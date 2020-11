Vyhazov Prymuly? Babiš podlehl tlaku Hamáčka, odhaluje poslanec SPD. Vyšetřovací komise prý předsedu ČSSD rozhodně nepotěší

reklama

Anketa Jste pro umožnění korespondenčního hlasování při volbách v České republice? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 6861 lidí

Předseda SPD Tomio Okamura kritizuje současnou situaci, na pomoc si vzal statistiky. Podle něj neznáme jediný případ, kdy by v Česku zemřel někdo pouze vlivem infekční nemoci covid-19. Zároveň zdůrazňoval smrtnost v jednotlivých věkových kategoriích, kdy dával důraz na nuly, které se objevují u mladší generace. Kdybychom podle něj testovali chřipku, dostaneme se ke stejným číslům, ne-li vyšším. Jsou tedy opatření přehnaná?

Čísla úmrtí na covid-19 už jsou nyní prezentovaná jako úmrtí s covidem-19, zřejmě proto, že covid-19 funguje jako jakýsi zesilovač a urychlovač jiného vážného onemocnění. Bylo by dobré mít přesnější data a statistiky, kdo umírá pouze na covid-19 jako takový, jak to v jednu chvíli doporučoval bývalý ministr zdravonictví Prymula. Takto to moc důvěryhodné není.

„Děti patří do škol,“ apeloval zároveň Okamura. Máme dětem dopřát normální školní rok nebo je to přílišné riziko?

Školy se zavírat neměly. Data ukazují, že k největším nákazám dochází v zaměstnáních a v domácnostech a nikoliv ve školách. Když měl někdo před dvaceti a více lety větší absenci ve škole, tak opakoval ročník. Dnes děti nechodí půl roku do školy a všichni dělají jako by nic. Učitelé, rodiče a většina žáků si právem stěžuje. Distanční výuka je čistá teorie, aby se neřeklo, že se vůbec nic neděje. Fyzický a sociální vztah učitel–žáci to však v žádném případě nenahrazuje. Učitelé se skřípěním zubů známkují a žáci se jakoby učí. Jaká bude úroveň vzdělání těchto žáků?

Jeden příklad za všechny: Na školách prvního stupně se vyučuje pouze ČJ a MA v první fázi distanční výuky. Od příštího týdne se mají prý vyučovat všechny předměty. Je ale pouze na žácích a rodičích, zda se budou připojovat k online výuce anebo se budou vyučovat samostatně – dle doporučených témat. Tímto způsobem nastane zmatek v množství a úrovni probraného učiva. Podle mě je na čase anulace školního ročníku i když jsem si vědomý, že by to přineslo v příštím roce problém zejména pro nové prvňáky a hlavně učitele. Situace je však zcela mimořádná a potřebuje jasné řešení pro všechny, pokud chceme udržet úroveň vzdělaného národa.

Ministr vnitra Jan Hamáček plánuje zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro analýzu chyb před druhou vlnou koronaviru. Co tomuto nápadu říkáte?

Žádná parlamentní komise nikdy nic nevyšetřila. Myslím, že se jedná ze strany pana Hamáčka o jistou formu předvolebního boje, aby mohl být spolu s ČSSD v zájmu médií. Komise by měla především vyšetřit to, zda se nedalo předejít velkému počtu nakažených nemocí covid-19 nebo jestli stát aplikoval všechny metody krizového řízení. Přes léto ale měla vláda dostatek času na úpravu zákona o ochraně veřejného zdraví tak, jak navrhovalo SPD. K tomu však nedošlo, protože vláda měla dovolenou. Ke zřízení vyšetřovací komise jsem proto velmi zdrženlivý.

„Mě překvapuje, že to navrhuje pan Hamáček, který byl u všech rozhodnutí vlády, na všech radách pro zdravotní riziko,“ uvedl Babiš s tím, že by takový krok pochopil od opozice. Jak tedy Hamáčkův krok chápat?

Je už méně než rok do voleb do Poslanecké sněmovny a koaliční strany ANO a ČSSD už dost nezastřeně vystupují proti sobě. Nikdo na sobě nechce nechat vinu, že se druhá vlna covidu vůbec rozběhla a ČSSD má dlouhodobě volební preference, které jí účast ve Sněmovně již nezaručují. ČSSD si užívá poslední měsíce spoluvládnutí, protože již nikdy v žádné vládě nebude. Ministr vnitra Hamáček je ale stále součástí vlády, která schvalovala celou řadu drakonických a mnohdy rozporuplných opatření proti šíření pandemie, takže by se před komisí musel zpovídat zejména on sám.

Kdo podle vás během druhé vlny koronavirové krize nejzásadněji pochybil?

