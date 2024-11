Úder v kauze ruského plynu. Přehlížíme přípravy na velkou válku, obává se Krása

„Pan ministr Síkela, blahé paměti, sliboval, že Němci jsou kámoši a nic nebudou chtít za přepravu plynu. Teď zvyšují cenu, takže žádný pardon nebude. Sliby – chyby,“ napsal jste na svůj facebook. Jak tedy v tuto chvíli komentovat naši závislost na ruském plynu? A jak to vidíte do budoucna?

Především se ukazuje, že našim politikům nemůžeme věřit. Současný eurokomisař pan Síkela si pouze vymýšlel, když nás ubezpečoval o slibu Němců, že nebudou požadovat žádnou platbu za přepravu plynu přes své území. Od prvního ledna Německo zdražuje cenu za přepravu plynu na 2.99 eur za megawatt plynu.

Je třeba si uvědomit, že plyn nenakupuje stát, naštěstí, ale podnikatelé, a ti logicky hledají nejlevnější plyn, aby byli konkurenceschopní a měli zisk. Je to výhodné pro subjekty, které plyn zpracovávají, a samozřejmě i pro občany jako konečné odběratele. Obávám se, že kdyby plyn nakupoval stát, zaplatí Německu jakoukoliv cenu za dopravu a cenové dopady by ponechal na bedrech občanů. Diverzifikace zdrojů mi v zásadě nevadí, ale neměla by být na základě politických preferencí, ale pouze ekonomické výhodnosti.

Zcela falešné je tvrzení, že nakupováním plynu od Ruska mu přispíváme na válku s Ukrajinou. To je nesmysl. Obchodníci nakupují plyn podle jeho ceny a za zboží platí. Představa, že pokud obchodníci nebudou kupovat ruský plyn, tak Rusko nebude mít na válku, je nesmyslná. Najdou si jiné odběratele. Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 8% Tomio Okamura 4% Kateřina Konečná 71% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 1% Jindřich Rajchl 10% Robert Šlachta 4% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 9602 lidí

V souvislosti s nedávnými slovy premiéra Fialy ohledně toho, že bychom mohli mít stejně vysoké „platy jako v Německu“, pokud bude jeho vláda znovu zvolena, jste přišel na svém facebooku s vysvětlením, proč jsou u nás mzdy a platy oproti Německu tak nízké. Proč tedy? A co celkově k premiérovým slovům ohledně „německých“ platů říci?

Naše průmyslová základna se významně proměnila z finální výroby hotových výrobků na výrobu komponentů, které dodáváme především do Německa, kde se výrobky kompletují. Hotové výrobky mají podstatně vyšší přidanou hodnotu, než je výroba komponentů. To je ten základní rozdíl mezi oběma ekonomikami, který má zásadní vliv na mzdovou hladinu. Máme prostě nižší produktivitu práce a dokud nezměníme naší výrobní základnu, nemůžeme nikdy nejen Německo, ale ani Rakousko a další země dohnat ve výši odměn.

Proto vůbec nerozumím slibu pana premiéra Fialy, že pokud mu dáme ještě čtyři roky, budeme mít mzdy na úrovni Německa a Rakouska. Je to ekonomický nesmysl a pan premiér se stal směšným – a směšný politik už nemá šanci efektivně oslovit voliče. Jeho slova o našem malém sebevědomí jen podtrhují hluboké neporozumění pana Petra Fialy ekonomickým danostem.

Ve svém komentáři Co týden dal jste psal i o současné situaci na Ukrajině. Tak tedy, jak ji vidíte? Zmínil jste, že máte strach z toho, co politici udělají…

Mám obrovský strach z eskalace konfliktu na Ukrajině. Evropští politici dnes už spolu jednají pouze o válce, o zvyšování výdajů na zbrojení, o budování bunkrů a o dalších přípravách na válku. Je to strašné, ale nejhorší je, že my, občané tyto přípravy na válku přehlížíme. Protestujeme proti každé hlouposti, ale že tady papaláši chystají jatka lidí, protože dnešní válku nepřežijí miliony občanů, jde mimo nás. Co se to s námi stalo? Dnes, při naší závislosti na elektřině, stačí málo a začneme umírat na zimu, žízeň a hlad. Všechny ty propojené systémy budou pro nás pastí. Zachrání se jen ti, kteří válku připravují.

Zopakuji to, co jsem uvedl na facebooku. Budu volit jen politiky, kteří dají jasný slib, že Ukrajinu budou podporovat pouze věcnou humanitární pomocí a budou iniciovat a prosazovat mírové řešení konfliktu. Je mi dnes jedno, zda to bude levicová, či pravicová strana. Lidské životy jsou víc. Musí to být jasný slib a jasné distancování se od současné eskalace války. Dosud žádná strana nemá v programu zásadní odmítnutí války a slib, že bude aktivně, na všech úrovních, prosazovat ukončení konfliktu.

Ukrajina je dnes zničenou zemí a tamní politici plní vůli jiných, bez ohledu na důsledky vůči vlastní zemi a občanům. Je to velmi smutné.

Podívejme se i do Rumunska, kde v prvním kole prezidentských voleb vyhrál údajně „proruský“ kandidát Calin Georgescu. Překvapilo vás to? Rumunský Ústavní soud nařídil následně přepočítat hlasy…

Přiznám se, že jsem první kolo prezidentských voleb v Rumunsku vůbec nesledoval. Až následná odezva na výsledek ve veřejnoprávních médiích a od vládních politiků, mě přiměla, abych se věci věnoval. Je to klasická ukázka současného pojetí politiky. Když zvítězí politik, který není z progresivistického hnízda, dojde okamžitě ke zpochybnění voleb, ke tvrzení o ruském ovlivnění voleb a hned se začnou organizovat protestující proti výsledku voleb. Teď to vidíme i v Gruzii.

V Rumunsku je zjevné, že volby nemohly být zmanipulované, protože zvítězil naprostý outsider voleb, který neměl mít šanci a kterého nepodporovala současná rumunská vláda. Rumunská vláda, která má všechny mechanismy voleb ve svých rukou, teď žádá EU o pomoc a organizuje akce proti Calinu Georgescuovi. Tamní Ústavní soud, na žádost dvou poražených kandidátů, dal příkaz k přepočítání hlasů, přičemž rozdíly mezi kandidáty jsou poměrné malé a druhé kolo je zcela otevřené.

Zkrátka, kdo je proti nám, musí být zničen. Je to konec demokracie, protože volby, kdy nezvítězí ten správný kandidát, jsou okamžitě zpochybněny a progresivisté na všech úrovních udělají vše, aby takový vítěz byl zpochybněn. Proto jsem přesvědčen, že ve druhém kole pan Calin Georgescu neuspěje. Je proti němu velká síla a občané se nechají manipulovat. Přesto bych byl rád špatným prorokem.

Psali jsme: Polčák pro PL: Seznam Zprávy mi způsobily hrozivou újmu. Zvažuji další kroky

A pokud by přece jen uspěl, co to bude znamenat pro vývoj na Ukrajině? Až dosud Rumunsko patřilo mezi velké podporovatele Ukrajiny…

Kdybychom připustili, že pan Calin Georgescu zvítězí i ve druhém kole, byl by to dobrý signál pro ostatní země, ale vůči Ukrajině by se toho moc nezměnilo, protože rumunský prezident nemá příliš mnoho kompetencí. Může uplatňovat svůj názor na Radě EU a ve strukturách NATO, ale nevím, zda by dokázal vetovat některé návrhy proti svojí vládě, protože by mohl být spuštěn mechanismus na jeho odvolání, a to i za pomoci Ústavního soudu Rumunska, který je nepochybně na straně vlády. Obávám se, že by se nic moc nezměnilo.

Když se podíváme na to, jak v poslední době dopadají volby v některých státech Evropy, konkrétně třeba Slovensko, teď tedy možná Rumunsko, Rakousko. Do toho v Německu budou předčasné volby… Co to vypovídá o náladě v části Evropy?

Nějak jsem skeptický, že by teď nastal ten čas, kdy bude vítězit rozum, racionalita, snaha o trvalý mír, o spolupráci mezi státy na základě vzájemné výhodnosti, opuštění nesmyslných ideologií a kdy se upustí od potlačování vlastního rozhodování o svých záležitostech v jednotlivých státech. Pořád mám pocit, že musíme opět projít nějakou katarzí, abychom se zase vzpamatovali, alespoň na nějaký čas. Lidstvo se vyvíjí v etapách a my jsme možná na konci jedné etapy a nevíme, jaká bude ta nová. Zkrátka, jedna vlaštovka jaro nedělá, a tak ani příznivé volby v menších zemích nemohou změnit celý převrácený systém priorit současných vládců Evropy.