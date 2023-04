Zbláznili se, nebo žijí na jiné planetě? Vláda na vás kašle, svolává Rajchl zemědělce i všechny další

„Žádná koncepce a jeden velký chaos. Vláda každý den vytáhne z klobouku jednoho králíka a řekne: tentokrát nás napadlo tohle.“ Předseda strany PRO, advokát Jindřich Rajchl, bouří i po Václaváku. Setřel nejen přípravy na důchodovou reformu: „Pan Jurečka neví, co dělá, každý týden vyleze s nějakým nápadem, kdy je jeden blbější než druhý,“ nadává ještě hlasitěji. Po reakci české vlády na dovoz obilí z Ukrajiny pozval zemědělce na další demonstraci: „Pevně doufám, že to českým zemědělcům otevře oči a třeba přijedou na naši další akci s traktory, aby dokázali vládě, že když na ně naprosto kašle, jsou schopní se postavit proti.“

V neděli uspořádala vaše strana PRO demonstraci na Václavském náměstí a pak strávili někteří lidé včetně vás ještě pár dní před Úřadem vlády. Jaké se k vám dostaly ohlasy?

Musím říct, že ohlasy jsou neuvěřitelně pozitivní především od lidí, kteří tam byli. Na nich nám záleží úplně nejvíc. Obrovským způsobem bojují za Českou republiku a její budoucnost. Jsou to lidé, kteří rozumějí tomu, co se snažíme prosazovat v této zemi, to znamená odklonit se od nenávisti a rozdělování společnosti, jakou předvádí naše vláda. Byli nadšení z průběhu. Nedošlo k jedinému konfliktu. Žádná extempore, nebyla žádná výzva k negativitě, nebyl tam jediný člověk s ruskou vlajkou. Přišli lidé, kteří se přišli postavit za Českou republiku. Pochopili, že se nejdeme postavit na žádnou stranu ukrajinského konfliktu, ale že se jdeme postavit proti naprosto nekompetentní a hrůzostrašné vládě Petra Fialy. Nejpozitivnější ohlasy mám na pochod, který šel z Václavského náměstí ke Strakově akademii. Co mám informace, jednalo se o největší pochod v historii České republiky.

Policie nechtěla zveřejňovat počty lidí, kteří na vaši demonstraci přišli. Každopádně objevily se hodně kritické komentáře, od obvyklých názorů, že jste proruští, přes vzkazy, že do Prahy přijeli asi lidé, kteří jsou k ničemu, protože nechodí do práce. Jak reagujete na nesouhlasné podněty?

Jsou to povýšené komentáře lidí, kteří si myslí, že mají pravdu, a snaží se společnost rozdělovat na lepšolidi a ty, kteří jsou hloupí a nemají vůbec právo se vyjadřovat. To je něco, proti čemu tvrdě vystupujeme. Lidé, kteří tam byli, nejen že mají práci, ale většinou jsou ještě úspěšní. Na další dny, které jsme trávili před Úřadem vlády, si buď museli vzít dovolenou, nebo si volno sami zajistili, protože jsou podnikatelé.

Jsou to lži, snaha odklonit téma na vymezování se jedné skupiny vůči druhé a nikoli na podstatu celého protestu, tedy jasné a zdokumentovatelné selhání současné vlády. Tito lidé nejsou ochotní se bavit o problémech, které trápí Českou republiku. Že máme nejvyšší ceny elektřiny na světě, přestože jsme největším exportérem v Evropě, že máme nejvyšší ceny plynu, potravin a naše vláda má jediné řešení, že nás pošle kupovat potraviny do Polska.

Chystá se tu důchodová reforma, kdy je schopen pan Jurečka říct v televizi Nova, že mají naši důchodci druhé nejlepší důchody v Evropě. Podle mě se zbláznil nebo žije na jiné planetě. Opravdu chce našim důchodcům tvrdit, že mají vyšší důchody než Francouzi, Němci nebo Řekové? Už se seniorům, kteří postavili tuto zemi, úplně smějí? On jim řekne, že mají druhé nejlepší podmínky v Evropě. Kdyby to řekl v normální zemi, média ho donutí odstoupit. U nás se samozřejmě neděje nic. Mainstreamová média dostala vládu do pozice, ve které je, a tak ji nekritizují a drží u moci. Takové jsou hlavní problémy, které máme, můžeme se pobavit o dalších. Tato vláda neudělala za předcházející měsíce nic pro občany České republiky. Nic.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky mají čeští senioři už teď druhou největší kupní sílu v Evropské unii. Přitom je vláda pod palbou kritiky za připravované změny v důchodovém systému. Největší vášně vyvolalo snížení červnové mimořádné valorizace. Jak hodnotíte přípravy k důchodové reformě?