Vláda ČR první vlnu pandemie zvládla, ale za cenu půlbilionového schodku rozpočtu a bezprecedentního poklesu ekonomiky. Následně však situaci úplnou nekoncepčností podcenila. Trasování a testování probíhalo nedostatečně a krajské hygienické stanice dlouhodobě neměly dostatek odběrných míst a kapacit na odběry „covidových“ vzorků a jejich analýzy. Bylo nutné se soustředit na rizikové skupiny, zejména seniory a pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Bylo potřeba, aby přednostně tyto skupiny osob byly vybaveny kvalitními respirátory a dalšími ochrannými pomůckami. Chyběla koordinace mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji, a proto byla zřízena Rada vlády pro zdravotní rizika.

Bylo chybou úplné rozvolnění a také to, že se vůbec během léta nesešla pandemická komise a také se neaktualizoval pandemický plán. Je to ale také proto, že odborné věci mají dělat odborníci.To je také jednoduchý závěr komentující rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Profesor Prymula jako ministr zdravotnictví byl a je odborník. Měl jsem k jeho krokům řadu výhrad, ale udělal chybu, lhal a mlžil ohledně své schůzky v restauraci na Vyšehradě v době zákazů. Premiér Babiš přistoupil na tlak ministra vnitra Hamáčka a zbavil se ho. Považuji to za politickou chybu ze strany premiéra.

Psali jsme: Klaus ml.: Volby v USA? Blížíme se Stalinovi. Zásadní věc, o které ČT mluví jinak Svinstvo na Trumpa. Vědec našel plnou nůši případů Česká centra: Film, hudba a výtvarné umění Mrtví kvůli covidu. Ale nezemřeli na covid. Na něco jiného

Kdekdo v této těžké chvíli nadává vládě. Ale co opozice? Byla konstruktivní? Vy píšete na facebooku, že v této situaci by měl zavládnout dočasný klid zbraní. Jak je tomu však v politické realitě?

Nacházíme se ve zcela mimořádné situaci, kterou v novodobých dějinách nikdo doposud u nás neřešil. Denně umírají stovky lidí s covidem-19 a vakcína stále není. Společnost je rozdělena na dva tábory. Jeden tábor říká, aby je vláda neomezovala a druhý volá po ještě přísnějších opatřeních a postizích pro ty, kteří opatření vlády nedodržují. Role opozice je mimo jiné dohlížet, zda vláda a vládnoucí koalice postupuje správně, v zájmu občanů České republiky. V SPD jsme třeba nesouhlasili s prodloužením nouzového stavu.

Bylo nutné vyslovit určitou kritiku na vládu, ale také následně jí podpořit v těch opatřeních, která dávají smysl a také navrhovat řešení. Tak tomu ale ze strany tzv. demobloku nebylo a není. Proto zastávám názor, že je potřeba vyhlásit dočasný klid zbraní. Až to překonáme, tak se můžeme podívat kdo, kde a kdy pochybil. Teď je ale potřeba řešit v první řadě koronavir a táhnout za jeden provoz.

Čísla nově infikovaných se mírně snižují, hospitalizovaných ubývá. Jsou to dobré zprávy? Domníváte se, že nouzový stav potrvá ještě po 20. 11.?

Uvidíme jestli se jedná o výkyv anebo trend. Roste však mortalita a denně umírá více než 100 lidí s covidem, což je téměř polovina všech lidí, co denně zemřou. Na druhou stranu, v tuto chvíli se potřebujeme soustředit spíš na to, abychom dokázali pomoci lidem v nemocnicích, protože potřebných lůžek bude asi dostatek, ale nebude k nim dostatek odborného zdravotnického personálu kvůli jejich nemocím a karanténám. Ale zase je to kraj od kraje rozdílné.

Protože se jedná o situaci zcela mimořádnou, nechtěli jsme dávat Vládě ČR další tzv. „bianco šek“ na další celý měsíc, a proto poslanci SPD navrhovali prodloužení maximálně o 10 dnů s možností dalšího projednání před uplynutím této doby. Tento náš návrh ale Sněmovna odmítla, a proto jsme nepodpořili ani vládou navrhované prodloužení o 30 dnů, ani termín do 20. listopadu 2020.

Poslanci SPD jsou připraveni se sejít v podstatě kdykoliv a nad požadavkem Vlády ČR na další prodloužení diskutovat, když vláda předloží relevantní důvody pro prodloužení. Zatím Vláda ČR tyto důvody nepředložila, ale ministr vnitra Hamáček již dopředu prohlašuje, že bude potřeba nouzový stav prodloužit a možná i opakovaně. Takže uvidíme. Já osobně proto zatím žádné důvody nevidím.

