujícím lidem je skutečně lépe. Je lépe důchodcům, na které třicet let nikdo nemyslel. Ve výhledu je pěkná řádka miliard, které mají přijít do sportu. Jsem přesvědčen, že Babišova vláda udělá ve školství takovou změnu, že nebudou dotace na počet žáků, ale na studijní výsledky. Zvláště u těch, které minulé vlády přivedly do krachu. Viz profese, které nikdo nepotřebuje versus žádoucí, ale nepodporovaná studia. Věřím, že v programu bude zakomponována i renta pro bývalé olympioniky, které poslední vlády s gustem shazovaly ze stolů. V Evropě je toto zcela normální, ale u nás na změnu čeká Český olympijský výbor desítky let. Místo 120 pandurů by se jich koupilo jen 119…

Projev pana Babiše tedy vítám a očekávám, že jej český národ naplní.

A ten rok 2019?

Pro stát se jednalo o nepříjemný rok, protože se pořád do něčeho rylo. Pracovní čas poslanců a senátorů byl vyhazován oknem. Neustálé obstrukce, to považuji za něco mimořádně hrozného, protože jsem předpokládal, že tento národ nechá vládu čtyři roky vládnout. Když vám do vaření pořád někdo kecá, tak na výsledku se nějaká ta nervozita pozná. Pro politiku to tedy bylo harakiri, ale naštěstí, když tam dáme ekonomiku, tak pracující lid se nenechal ovlivnit. Máme vynikající ekonomické výkony. Státní kasa se přes všechny politické půtky naplnila. Politici by si měli vzít vzor ze sportovců, protože chcete-li být nejlepší, musíte na sobě pracovat od rána do večera. S problémem usínají, s problémem se probouzejí, aby pak v tréninku odstraňoval nedostatky.

A já musím velice pochválit svůj mateřský střelecký sport, který se po třiatřiceti letech dočkal obrovského úspěchu. Petr Nymburský, rodák z Vysočiny, vybojoval v nejtěžší střelecké disciplíně, malorážka ve třech polohách, v italské Bologni titul mistr Evropy. Tímto zajistil další, sedmé místo na olympiádě v Tokiu. Náš svaz je na čele všech ostatních českých sportů. A absolutní tečkou je, že Filip Nepejchal, který má již dávno zajištěnou účast na olympiádě a je to moje „krevní skupina“ – tento střelec z dlouhé zbraně byl nedávno vyhlášen nejlepším střelcem světa.

Děkuji vám za rozhovor, těším se na jednapadesátý ročník střeleckých světových závodů v Plzni, na olympijské výsledky, protože je to o lidech, a v neposlední míře také o vás!

A o práci!

