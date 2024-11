Vitásková ostře: Co chcete dělat lidem, které dnes dáváte na seznamy? Braňme se

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jste se před nedávnem vyjadřovala k materiálu „Dezinformační aktéři v šedé zóně zákona a etického byznysu“, který vydala Prague Security Studies Institute v září 2024. Nyní jste v pořadu Jany Bobošíkové ABJ rozhovory zdůvodnila své obavy z vytváření seznamů a jejich dopadu do demokratického společenství. Můžete sdělit konkrétně, čeho se obáváte?

Obávám se nástupu diktatury bez přívlastků. Každá diktatura nastupuje buďto plíživě, nebo krvavým převzetím moci. Doufám, že jsem to v pořadu částečně popsala.

Vraťme se do nedávné minulosti v Evropě. Bude to bezmála sto let, kdy se plíživě připravovala nacistická diktatura převzít moc v Německu. Národ zbídačený první světovou válkou se lehce nechal zfanatizovat a připravit na daleko krutější válku než tu, kterou prožil.

I v té době, „den předtím“, byly zpracovávány SEZNAMY nepohodlných lidí, intelektuálů, nejen politických protivníků. Vše zabaleno do líbivé reklamy „naši nepřátelé“ (slovo dezinformátoři se běžně nepoužívalo). I v té době bylo propagandistům nacismu jasné, že je nutné se těchto lidí zbavit, protože by mohli vývoj v zemi ovlivnit. Mohli by lidem otevřít oči dříve, než bude pozdě.

Tito lidé na seznamech byli mezi prvními, kteří v nových nacistických dějinách přišli o své životy. Ať již v průběhu „křišťálové noci“ či následně v koncentračních táborech. To byli ti první…

Mccarthismus, o němž jste mluvila v minulém rozhovoru, mnohým čtenářům nic neříká. Je to příliš vzdálené nejen od doby, kdy probíhal v USA, ale také vzdálené od naší vlasti. Domníváte se, že je důvod se touto historií zabývat?

Historie se opakuje. Svět se nepoučil a o represích a válce hovoříme jako o součásti našeho života. Jako bychom na ty hrůzy zapomněli. Pojďme dál v naší historii, proč mi ze seznamů „běhá mráz po zádech“. Nacisté krvavou cestou převzali moc v Evropě – byla nastolena brutální diktatura ovládající Evropu nekonečnou řadu let. Nacisté zpracovávali další, nové SEZNAMY.

Jaké seznamy z nacistické éry máte na mysli?

Nacista Reinhard Heydrich byl spolutvůrcem projektu „konečného řešení“ likvidace nepohodlných. Hrůzný SEZNAM smrti osob určených k masovému vyvražďování obsahoval miliony nevinných občanů a jejich rodin.

Ti všichni byli usmrcováni v koncentračních táborech nebo při pochodech smrti, hromadně vražděné nevinné děti, starci, ženy, muži.

Nesmíme opomenout, že v té době vznikaly i jiné seznamy. Jako byl například Schindlerův seznam. Ten měl opačný efekt. Zachraňoval lidi, kteří by byli nacistickou diktaturou vybráni na smrt. Byl to odvážný počin, ale každý zachráněný život je nevyčíslitelná hodnota.

Tak to jsou seznamy, které vás tak znepokojují?

Ne, jen mi připomněly minulost a také memento. Proč je někdo vytváří, pro koho jsou určeny, co s lidmi na novodobých seznamech zamýšlí ten „někdo“ dělat?

Proto se musím ptát, co to je za SEZNAM osob z června 2023, který zveřejnily za Prague Security Studies Institute paní Natálie Tkáčová a Kristina Šefčíková? Materiál měl název „Dezinformační aktéři v České republice“. Podotýkám, že tato „neziskovka“ je podporována jak z USA, tak naším Ministerstvem zahraničí. V tom seznamu mimo celou řadu známých osobností je moje jméno, proto se nedivte, že jsem hluboce znepokojena.

Studie z června 2023 skutečně uvádí jména vybraných osob v České republice, ke kterým přidala „nálepku“. Ale s tím nelze bojovat. Je to jejich názor. Co s tím chcete dělat?

Špatně položená otázka. Nikoli co s tím chci dělat, já již s tím něco dělám. Jen bych chtěla ještě doplnit mé znepokojení z tvorby „seznamů“, které se velmi podobají těm z totalitních režimů. Vyvolávající strach občanů, kteří si bláhově myslí, že mlčením se uchrání, že oni se na takový seznam nedostanou.

Totalitní režim v poválečném Československu. Vezmeme chronologicky. Nechvalně známá 50. léta, Slánský, Horáková a celá řada dalších. I oni byli na SEZNAMU! Někteří z nich popraveni, někteří z nich dlouhodobě vězněni. Nepřipravují se i nyní aktivističtí soudci a státní zástupci vyškolení Urválkem a dalšími zločinci v taláru k obdobné službě?

To hovoříte o poměrně krvavých dobách.

Po padesátých letech přišla v 70. letech normalizace. Bylo to po vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území (r. 1968). V době normalizace již nešlo tak jednoduše popravovat. Ale disent by mohl hovořit o seznamech, o pronásledování lidí z těchto seznamů.

Není přepjaté přirovnávat se k disidentům? To byla poměrně vyhraněná skupina lidí.

Mohli by hovořit obyčejní lidé, kteří nebyli disidenti, ale byli vedení jen v seznamech osob nepohodlných systému. Jejich děti, vnuci nemohli studovat. Perzekuce měly jiný rozměr. Dobře si pamatuji, jak můj dědeček a babička byli po normalizaci také na „takovém seznamu“ a já, jejich vnučka (premiantka ve škole), jsem nemohla studovat. Žila jsem ve společné domácnosti s prarodiči a ti „prý“ měli na moji výchovu negativní vliv. Oni byli „politicky nespolehliví“ a já nemohla studovat. K tomu mohu jen dodat. Děkuji babičce a dědovi, že měli na moji výchovu vliv a že mi dokázali vštípit, co je morální, čestné, kdy je nutné se nepodvolit.

Takovou „seznamovou“ bouří v českém rybníce jsou i po 35 letech od sametové revoluce „seznamy StB“. Zde byli uvádění jak lidé spolupracující s režimem, tak ti, kteří s ním nespolupracovali, ale byli sledováni. Těm se dehonestuje život dodnes, a kdykoli se to hodí, tak začne hon na čarodějnice. Vidíme nakonec neustálé útoky na pana Babiše. Na druhé straně bývalý rozvědčík, který zcela vědomě hájil diktátorský komunistický režim, a to silou, tak tomu je odpuštěno. Kým??? Aby nedošlo k mýlce, tak mám na mysli pana prezidenta Pavla.

Vás znepokojuje seznam, ve kterém jste uvedena? Je tomu tak?

Tak jednoduše se to nedá říci. Mě v hrůze z budoucna děsí každý podobný seznam, i kdybych v něm uvedena nebyla. Co chtějí s těmi lidmi dělat? Jsou určeni jako disidenti pro budoucí řízení státu? Nebo jsou určeni k likvidaci? Bude jejich dětem, vnukům zakázáno studovat? Budou vyhazováni z práce? Budou sofistikovaně pronásledováni a zavíráni do vězení? Nebo jim bude doporučeno, aby se vystěhovali ze své vlastní země? Kým jsou lidé na novodobých seznamech cejchováni?

To je to, co mě skutečně znepokojuje, protože takové kroky vedou k diktatuře, a tomu se musíme bránit.

