Vakcíny? Jako když vaří žábu. Rakoviny, autoimunitní nemoci? Doktor Zlínský varuje, o tomto se zatím nemluví

„Myslel jsem si, že nám povinné očkování napaří dřív.“ Lékař Vladimír Zlínský a lídr kandidátky SPD ve Zlínském kraji pro parlamentní volby hovoří s nadsázkou o „zombifikaci společnosti“. Pokládá řadu otázek: „Proč by se neměla dcera pana Babiše nechat očkovat? Je chráněna nebo jí hrozí nějaká komplikace po očkování? Pokud je chráněna, jaká hladina protilátek je dostatečná?“ Sám se problematikou vakcín dlouhodobě zabývá, a pokud by s SPD chtěli další vědci komunikovat, nabízí i jednání „inkognito“. Sám definuje potřebu organizace teritoriální obrany, která se bude aktivovat v případě jakékoli hrozby napadení daného teritoria nebo v případě probíhající přírodní nebo společenské pohromy či krizového stavu. A zelený balíček? „Jsem zděšen!“

„Kdo se nenechá dobrovolně očkovat, je to jeho problém a ať klidně umře.“ Takové názory sílí na sociálních sítích. Někteří navrhují nejen povinné očkování proti onemocnění covid-19, ale také případnou kriminalizaci neočkovaných, kteří by nemoc mohli šířit. A tak se i o prázdninách debata o „dobrovolně povinném“ očkování zostřuje. Co na to říkáte vy?

Musím říci, že jako známý pesimista, jsem přesně takový vývoj očekával. Myslel jsem si, že nám povinné očkování napaří již dříve, ale dělají to salámovou metodou či systémem pomalu vařené žáby. Toto se jim osvědčilo již dříve, jelikož obyvatelstvo se nezmůže na odpor. Dále platí, že čím více z populace bude naočkováno, tím více jich bude souhlasit s povinným očkováním odpíračů. To je poměrně chytrá strategie. Já tomu říkám zombifikace společnosti. Výraz není myšlen doslovně, ale s přeneseným významem. Víme z filmů, jak se dle tvůrců chová každá spořádaná zombie, co je jejím hlavním cílem. Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 2% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2864 lidí

Tím samozřejmě netvrdím, že vakcinovaní jsou skutečné zombie, aby nedošlo k omylu. Ve svém okolí pozoruji, že postupně podléhá vakcinačnímu tlaku genovými nebo vektorovými vakcínami stále více lidí, kteří dříve byli odpírači a po vakcinaci okamžitě většinou změní názor a stanou na opačné straně barikády. Musím zopakovat, že nejsem odpíračem očkování s použitím prověřených typů vakcín, ale výše jmenované typy nepovažuji za dostatečně odzkoušené vzhledem ke střednědobým a dlouhodobým vedlejším následkům. Měli bychom vzít v úvahu, jak dlouho se rozvíjí onkologické nebo autoimunní onemocnění, než se projeví statisticky v populaci. Tedy pokud budou statistická šetření zadána a správně vyhodnocena. Zkusme si představit, že by došlo k takové situaci, a studie by skutečně potvrdila statisticky významnou korelaci mezi očkováním těmito vakcínami a nějakým typem smrtícího nebo invalidujízícího onemocnění. To by mělo drtivý dopad na společnost a mělo to velmi negativní konsekvence pro mnoho obhájců a hlavně nařizovačů vakcinace.



Obecně, ze všech stran slyšíme, že je očkování vhodné úplně pro všechny. Z toho naopak často vznikají pochybnosti, jak to možné? Je vlastně s odstupem určitého času, kdy vakcinace probíhá, zřetelnější, pro které skupiny lidí se očkování nedoporučuje?



Nedávno jsme se dozvěděli z našeho tisku, že dcera pana ministerského předsedy má velmi blízký vztah k vakcinaci, ráda by do toho šla, ale nemůže, z důvodu vysoké hladiny protilátek proti covidu-19. To je pro mě tedy novinka, která by měla zajímat všechny, kteří se chystají k vakcinaci a nakonec i ty, kteří se již nechali vakcinovat. Neměl by stát tedy hradit vyšetření hladin protilátek v krvi proti covidu-19 každému, kdo chce prodělat očkování? A dále se ptám, proč by se neměla dcera pana Babiše nechat očkovat? Je chráněna nebo jí hrozí nějaká komplikace po očkování? Pokud je chráněna, jaká hladina protilátek je dostatečná? Neuplatňuje se po prodělání bezpříznakové infekce covidu-19 slizniční a buněčná imunita, která se běžně nevyhodnocuje a nevyšetřuje, a tedy i osoby s nízkými hladinami protilátek mohou být dostatečně chráněny? Neměly by být tyto skutečnosti vzaty v potaz a postaveny na stejnou úroveň jako vakcinace, při posuzování všech možných omezení a restrikcí pro nevakcinované?

Já jako vakcinolog teoretik-amatér (ale zvídavá duše) se obávám, zda se nanopartikule s mRNA po aplikaci do deltového svalu nedostanou do krve a zajímalo by mě, do kterých buněk mohou docestovat a co se s těmito buňkami stane potom, co dojde ke vstupu mRNA do těchto buněk a produkci spike proteinů uvnitř těchto typů buněk a případně jejich vystavení na povrchu buněk? Mám na mysli hlavně buňky výstelky cévní, vajíčka a nervové buňky a buňky vyvíjejícího se plodu. Z tohoto důvodu bych nedoporučil vakcinaci u dětí, gravidních žen a raději také u všech žen, které plánují mít děti. Pokud zastánci vakcinace mají jistotu, že mRNA neproniká do vajíček a nepostihuje vajíčka, potom odvolávám, co jsem zmínil – tedy fertilní ženy. Pokud se nanokapičky nedostávají do krve, ale pouze do svalových a vazivových buněk v okolí vpichu, potom bych byl také opatrný, ale více bych věřil ve zdárné budoucí konce.

Problém s nízkou proočkovaností se řeší otevíráním očkovacích boxů v nákupních centrech, kam mohou lidé přijít bez registrace. Aktuálně otevřeli ve Zlíně, v Ostravě nebo v Brně. Je to dobré řešení?

Pokud jsem viděl ten nekonečný had osob lačných očkování na Hlavním nádraží v Praze, tak se to jeví pro vakcinátory jako úspěch. Také složení zájemců bylo přesně takové, jaké si přejí. Téměř samí mladí lidé. Ale asi dojde brzy k vyčerpání i tohoto opatření a bude se zavádět jiné, ještě vstřícnější. Třeba očkování pojízdnou vakcinační ambulancí před vstupem do nočních klubů a diskoték. Konečné řešení bude vše natvrdo a povinně, ale až bude aspoň větší nadpoloviční část populace navakcinována. Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4604 lidí



K dispozici je v nákupních centrech jednorázová vakcína Johnson & Johnson nebo Pfizer/BioNTech ve dvou dávkách. V řadě rozhovorů, které jsme spolu vedli, jste analyzoval jednotlivé vakcíny, ale pojďme připomenout, v čem vidíte výhody a nevýhody u těchto jmenovaných dvou vakcín?

Ještě jednou zopakuji, že vakcína Pfizer/BioNTech je na bázi mRNA a obalená uměle vyrobenou tukovou membránou. Vše je zcela uměle vyrobeno. Dle mých informací vědci v BioNTechu dostali po internetu z Číny e-mailem zprávu, jaké je přesné složení RNA viru, a tím pádem i části, která odpovídá za kódování spike proteinu. Na základě této digitální informace nasyntetizovali a hromadně vyrobili jenom tuto část RNA, přidali k tomu uměle vyrobenou startovací a ukončující sekvenci RNA pro čtení na ribosomech lidských buněk (zde se z RNA stává bílkovina v surovém stavu) a největší problém měli s výrobou tukové nanopartikule, která stabilizuje molekuly mRNA a umožňuje její vstup do buňky tím, že se přilepí na první tukovou membránu buňky, kterou potká a vyvrhne obsah, tedy molekuly mRNA do této buňky. Výhody – rychlá příprava a výroba vakcíny, možno efektivně a rychle reagovat na mutační změny viru výrobou nové vakcíny. Nevýhoda z mého pohledu – není selektivní, není tedy vybíravá a může vstupovat do jakékoli lidské buňky.

Vakcína Johnson & Johnson je vektorová vakcína, jejíž účinnou látkou je lidský oslabený adenovirus, do jehož genetické informace (ale pozor dvoušroubovicové DNA nikoli jednošroubovicové RNA) je vložena informace o kódování spike proteinu. Virus má selektivitu, je tedy schopen interagovat jenom s některým typem buněk k tomu určených přes receptory charakteru zámku a klíče (to je výhoda), ale nesmí se v buňce, kam vstupuje replikovat (tedy nasyntetizovat jednotlivé části, sestavit a opustit napadenou buňku a napadat jiné buňky v těle) a ideálně by mělo dojít jenom k produkci RNA a bílkoviny spike proteinu covidu-19 a jeho vystavení na povrchu buněk, kam adenovirus vstoupil. Nazval bych tuto účinnou látku jako chiméru, tedy konglomerát dvou virů, kde lidský faktor zásadním způsobem upravil genetickou informaci této chiméry k obrazu svému, tedy odstraněním virulence adenoviru. Ale stejný princip mají všechny vektorové vakcíny – včetně Sputniku V.

Trochu mě tato syntetická biologie děsí, hlavně když se používá masivně v populaci. Ještě bych chtěl podotknout, že některé informace o vakcíně Johnson & Johnson jsem si odvodil sám z kusých informací, které jsem zjistil. Nevýhodou bude trochu kostrbatější a časově náročnější výroba a snad nižší účinnost vakcíny dle studií. Ale jednoznačně to ukazuje, kam se ubírá současná vakcinologie a potažmo medicína, a co nás čeká v budoucnu. Další chiméry a umělé konstrukty syntetické biologie a hlubší zásahy do metabolismu a genetiky lidských buněk. Nástroje na to vědci mají, jenom se o tom mnoho nepíše a nepublikuje, asi aby se nestrašilo neznalé obyvatelstvo. Koneckonců stejně tomu nikdo nerozumí, kromě pár vědců, a to včetně politiků. Pokud se do našeho hnutí SPD nějací hrdinní vědci přihlásí či budou aspoň ochotni s námi spolupracovat a komunikovat o tomto, či jiném vědeckém tématu, budou srdečně vítáni s otevřenou náručí. Předem vyjadřuji určité obavy o jejich budoucí vědeckou kariéru, proto nabízím i jednání inkognito.



I když se mnozí tomu smějí, řada lidí opravdu pokládá otázku, zda je v pořádku, že nepředchází očkování řádné lékařské vyšetření? Máme to brát tak, že jde vlastně jen o jedno z řady očkování, které bude stejně dřív nebo později povinné pro všechny?

Jak jsem uvedl již dříve, nejedná se o běžné očkování, spíše o genovou terapii. Předpokládám, že budou chtít na tento typ očkování převést všechny typy i povinného dětského očkování. Budou tvrdit, že je to bezpečnější a že jsou schopni vyrobit čistější vakcínu bez balastních látek. Z mého pohledu by měl u aplikace jakékoli vakcíny být kvalifikovaný zdravotnický personál, který je schopen poskytnout první pomoc v případě náhlých akutních vedlejších příznaků vakcinace a dále by měla být provedena základní anamnéza u vakcinovaného, která bude zjišťovat možné kontraindikace vakcinace. To se snad v současné době i děje. Ideální by bylo, kdyby umělá inteligence na základě přístupu k veškeré dokumentaci pacienta, tyto kontraindikace uměla vyhledat, protože mnoho zájemců o vakcinaci není schopno podat přesné a validní informace tohoto typu. Ale to je hudba budoucnosti.



