Vítězství senilního Bidena s komunistkou Harris v zádech? Katastrofa pro celý svět. Publicista ukazuje, kdo by se ve skutečnosti dostal k moci

ROZHOVOR „Zvolení senilního Bidena s komunistkou Harris za zády by znamenalo obrat USA k socialismu... což by mohlo mít katastrofální dopad na celý svět,“ říká publicista Pavel Černocký a dodává. „Americké volby jasně ukazují, že měl Trump od začátku pravdu, když varoval před podvody. Korespondenční i internetové hlasování je nebezpečné.“ V rozhovoru se vrací ještě k udílení státních vyznamenání a již tradičnímu „humbuku“ kolem něj a servítky si nebere jak na adresu ČT, tak moderátora Jakuba Železného. Prozradil také, co mu řekl k ocenění herec Josef Dvořák, kterého si právě Železný vzal „do úst“. Na závěr se dostal i k teroristickému útoku ve Vídni.

Hned na úvod se podíváme do Ameriky, která čeká na výsledky prezidentských voleb. Podle médií chybí Bidenovi k výhře už jen pár hlasů. Jak to podle vás nakonec opravdu dopadne a co říci na atmosféru nejen kolem voleb, ale i kolem kampaně dlouhé týdny předtím?

Američtí „liberálové“ se dlouhodobě snaží zbavit populárního Donalda Trumpa... Dovolím si vypustit jednu „konspirační teorií“. Tady je: „Šmejdi jako Dr. Fauci, Clintonovi, Gates, Soros, Rockefellerové a spol. nechali vypěstovat nový virus, nyní známý jako Covid 19 a předali ho do Číny. Pak jej nechali „uniknout“ se záměrem, aby vznikla hysterie, „pandemie“, která by v intencích Gatese snížila světovou populaci a sekundárně donutila USA ke „korespondenčnímu hlasování“, které je snadné zfalšovat.

Co to bude nejen pro Ameriku, ale i pro zbytek světa znamenat, jestli vyhraje Trump a co pokud vyhraje Biden?

Dobrá otázka... Pokud vyhraje Bidet (a on se opravdu nehodí k ničemu jinému, než k vyplachování konečníku) tak se svět začne hroutit. Lze jenom doufat, že se Trump nedá... a podané žaloby vyhraje. Zvolení senilního Bidena s komunistkou Harris za zády by znamenalo obrat USA k socialismu... což by mohlo mít katastrofální dopad na celý svět.

Mohou se západní státy těšit na americkou podporu ve věci zelených technologií a „transatlantické vazby“? Co očekávat vojensky, politicky, geopoliticky?

Anketa Jste pro umožnění korespondenčního hlasování při volbách v České republice? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5082 lidí

Jaké poučení vzniká pro české volby, pokud jde o proběhlé volby v USA?

Že bude nutné dávat si dobrý pozor a počítat s každým možným podrazem... a kontrolovat a zase kontrolovat.

Bylo by dobré i u nás zavést korespondenční hlasování?

Americké volby jasně ukazují, že měl Trump od začátku pravdu, když varoval před podvody. Korespondenční i internetové hlasování je nebezpečné. Kdo zaručí, že za starou paní nepošle její hlas z počítače její „progresivní“ vnučka? Kdo chce uplatnit svoje čestné právo volit, ať se obtěžuje osobně do volební místnosti. Tím se možnost podvodu minimalizuje...

Vrátíme se zpátky k nám, konkrétně k události, ke které jste se velmi rázně vyjadřoval na svém facebookovém profilu. Udílení státních vyznamenání i přesto, že proběhlo tentokrát bez slavnostního ceremoniálu, vyvolalo opět velkou diskusi. Do jisté míry se o to přičinil moderátor ČT Jakub Železný. Ten totiž ve svém příspěvku na twitteru vyznamenané (i z let minulých) hodnotil a zmínil některé podle jejich krycích jmen ve svazcích StB. Je takováto aktivita všeobecně známého pracovníka ČT v pořádku?

To není jen o Železném. Ten se prostě utrhl ze řetězu, myslí si, že by mohl být novým ředitelem ČT. Ať si na svém twitteru blábolí, co chce, tohle je ale o celé redakci ČT. Veřejnoprávní televize přece může operovat jen s oficiálními zdroji, že ano?

Železný se otřel například o komika Josefa Dvořáka. Ten se brání, že jeho údajná spolupráce s StB se nekonala. Později se ozvala i Dvořákova manželka. „V nejslavnější den naší republiky pan Železný ve vysílání ČT znovu křísí sprostou lež o údajné spolupráci mého muže s STB“, napsala na sociální sítě. A právě proti tomu jste se i vy na svém profilu velmi ostře ohradil. Přestřelil moderátor? Je na místě očekávat omluvu?