Obecně bych řekl, že jde o jeden velký chaos. Pan Jurečka neví, co dělá, každý týden vyleze s nějakým nápadem, kdy je jeden blbější než druhý. V současné době zcela evidentně nezvládá svůj post. Žádnou koncepci připravenou nemá. Jen každý týden přijde s nějakým nápadem snižujícím životní úroveň našich důchodců.

Že mají naši senioři už teď druhou největší kupní sílu v Evropě, byl asi nějaký vtip, který někde zaslechl a zopakoval to. To nemůže myslet vážně. Naši důchodci na tom nejsou zdaleka tak dobře. Pokud vláda říká, že snižuje valorizaci, čímž ušetří 19 miliard, a současně chce dát desítky miliard do armády, nemůžeme to akceptovat. Vláda má dodnes napsáno v programovém prohlášení, že sníží počet let nezbytných k dosažení důchodu. Teď chtějí zvyšovat o pět let. Opět další provinění proti programovému prohlášení, na základě kterého dostali důvěru.

Vím, že to opakuji, ale tahle vláda musí podat demisi, protože nezvládá ani jeden post. Není v ní ani jeden ministr, kterého bych mohl za něco pochválit. Pan ministr Jurečka patří k nejhorším ministrům, kteří vůbec ve vládě jsou.

Vláda ještě před velkou důchodovou reformou, která má být hotová v květnu, schválila několik změn. Mimořádné valorizace nahradí dočasný příspěvek, který se nebude jako dosud připočítávat k řádnému důchodu, a zpřísní se pravidla pro odchod do předčasné penze. Myslíte si, že i tyto závěry se změní?

Myslím, že to budou ještě měnit. Pokud chcete udělat něco tak zásadního, jako je důchodová reforma, musíte k tomu přistupovat velmi komplexně. Dlouhé měsíce připravovat změny, diskutovat je s odborníky, diskutovat je s opozicí. Jakmile opozice vyhraje v příštích volbách a celé to zase zruší, pak jste nedosáhli vůbec ničeho. Konstrukci je nutné připravovat a pak komunikovat, to vláda nedělá. Tahají informace jako králíky z klobouku, co je zrovna napadne. Něco oznámí, nevíme, jestli je to aktuální nápad, nebo rozhodnuto. Žádná koncepce a jeden velký chaos. Vláda každý den vytáhne z klobouku jednoho králíka a řekne: tentokrát nás napadlo tohle.

Mezitím se objevily na veřejnosti další zajímavé zprávy. Cena obilí klesá, cena pečiva je o 30 % vyšší než loni. K tomu, co se týká zemědělství, tu máme velmi kontroverzní téma, a to dovoz ukrajinské pšenice, který vlády zbývajících zemí V4, tedy Polska, Maďarska a Slovenska, zakázaly nebo výrazně omezily. Co vy na to?

Udělali správně, že preventivně omezili pšenici. Jsou dva důvody. Cena je tak nízká, že zemědělci nemají šanci konkurovat. Ničí to zemědělce, ať už v Polsku, Maďarsku, Slovensku nebo u nás. Ostatní se rozhodli jinak, Česká republika se rozhodla hodit české zemědělce přes palubu. Co se týká zdravotní stránky, v momentě, kdy najdete škodlivý pesticid, je zásadní, aby ministr okamžitě učinil opatření i preventivní, aby k nám pšenice neproudila. Že ještě nebyl při žádné kontrole nalezen, je absolutně nepodstatné. Může uniknout a může to být dáno výběrem vzorku, který celou šarži reprezentuje. Jakmile existuje nějaké ohrožení zdraví občanů, okamžitě musíte zakázat dovoz ze státu, kde se vyskytuje. Je pro mě nepochopitelné a neakceptovatelné, že pan ministr hazarduje se zdravím občanů České republiky a je ještě schopen nestoudně říct, že mu jde o zdraví našich obyvatel. Třešničkou na dortu je, že řekne, že to nelze zakázat z toho důvodu, že to neumožňují jednotná pravidla dovozu pšenice v EU. To je tak flagrantní lež! Ty státy, které dovoz zakázaly, nejsou v EU? Proč se média nezeptají, jak je možné, že ostatní státy mohou a my ne? Byl chycen při lži. Není jiná varianta, než aby pan Nekula okamžitě odstoupil.