Ve Francii dali očkování povinně zatím pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb a tlak na lidi zesiluje. Očkování zdravotníků a pečovatelů ohlásilo i Řecko. Podobně je na tom Itálie a směřuje k tomu Británie. Jak rychle předpokládáte, že k tomu dojde u nás?

Předpokládám, že u nás k tomu dojde po volbách v říjnu 2021, ať vyhraje kdokoli z takzvaných favoritů voleb. Podotýkám, že tam nepočítám hnutí SPD, které je dle průzkumů veřejného mínění zatím čtvrtým vzadu. Naše hnutí je jednoznačně proti povinnému očkování proti covidu-19 za současné situace a mrzí nás, že byla přerušena práce na vývoji naší domácí vakcíny, která byla založena na původním principu mrtvého nebo oslabeného viru. Postupně budou přidávat další odbornosti, které je nutno povinně přeočkovat, jako když salámku ukrajuje. Mně dává smysl proočkovat co největší množství obyvatel z rizikových skupin. Pokud mají pravdu, že vakcíny snižují jejich ohrožení úmrtím na minimum, tak by mělo být po jejich proočkování vystaráno. Ale již vědci – covid alarmisté – začali vytrubovat, že u mladých lidí dochází k produkci nakažlivějších mutací, čímž ohrožují vakcinované.

Otázkou je, jestli jsou tyto mutace i více virulentní, tedy je průběh onemocnění, které způsobují, více nebezpečný pro postiženého mladého člověka. Velmi mě znervózňuje tento tlak a umlčování názorových oponentů. Nikdo z odborníků na vakcinaci, kteří se dříve k bezbřehé vakcinaci hlavně u mladých lidí stavěli aspoň s mírným despektem, nechce vést se mnou na toto téma veřejnou diskusi. Co se ve skutečnosti skrývá za tímto tlakem nevím, snad je to jenom obava z těchto málo pravděpodobných mutací, které u nás vzniknou, pokud mladí lidé nebudou proočkováni. Aspoň v to doufám.

Máte rád Slovensko a v minulosti jste říkal, že si ho vybíráte i jako turistický cíl. Co říkáte dění na hranicích v poslední době? Nejdřív zátarasy, karanténa, další změny v podmínkách pro vstup do země…

Jaksi jsem to Slovensko již nestihl navštívit, takže tento rok sbohem a šáteček, jelikož vakcinaci nemíním podstoupit. Pouze jsem viděl na hranicích ve Starém Hrozenkově, kde jsem byl na pěší turistice, respekt nahánějící příslušníky slovenské policie, jak zastavovali každé auto projíždějící přes hranici. Bezpochyby toto opatření poškodí turistický průmysl na Slovensku, který tvoří důležitou součást jejich ekonomiky. Jak jim to pomůže ohledně ochrany před mutací delta viru covidu-19 prověří až budoucnost. Svým způsobem to opatření může dávat smysl, pokud nás vyhodnotili jako stát zamořený tímto typem mutace. Jenom se obávám, že nedomysleli skutečnost, že jim mohou vir s delta mutací importovat i očkovaní druhou dávkou, jak ukazují příklady našich sportovců na OH v Tokiu. Z toho pohledu by měly jít do karantény všechny osoby (i vakcinované), které se vracejí z rizikových států a karanténa by měla být ukončena až negativním PCR testem. A to jim delta variantu může přivézt někdo, kdo se bude vracet z takzvané bezpečné země. Anketa Je nutné nařídit očkování proti covidu-19 v Česku jakožto povinné? Ano 14% Ne 83% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5990 lidí



V jednom z našich rozhovorů jste uvedl: „Příroda připomíná, že žijeme v prostředí, které má zuby a drápy.“ Potvrdilo se to na Moravě nejen v souvislosti s covidem. Další krizová situace vznikla, když domy na Břeclavsku a Hodonínsku smetlo tornádo. Jak hodnotíte pomoc lidem zasaženým tornádem i jako člověk, který se dlouhodobě zabývá řešením krizových situaci a krizí obecně?