Ať nám ČT vysvětlí, kde vzala údaje o „spolupráci“ Josefa Dvořáka s STB? V oficiálním zdroji MV o tom žádný záznam není. Kategorie „C“ (KTS, důvěrník a další) totiž byla už v roce 1992 zrušena, pro neprůkaznost. Ti lidé totiž nemuseli o kontaktu STB vůbec vědět! ČT evidentně čerpala z diskutabilních Cibulkových seznamů, které sám Cibulka upravoval tak, jak se mu líbilo. To je naprosto neprofesionální a účelové. Nález Ústavního soudu výslovně zakazuje komukoliv operovat záznamem z kategorie „C“. A navíc, koho to vlastně po 30 letech zajímá?

A co na to říká Josef Dvořák, se kterým jste záhy poté telefonicky na toto téma mluvil?

Pepa je moc milý člověk a je nad celou „kauzou“ povznesen. Z rozhovoru s ním jsem vyrozuměl, že nehodlá ztrácet drahocenný čas soudním sporem s ČT. Ví své a vědí to i jeho přátelé. Já jsem si ale dal tu práci a zeptal jsem se mé kamarádky, renomované spisovatelky Marie Formáčkové na její názor. Ona totiž viděla na vlastní oči v archivu celý Dvořákův spis a napsala o něm knížku. Dovolím si její názor citovat: „Celý Dvořákův spis, který na něj vedla STB má asi jenom devět stránek a není tam ani jedna zpráva podepsaná Dvořákem! Žádná zpráva, žádný závazek. Žádné informace o Jiřím Suchém. Jsou tam jen poznatky jakéhosi důstojníčka STB. Ten po několika vynucených schůzkách dospěl k názoru, že Dvořák nechce spolupracovat a je pro STB zcela nepoužitelný.“

Vrátíme se k Železnému. Máte pocit, že moderátor „přestřeluje“ dlouhodobě? Připomeňme debatu o „bůhvíproč“ nábřeží Ludvíka Svobody či hodnocení osoby člena Rady ČT Luboše Xavera Veselého.

Pana Železného jsem potkal v ČT24 jen jednou. Je to arogantní, povýšený, namyšlený člověk, posedlý vlastní důležitostí. Je přesvědčen o tom, že právě on je ten „arbiter elegantiorum“, který má právo rozhodovat o tom, kde je a kdo není slušný člověk. Ale nejen on, těch nesnesitelných lidí je plná redakce zpravodajství. Moravec, Rosí, Wollner, Fridrichová a mnoho dalších.

Když odbočíme, před několika dny otřásl světem teroristický útok ve Vídni. Okamžitě se ozvaly hlasy, že ani hlavní město Rakouska už není bezpečné. Co si o tom myslíte vy?

Anketa Obáváte se, že islámský terorismus udeří i v České republice? Obávám 96% Neobávám 4% hlasovalo: 10284 lidí

Co říci na to, že útočník už byl za to, že chtěl odjet do Sýrie a přidat se k Islámskému státu, dříve odsouzen, a přesto dokázal provést takovýto útok, aniž by ho předtím někdo odhalil? Píše se o tom, že byl předčasně propuštěn, protože se zúčastnil programu deradikalizace a dokázal „obalamutit“ úředníky. Dá se tedy v tomto případě mluvit o selhání? A pokud ano, tak kdo selhal?

To je ta idiocie multikulturalismu. Úředníci se prostě bojí, aby je snad někdo neobvinil z netolerance a rasismu, a tak raději ohrozí vlastní etnikum. A tenhle mor se šíří celou Evropou. Naštěstí tu jsou ještě lidé jako Orbán anebo Kaczinský, kteří trvají na zachování národní identity a křesťanské kultury. Jsou tu ale i loutky jako Čaputová a nebo Tsichanovská, které se s grázlem Sorosem paktují a nechají se od něj platit už přes šest let!

Před teroristou navíc prý už dříve dostala rakouská tajná služba varování ze Slovenska, kde měl muž kupovat munici. I podle rakouského ministra vnitra se „něco pokazilo v komunikaci“. Co na to říct?

Snad ani raději nekomentovat. Evropa je v zajetí „politické korektnosti“. Úředníci se děsí, že přijdou o práci... a tak raději nedělají nic.

Ozvaly se i hlasy, že je jen otázkou času, než se něco podobného stane u nás. Někteří vyzývají vládu, aby „konala“. Dá se ale něčemu podobnému opravdu zabránit? Co se dá proti tomu dělat?

Ale to snad očekáváte od Ali Mohameda Hamáčka? Ten už spekuluje, s kým by se měl po dalších volbách spojit. To čekáme, že to vyřeší tandem Pirátů a STANu? Ani omylem. Strany, kdysi hrdé, jako ODS, ztratily tvář a jenom se klepou, aby se vůbec dostaly do Parlamentu, a tak se klidně spojí s odpadem jako TOP 09 anebo s klerikály. (úsměv)

