Vítek Prokop: Jsem socialista, ale i vlastenec. Lidi chtějí, abychom za nimi přijeli do menších obcí

25.09.2025 15:35 | Monitoring

Nedávný videorozhovor s lídrem kandidátky hnutí STAČILO! v Pardubickém kraji, Vítkem Prokopem, ukázal, že mladý politik se nebojí mluvit otevřeně, ani se pustit do složitějších filozofických a ekonomických otázek. „Řekl bych, že se daří hodně dobře. Je to samozřejmě náročné, já chci být co nejvíc mezi obyčejnýma lidma,“ popsal svůj přístup k volební kampani. Podle něj nestačí zůstat jen v krajském městě. „Objíždím i ty menší obce, protože mi přijde, že krajské město je politicky hodně přesycené. A že lidi víc ocení, když uvidí, že jezdím i do těch menších částí,“ dodal.

Vítek Prokop: Jsem socialista, ale i vlastenec. Lidi chtějí, abychom za nimi přijeli do menších obcí
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Protestní shromáždění na podporu vězněného zakladatele WikiLeaks Juliana Assange v Praze na Staroměstském náměstí

Prokop má za sebou působení v mimoparlamentní straně Levice, kde působil i jako místopředseda. „Pak jsem se začal s těma lidma rozcházet, co se týče strategie. A tak jsem je opustil a přešel jsem ke Stačilo, protože mi bylo hodně sympatický ta snaha sjednocovat levicovou a vlasteneckou scénu,“ vysvětluje. K vlastnímu přesvědčení dodává: „Jo, považuju se za vlastence.“ 

Anketa

Jdete k volbám?

97%
1%
2%
hlasovalo: 662 lidí

Moderátor debaty se Prokopa zeptal i na definici socialismu. „Jedna z nejhezčích definic socialismu je citát od Karla Marxe, že socialismus usiluje o to, aby svobodný rozvoj jednotlivce byl podmínkou svobodného rozvoje všech,“ odpověděl. Připomněl přitom, že pro něj je důležité vnímat rovnováhu mezi individuálním a kolektivním rozměrem společnosti.

Demokracie na pracovišti

Zajímavý moment přišel v debatě o fungování firem a podnikání. Prokop zdůraznil, že podporuje menší a střední podnikání, ale vidí limity velkých korporací. „Mně se strašně moc líbí model družstevního podnikání… všichni zaměstnanci jsou akcionáři a demokraticky rozhodují o tom, jak se podnik vyvíjí. Ty nejsi ten klasický autoritářský šéf, ale spíš vůdce týmu,“ přiblížil.

Dodal, že má zkušenosti z historických pokusů: „Model demokracie na pracovišti může být efektivnější, protože lidé si zvolí lepšího šéfa, než když je tam dosazen shora.“

V rozhovoru se Prokop pustil i do vysvětlování základů marxistické ekonomie. Připomněl, že dnešní svět už není jen o vykořisťování práce: „V dnešní době už spousta kapitalistických modelů není založená na extrakci nadhodnoty z práce, ale na dobývání renty – poplatky za služby, předplatné a podobně.“

Sociální otázky: práce, chudoba, banky

Prokop se vymezil proti dalšímu oslabování práv zaměstnanců: „Já v životě bych nepodpořil žádné oslabení zákoníku práce z jednoduchého důvodu. Ten už je tak dost slabý a podnikatel ho nejrůznějším způsobem obchází.“

Připomněl i sociální problémy: „Chudoba je u nás dědičná, protože nefunguje to vzdělávání tak, jak by mělo.“ Kriticky se vyjádřil i k finančnímu sektoru: „Co nejvíc svazuje ruce těm lidem je, že prostě nemají ten kapitál… většina našich bank je zahraničníma firmama, a Česká investiční banka nefunguje tak, jak by měla.“

Jedním z důvodů, proč Prokop podporuje STAČILO!, je podle něj schopnost otevřeně mluvit o podpoře lidových iniciativ. „Stačilo nemá ve svým programu vloženě socialismus, ale jeden z důvodů, proč já jsem začal podporovat to hnutí, je, že socialistická levice musí podporovat populární antisystémová povstání, snažit se kultivovat tu debatu uvnitř těchto hnutí a nějakým způsobem je posouvat,“ uvedl.

Ačkoliv debata často mířila do složitých otázek, Prokop nerezignuje na optimismus. „Já jsem pozitivní, co se týče vývoje lidstva. Myslím si, že děláme pokroky. Kdybychom se bavili před 700 lety o tom, že otroctví je nemorální, spousta lidí by nesouhlasila. Dnes je otroctví historicky na jednom z nejnižších bodů,“ připomněl.

Psali jsme:

„Musíme konečně zastavit mafiánizaci státu,“ burcuje Prokop ze STAČILO!
„Chci, aby měl Plzeňský kraj svého levicového poslance.“ Mladý lídr STAČILO! o kampani, bytech pro lidi, Babišovi i důvěře od Kateřiny Konečné
Prokop (Stačilo!): Blbá nálada výsledkem Fialova vládnutí
Jestli budou vládní politici pokračovat, neskončí to u útoku holí na Babiše. Prokop se obává násilí, popsal akce Oganesjanovy bojůvky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Prokop , Stačilo

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s postoji Vítka Prokopa?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Procházka

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Mateřskou začne stát posílat automaticky

Dobrý den, zajímalo by mě, jak to bude u OSVČ? Těm také bude chodit mateřská automaticky? Děkuji za odpověď. Lenka

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Žaludy jsou velice prospěšnou superpotravinouŽaludy jsou velice prospěšnou superpotravinou Cesta k lepší postavě vede do ložniceCesta k lepší postavě vede do ložnice

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Drulák: Provokace proti Rusku, aby vtáhli do hry Trumpa. Ten to však myslí jinak

15:40 Drulák: Provokace proti Rusku, aby vtáhli do hry Trumpa. Ten to však myslí jinak

Evropské země NATO se pokouší eskalovat situaci kolem Ukrajiny, aby do hry zatáhly Spojené státy. A …