Vítek Prokop: Jsem socialista, ale i vlastenec. Lidi chtějí, abychom za nimi přijeli do menších obcí

Prokop má za sebou působení v mimoparlamentní straně Levice, kde působil i jako místopředseda. „Pak jsem se začal s těma lidma rozcházet, co se týče strategie. A tak jsem je opustil a přešel jsem ke Stačilo, protože mi bylo hodně sympatický ta snaha sjednocovat levicovou a vlasteneckou scénu,“ vysvětluje. K vlastnímu přesvědčení dodává: „Jo, považuju se za vlastence.“
Moderátor debaty se Prokopa zeptal i na definici socialismu. „Jedna z nejhezčích definic socialismu je citát od Karla Marxe, že socialismus usiluje o to, aby svobodný rozvoj jednotlivce byl podmínkou svobodného rozvoje všech,“ odpověděl. Připomněl přitom, že pro něj je důležité vnímat rovnováhu mezi individuálním a kolektivním rozměrem společnosti.
Demokracie na pracovišti
Zajímavý moment přišel v debatě o fungování firem a podnikání. Prokop zdůraznil, že podporuje menší a střední podnikání, ale vidí limity velkých korporací. „Mně se strašně moc líbí model družstevního podnikání… všichni zaměstnanci jsou akcionáři a demokraticky rozhodují o tom, jak se podnik vyvíjí. Ty nejsi ten klasický autoritářský šéf, ale spíš vůdce týmu,“ přiblížil.
Dodal, že má zkušenosti z historických pokusů: „Model demokracie na pracovišti může být efektivnější, protože lidé si zvolí lepšího šéfa, než když je tam dosazen shora.“
V rozhovoru se Prokop pustil i do vysvětlování základů marxistické ekonomie. Připomněl, že dnešní svět už není jen o vykořisťování práce: „V dnešní době už spousta kapitalistických modelů není založená na extrakci nadhodnoty z práce, ale na dobývání renty – poplatky za služby, předplatné a podobně.“
Sociální otázky: práce, chudoba, banky
Prokop se vymezil proti dalšímu oslabování práv zaměstnanců: „Já v životě bych nepodpořil žádné oslabení zákoníku práce z jednoduchého důvodu. Ten už je tak dost slabý a podnikatel ho nejrůznějším způsobem obchází.“
Připomněl i sociální problémy: „Chudoba je u nás dědičná, protože nefunguje to vzdělávání tak, jak by mělo.“ Kriticky se vyjádřil i k finančnímu sektoru: „Co nejvíc svazuje ruce těm lidem je, že prostě nemají ten kapitál… většina našich bank je zahraničníma firmama, a Česká investiční banka nefunguje tak, jak by měla.“
Jedním z důvodů, proč Prokop podporuje STAČILO!, je podle něj schopnost otevřeně mluvit o podpoře lidových iniciativ. „Stačilo nemá ve svým programu vloženě socialismus, ale jeden z důvodů, proč já jsem začal podporovat to hnutí, je, že socialistická levice musí podporovat populární antisystémová povstání, snažit se kultivovat tu debatu uvnitř těchto hnutí a nějakým způsobem je posouvat,“ uvedl.
Ačkoliv debata často mířila do složitých otázek, Prokop nerezignuje na optimismus. „Já jsem pozitivní, co se týče vývoje lidstva. Myslím si, že děláme pokroky. Kdybychom se bavili před 700 lety o tom, že otroctví je nemorální, spousta lidí by nesouhlasila. Dnes je otroctví historicky na jednom z nejnižších bodů,“ připomněl.
