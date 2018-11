Že zabili a rozčtvrtili novináře? V regionu to berou jako normu. Arabista Pelikán zavzpomínal, jaké vyslýchací nástroje tam běžně mají na policejních stanicích

Anketa Jste pro stažení našich vojsk z Afghánistánu? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 14605 lidí

Světem již několik týdnů otřásá krutá vražda novináře na saúdské ambasádě v Turecku. Jak je tento čin vnímán v arabském, islámském světě?

Řekl bych, že ten příběh už začal žít vlastním životem. Očekávám, že se nám časem představí nějaká neuvěřitelná story, jak se to tam celé seběhlo. Nicméně pokud jde o to, jak je ta kauza reflektována ve sdělovacích prostředcích na Blízkém východě, tak se domnívám, že za normálních okolností by si tam toho nikdo ani nevšiml. Prakticky se totiž nejedná o nic, co by nějak v zemích tohoto regionu nějakým způsobem příliš vybočovalo z normálu. Nevěnuje se tomu zdaleka taková pozornost jako v Evropě, jelikož v oblasti je velká část sdělovacích prostředků pod vládní kontrolou a ve většině těchto zemích není přílišná vůle do případu moc šťourat. To se týká jak zemí Perského zálivu, tak širšího regionu. Saudská Arábie je koneckonců regionální velmoc a buď má v okolních zemích nějaké významné investice, nebo tam posílá nějakou formu pomoci či podpory.

Jakou má Saúdská Arábie pověst? Je to stát, ve kterém se konají popravy na veřejnosti. Dochází ke kamenování...

Asi před dvěma týdny jsem byl k tomuto tématu dotazován v televizi a vzpomínal jsem tam, jak jsem coby mladičký nezkušený styčný důstojník československé protichemické jednotky v Perském zálivu šel na vojenskou policii, abych preventivně předešel nějakému průseru. Naši chrabří hoši bránící tam demokracii se chtěli zajet podívat na veřejnou popravu. Brali to jako atrakci, že to bude zajímavé a velitel jednotky se obával, že by se mohli chovat nějak nepatřičně. První, čeho jsem si na té úřadovně všimnul, byly tlusté rákosky stojící v koutě, které tam běžně saúdští policisté používali při vyslýchání.

Psali jsme: Promlouvá bývalý agent FBI a srovnal vraždu saúdského novináře s útokem na Skripala

Nové informace o vraždě novináře na saúdském konzulátu. Části těla se našly na zahradě

Saúdská Arábie na velvyslanectví umučila novináře. Ale bez spolupráce s ní by byl svět horší než dnes, vysvětluje šéf Babišova institutu

Můžete to rozvést?

Zkrátka Saúdská Arábie to takhle má. Ještě jednou k těm našim demokratům, kteří se chtěli podívat na popravu. Asi je to běžná lidská vlastnost. Když se u nás v minulosti konávaly veřejné popravy, prodávaly se na ně lístky. Nebo když věšeli po válce K. H. Franka, na dokumentárních snímcích vidíte, jak tam bylo narváno. Jednoduše řečeno, lidé se zkrátka chtějí dívat na to, jak někomu stínají hlavu, utínají ruce, kamenují ho. Jsou prostě bohužel takoví. No a Saúdská Arábie to takhle má dosud a nikdo si toho raději moc nevšímá. Protože když si toho někdo náhodou všimne a upozorní na to, Saúdská Arábie od něj nenakoupí zbraně. Například naposledy se ozvala Kanada. No a co udělala Saúdská Arábie? Odvolala velvyslance, zastavila tam lety svých aerolinek, zmrazila obchody a investice. Saúdská Arábie se bez Kanady obejde.

Jak moc je to, co se kolem vraždy novináře na saúdské ambasádě v posledních týdnech odehrává, podle vás zásadní?

Je z toho kauza, ale jen regionální. Podívejme se na to z několika úhlů. Případ vytáhlo Turecko, ale Američané se k tomu staví velmi zdrženlivě, říkají, že se případ musí nejdříve vyšetřit, a pak teprve přijímat opatření. Zároveň přiznávají, že mají v Saúdské Arábii velké zbraňové kontakty a nechtějí je rušit. Izrael zase říká, že potřebuje stabilní Saúdskou Arábii, protože společně na ní stojí proti skutečnému nepříteli a hrozbě v oblasti, kterým je Irán. Pak tu máme ostatní státy Blízkého východu a ty vraždu včetně toho, jak byla provedena, berou zhusta spíš jako normu. Ani tyto země často nezacházejí se svými občany o moc lépe než Saúdové, zejména s otravnými novináři. A i z tohoto důvodu jim to, co se zřejmě stalo na saúdském konzulátě, nepřijde nějak extra divné. Kauzu tedy pragmaticky využívají jen ty země, které se staví proti Saúdské Arábii, ale přitom se samy často nechovají o mnoho lépe.

Takže je to v pásu těchto zemí norma?

No jasně. V těchto zemích nemáte příliš svobody tisku. To zrovna neznamená, že musejí nepohodlného novináře uškrtit a rozčtvrtit. Takže nyní to vlastně vypadá, že jediný, kdo drží pomyslný prapor svobody a demokracie, což zní dost ironicky, je Turecko.

Psali jsme: Petr Pelikán k migraci: Nechci v Čechách žít jako v Africe. Potřebujeme lidi, co makají u pásu, ne další směnárny a večerky

Petr Pelikán pro PL: Nejsem příznivcem demokracie. Víc než po demokracii toužíme po spravedlnosti

„Kdyby Okamura věděl, co vídám, tak se zhroutí někde v koutě,“ říká arabista Pelikán zcela otevřeně o migrantech i v Česku a o zkušenostech z terénu

Přitom Erdogan nedávno uvězňoval opoziční novináře? Takže nevím, že by zrovna Turecko bojovalo za svobodu tisku…

No, vždyť to říkám. Takový je celý region. A ostatně, když dá Saúdská Arábie Turecku výhodnou půjčku pro jeho poněkud chřadnoucí hospodářství, Turci dost možná vyšetřování dovedou k něčemu, co bude pro obě strany uspokojivé. Pamatujete si, jak se Turecko pohádalo s Ruskem, když sestřelilo ruskou stíhačku a vypadalo to na desetiletí strašného vzájemného nepřátelství a nevraživosti? A pak si kluci najednou padli kolem krku. Nejaktivněji teď vystupuje Evropa dožadující se halasně dodržování lidských práv. Předpokládám však, že když Saúdové řeknou, že od ní nekoupí zbraně, tak opět potichu zaleze.

Co kdyby se takový incident ale stal na ruské ambasádě? Kdyby tedy novináře rozčtvrtili Rusové a nikoliv Saúdi. Jaká by byla reakce? Dovedete si to představit?

Netřeba se zastavovat u Ruska, lze jmenovat řadu dalších. Mohlo by se to stát na čínské ambasádě, na íránské ambasádě, na korejské nebo na některých dalších. Já myslím, že tato otázka je řečnická. To znamená, že nevyžaduje odpověď, jelikož ji ten, kdo otázku pokládá, sám zná.

Psali jsme: Arabista Pelikán: Že tu máme pár desítek migrantů? Prý se sem dostaly tisíce Syřanů. Ptejme se jak

Uprchlíci a sirotci? Arabista Pelikán zmrazil Emmu Smetanu totálním opakem slov Šojdrové

Já taky chtěl sirotka, ale... Expertní rozhovor o Sýrii se ČT vymkl z ruky a šíří se Českem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž