Herman (ANO): Rakušan se propadl na tenkém ledě

To oznámení bylo samozřejmě policií odloženo, nicméně v rámci toho došlo již tehdy prokazatelně ke zneužití policie k politickým cílům a ke hledání tzv. KOMPRO materiálu na politické oponenty. To je přesně to, čím nyní Rakušan a celý STAN operují na veřejnosti. Ale o tom jindy.
Teď se pojďme podívat, jak to bylo s tím kolínským dluhem, resp. s oddlužením Kolína.
Především je třeba říci, že oddlužit v jazykovém slova smyslu znamená, administrativním úkonem se zbavit dluhů. Což se Kolínu naprosto prokazatelně během působení starosty Rakušana nestalo a nestalo se to dodnes, ani šest let poté, co starostou není.
Status, který umístil Vít Rakušan na svůj FB účet 29.7.2025, ve kterém uvádí, že se mu podařilo „oddlužit“ Kolín
V bankovním smyslu slova je oddlužení (označované také jako „osobní bankrot“) jedním z nástrojů, jak je možné řešit situace, kdy dlužník není schopen splácet své pohledávky. To opět prokazatelně nenastalo, Kolín své dluhy splácel a splácí i nadále.
Tedy lež. Vít Rakušan prokazatelně a nade vší pochybnost Kolín neoddlužil, jak se tím chlubí na svém Facebooku a bůhví, kde ještě…
A pojďme dále, tedy k tomu, jak Vít Rakušan kolínský dluh krotil. Další věc, kterou se rád chlubí.
Pokud si najdete pár údajů a upozorňuji, že všechny mi byly zaslány přímo kolínskou radnicí pod vedení STAN, tak zjistíte, že Rakušanovy zásluhy na „krocení“ kolínského dluhu jsou přinejmenším velmi sporné a zcela bez ostychu se dá naopak hovořit o tom, že se dluh za jeho působení včele Kolína prodražil.
Kolínský dluh totiž v naprosté většině a zásadní částkou tvořily a tvoří dvě úvěrové smlouvy. Jedná se o úvěr od KB, a.s. (konsorcium Česká spořitelna a KB) ze dne 29.9.2004 a úvěr od České spořitelny ze dne 14.4.2009. Zbytek vzhledem k celkové „částce“ je nepodstatný. Je třeba dodat, že ani jednu z těchto smluv Rakušan nepodepsal, byly uzavřeny dříve, než se stal starostou.
Po mé intervenci si město Kolín nechalo vypracovat tzv. Audit těchto smluv, který potvrdil, že u prvního případu (KB, a.s.) ušetřilo město 43,61 mil. Kč (viz žlutě vyznačená data 211,77 – 168,16 mil. Kč), a u druhého realizovalo svým konáním ztrátu -19,2 mil. Kč (viz zeleně vyznačená data 275,03 – 294,23 mil. Kč).
Audit dluhu Kolín
Pro úsporu je tedy naprosto klíčová jedna smlouva, a to s KB a.s., ze dne 29.9.2004. Ušetřit 43,61 mil. Kč, to je jistě pozoruhodný počin.
Ale! Hned na straně 2 této smlouvy najdeme ustanovení „IR SWAP“, které konstatuje, že je úroková sazba platná na 10 let (tedy do roku 2014) a vychází ze sazeb kotovaných na terminálu REUTERS na stránce CZKIRS v 11:00 SEČ. A v bodě b) se stanoví, že pro každé další období se úroková sazba stanoví stejným postupem.
Část smlouvy, kde je zmíněn tzv. IR SWAT a pevně zakotvené podmínky, které automaticky vchází v platnost po 10 letech od podpisu původní smlouvy
Tedy je jasné, že smlouva uzavřená v roce 2004 starostou Kaislerem za město Kolín byla za vlády Víta Rakušana v roce 2014 pouze automaticky aktualizována dle předem daných podmínek dohodnutých starostou Kaislerem a úspora vznikla tím, že na trhu od roku 2004 do roku 2014 poklesly výrazně úrokové sazby. Tedy Kolín ušetřil automaticky.
A přesně toto vydává Rakušan za svoji zásluhu a svůj úspěch při „krocení“ dluhu.
Lze bez jakékoli pochybnosti prohlásit, že kdyby v tu dobu na kolínské radnici seděl Mickey Mouse, Kolín by ušetřil naprosto stejně, a to zásluhou podmínek, které dojednal starosta Kaisler.
Tedy Rakušanova úspora je NULA – prostě se jelo dle platné smlouvy z roku 2004.
Ale máme tady ještě druhou úvěrovou smlouvu. U ní se samo Rakušanovo vedení dle auditora přiznává ke ztrátě 19,2 mil. Kč.
Pokud to shrnu, tak dodatek, který Rakušan sice podepsal, ale nevyjednal, městu ušetřil cca 43 milionů. A dodatek, který Rakušan podepsal a vyjednal, město ve svém důsledku stál cca 19 milionů. Nelze prokázat, že to udělal úmyslně, spíše to byly neodborné zásahy, nebo špatně odhadnutá situace na finančních trzích, ale na ztrátě, která za ním a jeho týmem při tzv. obsluze dluhu zůstala, to nic nemění.
Závěr:
Město Kolín za Rakušanova vedení vydělalo na obsluze dluhu v oblasti, na kterou neměl Vít Rakušan absolutně žádný vliv, a tedy se chlubil „cizím peřím“ a naopak prodělalo tam, kde zasáhnout mohl a zasáhl. Skoro se chce říci, že se současný ministr vnitra měl držet přísloví „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“.
Tolik tedy k Rakušanově vychloubání, a prohlášeních o tom, jak oddlužil Kolín, či zkrotil jeho dluh.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV