ANO: Vyzýváme hejtmana Půtu k rezignaci

17.10.2025 14:02 | Monitoring

Vyjádření Zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 Libereckého kraje k situaci kolem hejtmana Martina Půty.

ANO: Vyzýváme hejtmana Půtu k rezignaci
Foto: ANO
Popisek: Logo hnutí ANO

Zastupitelský klub po včerejším jednání opětovně vyzývá nepravomocně odsouzeného Martina Půtu k rezignaci na post hejtmana Libereckého kraje. Poté, co jsme se včera dozvěděli o dalším vzneseném obvinění, týkajícím se možného opětovného korupčního jednání, jsme přesvědčeni, že v takto důležité pozici ve vedení kraje nemůže zůstat člověk opakovaně trestně stíhaný. Náš postoj k těmto obviněním pana hejtmana je dlouhodobě konzistentní a občané Libereckého kraje si zaslouží bezúhonné vedení kraje. 

autor: PV

