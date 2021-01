Vy jste snad v Německu viděli tolik českých jablek? A v Rakousku české vepřové? Odbornice drtí křiklouny ze Senátu a Sněmovny. Fakta, fakta, fakta

reklama

Poslanci ve středu schválili novelu zákona o potravinách. Pokud vím, tak vy jste jednou z těch, co zákon podporují. Ozvala se však velká řada kritiků, kteří proti novele razantně vystoupili. Co byste jim vzkázala?

Jsou to samé lži, lži, lži a mystifikace. Poslanci tu novelu zákona o potravinách schválili. I když až na druhý pokus, ale přece. Ale vypadá to, že se země zatřásla. Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 5% Strana, která má nejvíc mandátů 91% hlasovalo: 7606 lidí

V diskusi vystoupili poslanci, bývalí ministři zemědělství. Vystoupili ti, kteří neznají zemědělství a potravinářství a mluví o něm ti, kteří ho znají, vystoupili ale také ti, kteří sice v zemědělství působili, ale zemědělci a dobří hospodáři nikdy nebyli, nejsou a podle vyjádření je zřejmé, že ani nebudou, neznají nic, nedokážou si spočítat 5 plus 5. Čemu má potom občan věřit?

Takže znovu a jednoduše, prosím. Proč zákon ano nebo proč zákon ne?

Proč chtějí čeští vlastenci podíl domácích potravin? A proč ho ti ostatní nechtějí? A proč je to nutné?

Přesně tak.

V Poslanecké sněmovně proběhla bouřlivá debata. Návrh nepodpořili bývalí ministři zemědělství. Podle mě je dobře, že jsou již bývalí. To je jasnou vizitkou toho, co byli za ministry, když zemědělství a potravinářství neznají. Měli možnost pomoci českým zemědělcům, potravinářům a zejména nám spotřebitelům a jako ministři selhali, nic neudělali. Proč nezavedli nákup kvalitních domácích potravin do škol a školek pro naše děti, proč nezavedli prodej do domovů pro seniory, do úřadů, aby státní úředníci měli kvalitní potraviny. Umožňuje to legislativa EU a oni to neudělali. Ptám se proč? Na co se čeká desítky let? Produkce se stále snižuje, jsme závislí na dovozu a budeme. Je to jako s rouškami. Byla pandemie a nikdo nám nepomohl, jiné země EU si kradly roušky, byla to hrůza. Naštěstí v krátkém čase moudří a šikovní Češi začali s produkcí vlastních roušek, dezinfekce a dalších ochranných prostředků. Už nemusíme čekat se zrakem upřeným na letiště, jestli přiletí tuny záchranného materiálu.

Děkuji za odpověď. Jedná se tedy o to, abychom byli potravinově soběstační?

Ano, samozřejmě, ale nejen to. Pojďme to porovnat české versus zahraniční potraviny. Určitě jezdíte do zahraničí a nakupujete tam i potraviny. Viděli jste u našich sousedů takové množství českého zboží, jako je jejich zboží u nás? Viděli jste v Německu, Polsku, Rakousku česká jablka, české vepřové maso, české mléko nebo naše hovězí? Že ne? A víte proč? Dotace do zemědělství a na výrobu potravin jsou v okolních zemích, kromě Slovenska, které je na tom ještě výrazně hůř, několikanásobně vyšší. A nejen to, například Poláci mají nastavený systém, kdy dotace nezdaňují dvakrát, jak je tomu u nás, neplatí sociální a zdravotní odvody jako u nás, poskytuje podpory do zemědělství a na vývoz do zemí EU i do třetích zemí. Že některé kroky nejsou v souladu s pravidly EU? No jo, jenže Poláci mají vyjednané výjimky a také mají jiné právo a pravidla a zejména, což je nejdůležitější, bojují za svoje potraviny a svoje zemědělce, ne na papíře, ale reálně. A jak je na tom zemědělec v Rakousku? I když používá více pesticidů než náš zemědělec, je prý ekologičtější, ale o tom se u nás nemluví. Rakušan nemá problém prodat svoji produkci, protože na vesnici nikomu nesmrdí krávy, i když se pasou jen 10 metrů od sousedovy chalupy. Prostě zemědělství je tam prioritou. A na svojí činnost dostane dotace nejen z té společné zemědělské kasy z EU, ale také z ministerstva zemědělství, z ministerstva pro životní prostředí, z ministerstva sociálních věcí, z ministerstva školství, přispěje také spolková země a taky obec. Vždyť díky jeho dobytku, který chová, se do půdy dostává hnůj a s ním i živiny, které půda potřebuje, aby se na ní mohly pěstovat plodiny, zadržovala se tam voda. Ale o tom všem se můžeme bavit v celkem jiném rozhovoru.