Ministr Zdeněk Nekula na začátku týdne ujistil, že ukrajinské obilí na rozdíl od sousedů odebírat nepřestaneme. Na sociálních sítích ujišťuje, že ochrana zdraví spotřebitelů je pro něj zásadní. „Kontroly obilí z dovozu jsou proto velmi podrobné, v laboratořích děláme u každého vzorku rozbor na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek,“ ujistil lidovecký ministr. Tvrdí, že to mají pod kontrolou…

Nemůžou to mít pod kontrolou, protože vždycky děláte kontrolu jen u některých vzorků. První je aspekt zdravotní a druhý ochrany zemědělců, kteří jsou v šílené situaci, kdy nebudou schopní prodat. To musí ministr řešit, postarat se, aby mohli zemědělci přežít. Neplní svoji roli. Jeho výroky se vylučují. Pokud by byla prioritou ochrana zdraví občanů ČR, musíme bezodkladně zakázat dovoz pšenice z Ukrajiny.

Premiér Petr Fiala s ministrem zemědělství evidentně souhlasí. Z návštěvy Asie vzkázal, že Česká republika je v jiné situaci než tři země, které s Ukrajinou přímo sousedí. „Tyto státy se rozhodly přijmout opatření mimo jiné proto, že u nich to významně snižuje ceny a způsobuje to konkurenci jejich zemědělcům. My děláme naopak kroky k tomu, abychom snížili ceny potravin a dosáhli lepších cenových podmínek pro naše občany,“ poukázal na výhody. Váš komentář? Rozumíte tomu?

Rozumím, hodili jsme české zemědělce přes palubu. To je něco neuvěřitelného. V podstatě říká, že ostatní se rozhodli chránit své zemědělce a my jsme je nechali na pospas. Je to šílený výrok, který hází české zemědělce přes palubu. Pevně doufám, že to českým zemědělcům otevře oči a třeba přijedou na naši další akci s traktory, aby dokázali této vládě, že když na ně naprosto kašle, jsou schopní se postavit proti. Pan Fiala jim z asijského turné vzkázal, že ho čeští zemědělci absolutně nezajímají.

Zakazovat dovoz ukrajinského obilí po vzoru polské vlády je podle pirátského poslance Evropského parlamentu Mikuláše Peksy nesmyslné a pokrytecké. „Polská vládní strana PiS měsíce kritizuje Německo a další země za neochotu Ukrajinu podpořit a teď ji sama takto podle zradí? Být Polák, musel bych se stydět,“ reagoval Peksa. Takže kdybychom nekupovali obilí od Ukrajiny, zradili bychom ji?

(Smích). To už je na úrovni vtipů Zdeňka Izera. Jinými slovy, tak zradíme české zemědělce. Jsou pro něj důležitější ukrajinští zemědělci než čeští? Je to výrok, který jasně ukazuje odtržení od reality dění a ukazuje, jak mu nezáleží na občanech ČR. Pokud politik něco takového řekne, měl by odstoupit.

Vrátím se ještě k tématu, které jste během rozhovoru zmiňoval, a to zbrojení. Celá výměna čtrnácti švédských stíhaček Gripen za americké stroje F-35 vyjde nejméně na sto miliard korun. Nebo víc?

Mám k tomu svůj komentář. První je, že to bude stát daleko více. Jde o prvotní investici. Budou se muset rekonstruovat naše letiště, přeškolit piloti, mechanici, nakoupit kompletní sada náhradních dílů. Jedna letová hodina je daleko dražší než u gripenů. Pokud bychom porovnali provoz, nakonec se dostanete snad na stovky mld. navíc? Když jsem slyšel komentář paní Černochové, že jde o věc prestiže, myslel jsem si, že se zbláznila. Kupovat si rolls-royce, když nemáte na jídlo pro děti? V současné době tohle děláme. Krachují firmy, lidé mají napjaté rozpočty, veřejný rozpočet je ve stavu destrukce a my si jdeme kupovat stroje F-35. Vítězí zájmy Spojených států amerických nad českými zájmy.

A váš závěr?

Z celého rozhovoru plyne, že tahle vláda se snaží vládnout tak, aby měli prospěch ukrajinští zemědělci, americké zbrojařské firmy a západoevropské energetické firmy, ale hází přes palubu naše zemědělce, občany a nezodpovědně se chová k veřejným financím. Každý den vidíme, že je to vláda nekompetentní, asociální a vždy preferuje cizí zájmy nad zájmy České republiky. Taková vláda nemá nejmenší mandát, aby mohla pokračovat v devastaci naší země. Je povinností ji zastavit, protože tohle je destrukce České republiky.

