Základna USA u nás, trochu skrytá. Paroubek o smlouvě s Amerikou

Poslanecká sněmovna dala ve druhém závěrečném čtení souhlas s ratifikací takzvané česko-americké obranné dohody. Co na to říkáte?

Myslím, že to je špatně. A obávám se, že se to prokáže už za několik let.

Z jakého důvodu je to podle vás špatně?

Předpokládáte, že prezident smlouvu podepíše?

No tak to jako kdyby se už stalo!

Velkou diskusi vyvolal nový dotační program nazvaný Oprav dům po babičce, který má prý mimo jiné za cíl navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů, ale také napomoci obnově současného bytového fondu. Co vy na to říkáte? Například Miroslav Kalousek se vyjádřil proti...

Tak já bych to neviděl tak záporně. Ale zdá se mi, že je to něco jako výdajová tsunami. Vymýšlet každý týden nějaký program, ze kterého plyne čerpání peněz ze státních zdrojů, to umí asi každý. Ale obávám se, že na všechno republika mít nebude. Mít na to, aby se zvyšovaly zbrojní výdaje o desítky miliard korun, aby tady se vynaložily peníze na tento bohulibý účel, aby se renovovala nádraží za desítky miliard korun… Pravicová vláda, která říká, že se můžeme zadlužit v podstatě bez jakýchkoliv hranic, to je opravdu nonsens, to je... Já bych chtěl teď vidět Václava Klause, co tomu říká. Kam se až jeho „žáci“ dostali. Mě by to tedy jako socialistu nikdy nenapadlo, abych takovýmto způsobem řešil finanční problémy státu.

Pokud jde třeba o bytovou výstavbu, před časem byl v Poslanecké sněmovně návrh, na kterém jsem spolupracoval, který předložila sociální demokracie přes poslance Birkeho. Podle tohoto návrhu bylo možné v podstatě bez finanční účasti státu, stavět komunální byty podle takového vzorce, který se uplatňuje ve Velké Británii. Obec dá pozemek, nezisková společnost – bytová společnost si vezme úvěr a anuita je splácena z nájmu těch nájemníků.

Teď ale Ministerstvo pro místní rozvoj fantazíruje o tom, jak si bude brát na to peníze z nějakého zase úvěrového programu, který má EU. Prostě, to je úplně výdajová tsunami. Já už nevím, kde toto skončí. No vím, že to skončí s touto vládou. A vláda, která přijde potom, spíš nejmíň dvě vlády, budou ten Augiášův chlív čistit.

Fialova vláda se pomalu dostává do poloviny svého vládnoucího období. Celkově, jak ji zatím hodnotit? Co se jí podle vás podařilo?

Já nevidím nic pozitivního, co by se jí podařilo. Tak oni jsou sami se sebou spokojení, mají 108 mandátů v Poslanecké sněmovně. No ale to je tak všechno, co mají. Jinak po odborné stránce ti ministři, ti jsou děsiví. Předseda vlády, to je uspávač hadů. Někteří ti ministři se minuli resortem. Jestli vůbec kdy měli jít na nějaké ministerstvo, tak dělají něco, k čemu neměli nikdy předtím vztah. No prostě, je to opravdu podařená vláda, kterou jsme tady zatím ještě neměli.

Domníváte se, že bude na podzim v ulicích protestovat více lidí? Na září se údajně chystá i generální stávka…

Především si myslím, že je potřeba, aby se aktivizovali ti odboroví předáci, kteří nenaslouchají radám z Aspenu. Aby se ujmuli té iniciativy, protože je potřeba chránit zájmy pracujících, zájmy vlastně všech. Nejde jenom o pracující, ale také o důchodce, o mládež, děti… Zažíváme populační propad, který tady ještě nebyl. Prostě na jakýkoliv negativní jev si vzpomenete, tak ho můžeme najít v této době. Je to špatná doba a špatné vládnutí.

Pojďme na další téma. Co říci k závěrům nedávného summitu NATO ve Vilniusu?

Myslím, že těm našim, řekněme, adorantům Ukrajiny a jejího prezidenta, trošku sklaplo. Je zřejmé, že naši nejsilnější spojenci, jak Spojené státy, tak Německo, mají realistický přístup ke vstupu Ukrajiny do NATO. Zcela nepochybně tato věc bude předmětem vyjednávání při projednávání mírové smlouvy mezi Ukrajinou a Ruskem po skončení bojů. Připomeňme si, proč Rusové udělali invazi na Ukrajinu. Protože NATO tvrdilo, že samozřejmě Ukrajinu přijme do svých řad. Takže toto rozšiřování NATO směrem na východ Rusko prostě znervóznilo, znervózňuje ho už dlouhodobě a teď cítilo poslední příležitost k tomu, jak tomu zabránit. Protože za dva za tři roky, podle těch jejich představ v Rusku, by už Ukrajina byla tak silná, vojensky vyzbrojená západem, že už by se asi těžko dalo něco prosadit.

Takže toto je velmi nepříjemná věc, něco prohlašovat, co stejně nemá žádný smysl, protože Ukrajina prostě není připravena na členství v NATO. Stav demokracie v zemi, korupce, která je nebývale vysoká, koneckonců i hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele, stav právního státu… No a hlavně tedy válka s Ruskem, která musí být uzavřena nějakým rozumným způsobem, aby za čtvrt roku nebyla válka nová, ve které budeme všichni.

To, že se Amerika rozhodla darovat Ukrajině kazetovou munici, vyvolalo vlnu nevole. Co na to říct?

Mám pocit, že prezident Putin na to reagoval, že oni mají také kazetovou munici, takže ji také použijí. Domnívám se, že to je cesta do pekel, používat kazetovou munici, která není povolena podle nějakých mezinárodních dohod. Spojené státy to nerespektují, jenom sdělily, že prostě Rusové už ji použili také. Tak to je otázka, jestli je to pravda, není to pravda… Ale teď ji chtějí používat v masovém měřítku a je otázka, co to přinese za výsledky, když vlastně z obou stran bude padat kazetová munice.