To jste nám vysvětlila, proč je to dobré pro zemědělce. Ale vraťme se k potravinám.

Samozřejmě, snažím se vám popsat celé fungování systému. K potravinám se hned vrátím. Jen mi dovolte ještě takovou malou poznámku. V Rakousku už děti ve školce mají po stěnách hezké fotky nádherné země a všude se uvádí, že rakouské mléko je nejlepší, rakouské maso je nejchutnější, rakouské ovoce nejzdravější. Oni ten vzkaz k půdě, zemědělství a rakouským produktům pěstují v lidech už odmala. Kdosi moudrý a po desetiletí pracující v potravinářství uvedl, že Francouzi nemají zákon na domácí potraviny. To, že o něčem tento odborník neví, neznamená, že to neexistuje. Taky jsem nebyla na měsíci a věřím, že je. A víte, co je to za zákon? Zákon je z 30. října 2018 a má označení 938. Platí ve Francii už víc než dva roky a co je jeho cílem? Kromě jiného je možné číst, že má podporovat zdravou výživu pro každého, podporovat potravinovou nezávislost Francie, zachovávat její zemědělský model, kvalitu a bezpečnost potravin. Tak taková je pravda. Ve starých zemích EU si své chrání. Některé upravují podmínky zákonem, jiné už desítky let vychovávají občany k hrdosti a vlastenectví, ale i k nákupu domácích potravin a upřednostňování domácích potravin, ale taky širokou podporou zemědělství na všech „frontách“. Tím se produkce ve starých zemích zvýšila několikanásobně a přebytky se vozí do nových zemí EU a do třetích zemí.

Přes to všechno, není kritika trošku oprávněná? Neexistuje i jiné řešení než stanovit povinně, kolik se čeho má prodávat?

Asi takto. Návrh někteří kritizují, ale sami nic pro zlepšení situace na trhu s domácími potravinami poslanci, kteří hlasovali proti, neudělali. Novela zákona o potravinách se diskutuje už víc než rok. Proč nenavrhli poslanci řešení? Protože neví jak nebo je jim to úplně jedno. Ani po zkušenostech s rouškami se nebojí toho, že by nám sem potraviny mohl někdo přestat dovážet. A věřte mi, že v případě problému to ty země bez skrupulí udělají. Prostě si nechají potraviny pro své obyvatele. Proti návrhu byli Piráti, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČLS. Proč to nepodpořili? Podle nich je nesmysl, aby byl v maloobchodě s prodejní plochou více než 400 m2 stanoven podíl prodeje potravin z krátkého dodavatelského řetězce. Důraz kladu zejména na krátký dodavatelský řetězec. Dnes si maloobchod stanovuje marže, tedy přirážky na produkty, které prodává nám spotřebitelům sám. A jaká je pak realita? Nižší přirážky a marže jsou u potravin z dovozu, tedy u potravin, které maloobchodní prodejci dovážejí ze své vlasti. A výsledek? Mnozí obyvatelé kupují potraviny podle ceny. Takže koupí levnější zahraniční jogurt. Ačkoli to funguje zhruba takto: Maloobchod koupí český jogurt za 10 korun, prodává ho za 20 korun a stejné množství jogurtu obdobného složení, který koupí za 13 korun, doveze ho z 500 kilometrů vzdáleného skladu přes hranice k nám do České republiky, prodá za 15 korun. Proč to dělá? Cenou ovlivňuje spotřebitele a může tvrdit, že o domácí produkci není zájem. Ale to, že na tom domácím jogurtu vydělá maloobchod 2krát víc než na jogurtu z vlastní země, to neuvádí. A proč se to dělá? Takhle se v „rukavičkách“ likviduje konkurence. A pak se snadno říká, neumíte levně dodat, koupíme jinde.

