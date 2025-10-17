ANO: Vyzýváme hejtmana Půtu k rezignaci

Zastupitelský klub po včerejším jednání opětovně vyzývá nepravomocně odsouzeného Martina Půtu k rezignaci na post hejtmana Libereckého kraje. Poté, co jsme se včera dozvěděli o dalším vzneseném obvinění, týkajícím se možného opětovného korupčního jednání, jsme přesvědčeni, že v takto důležité pozici ve vedení kraje nemůže zůstat člověk opakovaně trestně stíhaný. Náš postoj k těmto obviněním pana hejtmana je dlouhodobě konzistentní a občané Libereckého kraje si zaslouží bezúhonné vedení kraje.
autor: PV