Žili jsme dlouho v období přírodní a společenské stability a zapomněli jsme, že oba tyto faktory jsou silně proměnné a turbulentní, a to jak v krátkých, tak i delších časových obdobích. Mysleli jsme si, že jsme si přírodu i společenské zákony již ochočili a přeměnili k obrazu svému a navždy bude klídek a pohoda. Pokud bude i nadále pokračovat úpadek paměti odpovědných elit v tomto směru i přes mnohá varování, tak vystřízlivění bude o to bolestnější a náprava nákladnější. Přežijeme-li jako lidstvo, asi budeme nazváni jako nejnaivnější civilizace v dějinách, která promrhala vědomosti a zkušenosti předchozích generací našich předků, protože vůbec nebyla schopna reflektovat minulé děje a události a z toho vyvodit patřičné závěry, jak se chovat v přítomnosti vzhledem k možné blízké budoucnosti.

Závěr je, že se podobné situace s intenzivními, ale omezenými přírodními katastrofami, budou opakovat a stát musí mít nástroje, které umožní reagovat na základě požadovaných potřeb a poskytnout lidem v postižených oblastech co nejrychlejší a patřičně zorganizovanou pomoc. To znamená, že musí mít na to vycvičený zasahující profesionální i dobrovolný dobře organizovaný personál a dostatečné zásoby materiálu a techniky. Definoval bych to jako organizaci teritoriální obrany, která se bude aktivovat v případě jakékoli hrozby napadení daného teritoria, nebo v případě probíhající přírodní nebo společenské pohromy či krizového stavu. Současné události ukazují, že dobrovolníci v tomto směru by se našli.



Hladina oceánů vzroste o desítky centimetrů, v ČR se oteplí až o 4 stupně, bude více tropických dnů, přijdou intenzivnější bouřky i povodně a kvůli nedostatku vody hrozí i migrace lidí z tropických oblastí. To vše může nastat, pokud lidstvo nesníží do roku 2050 množství vypouštění emisí do ovzduší. V Rozstřelu to řekl klimatolog Pavel Zahradníček. Jaký je váš názor?

Procesy, o kterých hovořil pan Zahradníček v Rozstřelu, jsou poměrně složité, asi nelze úplně přesně předpovědět, co bude v roce 2050. Pořád se jedná jenom o klimatické modely, které něco predikují s nejasnou pravděpodobností, hlavně v delším časovém horizontu. Kromě toho bych uvítal, aby iDnes-tv pozvala do tohoto pořadu i odborníka s opačným názorem na příčinu současných klimatických změn, nejenom toho, kdo se jim hodí do krámu. Do procesu změn klimatu se mohou zapojit různé kompenzační mechanismy a tento proces se může zpomalit nebo naopak i urychlit. V co nevěřím, že se všechny největší rozhodující státy připojí k Zelené dohodě EU. Každému rozumnému člověku musí být jasné, že hovoříme o globální změně klimatu, nikoli jenom evropské změně.

