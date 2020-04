Vážné ohrožení státu, nejde internet, politici odříznuti... Cyril Svoboda ukazuje stav země, kdy by musel hned rozhodnout premiér

reklama

Pane doktore, poté, co do médií unikla informace o existenci návrhu resortu obrany, který by upravil pravomoci vlády a premiéra na úkor Sněmovny v případech krize, se strhla smršť. Podle mnohých je to nebezpečný pokus Andreje Babiše ukrojit si další moc a vykleštit parlament. Co na to říkáte?

Podstata celého problému je v tom, aby byla dostatečně zajištěna obrana naší země, musíme možná, a doufám, že se to nestane, být připraveni reagovat v řádu hodin. Může jít o masivní útok tisíců migrantů, může jít o teroristický nebo kybernetický útok. Anebo také spojenecký závazek, kdy bychom v řádu hodin museli rozhodnout o stavu ohrožení státu. To spustí mechanismus, jak zajistit obranu naší země.

Anketa Kalousek je připraven na ozbrojený odpor proti Babišově vládě. Šli byste s ním? Ano, dokážu si to představit 4% Ne, ani náhodou 96% hlasovalo: 20415 lidí

Ten diskutovaný materiál není určen rozhodnutí vládě, je určen pro diskusi v parlamentu a nastoluje tuto otázku: Počítáme s tím, že vy poslanci a senátoři, na tom se nic nemění, budete rozhodovat možná v řádu hodin a třeba i elektronicky. Se vším počítáme, ale pro případ, že to nebude možné, protože přijde útok na počítačovou síť a nastane situace, že parlament nebude schopen kvůli takovému útoku reagovat ani elektronicky, tak nemůže rozhodnout v řádu hodin. Takže rozhodne vláda nebo premiér a parlament se může za pár hodin nebo druhý den sejít a může to vládě škrtnout a zrušit.

Počkejte, tak proč se proti tomu vzedmulo tolik kritiky?

Divím se, proč je vůči tomuto návrhu takový frontální útok, protože naopak ten materiál vůbec nezpochybňuje roli parlamentu. Ale říká, že když ten nebude schopen plnit svou funkci, přechodně o tom rozhodne premiér a jakmile se parlament dostane k možnosti rozhodnout, učiní tak. To je podstata celé věci.

Pak nerozumím jedné věci. Jestli na tom není nic špatného a roli parlamentu to nijak nezmenší nebo nepotlačí, proč se premiér Babiš proti tomu ihned veřejně ohradil, odmítl to a řekl, že o tom nevěděl?

Tento úkol byl zadaný řadu let, je tady tuším od roku 2015. Nejsem Ministerstvo obrany, abych rozhodoval o tom, jestli se to má předložit teď nebo ne. Pokud už to tady je, pak si myslím, že si to zaslouží v Poslanecké sněmovně a Senátu vážnou debatu. Lze si vzít poučení z toho, jak se o nouzovém stavu rozhodovalo nyní a formovat způsob rozhodování do budoucna, abychom pro případné jiné krize podobného charakteru byli připraveni.

Otevření debaty na tohle téma ve smyslu možnosti útoku spojeného s vlnou migrace, terorismu nebo kybernetické hrozby, tak proč to neotevřít a proč si to nevyjasnit. Nevidím nejmenší důvod, proč bychom o tom nemohli vést diskusi. Ten materiál vůbec nezavazuje vládu k ničemu, tam není žádné usnesení. Naopak v posledním odstavci se zdůrazňuje, že je to pro parlamentní diskusi. Zda je to vhodné nebo není, to už je otázka politického rozhodnutí. Ale pokud to tady už je, chopil bych se toho a začal o tom diskutovat.

Zdůrazním, že třeba pan poslanec Stanjura z ODS a dalších 15 podepsalo novelu Ústavy, která leží ve Sněmovně, ve které dávají vládě bianko šek, že může vláda vyslat vojáky, aniž by se vůbec ptala parlamentu a může poslat jakoukoliv misi na jakoukoliv akci. Ať už jde o záchrannou nebo bojovou misi. A já říkám, že to Sněmovna udělala správně a správně dává vládě důvěru, že to může vláda po dobu 60 dnů učinit. Proto by si toto ten současný návrh i od poslanců opozice zasloužil minimálně říct: budeme o vašem návrhu, který zpracovávalo Ministerstvo obrany, vést debatu a podíváme se na to.

Mluvil jste o opozici, tak závěrem na nejvýraznější kritiku, která na to téma zazněla. Váš někdejší stranický kolega Miroslav Kalousek uvedl, že pokud to projde, je zcela legitimní, že občané se postaví vládě v ozbrojeném odporu a on sám má tři revolvery a půjde s nimi do řady…

No dobře, já mu gratuluji. Ať si Mirek Kalousek vezme pistole a postaví se do první linie… Opakuji znovu a řekl bych to i jemu: ten návrh není k rozhodnutí vládě, ale k diskusi parlamentu. Ostatním poslancům a senátorům sděluji, že to je pouze pro případ, že by nebyli schopni rozhodnout. Protože ale doufám, že budete schopni rozhodnout vždycky, tak o nic nejde. Teoreticky totiž stačí, aby nějaký kybernetický útok vyřadil třetinu poslanců a senátorů, nebudou se moci připojit a parlament nebude funkční. My chceme pouze tu krajní a teoretickou možnost ošetřit.

