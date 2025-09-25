Zeman poprvé popsal, jak to bylo mezi ním a Babišem

Pane prezidente, dlouho jste varoval před možným ovlivněním voleb a nyní se mluví hlavně o tlaku, který může přijít po volbách. Tlak v podobě demonstrací a nátlakových akcí různých umělců a dalších s cílem zabránit vstupu údajných extremistů a proruských sil do vlády. Milion chvilek bude demonstrovat dokonce už před volbami a po nich se dá očekávat totéž. Hrozí, že by něco takového mohlo zafungovat, když většina dnešní opozice nebude silná?
Nebezpečí ovlivnění voleb setrvává i nadále. Pokud jde o Milion chvilek, je to spolek, kterým hluboce pohrdám. Pobavilo mě, že nebyl schopen jakkoli zareagovat v době bitcoinové aféry, protože to bylo téma, které by každý jiný slušný spolek muselo nabudit k akci. Chvilkaři mlčeli. Samozřejmě že prezident může podlehnout tlaku na zneplatnění výsledků voleb tím, že pod nejrůznějšími záminkami nejmenuje Babiše premiérem. Ostatně se s tím radí se svými právními experty, pokud vím. Například v souvislosti se zákonem o konfliktu zájmů. Co se týče výzev různých státotvorných umělců (směje se), v době mé politické kariéry jsem je považoval za pěnu dní a podle toho jsem se k nim choval.
Jdete k volbám?
Před týdnem jste v rozhovoru pro rádio Prostor řekl, že svým hlasem ve volbách podpoříte STAČILO! a nebudete po dlouhé době volit hnutí ANO, ač jste to původně avizoval či plánoval. Z čeho všeho pramení toto rozhodnutí?
Dlouhodobě jsem vyzýval Janu Maláčovou a Kateřinu Konečnou, aby se dohodly. Toto mé rozhodnutí je v první řadě motivováno poděkováním za to, že se sjednotily levicové síly. Je zde i druhý motiv. Po velmi dlouhou dobu své politické dráhy jsem stál v čele Sociální demokracie. Dovedl jsem ji z malé strany ke straně nejsilnější a vládní, ale bohužel moji nástupci, počínaje Špidlou, ji dokázali dovést do bezvýznamnosti. Vzhledem k tomu, že se stále cítím sociálním demokratem, je-li SOCDEM součástí hnutí STAČILO!, volím ho i z tohoto důvodu.
Další důvod tam už nebyl? Média spekulovala nad tím, že jde spíše o odklon od Babiše a hnutí ANO a neprezentovala to jako vaši pozitivní podporu hnutí STAČILO!, ale jako odklon od podpory hnutí ANO. Je na tom něco?
Média spekulovala nad tím, že jsem se údajně urazil, protože jsem nebyl pozván na volební mítink hnutí ANO v Ostravě. Chtěl bych tedy konstatovat, že jsem pozván byl, a to dokonce s uvedením některých technických podrobností včetně krytí případných nákladů. A to, že později bylo toto pozvání odvoláno, jsem vzal na vědomí jako hloupou nezdvořilost, ale nijak to neovlivnilo mé konání.
Pojďme na dění v zahraničí. S jakými pocity jste sledoval aktuální vyjádření Donalda Trumpa k Ukrajině, kde poněkud snižuje váhu i sílu Ruska a říká, že ho Ukrajina s podporou EU může hravě porazit. Co tím americký prezident sleduje?
Je to samozřejmě pokus odpoutat se od pomoci Ukrajině a nechat ji, aby si své věci vyřídila sama. Na druhé straně to, že je Rusko papírový tygr, si myslel už Adolf Hitler, který dokonce použil výrazu obr na hliněných nohou a všichni víme, jak to dopadlo.
Takže si jen Trump chce nad problémem Ukrajiny umýt ruce?
Po několika neúspěšných pokusech, jak dovést Putina k jednacímu stolu se sebou i se Zelenským.
Myslíte, že tento pokus, jak nalákat EU do pasti, může vyjít? Konec války je zatím v nedohlednu. Několik summitů proběhlo, včetně Aljašky, asi probíhají i tajná jednání a v reálu to nemá zatím dopad.
Evropská unie zatím nejeví příliš velké nadšení pro Trumpův návrh, aby přestala odebírat ruskou ropu a plyn. Sankce, které v této oblasti existují, jsou jenom částečné a dílem bezzubé, viz stínová flotila apod. Trump si umývá ruce i tím, že vyzývá Evropu, aby neodebírala ruské energetické suroviny.
Protože ví, že to nebude splněno.
No právě.
Hodně u nás rezonovalo dění po atentátu na Charlieho Kirka, kdy mnohá zdejší média se pokoušela vykreslit oběť atentátu jako šílence a fašistu. A poté, co za Kirka sloužil kardinál Duka zádušní mši, byl odsuzován i on. Co jste na to říkal?
Schvalovat politickou vraždu názorového odpůrce je v tomto případě zrůdnost. Kirk nebyl žádný Heydrich, kde lze politickou vraždu schvalovat. Kirk byl člověk, který vyjadřoval konzervativní názory a nedopustil se žádného zločinu, na rozdíl od Heydricha. Jestliže některá média i někteří lidé schvalují tuto vraždu, dokazují tím jenom svou vlastní ubohost.
Dominik Duka po odsloužené mši zavítal na rozhovor do České televize, kde čelil grilování ze strany moderátorky, proč tu mši sloužil, zda schvaluje jeho výroky, jejichž údajné znění mu moderátorka předkládala. Jako by záměrně pomíjela, že ten člověk byl zavražděn proto, že se nebál prezentovat své názory…
Doplním vás, že jakési bezvýznamné hnutí, které si říká Čeští elfové v čele s Bobem Kartousem se k této vraždě postavilo podobně, a to tak, že ji schvalovalo. Příkladů je víc a shrnul bych to závěrem takto: Oni se odkopali. A je dobře, že se odkopali. Víme teď, co si o nich myslet, i když například o servilní České televizi tak soudíme už dlouhodobě.
Poněkud zde zapadl projev Donalda Trumpa v OSN, kde kromě jiného varoval evropské země před zeleným šílenstvím…
… Ano a označil klimatickou změnu za největší podvod století a já s ním naprosto souhlasím.
Hovořil také o nelegální migraci, která podle něho evropské státy zničí a kritizoval také OSN, že nelegální migraci podporuje a financuje. Jak vy vnímáte současnou pozici a činnost OSN?
Musím bohužel k velké lítostí říci, že OSN je naprosto nefunkční organizace, o které můžeme právem říci, že je pouze diskusní klub. Je samozřejmě dobré diskutovat, ale když diskuse nevede k žádným konkrétním závěrům, je tak trochu zbytečná.
autor: Radim Panenka