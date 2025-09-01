V Číně se píší dějiny, my v ulitě to nejsme schopni vnímat. Profesor Drulák vysvětluje

01.09.2025

Nejdůležitější událost světové politiky se právě odehrává v Číně a Evopa, uzavřená do své pseudo západní ulity, to není schopna vnímat. Serveru ParlamentníListy.cz to říká profesor Petr Drulák, expert na mezinárodní vztahy a předseda spolku Svatopluk, k probíhajícímu summitu Šanghajské organizace pro spolupráci. Podle něho jsme svědky strukturálních změn ve světovém uspořádání.

Foto: X - Narendra Modi
Popisek: Prezidenti Ruska a Číny v debatě s indickým premiérem

Pane profesore, v Číně probíhá summit Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). V čem se současné setkání liší od těch předchozích? Co z toho vzejde?

V Číně se dnes dějí nové věci, které skutečně znamenají otevření nové cesty, a souvisí to i se zájmem o tento summit. Podstatná je návštěva indického premiéra Modiho. Šanghajská spolupráce původně vznikla jenom jako spolupráce Ruska, Číny a zeměmi mezi nimi ve střední Asii. Postupně se připojují další a dneska se účastní i premiér Modi, což považuji za mimořádně důležité, protože v posledních měsících vidíme renesanci čínsko-indických vztahů. 

Vztahy Číny a Indie jsou přitom zatíženy územním sporem, který vedl před několika lety k vážnému pohraničnímu incidentu, a tohle je dnes překonáváno. Do značné míry je to překonáváno také zásluhou Donalda Trumpa. 

Jinými slovy jim americký prezident pomohl do společné náruče…

Jednoznačně. Trump sekundárními sankcemi na Indii, které byly naprosto neodůvodnitelné, od sebe odehnal zemi, která na těchto nezápadních fórech vždycky zdůrazňovala, že se nejedná o protizápadní kluby, že s Američany chtějí mít dobré vztahy apod. Trump tuto zemi, Indii, zásadním způsobem ponížil a poškodil, a proto je indická reakce naprosto jasná. Na posledním setkání BRICS v Brazílii Čína dovolila, aby v prohlášení summitu byla formulace, že Čína podporuje vstup Indie do Rady bezpečnosti OSN. To také nebylo dříve vůbec jednoznačné.

Vidíme, že se v Eurasii upevňuje především spojenectví tří hlavních mocností, Číny, Indie a Ruska. Tyto mocnosti se dostávají na novou úroveň spolupráce. Summitu se, myslím, účastní také turecký prezident Erdogan, což je také důležité.

Ano, jím zastoupené Turecko se účastní jednání Šanghajské organizace pro spolupráci v rámci statusu pozorovatelské země.

Přestože má Turecko „jen“ pozorovatelský status, jel tam osobně prezident Erdogan. Na podobná setkání posílají země s pozorovatelským statusem většinou níže postavené představitele, ale Turecko je tam na nejvyšší úrovni. Opět jde o význam, jaký Turecko této spolupráci přikládá. Prezident Erdogan samozřejmě stále hraje dvojí hru. Hraje o kvalitní vztahy s Trumpem, ale současně i hru významné eurasijské mocnosti. Rozhodně tam bude absolvovat bilaterální schůzku s Putinem, na které pochopitelně proberou Ukrajinu.

 

 

Jaký význam má hojná účast nečlenských, ale pozorovatelských států? Turecko není zdaleka jediné, jde také o Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Egypt. Ukazuje to i na probíhající proměnu světového uspořádání?

Určitě. Je tu strukturální jev, protože jde o summit, kterého se účastní nejvyšší představitelé Číny, Ruska a Indie, a je v této chvíli tím nejzajímavějším, co se ve světové politice může dít. Není nic, co by tomuto mohlo konkurovat. Žádná G7, žádné formáty svolávané Američany. Ne. Ve světové politice nemůže být dnes nic většího než summit nejvyšších představitelů Číny, Indie a Ruska. Tím je dán i zájem ostatních států, které se setkání účastní a vnímají význam celé akce. Tyto státy vnímají možnost být u toho a kromě toho využívají i možnosti setkat se s hostitelem. Zpravidla mají zástupci všech účastnících se států možnost bilaterálního setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a  mohou probrat záležitosti, které nelze řešit pouze skrze diplomaty. Celé je to o strukturální proměně světového řádu a za další jde také o mezinárodní prestiž Číny, která je tím opět potvrzena.

Členské státy ŠOS pokrývají zhruba polovinu světové populace a čtvrtinu světového HDP, jak sám říkáte, jde o zásadní summit tří mocností, ale při pohledu na evropská a česká média se vlastně nic neděje. Proč nás to nezajímá? Vnímá se EU stále jako „pupek“ světa, přestože realita je dávno jinde?

Je to znak našeho úpadku. Zdejší média by určitě věnovala větší pozornost cestě Zelenského do Berlína, která je naprosto nepodstatná, nezajímavá a ničím není důležitá, než setkání na této úrovni v Číně. Souvisí to s uzavíráním Evropy do pseudo západní ulity a zdůrazňuji termín pseudo západní, protože Trumpova Amerika už toho není součástí a jde svojí cestou a Evropa není na této cestě jejím souputníkem. Uzavíráme se zde do iluze jakéhosi Západu, a co se děje mimo Západ, už nedovede Evropa vnímat, natož analyzovat. Média bohužel neplní roli, kterou snad kdysi mívala, že by přinášela nezkreslené informace a konfrontovala s tím politické představitele. Je to smutný stav věcí.

Lze říci, že účelem summitu je hlavně příprava těchto velmocí na postamerický světový řád a multipolární svět?

Za klíčový považuji čínsko-indický vztah. To bude do budoucna naprosto rozhodující vztah v Eurasii a patrně i ve světové politice. Nepochybně je to postamerické, když se to nejdůležitější ve světové politice koná bez účasti USA. Už jen to nám říká, jak moc americký nebo postamerický je současný světový řád.

 

 

autor: Radim Panenka

