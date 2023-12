Adamec (ODS): Co se týká ERÚ, dovedeme si představit jiný výkon

reklama

Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové,

já budu už stručný, debata tady proběhla. Já bych chtěl pana ministra uklidnit. U té C6 poslance Havlíčka, který ji bohužel nestáhl, stáhl jiné pozměňovací návrhy, došlo podle mě k pochybení v rámci nepozornosti, protože těch pozměňováků bylo strašně moc. Bylo jich strašně moc a po skončení výboru jsme se shodli, že tohle se fakt nedá provádět v zákoně, že to musí být podzákonný předpis, protože to musí být prostě variabilní a to zákon neumí. On by dokonce blokoval to dobré využití, takže proto. Jinak největší debata proběhla paradoxně o propanbutanových lahvích, které dneska máme taky jako součást pozměňovacích návrhů, protože ony se tam dostaly kdysi při předešlé novele.

Co se týká toho ERÚ, tak tam jsme vlastně říkali, že si dovedeme představit jiný výkon od regulačního úřadu, dovedeme si představit jinou konstrukci vedení tohoto úřadu, ale že je potřeba to projednat klasickým standardním způsobem a já věřím, že do budoucna se k tomu nějak dopracujeme. Ale ten pozměňovací návrh kolegy Michálka v tuto chvíli byl velmi nevhodný.

To je všechno. Já bych poprosil, abychom se vrhli na pozměňovací návrhy. Procedura není úplně jednoduchá. Teď se dovídám, že někdo stahuje pozměňovací návrhy. Bylo tady vždycky pravidlem, že se o tom hlasovalo, dneska nemáme, kdo by je tady navrhl, protože pan kolega Havlíček je nepřítomen, takže mi říkala legislativa, že to nemusíme hlasovat, to stahování. Tak bych vás poprosil, abychom z toho nedělali pak nějaký legislativní problém.

Protože pan kolega Havlíček je nepřítomen. Takže mně říkala legislativa, že to nemusíme hlasovat, to stahování. Tak bych vás poprosil, abychom z toho nedělali pak nějaký legislativní problém, protože skutečně vyhovme. Pan kolega Havlíček stahuje pozměňovací návrhy dva písemně. A myslím si, že v tuto chvíli by to mělo být pro nás dostatečné a o tom budu hovořit při proceduře.

Děkuji.