Vláda schválila rámcový návrh parametrů státního rozpočtu na rok 2021. Takto hrůzostrašný rozpočet ještě Česká republika nezažila, píšete na sociálních sítích jako patrně výňatek z vašeho textu. Můžeme to ale vzhledem k situaci vládě vyčítat?

Vládě ČR nemůžeme vyčítat propad na straně příjmů. Důležité je pandemii covidu-19 zastavit co nejdříve, pak budou i menší ekonomické dopady, než to řešit příliš dlouho a v dalších rozpočtech. Je například jednoduché zrušit super hrubou mzdu, aby občané platili sníženou daň ve výši 15 %, což podporuji. Na druhou stranu, jak v tomto případě uhradit roční výpadek v příjmech státu ve výši minimálně 74 miliard korun? Proto zastávám názor, že je potřeba udělat změny a škrty zejména na straně výdajů, ať již jde o podporu solárních baronů, politických neziskových organizací, některých neadresných sociálních dávek a zahraničních zbrojních zakázek, které jsou předražené.

Třeba odsunout anebo zrušit nákup výběhových vrtulníků z USA, děl z Francie anebo pásových bojových vozidel (zřejmě z Německa), a to bez výběrového řízení. Přitom tady naše zbrojařské firmy bojují o zaměstnanost a zakázky a my máme podporovat v době nastupující hospodářské krize zahraniční zbrojovky? Je také potřeba zastavit vyvádění příjmů z dividend a zisků do zahraničí zahraničními firmami podnikajícími u nás. To je podle skromných odhadů ročně 400 miliard korun. Takto ale tato vláda nepřemýšlí. ČSSD rozdává a nehledá úspory, takže budeme žít na dluh, který budou splácet naše další generace, a to je prostě špatně!

Zadlužuje se i EU jako celek. Co si o tom myslíte?

Zadlužení EU, ale vlastně členských států pod tlakem EU, je už ve hře pod názvem Fond obnovy neboli Next Generation EU. Evropská komise si má jménem členských států a s jejich ručením půjčit na finančním trhu 750 miliard euro. To je cca 20 bilionů Kč, tedy nepředstavitelná suma. Přitom je rovnou určeno, na co ty peníze pak mají jít. Například 35 % na politiku podpory obnovitelných zdrojů. To je nepřijatelné. Nulová uhlíková stopa a zelená politika EU jsou nápady, které uvedou jednotlivé státy do problémů s dalšími nesmyslnými výdaji, které budou mít nulový vliv na kvalitu života běžných občanů. Je potřeba odejít z EU co nejdříve po vzoru brexitu, aby za předlužené státy jihu a nápady elitářů z EU platil dluhy ten, kdo v EU zůstane, protože poslední bude platit konečný účet.

Jaký vliv bude mít covid na postavení Evropy ve světě? Utečou nám ekonomicky Čína a USA?

Zastávám názor, že Evropu to jistě určitým způsobem poškodí. Čína už si problém s covidem prakticky vyřešila, kdežto v Evropě je rozjetá druhá vlna a nikdo dnes neumí říci, kdy skončí a jestli nepřijde vlna třetí. Podívejme se například na propady jednotlivých ekonomik v rámci EU, na které je naše hospodářská politika zcela chybně nejvíce závislá. Navíc není uzavřena vzájemná obchodní smlouva mezi EU a USA, je tu brexit, nesmyslné sankce proti Rusku a není dohoda mezi členskými zeměmi EU na řešení nelegální imigrace. Dále jsou tu stále problémy s platovou divergencí mezi jednotlivými státy a rozdílnou fiskální politikou.

EU je slabá a není schopna své problémy řešit. Stále je pouze odsouvá a každý členský stát si hájí v první řadě své vlastní zájmy. Nikdy to nebudou žádné spojené státy evropské, protože ty příkopy mezi státy se stále více prohlubují. Proto je potřeba podporovat náš domácí průmysl podporou a pobídkami na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, na rozdíl od montoven. Ve stávající EU žádné rozhodující slovo nemáme a EU je nereformovatelná. Je potřeba z EU odejít a založit novou formu spolupráce se státy V4 při zachování svobody pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Vše ostatní je ze strany EU pouze zbytečná byrokracie a buzerace. S tím je potřeba jednou pro vždy skoncovat, než bude pozdě.



Psali jsme: Bartoš (Piráti): Počkejme na moment, kdy země nebude v lockdownu Kalousek (TOP 09): Největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám Zaseklé sčítání: Trump a Biden. Přehled, kudy do Bílého domu Vích (SPD): Rekordní schodek rozpočtu a zadlužení EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.