Vaši oponenti ale tvrdí, že se ceny potravin zvýší, kvalita bude nižšší a navíc je prý zákon v rozporu s Evropskou unií.

To nejsou moji oponenti. To jsou oponenti něčeho, co má smysl. Pokud by zákon požadoval zastoupení potravin z krátkého řetězce, tedy potravin lokálních nebo regionálních, v maloobchodě, pak by ceny domácích potravin opět byly nesmyslně vysoké a opět by prodej určoval jenom maloobchod. Sice by byly české potraviny na pultech, ale za nesmyslné a neprodejní ceny. Ale podíl by byl dodržen. Tak to je. Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 8371 lidí

Že bude kvalita potravin nižší? Co je to za nesmysl? Vůbec nechápu, jak toto může říct zástupce maloobchodu. Jestli znamená, že když potravinu dodává jenom jeden dodavatel, že je nekvalitní, pak se jako spotřebitel ptám, jsou banány z Uruguaye nekvalitní? Jsou pomeranče ze Španělska nekvalitní? Zbývá ještě jedna otázka. Jak garantují kvalitu nadnárodní giganty v třetích zemích? Proč jim nevadí, že na pultech prodávají výrobky, kde jsou vejce z Ukrajiny, kde se při pěstování obilí používají u nás zakázané látky? Kdo hlídá používání růstových hormonů u hovězího v severní a jižní Americe? Na toto by měly reagovat všechny naše kontrolní orgány, protože to byla rána pod pás. Kontrola u nás pracuje, výsledky zveřejňuje a máme vše pod přísným dohledem. U nás nepobíhají krávy na jatka bez označení, u nás nemáme fipronilová vejce.

A že jsme prý v rozporu s pravidly EU? Tak se na to spolu podívejme. Víte proč zákon, který připravilo Rumunsko, neplatí? No proto, že obchodníci udělali všechno proto, aby neplatil. Mají vysoké zisky, podle statistik jde o miliardy eur ročně a nejvíc vydělávají nadnárodní řetězce právě u nás, v nových zemích EU, kde se jim podařilo systematickou prací likvidovat zemědělství a potravinářství. Zblbnou všechny, i vinaře, kteří se k zákonu vyjádřili včera, údajně je to zákon proti vinařům z Moravy a Čech. Zaprvé nevím, od kdy a pro koho je víno základní potravinou a zadruhé, v zákonu je jasně stanovené, že se netýká nápojů.

Prý se zvýhodní velcí zemědělci proti malým. Další nesmysl. Malým zemědělcům se vyplácí vyšší podpory a velcí proti tomu nejsou. Protože je důležité, aby zemědělec vyráběl a prodával kvalitní produkci. To je nutné podpořit. Ne však platit za nicnedělání, to pak chápu, že proti zákonu takový zemědělec je. Zákon pomáhá zemědělcům a potravinářům umístit produkci v maloobchodě. A proti tomu nikdo, kdo poctivě produkuje a má mozek, nemůže být.

Dále kritikům vadí, to jste zapomněla zmínit, že není jasná definice potraviny z krátkého dodavatelského řetězce. V zákonu je ale přesně uvedená. Proč poslanci v prvním a druhém čtení, když je možné podávat pozměňovací návrhy, nepodali návrhy, které by byly prospěšné? Když už jsou takovými vlastenci a odborníky? Já vím, je to přesně jako při první vlně pandemie. Všichni byli zalezlí a čekali, co bude. Až když se situace začala lepšit, začali kritizovat, a to mocným hlasem. Ale v reálném čase s ničím nepomohli a nic ve prospěch řešení nenavrhli. Ne, to nejsou poslanci vlastenci, to jsou jenom křiklouni. Jde jim jenom o politiku, ne o nás. Jde jim jen o vlastní koryta, ne o prospěch nás všech. Jde jim zkrátka jenom o ně samotné, ne o rozvoj naší krásné vlasti a volby už klepou na dveře.