Nevidím žádnou možnost, jak EU přinutí ostatní sílící ekonomiky ve světě k tomu, aby omezily svůj hospodářský, a tím i mocenský vzestup, který je často spjat s masivní produkcí emisí. Nakonec tím EU způsobí nejspíše pravý opak toho, čeho chtěla dosáhnout a bude odstrašujícím příkladem, jak se nemá nic přehánět. Místo vzorového příkladu to bude vzorový propadák spojený s ekonomickým úpadkem evropských ekonomik. Jiná věc jistě nastane, pokud dojde ke gradaci problémů s globální změnou počasí a postihne to většinu rozhodujících ekonomik ve světě. Problém vidím v tom, že se nám hodně zasekl technický pokrok v produkci dostatečného množství takzvané čisté energie. Tady identifikuji největší deficit západního světa, že není schopen dotáhnout do zdárného konce projekt fúzního reaktoru a navrhnout nové a bezpečnější typy jaderných elektráren a vyřešit problém skladování (nebo zpracování) jaderného odpadu a velkého množství elektrické energie. Třeba potřebujeme tento propadák, aby se tvůrčí energie západní civilizace opět probudila a uvolnila. Na straně rozvojového světa je největším strašákem populační růst, který taktéž přispívá zásadním způsobem k devastaci jejich životního prostředí a aridizaci (vysychání) a taktéž ke globální změně počasí. I z tohoto důvodu se pokusy EU o změnu globálního klimatu skrze Green Deal jeví jako nereálné.



Evropská komise ve snaze splnit přísnější klimatické cíle navrhla systém směřující k omezení uhlíkových emisí. Nově by se rozšířením systému emisních povolenek platilo i za znečišťování ovzduší ze silniční či lodní dopravy a vytápění budov. Plán také počítá s ukončením prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035. Co na tento plán Bruselu mířící k bezuhlíkovému životu říkáte?

Jsem zděšen. Vše bude dražší a největší problém vidím v nastupující energetické chudobě a následné drahotě energií, a tím i všeho zboží a služeb. Opět opakuji, že řešení je ve vědecko-technických inovacích, nikoli v restrikcích, nařizování a regulacích. Já se spoléhám na to, že až bude hodně špatně, tak se lidé zmobilizují a budou schopni spolupracovat na řešení těchto problémů tak, aby nedošlo k vážnému poškození životního prostředí a klimatu a zároveň byla zachována základní životní úroveň obyvatelstva s dostatkem energie, potravin a zdravotní péče. V současné době si většina evropských politiků přikyvuje Green Dealu, jelikož mají strach se vzepřít a nemají ani jiné reálnější řešení. Já, jak víte, preferuji zvýšení příprav společnosti na krizové situace, které budou asi následovat v budoucnu. Oslabování evropských ekonomik ničemu zásadnímu ohledně globální změny klimatu nepomůže, spíše jenom způsobí to, že jejich možnosti adaptovat se na nastalé změny budou výrazně omezeny.



Jste lídrem kandidátky SPD do parlamentních voleb ve Zlínském kraji. Jak se připravujete na volby a předvolební boj?

Snažím se řídit a motivovat kolektiv lidí z krajské organizace našeho hnutí, kteří mě podporují a pomáhají mi. Bez nich bych byl ztracen a nic bych nebyl schopen dokázat ani já, ani naše hnutí. Tím bych jim chtěl vyjádřit aspoň takto svůj dík. V případě volebního úspěchu našeho hnutí SPD (i svého osobního), bych se chtěl věnovat problematice výše zmíněné teritoriální obrany, přípravy naší společnosti na krizové situace všeho druhu a problematice podpory výzkumu a vzdělávání v přírodních a technických vědách, které jsou předpokladem dalšího zachování a rozvoje naší společnosti v blízké budoucnosti. Základní myšlenkové teze byly obsaženy v předchozím textu. Rád bych se věnoval i problematice zdravotnictví: Řešení nastávající personální krize a digitalizaci a sdílení dat ve zdravotnictví. Předvolební boj očekávám mimořádně drsný a útoky na naše hnutí ze všech stran budou asi poměrně časté a nevybíravé. Bude to i o psychické odolnosti. Vichry chaosu mě vynesly do současné pozice. Vzpomínám na dávný výrok svého milovaného dědečka: „Chlapče dal ses na vojnu, tak musíš bojovat.“ Vojna bude krutá a výsledek je nejistý, odhodlání i náhoda rozhodne o výsledku. To platí ovšem obecně pro každý budoucí konfliktní děj či krizovou situaci.

